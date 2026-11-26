Tạm gác lại công việc, Mai Ngọc hiện dành phần lớn thời gian ở nhà chăm con, tập luyện, quen với nhịp sống mới và có thêm nhiều trải nghiệm mà trước đây bản thân chưa từng nghĩ tới.

Ở tuổi 30s, mỗi người có thể đang theo đuổi một mục tiêu khác nhau. Có người tập trung cho sự nghiệp, có người tính chuyện lập gia đình, cũng có người muốn dành thêm vài năm để tận hưởng cuộc sống độc thân.

MC Mai Ngọc cũng từng nghĩ mình sẽ tiếp tục bận rộn với công việc và sẽ sinh con khi bước sang tuổi 38-40. Nhưng kế hoạch ấy đã thay đổi.

Ở tuổi 35, Mai Ngọc bất ngờ mang thai và quyết định tạm dừng công việc. Sau đó là hàng loạt những thay đổi. Từ Hà Nội chuyển về Bắc Ninh sống cùng gia đình chồng, từ một người luôn sợ rảnh rỗi trở thành mẹ bỉm fulltime có thể ngồi hàng giờ ngắm con qua camera. Hay chuỗi ngày đong đếm con tăng từng lạng và mẹ thì muốn giảm từng lạng.

Gần 2 năm bên em bé Panda, Mai Ngọc có nhiều trải nghiệm mới, từ chuyện chăm con mỗi ngày đến việc sắp xếp lại công việc và cuộc sống. Tuổi 30s của Mai Ngọc vì thế có cả những điều từng nghĩ đến lẫn những thay đổi hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

The 30s TALK - Mai Ngọc: Mẹ tôi nói “ở đâu tốt cho con của con thì con nên ở”, và tôi thử đón nhận những thay đổi

Từng nghĩ ở nhà rất nhàm chán, luôn đặt mình vào guồng quay công việc, giờ tận hưởng thời gian làm mẹ fulltime

- Mai Ngọc đã đón tuổi 30s như thế nào? Khoảnh khắc lúc đó có gì đặc biệt không?

Đúng là cũng phải quay trở lại một chút, vì hiện tại mình đã bước sang tuổi 36, tức tuổi 30 đã là câu chuyện của 6 năm trước. Có thể nói, đó là một cột mốc khá đặc biệt và đáng nhớ.

Bởi đúng vào thời điểm vừa tròn 29 tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi 30, cũng là lúc dịch Covid-19 hoành hành trên khắp thế giới. Mình đã đón tuổi 30 trong một giai đoạn rất bận rộn, với những trải nghiệm mà có lẽ mình sẽ không bao giờ muốn lặp lại nữa.

- Người ta thường nói về “khủng hoảng tuổi 30” khi bước từ đầu 2 sang đầu 3. Mai Ngọc có từng trải qua cảm giác đó không?

Mình cũng có chứ. Khi chuyển từ tuổi teen đầu 1 sang đầu 2, mình đã cảm nhận được những khác biệt nhất định. Còn khi bước từ đầu 2 sang đầu 3, chắc chắn sẽ có nhiều điều phải suy nghĩ hơn. Mỗi người thường có những cột mốc riêng đặt ra cho cuộc sống của mình.

Nhưng với mình, thời điểm đó gần như không có nhiều thời gian để suy nghĩ về những điều ấy, bởi mình đã quá bận rộn với công việc. Như mọi người cũng biết, mình là một biên tập viên tin tức, luôn sống trong dòng chảy của tin tức. Đặc biệt, trong giai đoạn đó, khán giả vẫn luôn chờ đợi những bản tin của chúng mình lên sóng mỗi ngày.

Vì vậy, nếu hỏi tuổi 30 có phải là một cuộc khủng hoảng với mình không thì cũng không hẳn. Mình bước sang tuổi 30 trong guồng quay công việc rất bận rộn, cứ thế bị cuốn đi. Đến khi mọi thứ qua đi và nhìn lại, mình đã 32, 33 tuổi rồi. Mọi thứ trôi qua quá nhanh. Nhưng như mình đã chia sẻ, đó là những năm tháng mà mình không mong muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa.

- Ở tuổi 30s, điều gì mất đi nhưng chị lại thấy biết ơn?

Khi ở độ tuổi 20, mình thường có những góc nhìn về cuộc sống mộng mơ hơn, cũng có nhiều hình dung bay bổng khi nghĩ về tương lai. Nhưng khi bước sang tuổi 30, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, mình cũng không còn quá nhiều thời gian để mơ mộng như trước.

