Hoá ra từ nhỏ chúng ta đã hiểu sai nhiều điều: Những hiểu lầm về cơ thể mà phải lớn lên tôi mới dần nhận ra

Chúng ta sống cùng cơ thể mình mỗi ngày, nhưng lại rất ít khi thực sự hiểu nó. Từ cách ăn uống, ngủ nghỉ, đến những phản ứng nhỏ như ngứa mắt, ù tai, mệt mỏi hay buồn ngủ sau bữa ăn - rất nhiều điều tưởng là “bất thường” hoá ra lại là phản ứng hoàn toàn tự nhiên của cơ thể.

Chỉ đến vài năm gần đây, khi bắt đầu chú ý hơn đến sức khỏe, tôi mới nhận ra một điều rằng: Có rất nhiều điều mình tin từ nhỏ đến lớn… thực ra là hiểu sai.

Cơ thể phản ứng không phải lúc nào cũng là “có vấn đề”

Ngày bé, cứ thấy mắt khó chịu là tôi đưa tay dụi ngay, nghĩ rằng như vậy sẽ đỡ hơn. Nhưng sau này mới biết, dụi mắt chỉ khiến giác mạc bị kích thích, mắt càng mệt và khô hơn.

Tai cũng vậy. Nhiều người có thói quen ngoáy tai thường xuyên vì nghĩ ráy tai là “bẩn”. Thực tế, ráy tai là một cơ chế tự bảo vệ, giúp ngăn bụi bẩn và vi khuẩn xâm nhập sâu hơn. Càng ngoáy nhiều, tai càng ngứa, thậm chí dễ viêm.

Không phải cứ khó chịu là cơ thể đang “trục trặc”. Nhiều khi, đó chỉ là cách nó đang tự bảo vệ chính mình.

Những hiểu lầm phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày

Rất nhiều người từng nghĩ rằng đeo kính khiến mắt ngày càng yếu đi. Nhưng nguyên nhân thực sự lại nằm ở việc nhìn màn hình quá lâu, thiếu nghỉ ngơi, thiếu ánh sáng tự nhiên.

Tương tự, không ít người cho rằng ăn cay gây đau bụng vì “dạ dày yếu”. Nhưng quan sát kỹ mới thấy, cơn khó chịu thường đến từ việc ăn quá nhanh, ăn quá nhiều hoặc kết hợp nhiều món kích thích cùng lúc.

Cơ thể hiếm khi “gây chuyện” vô cớ. Nó chỉ đang phản ứng trước những gì chúng ta làm với nó mỗi ngày.

Những sai lầm quen thuộc trong ăn uống

Có thời gian, tôi tin rằng khi dạ dày không khỏe thì chỉ nên ăn cháo, ăn đồ thật loãng. Nhưng nếu duy trì quá lâu, cơ thể lại trở nên “lười biếng”, khả năng tiêu hoá giảm dần.

Còn chuyện ăn trái cây khi đói - điều từng bị coi là “đại kỵ” - thực ra với người khỏe mạnh, ăn lượng vừa phải và không quá chua hay quá ngọt thì hoàn toàn không đáng lo.

Thứ khiến dạ dày mệt mỏi nhất thường là: Ăn quá nhanh, ăn quá no, ăn đồ quá nóng hoặc quá lạnh.

Cơ thể thích sự nhẹ nhàng và có nhịp điệu hơn là những thay đổi đột ngột.

Những phản ứng rất bình thường nhưng dễ bị hiểu nhầm

Bụng kêu ọc ọc không hẳn là dấu hiệu bệnh, đó là ruột đang hoạt động.

Buồn ngủ sau bữa ăn no là vì máu được ưu tiên cho quá trình tiêu hoá.

Choáng váng khi đứng dậy quá nhanh là do huyết áp cần thời gian điều chỉnh.

Nhiều phản ứng như vậy không cần vội vàng “can thiệp” hay lo lắng quá mức. Đôi khi, điều cơ thể cần chỉ là… thêm vài giây thích nghi.

Chăm sóc da và tóc: Càng làm mạnh tay, da tóc càng phản ứng

Không ít người ám ảnh với việc làm sạch da, nghĩ rằng da tiết dầu là da “bẩn”. Nhưng dầu trên da thực chất là lớp bảo vệ tự nhiên. Làm sạch quá mức có thể khiến da khô, kích ứng và tiết dầu nhiều hơn.

Tóc cũng vậy. Mỗi ngày rụng vài chục sợi là điều hoàn toàn bình thường, bởi tóc có chu trình sinh trưởng và thay mới. Không phải cứ thấy tóc rụng là hoảng loạn hay vội vàng tìm mọi cách “cấp cứu”.

Xương khớp ghi nhớ rất lâu những thói quen xấu

Tôi từng có thói quen vắt chéo chân khi ngồi, cúi đầu nhìn điện thoại trong thời gian dài. Chỉ đến khi bắt đầu đau lưng, mỏi cổ, tôi mới hiểu: cơ thể có “trí nhớ”.

Những thói quen nhỏ, nếu lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, sẽ để lại hậu quả rõ ràng. Và khi cơn đau xuất hiện, đó không phải là chuyện của một ngày, mà là kết quả của cả một quá trình dài.

Cảm xúc không tách rời khỏi cơ thể

Có những buổi tối, cảm giác buồn bực, trống rỗng xuất hiện không rõ lý do. Sau này tôi mới nhận ra, đó thường là hệ quả của căng thẳng ban ngày bị dồn nén.

Cảm xúc ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ, tiêu hoá và năng lượng tổng thể. Chăm sóc cơ thể tốt hơn – ăn uống đều đặn, ngủ đủ, vận động nhẹ – đôi khi lại là cách đơn giản nhất để ổn định tinh thần.

Giấc ngủ là “tín hiệu thật” nhất của cơ thể

Thay vì ép mình phải ngủ cho đủ giờ, tôi học cách không quá căng thẳng khi mất ngủ. Cơ thể không phải máy móc, nó cần cảm giác an toàn để thật sự nghỉ ngơi.

Giảm ánh sáng, tắt điện thoại sớm, tạo không gian yên tĩnh - những điều nhỏ ấy giúp cơ thể hiểu rằng: đã đến lúc được nghỉ.

Rất nhiều điều chúng ta tin tưởng từ nhỏ về cơ thể hoá ra không hoàn toàn đúng. Cơ thể không yếu ớt như ta nghĩ, cũng không “làm khó” chúng ta vô cớ. Nó chỉ đang liên tục gửi tín hiệu.

Khi học cách lắng nghe và tôn trọng những tín hiệu ấy, việc chăm sóc sức khỏe trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.