The Beatles bất ngờ tái hợp

Mới đây, Ringo Starr bất ngờ xuất hiện tại nhà thi đấu O2 trong đếm cuối thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn Got Back của Paul McCartney. Khi mời tay trống huyền thoại của The Beatles lên sân khấu, chủ nhân bản hit Let It Be giới thiệu: "Quý ông độc nhất vô nhị - ông Ringo Starr".

2 huyền thoại âm nhạc thế giới, Paul McCartney và Ringo Starr tái hợp trên sân khấu sau nhiều năm

Trước sự phấn khích của khán giả, Paul McCartney và Ringo Starr đã biểu diễn hai ca khúc nổi tiếng của The Beatles, đó là Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band và Helter Skelter. Mặc dù đã ở độ tuổi ngoài 80 nhưng cả hai nghệ sĩ vẫn cháy hết mình với ngọn lửa Rock trên sân khấu.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, tay trống của ban nhạc chia sẻ: "Paul đã nói với tôi về đêm biểu diễn. Đối với chúng tôi, đó không chỉ là tình cảm của những người đồng đội cũ trong ban nhạc mà còn là tình cảm khăng khít của một gia đình thực thụ. Và đó là những khoảnh khắc tuyệt vời vì chúng tôi vẫn yêu thương, giúp đỡ nhau và cùng nhau biểu diễn".

Buổi biểu diễn của Paul McCartney và Ringo Starr trong đêm cuối của chuyến lưu diễn Got Back không chỉ là một sự kiện âm nhạc đáng nhớ mà còn là biểu tượng của tình bạn, sự đoàn kết và những kỷ niệm không thể nào quên của The Beatles. Đó là một đêm đặc biệt không chỉ đối với người hâm mộ mà còn là một dịp để những người yêu âm nhạc toàn cầu cùng ôn lại những khoảnh khắc huyền thoại trong lịch sử âm nhạc.