Tuổi tác dù chỉ là một con số, nhưng với mình, nó mang đến những thay đổi rất thực tế. Mỗi năm trôi qua, mỗi tuổi mới đến lại đi kèm với những trải nghiệm khác nhau. Có những niềm vui, thành công giúp chúng ta thêm tự tin vào bản thân, nhưng đôi khi cũng có những cú vấp ngã và nỗi buồn để mình học cách đứng dậy, mạnh mẽ hơn và tiếp tục bước về phía trước.

- Có điều gì Mai Ngọc từng rất tin tưởng ở tuổi 20 nhưng bây giờ không còn tin nữa?

Mình nghĩ đó là việc thường đặt niềm tin quá nhiều vào một điều gì đó hoặc một ai đó. Khi bước qua tuổi 30, mình nhận ra rằng niềm tin nên được đặt ở chính bản thân mình. Bởi khi biết tin tưởng, yêu thương và không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân mỗi ngày, mình sẽ có một điểm tựa vững chắc hơn.

- Một trong những thứ mà dạo này Mai Ngọc dành nhiều thời gian hơn dù điều đó ở tuổi 20 sẽ thấy rất... chán?

Đó chính là việc ở nhà.

Ngày xưa, mình luôn nghĩ phải làm việc gì, phải làm như thế nào. Gần như lúc nào mình cũng ở trong một guồng quay liên tục, luôn muốn bản thân được vận động và trải nghiệm.

Từ khi còn học đại học, mình đã luôn cố gắng nắm bắt mọi cơ hội. Chỉ cần biết đài truyền hình này hay nơi nào đó có thông tin tuyển dụng, có cơ hội làm thử là mình sẽ lập tức đi casting. Chỉ cần có cơ hội thử sức với vai trò người dẫn chương trình, mình đều sẵn sàng nộp hồ sơ và tham gia thi tuyển.

Mình từng luôn sợ bản thân bị rảnh rỗi, sợ rằng nếu cứ ở nhà mỗi ngày thì mình sẽ trở nên chậm lại. Nhưng không ngờ đến hiện tại, mình đã có gần 2 năm dành phần lớn thời gian trong ngày để ở nhà. Và đó cũng là một trải nghiệm rất thú vị đối với mình.

- Nếu chỉ được giữ lại một phiên bản của mình trong 10 năm qua, Mai Ngọc sẽ chọn phiên bản nào?

Câu hỏi này thực sự rất khó với mình, bởi mỗi phiên bản đều mang đến những trải nghiệm rất riêng. Ngay cả giai đoạn đầu tuổi 30, khi ở tuổi 31, 32, 33, mình được hết mình với công việc và sự nghiệp, đó cũng là một quãng thời gian tuyệt vời. Những trải nghiệm ấy cũng trở thành tiền đề để ở tuổi 35, 36, mình có thể dành trọn thời gian cho thiên chức làm mẹ.

Vì vậy, nếu phải lựa chọn, có lẽ mình cũng không biết nên chọn phiên bản nào. Bởi mỗi giai đoạn đều có những dấu ấn và trải nghiệm riêng. Và nếu không đi qua tất cả những chặng đường ấy, chưa chắc đã có một Mai Ngọc của ngày hôm nay.

- Từ một người luôn bận rộn với công việc, Mai Ngọc đã thích nghi thế nào khi dành phần lớn thời gian cho gia đình và con nhỏ?

Trước đây, khi chưa làm mẹ, mình từng không hiểu tại sao những người bạn đã có con lại luôn bận rộn đến thế. Mình nghĩ có lẽ thời gian đầu sau sinh sẽ vất vả nên cũng không chủ động rủ bạn bè đi chơi hay cà phê. Nhưng ngay cả khi con đã được 6 tháng, mình gọi điện rủ một người bạn đi chơi, bạn vẫn từ chối vì con khóc nhiều, hôm nay lại bị ốm... Lúc ấy, mình thực sự không hiểu tại sao mọi người lại bận đến vậy, thậm chí còn nghĩ chắc do các bạn chưa biết cách sắp xếp thời gian.

Đến khi mang bầu, mình vẫn nghĩ bản thân đã chuẩn bị rất chu đáo: mua sắm đầy đủ đồ dùng, tìm hiểu và thuê cả người chăm sóc em bé. Mình từng nghĩ chắc sẽ cân đối được mọi thứ và có thể sớm quay trở lại công việc.

Thế nhưng, sau khi sinh con, đến khi em bé được 18 tháng, mình vẫn luôn trong trạng thái lu bu, quay cuồng với đủ thứ việc. Ngay cả hôm nay, mình cũng phải tranh thủ thêm 5 phút cuối cùng để ở bên con. Đợi con ăn trưa xong và đi ngủ, mình mới kịp trang điểm, gội đầu rồi vội vàng di chuyển đến đây.

