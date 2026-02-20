Vụ chú khỉ Nhật Bản bị bỏ rơi: Đại diện tập đoàn IKEA đến thăm, diễn biến sau đó gây bất ngờ

Punch là chú khỉ ở Nhật Bản nhận về nhiều sự chú ý từ netizen thời gian vừa qua. Punch đang sống tại Ichikawa Zoological and Botanical Gardens (tỉnh Chiba, Nhật Bản) nhưng nổi tiếng toàn cầu với khoảnh khắc bị đàn khỉ từ chối và dọa dẫm, phải ôm chặt một chú đười ươi nhồi bông ngồi lủi thủi một mình.

Khỉ Punch cùng chú đười ươi của mình (Ảnh: @ichikawa_zoo)

Dẫu vậy Punch không từ bỏ. Sau lấy lại bình tĩnh, chú khỉ tiếp tục vừa tha lôi con đười ươi của mình vừa lân la làm quen với đàn khỉ. Chính hình ảnh xúc động và sự nỗ lực hòa nhập với cộng đồng của Punch đã khiến netizen ấn tượng, chia sẻ rầm rộ trên MXH.

Theo cập nhật từ vườn thú Ichikawa ngày 6/2, Punch đã dần được đàn khỉ đón nhận: “Punch đang dần dần tăng cường giao lưu với những con khỉ khác trong đàn! Mỗi ngày, Punch trải qua đủ kiểu trải nghiệm như được chải lông cho, tự mình trêu chọc các con khác, rồi cũng có lúc bị chúng ‘mắng vốn’. Qua những điều đó, Punchi từng ngày học cách sinh sống trong bầy đàn với tư cách là một con khỉ thực thụ”.

Đến ngày 12/2, vườn thú Ichikawa tiếp tục cho biết số con khỉ mà Punch tiếp xúc ngày càng nhiều hơn. Dù đôi khi vẫn bị những con khỉ khác “nhắc nhở” nhưng Punch đang học các quy tắc trong bầy từng chút một và hòa nhập hơn.

Khỉ Punch dần hòa nhập với cộng đồng (Nguồn: @ichikawa_zoo)

Từ sau khi khỉ Punch nổi tiếng, vườn thú này cũng ghi nhận lượng người đến tham quan tăng đột biến. Ngày 15/2, vườn thú Ichikawa cập hình ảnh Punch cùng dòng người xếp hàng dài chờ vào thăm và cho biết chưa từng đón nhận lượng khách tham quan đông như vậy nên gửi lời cảm ơn và xin lỗi vì phải để mọi người phải đợi lâu.

Dòng người xếp hàng đến thăm Punch và tham quan vườn thú vào ngày 15/2 (Ảnh: @ichikawa_zoo)

Trong một diễn biến khác, IKEA - tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới cũng nhập cuộc.

Thương hiệu này xác nhận chú đười ươi bông đồng hành cùng Punch từ khi mới sinh, được Punch xem như mẹ chính là sản phẩm của mình. Sau đó đại diện IKEA Japan đã đến thăm và trao tặng 33 chú thú nhồi bông cho vườn thú Ichikawa, dành cho Punch và các em nhỏ tham quan.

IKEA Japan tặng quà cho khỉ Punch và vườn thú

Trên tài khoản Instagram của IKEA, bức ảnh chú đười ươi nhồi bông được đăng tải với tên gọi “chú đười ươi an ủi của Punch” và dòng chữ tạm dịch: “Đôi khi, gia đình là những người ta tìm thấy trên đường đời”.

"Giờ đây tất cả chúng ta đều là gia đình của Punch rồi” - là dòng chú thích mà IKEA đính kèm hình ảnh.

Thông điệp từ IKEA (Ảnh: @ikeausa)

Được biết Punch chào đời vào tháng 7/2025 nhưng do khỉ mẹ sinh con lần đầu và kiệt sức, nên không có khả năng chăm sóc. Punch được các nhân viên đưa về chăm sóc riêng, cho bú bình và theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Trong quá trình đó, các nhân viên vườn thú đã cho Punch ở cạnh chú đười ươi nhồi bông để có cảm giác được chăm sóc. Khi lớn lên, Punch xem đười ươi bông này như điểm tựa, mang theo khi ăn, ngủ và cả lúc di chuyển nên mới tạo nên câu chuyện viral vừa qua.

Khỉ Punch có chú đười ươi bông đồng hành từ bé (Ảnh: ecms2008)

Khỉ Punch được các nhân viên vườn thú chăm sóc (Ảnh: @usausa.wanwan)