Thời tiết lạnh sâu làm tăng viêm phổi, đợt cấp COPD ở người cao tuổi

Những ngày gần đây, ảnh hưởng của các đợt gió mùa đông bắc khiến thời tiết lạnh sâu, hanh khô, làm gia tăng các bệnh lý hô hấp, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền. Tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh), số ca bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) kèm viêm phổi nhập viện tăng rõ rệt.

Theo thống kê của Khoa Nội hô hấp, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 20-30 người bệnh COPD đến khám, trong đó có 20-30% phải nhập viện do đợt cấp với các triệu chứng khó thở tăng, ho khạc đờm nhiều, viêm phổi. Nhiều trường hợp cần điều trị bằng thuốc giãn phế quản, kháng sinh, hỗ trợ thở oxy hoặc thở máy không xâm nhập.

Bác sĩ CKI Phạm Thị Út Trang - Phó Trưởng Khoa Hô hấp cho biết, thời tiết lạnh sâu làm suy giảm khả năng bảo vệ tại chỗ của đường hô hấp, nhất là ở người cao tuổi và người có bệnh nền. Niêm mạc hô hấp khô, giảm khả năng loại bỏ vi khuẩn, virus và bụi bẩn, tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh phát triển, làm tăng nguy cơ viêm phổi, hen phế quản và đợt cấp COPD.

Ở người bệnh COPD, các triệu chứng trong mùa lạnh thường nặng hơn với ho nhiều, khạc đờm tăng, đờm đặc hoặc đổi màu, khó thở tăng dần, kèm mệt mỏi, tức ngực. Đáng lưu ý, viêm phổi ở người cao tuổi có thể biểu hiện không điển hình, không sốt hoặc chỉ sốt nhẹ, dễ bị bỏ sót. Một số dấu hiệu cảnh báo gồm thở nhanh, thở nông, cánh mũi phập phồng, ăn uống kém, mệt nhiều.

Các bác sĩ cảnh báo, viêm phổi trên nền COPD nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến suy hô hấp cấp, nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng. Thực tế, không ít người bệnh còn chủ quan, tự ý mua thuốc, đặc biệt là kháng sinh, điều trị tại nhà, chỉ nhập viện khi tình trạng đã nặng.

Để phòng bệnh trong mùa lạnh, người cao tuổi và người có bệnh hô hấp mạn tính cần giữ ấm cơ thể, đeo khẩu trang khi ra ngoài, tránh khói thuốc lá, đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, uống đủ nước và vận động nhẹ nhàng. Đặc biệt, tiêm phòng vaccine cúm mùa và phế cầu được khuyến cáo nhằm giảm nguy cơ viêm phổi và đợt cấp COPD, góp phần bảo vệ sức khỏe người cao tuổi trong mùa đông.