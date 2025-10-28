Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng

Công an phường Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội) mới đây đã tiếp nhận đơn trình báo của chị H. (sinh năm 1985, trú tại Long Biên) về việc bị lừa đảo hơn 900 triệu đồng.

Theo trình báo, vụ việc bắt đầu vào ngày 6/5, khi chị H. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên giao hàng, thông báo chị có đơn cần thanh toán. Tin tưởng, chị đã chuyển tiền theo hướng dẫn.

Kịch bản lừa đảo bắt đầu ngay sau đó. Đối tượng gọi lại cho chị H., thông báo rằng chị đã "chuyển nhầm tài khoản" và sẽ hướng dẫn chị cách nhận lại tiền. Kẻ gian lập tức gửi một mã QR, yêu cầu chị quét để "nhận tiền hoàn".

Ảnh minh họa

Ngay sau khi quét mã, tài khoản của chị H. lập tức bị trừ 2 triệu đồng. Khi chị thắc mắc, kẻ lừa đảo đổ lỗi do chị "thao tác sai", yêu cầu quét lại mã hoặc chuyển thêm tiền để "hoàn tất quy trình". Rơi vào tâm lý hoang mang, sợ mất tiền và mong muốn gỡ lại, chị H. đã liên tiếp dùng nhiều tài khoản khác nhau để chuyển tiền theo hướng dẫn.

Tổng cộng, chị đã bị chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng. Vụ việc chỉ dừng lại khi kẻ lừa đảo yêu cầu chị nộp thêm 200 triệu đồng nữa, lúc này chị mới nghi ngờ và đến cơ quan công an trình báo.

Cơ quan điều tra nhận định đây là một kịch bản lừa đảo được dàn dựng rất bài bản, đánh thẳng vào tâm lý nạn nhân. Ban đầu, chúng chủ động tạo ra một "sự cố nhầm lẫn" (như chuyển nhầm tài khoản) để lấy lòng tin. Sau đó, chúng gửi mã QR và nói dối đây là lệnh "nhận tiền hoàn" hoặc "hủy thẻ thành viên".

Thực chất, mã QR đó là một lệnh chuyển tiền hoặc thanh toán trá hình. Khi nạn nhân thấy mình bị trừ tiền thay vì nhận tiền, họ sẽ rơi vào trạng thái hoảng sợ. Lợi dụng điều này, kẻ gian liên tục đổ lỗi do "lỗi thao tác" và dụ dỗ nạn nhân chuyển thêm tiền để "khôi phục giao dịch" hoặc "xác minh". Đây chính là vòng lặp tâm lý "mất tiền - cố gỡ - mất thêm tiền" khiến nhiều người thiệt hại nặng nề.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân phải hết sức cảnh giác với các cuộc gọi từ số lạ tự xưng là nhân viên giao hàng. Tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa trực tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa.

Quan trọng nhất, không quét bất kỳ mã QR hay truy cập đường link lạ nào do đối tượng gửi, ngay cả khi với lý do là "hoàn tiền". Người dân nên chủ động tra cứu thông tin đơn hàng qua website hoặc ứng dụng chính thức của các đơn vị chuyển phát. Khi nghi ngờ bị lừa đảo, cần ngưng mọi giao dịch và đến cơ quan công an gần nhất trình báo ngay lập tức.