26 tuổi, có nhà, lương 80 triệu/ tháng: Mỗi sáng thức dậy là khóc, làm tiếp khi đã kiệt sức còn tệ hơn bỏ việc

“Cứ mỗi ngày thức dậy làm việc, mình khóc rất nhiều. Mình đạt được mức lương mình muốn rồi, cũng chuyển qua nhà mới rồi, mọi người nhìn vào sẽ thấy rất tuyệt đẹp. Nhưng mình lại không vui. Mình không biết tại sao nữa…”, Tuyết Hân, 26 tuổi, một UX UI Designer - miêu tả tình trạng bất ổn của cơ thể trước khi quyết định nghỉ việc, trong tập 5 của The Break Up Room cùng host Phillip Le.

Trong một thế giới ai cũng chạy thật nhanh để thành công, biết lắng nghe cơ thể và dừng lại đôi khi lại là hành động can đảm nhất. Với Tuyết Hân, nghỉ việc không phải bỏ cuộc, mà là để nhận ra giới hạn của bản thân và tìm lại sự cân bằng, sức khỏe và sự tự do cho chính mình.

Tuyết Hân (sinh năm 1999, ở TP.HCM) - làm trong lĩnh vực thiết kế trải nghiệm người dùng (UI/UX), Designer. Cô bạn này từng nổi tiếng trên mạng xã hội với câu chuyện nghỉ việc - từ bỏ mức thu nhập 3.000 USD/tháng (gần 80 triệu đồng) để ngủ bù, vì cảm thấy không ổn về cả sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Phillip Le (sinh năm 1991) - đảm nhận vai trò host show cũng là một gương mặt quen thuộc. Anh là nhiếp ảnh gia đang làm việc tại New York (Mỹ), từng hợp tác với các ngôi sao tại Việt Nam và Hollywood (Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Selena Gomez, Karlie Kloss…). Bên cạnh đó, Phillip Le cũng là nhà sáng tạo nội dung đa nền tảng: Kênh YouTube có 168K subscribers; Instagram có gần 100k người theo dõi.

26 tuổi nghỉ công việc mức lương 80 triệu/tháng: Khi cơ thể và tinh thần lên tiếng, dừng lại đôi khi là can đảm nhất

Tuyết Hân chia tay với công việc mà cô nỗ lực suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình để đạt được mức lương khoảng 80 triệu/tháng….

Nhưng, lần chia tay này là để được… sống. Tất nhiên, công việc luôn là một phần của cuộc sống. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta không thể phủ nhận việc mà ta đang làm mỗi ngày cho ta tiền, ảnh hưởng đến lối sống và cả sức khỏe tinh thần lẫn thể chất.

Với Tuyết Hân, ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường trường Đại học Ngoại Thương, cô bạn đã kiếm được 10-20 triệu đồng mỗi tháng nhờ những job freelance; rồi sau khi ra trường, Tuyết Hân lại miệt mài với những công việc làm từ xa (remote) trong lĩnh vực UI/UX (thiết kế trải nghiệm người dùng), cho đến khi đạt được mức lương mơ ước khi làm việc cho một công ty Singapore - 1.000 USD/tháng (gần 80 triệu đồng). Ở tuổi 26, Tuyết Hân cũng mua được nhà, có công việc - cuộc sống đúng nghĩa nhìn vào là điều mà nhiều người mơ ước.

Thế nhưng, đứng ở góc nhìn của Tuyết Hân, mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn nhiều… Có những ngày thức dậy nhìn trần nhà và bật khóc chẳng hiểu lý do vì sao? Là những khoảnh khắc tự thấy mình trong gương da dẻ kém sắc, xuất hiện nhiều nhăn dù chưa đến 30… Đúng nghĩa, mọi người chỉ biết bạn làm cái gì thôi chứ không biết một ngày của bạn trải qua như thế nào. Bởi thế, nếu bạn cảm thấy không ổn và muốn dừng lại, ừ thì đã đến lúc rồi đó.

“Sức khỏe mọi người có một giới hạn nhất định nhưng mình có thể hơi ấm yếu. Mình bị bệnh thiếu máu từ cẩm sinh từ nhỏ nên mình sẽ hơi choáng. Mình nhớ lần đó mình ngủ dậy xong, mình không ngủ đủ nên là mình kiểu đau nửa đầu sau, đau kiểu ong ong luôn.

….Cứ mỗi ngày thức dậy làm việc, mình khóc rất nhiều. Mình đạt được mức lương mình muốn rồi, cũng chuyển qua nhà mới rồi, mọi người nhìn vào sẽ thấy rất tuyệt đẹp. Nhưng mình lại không vui. Mình không biết tại sao nữa… Cái cuộc sống bị lặp đi lặp lại, mình không biết mọi người có cảm thấy là cuộc sống lặp đi lặp lại. Mình cảm giác như đó là khủng hoảng của cuộc đời luôn chứ không còn chỉ là burnout (kiệt sức) thôi nữa.

