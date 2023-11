Paul McCartney và Ringo Starr vẫn choáng ngợp trước thành công của The Beatles

The Beatles vừa cho ra mắt ca khúc mới mang tên Now and Then, đánh dấu lần phát hành đầu tiên của nhóm sau nhiều thập kỷ. Trong buổi phỏng vấn với The Sunday Times, hai thành viên Paul McCartney và Ringo Starr tỏ ra vô cùng hào hứng với ca khúc này, đồng thời thừa nhận sự choáng ngợp trước thành công vượt thời đại của The Beatles.

"Không ai trong chúng tôi nghĩ rằng mọi chuyện có thể kéo dài được một tuần", tay trống Ringo Star hồi tưởng lại, "Paul định trở thành nhà văn, tôi định mở một tiệm làm tóc, George dự định sẽ có một gara. Nhưng rồi mọi thứ tiếp tục và kết thúc, vào đúng thời điểm. Điều đó vẫn không ngăn cản chúng tôi ở bên nhau".

Paul McCartney cũng giống như Ringo Starr, ông không thể tin The Beatles có thể trụ vững với tư cách một trong những ban nhạc nổi tiếng và được yêu thích nhất trong làng âm nhạc thế giới.

"Khi bắt đầu, chúng tôi nghĩ rằng có thể chúng tôi sẽ đi với nhau khoảng 10 năm. Đó là khoảng thời gian tối đa đối với một nhóm nhạc rock n roll", Paul nói tiếp.

Mặc dù ước tính này ít nhiều đúng về số lần The Beatles thực sự thu âm cùng nhau nhưng âm nhạc của họ vẫn tiếp tục thu hút và truyền cảm hứng cho khán giả qua nhiều thế hệ. Và đây cũng là lý do The Beatles vẫn mãi tồn tại, âm nhạc của họ cho đến ngày nay vẫn chưa bao giờ lỗi thời.