Bây giờ, mình mới thực sự hiểu rằng thời gian dành cho con dường như không bao giờ là đủ. Mình chỉ mong có thêm thật nhiều thời gian để được ở bên cạnh con.

- Nhắc đến quyết định tạm dừng sự nghiệp để chăm con, đó có phải là lựa chọn khó khăn nhất của chị trong vài năm qua? Mai Ngọc có từng lo mình sẽ mất đi những cơ hội nghề nghiệp đã gây dựng?

Đúng là vô cùng khó khăn. Nhưng mình nghĩ khi một thời điểm thực sự phù hợp đến, mình lại có thể đưa ra quyết định nhanh hơn mình tưởng. Em bé đến với mình khá bất ngờ và ngay khi biết tin mình có em bé, mình đã quyết định sẽ tạm dừng công việc.

Bởi mình nghĩ, nếu nói đến việc phấn đấu cho sự nghiệp thì sẽ chẳng bao giờ có một giới hạn cụ thể, không biết bao nhiêu là đủ, dù là phụ nữ hay đàn ông. Nhưng với thiên chức làm mẹ, sẽ có những khoảng thời gian và độ tuổi nhất định. Khi em bé đến, mình cũng đã có một quãng thời gian dài cống hiến và nỗ lực cho công việc rồi. Vì vậy, mình nghĩ việc tạm dừng lại 1-2 năm, thậm chí 3 năm để dành thời gian cho con cũng là điều hoàn toàn xứng đáng.

Vì thế, khi quyết định dừng lại, mình không quá lo sợ sẽ mất đi những cơ hội nghề nghiệp hay cảm thấy hối tiếc. Mình chỉ nghĩ rằng, bất cứ khi nào em bé đến thì đó cũng là thời điểm phù hợp với mình.

- Một ngày bình thường của Mai Ngọc hiện tại diễn ra như thế nào?

Cũng không khác quá nhiều so với trước đây, chỉ có điều mọi thứ bắt đầu sớm hơn và mình phải xoay quanh lịch sinh hoạt của em bé.

Ngày trước, mình thường thức dậy lúc 6h sáng để tập thể dục, ăn sáng rồi 9h có mặt ở cơ quan. Công việc kết thúc lúc 18h30, khoảng 19h mình đã về đến nhà, ăn tối và nghỉ ngơi.

Nhưng từ khi có em bé, mọi thứ không còn cố định nữa. Con có thể thức dậy lúc 5h, 6h hoặc 6h30. Hai mẹ con cùng thức dậy, ăn sáng rồi bắt đầu ngày mới. Khi con lớn hơn, nhu cầu sinh hoạt cũng nhiều hơn. Chỉ riêng việc chuẩn bị 3 bữa ăn, đưa con đi chơi, học hành và các hoạt động trong ngày cũng kéo dài đến 19h30-20h.

Trộm vía em bé rất ngoan, thường ngủ một mạch từ 20h tối đến sáng. Đó mới là khoảng thời gian dành riêng cho mẹ.

Mình vẫn hay đùa với mọi người rằng, ngày trước dù phải làm 3 công việc và bận rộn đến mấy, chỉ cần muốn nghỉ ngơi hoàn toàn vài ngày để đi du lịch, mình vẫn có thể xin nghỉ. Nhưng bây giờ thì khác. Từ khi làm mẹ, mình gần như không có ngày nghỉ. Bởi đây là con mình, làm sao có thể nói: "Con ơi, hôm nay con tạm nghỉ để mẹ được nghỉ làm mẹ một ngày nhé?". Điều đó không thể xảy ra.

Cũng từ khi làm mẹ, mình hiểu và đồng cảm hơn với những người phụ nữ xung quanh. Mọi người thường trân trọng những người phụ nữ có sự nghiệp thành công, nhưng đôi khi lại quên rằng làm mẹ cũng là một công việc vô cùng vất vả và cần được ghi nhận. Công việc ấy không được trả lương, cũng chẳng có ngày nghỉ, nhưng lại là một thiên chức cao cả. Vì vậy, mình luôn dành sự cảm thông cho những người mẹ và mong họ nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên hơn.

- Khi chuyển sang sống chung với gia đình chồng ở Bắc Ninh, có thói quen nào phải thay đổi hoặc điều chỉnh nhiều nhất không?

Quyết định về Bắc Ninh sinh sống là điều mình đã suy nghĩ rất lâu. Ở Hà Nội, mình sẽ gần gia đình, bạn bè và công việc hơn. Tuy nhiên, mẹ đẻ từng nói với mình một câu: "Khi con có con rồi, con ở đâu mà con của con sướng nhất thì đó là nơi con nên ở".

