Thợ làm tóc huyền thoại của Công nương Diana bảo vệ Vương phi Kate: “Xin hãy để cô ấy yên”

Ngày 4/9/2025, Vương phi Kate cùng Thân vương William có chuyến công du chung đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, tới tham quan khu vườn mới cải tạo của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên. Bên cạnh những buổi trò chuyện cùng học sinh địa phương và màn “tắm mưa bất đắc dĩ”, tâm điểm của sự kiện lại chính là mái tóc mới của Vương phi: Dài hơn, sáng màu hơn và trẻ trung khác lạ.

Ngay lập tức, diện mạo này trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Trong khi nhiều người khen ngợi phong cách mới mẻ, không ít ý kiến ác ý lại nhằm thẳng vào Kate. Trước phản ứng tiêu cực đó, Sam McKnight – người từng là thợ làm tóc riêng của Công nương Diana đã viết trên Instagram với giọng đầy bức xúc: “Tôi sốc, kinh hoàng, chán nản và ghê tởm trước những bình luận độc địa về Vương phi xứ Wales hôm nay. Mái tóc là một phần rất riêng của phụ nữ, là áo giáp, sự tự tin và nhiều hơn thế nữa. Thật khó tin khi có những lời công kích thiếu nhân tính đến vậy, phần lớn lại xuất phát từ chính phụ nữ với nhau”.

Ông tiếp tục: “Kate Middleton không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đối diện công chúng, bởi vai trò cô ấy đảm nhận khi bước chân vào Hoàng gia. Cô đã đại diện cho đất nước một cách âm thầm, bản lĩnh và đầy trách nhiệm. Xin hãy để cô ấy yên. Thật đáng xấu hổ cho những lời chỉ trích như vậy”.

McKnight cũng nhắc tới việc Kate từng công khai quá trình điều trị ung thư vào tháng 3/2024, trước khi chia sẻ tin vui hồi tháng 1/2025 rằng cô đã chính thức lui vào giai đoạn thuyên giảm. Trong một lần thăm bệnh viện, Vương phi từng kể với bệnh nhân rằng cô không cần dùng liệu pháp “cold cap” – phương pháp giảm rụng tóc khi hóa trị.

Sam McKnight vốn là tên tuổi lớn trong giới làm tóc quốc tế, nổi tiếng nhất khi tạo nên kiểu tóc ngắn mang tính biểu tượng cho Công nương Diana vào thập niên 1990. Kể lại kỷ niệm, ông cho biết trong một buổi chụp hình cùng Diana cho British Vogue , chính ông đã đề nghị “cắt phăng” mái tóc dài để làm mới hình ảnh và bất ngờ thay, Diana đồng ý ngay tại chỗ. Từ đó, kiểu tóc ngắn thanh lịch ấy đã trở thành dấu ấn gắn liền với Công nương.

Giờ đây, ở một giai đoạn mới của Hoàng gia Anh, McKnight tiếp tục lên tiếng bảo vệ một người phụ nữ Hoàng gia khác: Vương phi Kate – người cũng đang phải gánh chịu không ít áp lực từ công luận.

