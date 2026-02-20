Clip bé trai chạy băng qua cao tốc khiến ô tô phanh “cháy bánh”

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người “thót tim”. Sự việc được cho là xảy ra trên một tuyến đường cao tốc nhiều phương tiện lưu thông liên tục với vận tốc cao.

Theo nội dung clip, một cặp vợ chồng dắt theo 2 bé nhỏ, bé trai bất ngờ chạy băng ngang qua làn đường ô tô đang di chuyển với tốc độ cao. Đúng thời điểm đó, một chiếc xe con lao tới và buộc phải phanh gấp. Tiếng ma sát lớn vang lên, tài xê gần như phanh cháy bánh trên mặt đường để tránh tông trúng đứa trẻ.

Khoảnh khắc khiến nhiều người xem ám ảnh là khi bé trai chỉ cách đầu xe trong gang tấc. Nếu tài xế chậm phản xạ vài giây, hậu quả có thể đã vô cùng nghiêm trọng.

Clip gây phẫn nộ: Bé trai chạy băng qua cao tốc, ô tô phanh “cháy bánh”, cha mẹ thản nhiên, không nói nổi 1 câu xin lỗi.

Sau cú phanh “nghẹt thở”, tài xế mở cửa xe, chưa hết bàng hoàng, quay sang hỏi lớn: “Trông con kiểu gì thế chị, đây là đường cao tốc đấy?” . Tuy nhiên, phản ứng của cặp vợ chồng – được cho là cha mẹ của bé – lại khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.

Trong clip, hai người trong chiếc xe con còn chưa kịp "hoàn hồn" sau tình huống giao thông nguy hiểm trên, nhưng cả 2 người đều không hề mở lời câu nào, thản nhiên đến khó hiểu khi con mình vừa trải qua tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Họ không có một lời xin lỗi nào dành cho tài xế – người vừa trải qua khoảnh khắc có thể ám ảnh suốt đời.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Phần lớn ý kiến đều chỉ trích sự bất cẩn của phụ huynh khi để trẻ nhỏ tự do chạy qua cao tốc – nơi phương tiện được phép lưu thông với tốc độ cao và không dành cho người đi bộ.

Nhiều người cho rằng, đây không chỉ là hành vi thiếu trách nhiệm với con mình mà còn đặt tài xế vào tình huống nguy hiểm. “Chỉ cần va chạm xảy ra, không chỉ đứa trẻ gặp nguy hiểm mà tài xế cũng có thể vướng vào vòng lao lý, ám ảnh tâm lý cả đời” , một tài khoản bình luận.

Theo quy định, cao tốc là tuyến đường dành riêng cho xe cơ giới, người đi bộ và xe thô sơ không được phép lưu thông. Việc để trẻ nhỏ chạy băng qua cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Trẻ nhỏ chưa có khả năng nhận thức đầy đủ về tốc độ và khoảng cách an toàn. Chỉ một khoảnh khắc lơ là của người lớn cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

Vụ việc lần này may mắn không có điều đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên, nó tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức giám sát trẻ em ở nơi công cộng, đặc biệt là tại những khu vực giao thông nguy hiểm.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với tài xế khi phải đối diện tình huống “tai bay vạ gió”. “Chắc tài xế hú hồn, chỉ cần chậm nửa giây là cả đời day dứt” , một bình luận khác viết.

Từ đoạn clip lan truyền, câu hỏi lớn được đặt ra vẫn là trách nhiệm của người lớn trong việc bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ. Bởi chỉ một bước chạy vô tư của trẻ em trên cao tốc, phía sau đó có thể là những hệ lụy mà không ai mong muốn.