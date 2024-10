Bản "dupe" hoàn hảo nhất của The Beatles chia sẻ trải nghiệm trong ngày đầu ở Việt Nam

Chiều 29/10, BTC liveshow The Bootleg Beatles đã tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông trước thềm đêm nhạc của ban nhạc nước Anh tại TP.HCM. Thành lập năm 1980, The Bootleg Beatles nổi danh trên toàn thế giới nhờ việc tái hiện chân thực nhóm nhạc huyền thoại The Beatles. Trong suốt hơn 40 năm hoạt động, The Bootleg Beatles có hơn 4500 show diễn trên toàn thế giới, là một trong những ban nhạc "tribute" nổi tiếng nhất của "tứ quái" huyền thoại.

4 thành viên của The Bootleg Beatles gồm Steve White, Stephen Hill, Paul Canning và Gordon Elsmore thuộc lòng từng cử chỉ của John Lennon, Paul McCartney, George Harrison hay Ringo Starr, từ cách đánh khuỷu tay khi xoay người đến chuyện hướng cần đàn guitar về phía nào… The Bootleg Beatles nghiên cứu kỹ mọi thứ về The Beatles, mang đến cho khán giả yêu nhạc trải nghiệm chân thực như xem bản gốc.



Lần đầu đến Việt Nam, The Bootleg Beatles chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ khi qua đường. Tái hiện bức poster Abbey Road của The Beatles ngay tại TP.HCM, The Bootleg Beatles không kiềm được cảm giác lo sợ. Các thành viên cho biết dù rất đáng sợ nhưng cũng thú vị và hào hứng. Giao thông ở Việt Nam thực sự có những điểm đặc trưng khó nhầm lẫn.

Tại buổi họp báo, The Bootleg Beatles mang đến màn trình diễn đặc biệt theo phong cách acoustic kinh điển Here Comes The Sun và Yesterday. Quả thực, từ giọng hát cho đến thần thái, cử chỉ khi biểu diễn của The Bootleg Beatles như mang The Beatles ra đời thực. Cách chơi nhạc cụ, nhấn nhả câu chữ đều "sao y bản chính" Tứ quái huyền thoại.

Không chỉ tự mình trình diễn, The Bootleg Beatles còn có màn collab ngẫu hứng với 1 fan Việt 77 tuổi. Giọng hát của vị khán giả đặc biệt khiến ban nhạc nước Anh bất ngờ. Chia sẻ về đêm nhạc sắp tới, The Bootleg Beatles mong muốn sẽ được gặp nhiều khán giả nhất có thể. Ban nhạc chuẩn bị 1 setlist đặc biệt lên đến 30 bài hát, trải dài sự nghiệp của The Beatles với mong muốn "tái sinh" âm nhạc của Tứ quái cùng người hâm mộ Việt Nam.

Với 2 đêm diễn tại TP.HCM và Hà Nội, những thế hệ yêu mến The Beatles tại Việt Nam sẽ có cơ hội "quên" đi thực tại để ngược dòng quá khứ tận hưởng Tứ quái của những năm tháng hoàng kim. 2 đêm diễn của The Bootleg Beatles sẽ được tổ chức tại Lalaland Hồ Con Rùa – TP.HCM vào ngày 31/10/20 và Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô – Hà Nội, ngày 2/11/2024.

Một số hình ảnh của The Bootlegs Beatles tại sự kiện: