Rửa oan cho thám tử Mori Kogoro

Trong Thám tử lừng danh Conan, chúng ta đã quá quen với hình tượng "Kogoro ngủ gật" - người thường xuyên bị Conan bắn thuốc gây mê và lập tức trở thành thám tử tài ba. Chúng ta còn hay chế giễu ông vì thích những cô gái xinh đẹp, thích uống rượu và tác phong cẩu thả.

Nhưng nếu bỏ chiếc "filter Conan" xuống và nhìn nhận nhân vật này theo cách khách quan, bạn sẽ thấy một con người bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng. Mori từng là huyền thoại giới cảnh sát, giỏi Judo, bắn súng chuẩn, và sở hữu trực giác cực chuẩn. Hình tượng "thám tử ngốc nghếch" có lẽ chỉ là lớp vỏ bên ngoài nên nếu trong diễn biến không có Conan, thực lực của Mori Kogoro có khi còn vượt xa tưởng tượng của bạn.

Ngược lại, trong thế giới của Conan - nơi mọi giá trị xoay quanh năng lực phá án - ta sẽ thấy hình tượng này thực ra phù hợp với logic của bộ truyện và nhân vật Mori cần được thấu hiểu nhiều hơn.

Luật chơi tàn khốc của "sân chơi" thám tử

Thế giới trong Thám tử lừng danh Conan vận hành theo một nguyên tắc nghiêm ngặt: Khả năng phá án là tấm vé duy nhất để tồn tại.

Trong hệ thống này, giá trị của cá nhân được đo bằng năng lực suy luận. Những thám tử học sinh như Hattori Heiji hay Kudo Shinichi có thể ngang hàng thanh tra sở, nhóm thám tử nhí được phép tham gia điều tra án mạng,... cho thấy năng lực là tất cả.

Ngược lại, những ai thiếu khả năng phá án lập tức bị "ra rìa". Thậm chí, ngay cả Sonoko - tiểu thư gia tộc tài phiệt cũng được mặc định là "vai phụ".

Thế tiến thoái lưỡng nan của Mori Kogoro

Trong thế giới kể trên, Mori Kogoro phạm phải hai điều cấm kỵ lớn nhất.

Thứ nhất là năng lực không tương xứng với danh tiếng. Là thám tử độc lập nhưng tỷ lệ phá án (trước khi có sự can thiệp của Conan) cực kỳ thấp. Trong xã hội tôn thờ năng lực, đây là điều không chấp nhận được.

Thứ 2 là sự thiếu chuyên nghiệp. Thích nhậu nhẹt, thích ngắm những cô gái xinh đẹp, thích đua ngựa, văn phòng thám tử làm ăn bết bát,... những hành vi này đều được coi là vô trách nhiệm trong thế giới của câu chuyện.

Ngoài ra, Mori còn có phạm sai lầm trong công việc cũ. Sau sự việc đó, ông bị buộc nghỉ việc. Điều tra là công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, đây là lỗi khó mà tha thứ.

Năng lực bị che mờ bởi định kiến

Sự thật là Kogoro sở hữu nhiều điểm sáng nhưng lại bị bỏ qua: Cao thủ Judo - từng nhiều lần tay không khống chế tội phạm, Xạ thủ xuất sắc - từng cứu Conan và Ran vào lúc nguy hiểm, Có những khoảnh khắc suy luận chuẩn xác dựa vào trực giác mạnh; Là người cha ấm áp và luôn âm thầm bảo vệ con gái;...

Trong xã hội bình thường, từng đó ưu điểm đã đủ khiến Mori Kogoro trở thành người xuất sắc. Nhưng trong thế giới Conan - nơi chỉ có suy luận mới là giá trị tối thượng, nơi hội tụ các cao thủ - những năng lực này đều bị xem nhẹ.

Việc các nhân vật trong truyện coi thường Mori cũng hoàn toàn phù hợp với hệ giá trị hiện hữu: Nhóm thám tử nhí trêu chọc ông "bác lại ngủ nữa rồi", Kisaki Eri ly thân vì thất vọng trước sự bỏ bê của ông, Nghi phạm trực tiếp mỉa mai: "Ông chính là gã thám tử mù mờ đó à?",...

Đến cả khán giả cũng bị ảnh hưởng, dần dần mặc định rằng "Mori không phá án được là chuyện đương nhiên". Tuy nhiên, chúng ta nên nhìn nhận Mori ở góc độ đa chiều hơn để thấy nhân vật này cũng có tài năng, sự ấm áp và những giá trị không thể phủ nhận.

