Mẹ nhà người ta trong truyền thuyết: Dựng nguyên “vũ trụ khủng long” trong mâm cơm, bé trai ngỡ như bước vào phim hoạt hình mỗi giờ ăn

Với bất kỳ đứa trẻ nào, niềm yêu thích đôi khi đến từ những điều rất nhỏ: một trang sách, một màu sắc, hay… một chú khủng long. Bé Nguyễn Bùi Tuấn Minh , con trai thứ 2 của chị Bùi Thị Ánh Tuyết, đang sống tại TP HCM, cũng vậy. Dạo gần đây, bé Minh bỗng "đổ đứ đừ" vì khủng long, ngày nào cũng ôm sách lật xem mê mẩn.

Thấy con thích thú, chị Tuyết nảy ra một ý tưởng vô cùng đáng yêu: mang cả thế giới khủng long vào những bữa cơm hằng ngày của con .

Các em bé mê mẩn đĩa cơm mẹ nấu

Chị chia sẻ: để tạo nên "vương quốc khủng long", chị dùng cơm được nhuộm màu từ rau củ tự nhiên như bí đỏ, cải bó xôi, củ dền… Sau đó tỉ mỉ nặn thành từng chú khủng long nhỏ xinh. Các món ăn đi kèm đều là món quen thuộc, chế biến theo cách đơn giản như hấp, luộc, nướng, vừa lành mạnh vừa không mất quá nhiều thời gian.

Khâu tạo hình khủng long có chút cầu kỳ hơn, nhưng đó lại là phần chị thích nhất. Nhìn con trai ngồi trước đĩa cơm mà đôi mắt sáng rực vì vui sướng, chị Tuyết kể rằng bắt đầu cảm thấy làm bếp cũng vui như chơi , có động lực để "siêng" hơn mỗi ngày.

Khủng long T-rex và Khủng long 3 sừng Triceratops



Khủng long phiến sừng phiên bản anime và Khủng long cổ dài đang ăn lá cây bonsai

Khủng long 2 mào và Khủng long 3 sừng

Từng đĩa cơm là một khung cảnh nhỏ: có chú brachiosaurus cổ dài đang gặm lá, chú triceratops đứng bên cạnh luống rau, hay cả "đàn khủng long" tí hon đang xếp hàng trên nền cơm xanh mướt. Mỗi bữa ăn giống như một câu chuyện mới, còn Tuấn Minh thì chỉ cần nghe mẹ nói "hôm nay có khủng long mới nha" là chạy ngay vào bàn ăn.

"Hi vọng những mâm cơm nhỏ xinh này có thể truyền cảm hứng cho các mẹ đang tìm cách giúp con hào hứng hơn với bữa ăn. Khi con vui, mẹ cũng vui gấp bội", chị Tuyết chia sẻ.

Bây giờ, mời mọi người cùng bước vào "Thế giới khủng long" thu nhỏ trong căn bếp nhà chị Tuyết, nơi mỗi bữa ăn không chỉ để no bụng, mà còn là niềm vui và sự sáng tạo của bà mẹ 2 con.