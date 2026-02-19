"Tết nhà là vô giá, không đo bằng tiền hay những gấm hoa. Là tất cả những ấm êm, là những niềm vui là tình yêu thương bao la".

Đây chính là đoạn nhạc viral nhất lúc này. Lướt một vài story từ TikTok đến Instagram, ai cũng đăng tải hình ảnh bên gia đình, kèm theo ca khúc "Tết nhà là vô giá". Đây là một ca khúc do Bùi Công Nam thể hiện, bày tỏ về việc "vô giá" không phải là chiếc xe mới mua, chiếc sofa đắt tiền hay những chiếc TV mới mà đó chính là nụ cười ba khi tự hào khoe con cái khắp xóm, niềm vui của mẹ khi hạnh phúc ở bên cháu con,...

Cũng chính vì vậy mà trên MXH, có tới gần 30k đoạn clip sử dụng âm thanh này để làm nhạc Tết, khoe khoảnh khắc bên những người thân yêu của mình trong ngày đầu năm. Những tiếng cười rộn ràng, những thế hệ già trẻ, dâu rể cùng quây quần từ giao thừa đến mùng 1, mùng 2 khiến ai xem cũng rưng rưng xúc động.

Đoạn nhạc trong ca khúc "Tết nhà là vô giá" được nhiều người sử dụng để đăng tải khoảnh khắc cùng gia đình (Nguồn: Trox&Lacci)

"Tết nhà là vô giá" được sử dụng ở khắp mọi nơi

Chẳng hề khó hiểu khi "Tết nhà là vô giá" xuất hiện ở khắp nơi, bởi đó là tiếng lòng của tất cả những đứa con về nhà Tết này.

Mỗi dịp Tết, cả Việt Nam có 1 nhịp sinh hoạt giống nhau một cách rất dễ thương. Nhà nào cũng chụp ảnh gia đình, đứng trước cửa, ngoài sân với cành mai cành đào hoặc đơn giản là giữa phòng khách - nơi được trang trí ngập hoa.

Ai cũng ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, cười tươi rạng rỡ nhìn vào máy ảnh.

Mặc dù, đằng sau những tấm hình đó có thể là một sự “hỗn loạn” khi người lớn thì giục chụp hình nhanh còn đi chúc Tết, trẻ con thì sẽ chạy khắp sân không chịu đứng yên. Có khi phải chụp đi chụp lại cả trăm tấm mới chọn được một khoảnh khắc ưng ý cả nhà cũng đẹp. Thế nhưng, chính những điều đó lại tạo nên một không khí “vô giá” cho ngày Tết bên gia đình.

LylyChu bày tỏ: "Mọi người hay nói Tết ngày càng chán nhưng đối với mình Tết còn ba mẹ bên cạnh, mấy ngày Tết nhà thơm lừng nhang khói cho ông bà, rộn ràng tiếng ba mẹ dưới nhà đối với mình Tết vẫn còn vui lắm"

Bởi để có được mấy ngày đó, nhiều người đã phải bôn ba suốt cả năm. Đi làm xa, thuê trọ, tự lo đủ thứ. Cuối năm lại càng bận hơn vì chạy KPI, chốt đơn, tăng ca, nhận thêm việc. Ai cũng làm việc miệt mài, cố thêm một chút trước khi trở về nhà. Do đó, việc được trở về bên bố mẹ, anh chị em và được “xả hơi” là một điều mà bất cứ ai cũng mong muốn.

Rồi mùng 1 bên nội, mùng 2 bên ngoại,... gần như là “lịch cố định” của rất nhiều gia đình. Dù bận thế nào, làm ở đâu, Tết vẫn cố thu xếp để về. Có người đi xe mấy tiếng, có người bay từ tỉnh khác, thậm chí từ nước ngoài về chỉ để kịp mấy ngày đầu năm. Không ai nói nhiều về chuyện đó, nhưng ai cũng hiểu: Tết là phải về nhà.

Thật ra Tết nhà không có gì quá đặc biệt. Vẫn là dọn dẹp, mua sắm thêm vài món linh tinh, thay chậu hoa mới, sơn lại cái cổng, treo lại bộ rèm. Vẫn là ngồi ăn cơm, kể chuyện năm cũ, hỏi nhau vài câu quen thuộc. Nhưng chính vì năm nào cũng lặp lại nên nó thành một điều quan trọng.

Những khoảnh khắc "Tết nhà là vô giá" của gia đình Hàn Hằng - Huy Me và Trang Lou - Tùng Sơn

Có những nụ cười mà chỉ Tết mới thấy rõ. Cả năm ba mẹ có thể bận rộn, lo toan, nhưng khi con cái về đông đủ, nhà có tiếng nói cười, không khí khác hẳn. Nhà lúc nào cũng thơm mùi hương, con cháu thì đông đủ, tụ họp các thế hệ.

“Tết nhà là vô giá” nghe có vẻ to tát, nhưng hiểu đơn giản là có những thứ không đo bằng tiền được. Tiền thưởng tiêu hết rồi có thể kiếm lại. Quần áo mới năm sau có thể mua cái khác. Nhưng khoảnh khắc cả nhà còn đủ mặt để chụp với nhau một tấm hình đầu năm, không phải lúc nào cũng giữ được mãi.

Những tấm ảnh mùng 1 bây giờ có thể chỉ là đăng cho vui. Nhưng vài năm sau mở lại mới thấy giá trị. Người lớn già thêm, tụi nhỏ lớn nhanh, đội hình có thể thay đổi. Lúc đó mới hiểu vì sao năm nào cũng nên chụp một tấm.

Và có lẽ vì thế, nhiều người chấp nhận vất vả cả năm. Đổi lại là vài ngày bình yên ở nhà, vài bữa cơm đông đủ, vài tấm ảnh cả gia đình đứng sát bên nhau bởi biết đâu một lúc nào đó sẽ không còn cơ hội để thực hiện những điều đơn giản này.

Giữa rất nhiều lựa chọn dịp đầu năm, việc về nhà và giữ trọn truyền thống sum vầy thực ra đã là một sự ưu tiên. Không cần nói quá nhiều chỉ cần còn một nơi để về, còn một khung hình có đủ người, thì Tết nhà, theo cách rất bình thường đúng là vô giá.

Năm nào cũng diện đồ tông-xoẹt-tông truyền thống của Quỳnh Anh Shyn

Gia đình Trúc Diễm - Lương Thế Thành hạnh phúc trong những ngày đầu năm

Khánh Vy cùng các chị gái chụp hình kỷ niệm bên mẹ

"Mê cái không khí Tết, nhìn đâu đâu cũng thấy các gia đình cùng nhau chỉn chu lên đồ đẹp, cười tươi nhìn vào máy ảnh để lưu lại khoảnh khắc đẹp đầu tiên của năm", Trinh Phạm bày tỏ.

Cả năm bận rộn, những khoảnh khắc bên gia đình đông đủ là điều chỉ Tết mới có của Chi Pu