Mình cứ tiếp tục như thế, mình không bao giờ dừng lại. Khi nào mình được dừng? Tới khi mình chết mình có được dừng hay sao? Nghe nó hơi trầm cảm xíu nhưng mà mình đã suy nghĩ như vậy. Từ đó, mình quyết định nghỉ”, Tuyết Hân kể về những khoảnh khắc bản thân nhận ra cơ thể mình không chịu nổi nữa.

Thời điểm Tuyết Hân nghỉ việc là vào tháng 6 vừa qua. Cô bạn cho hay đã vừa có một mùa hè dài nhất cuộc đời.

3 ngày đầu chỉ ngủ và những ngày sau đó bước vào phiên bản mới: Khỏe mạnh hơn, tỉnh táo hơn, và biết mình thật sự muốn gì

Nhưng, nghỉ việc không đồng nghĩa với dừng lại. Và tất nhiên, trước khi nghỉ việc thì Tuyết Hân cũng đã suy nghĩ rất nhiều chứ không phải bồng bột; cô cũng đã có đủ tài chính để đảm bảo bản thân không làm việc trong vài tháng vẫn ổn, chứ không phải bỏ bê.

Tuyết Hân đã cho phép bản thân có 6 tháng nghỉ ngơi hoàn toàn và 6 tháng tiếp theo sẽ bắt đầu đi học, chuẩn bị cho những kế hoạch khác của cuộc đời. “Khi mình nghỉ đủ lâu rồi thì bạn cũng cảm thấy là mình đã lấy lại được hơi thở của mình”, Tuyết Hân chia sẻ.

Thế nên, cô bạn bắt đầu những ngày nghỉ việc đầu tiên bằng một khoảng thời gian cho phép bản thân được trống rỗng. “Sau khi mình vừa xin nghỉ việc xong là mình nằm chắc cũng gần 3 tuần đó. Đúng nghĩa là mỗi ngày mình đứng dậy chỉ để ăn uống và vệ sinh thôi còn lại là mình chỉ nằm 1 chỗ thôi…”, Tuyết Hân chia sẻ. Những ngày sau đó, có lúc cô bạn chỉ đơn giản là dành thời gian chơi game, nấu ăn, đi đánh tenis...

Và rồi Tuyết Hân đã có lần đầu tiên sau nhiều năm nghỉ ngơi mà cảm thấy không có lỗi. “Mình cảm thấy mình phí thời gian, nhưng bây giờ mình nghĩ đây là khoảng thời gian cho mình rồi, muốn làm gì mình làm. Mình có thể chơi mà không tội lỗi. Mình thấy đó là điều tuyệt vời nhất của em hiện tại.

Nhưng, đứng trên góc độ thực tế mà nói, nếu xét về nghĩa đen thì quãng thời gian này là phí tại vì mình chỉ tiêu thôi chứ em cũng có thu. Nhưng, đây cũng là quãng thời gian mà mình dành cho bản thân nhiều nhất. Thôi thì đầu tư cho bản thân cũng chính là đầu tư - một khoản đầu tư xứng đáng đó chứ”, Tuyết Hân chia sẻ.

Sau đó, cô bạn cũng bắt đầu học, sẵn sàng tìm kiếm những công việc mới. Đó là học lập trình, nâng cao thêm vốn kiến thức. Những thứ mà trước đây vì chỉ mải mê chạy theo công việc mà Tuyết Hân không có cả thời gian lẫn tâm sức để rèn luyện. Cô bạn cũng có những nỗi lo riêng về việc bị tụt lại phía sau, khó tìm công việc giữa làn sóng cạnh tranh, sự thay thế của AI như hiện nay.

Song, sau tất cả, Tuyết Hân nhận ra: “Chắc chắn luôn có người giỏi hơn mình. Qua nhiều đợt phỏng vấn mình cũng nhận thấy yêu cầu, đòi hỏi của các công ty ngày một cao hơn. Nhưng sẽ luôn có người cần mình. Mình không sợ, mình sẽ không bao giờ mất việc hay không tìm được việc mới nếu mình có ích - dù chỉ là ở một ngóc ngách nào đó”.

Và, cô bạn vẫn không ngừng update bản thân mỗi ngày. Và cho đến thời điểm hiện tại, Tuyết Hân cho biết cô chưa bao giờ hối hận về quyết định nghỉ việc của mình. Khi cô không chỉ có thời gian để hoàn thiện bản thân về cả kiến thức chuyên môn mà cũng có cơ hội cho cơ thể và cả tâm trí được chữa lành, sắp xếp lại chính mình một cách vững chắc thì những bức đi tiếp theo mới ổn định được.

“Mình cũng nhận ra giới hạn của bản thân nằm ở đâu. Công việc cũng chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Và cái việc mà mình phải tối ưu hóa nó quan trọng hơn là mình dành nhiều thời gian cho nó.

Nên là mọi người khi mà còn trẻ thì mọi người cứ làm hết mình, làm tới khi nào mà không thể nữa thì mọi người được quyền dừng nghỉ, mọi người đừng có suy nghĩ quá nhiều bởi vì mọi người mệt nữa, mọi người mệt thì cứ nghỉ thôi. Xong rồi mình vẫn còn thời gian mình làm lại mà”, Tuyết Hân giãi bày.