Đúng là ở Hà Nội sẽ thuận tiện hơn cho mình, nhưng lại không có nhiều không gian rộng rãi, gần gũi thiên nhiên cho em bé. Vì vậy, ban đầu đây là một quyết định khá khó khăn, bởi không phải ai cũng dễ dàng thay đổi môi trường sống đã quá thân quen. Nhưng sau khi chuyển về, mình lại cảm thấy quyết định này khá đúng đắn.

Sáng nào hai mẹ con cũng có thời gian đi dạo ngoài trời. Mình được gặp gỡ thêm nhiều người, thưởng thức những món ăn mới. Mọi người vốn theo dõi mình trên TV, giờ có dịp gặp ngoài đời nên từ hàng xóm đến các hàng quán hai mẹ con thường ghé qua đều rất yêu quý.

Mình cũng rất hợp với đồ ăn ở Bắc Ninh nên thích nghi khá nhanh. Nhiều bạn bè ở đây còn bất ngờ vì mình biết nhiều địa chỉ ăn ngon đến vậy. Bây giờ mình đã có thể tự tin dẫn mọi người đi food tour rồi.

- Vốn là một người rất cầu toàn, muốn mọi thứ phải chỉn chu và nằm trong kế hoạch. Từ khi làm mẹ, Mai Ngọc đã thay đổi điều đó như thế nào?

Mình phải học cách thích nghi dần, bởi em bé đến khá bất ngờ và thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Trước đây, mình cùng lúc đảm nhận 3 công việc, nhưng từ khi mang bầu đã không thể làm việc nhiều như trước. Đến khi con chào đời, mình gần như phải dành toàn bộ thời gian cho em bé.

Chúng ta có thể mua những thiết bị hiện đại nhất, tìm người chăm sóc giỏi nhất, nhưng mỗi em bé lại có một tính cách khác nhau. Cha mẹ vẫn phải tự học cách thích nghi với con mình.

Mình đã đọc nhiều sách, học hỏi kinh nghiệm từ mọi người, nhưng thực tế nuôi dạy một em bé không hoàn toàn giống những gì trong sách viết. Làm mẹ là một công việc khá khó khăn, đòi hỏi mình phải vận dụng tất cả các giác quan, dành nhiều tình cảm và sự quan sát cho con. Khi xoay quanh em bé, gần như không có kế hoạch hay kịch bản nào chắc chắn cả. Mọi thứ đều tùy thuộc vào từng ngày, như mọi người vẫn hay nói là "trộm vía" thôi.

- Câu chuyện “không mơ Harvard, mẹ phấn đấu để mai sau con học Thanh Hoa” của chị từng gây chú ý. Quan điểm của chị về việc đầu tư giáo dục và định hướng học tập cho Panda từ nhỏ là gì?

Từ khi em bé được 10 tháng tuổi, mình đã mời cô giáo đến dạy và bắt đầu chương trình giáo dục sớm tại nhà. Giáo dục sớm không có nghĩa là phải biết chữ hay đọc số từ sớm, mà đơn giản có thể là được cô tương tác thông qua việc đọc thơ, ca hát. Mẹ cũng có thể làm những việc đó, nhưng các cô được đào tạo bài bản sẽ có phương pháp giúp bé tập trung và phát triển tốt hơn.

Đến hiện tại, khi em bé được 18 tháng, mình rất vui vì con đã biết nói, ghép từ khá tốt và nhận biết được nhiều thứ. Quan trọng hơn, con dần hình thành được nề nếp như biết chào hỏi người lớn, đến giờ học sẽ tự ngồi vào bàn.

Mình nghĩ bố mẹ nào cũng có kỳ vọng dành cho con cái. Ai cũng mong con có thể vào Harvard hay Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), nhưng đó vẫn là mong muốn của cha mẹ, bởi mỗi em bé đều có cá tính và khả năng phát triển riêng. Sau này, dù con chọn học trong nước hay nước ngoài, ở đâu cũng được, miễn là con thi đỗ và môi trường đó phù hợp với năng lực.

Với mình, có một điều luôn tâm niệm là chỉ sợ không có đủ tiền cho con đi học. Bởi học tập luôn là điều quan trọng và được ưu tiên hàng đầu. Khi còn nhỏ thì "tiên học lễ, hậu học văn", lớn hơn sẽ là tiếp thu kiến thức. Còn tương lai thế nào, mình vẫn muốn để con tự lựa chọn và bước đi trên con đường của mình.

Chưa từng hình dung sau tuổi 30 sẽ ra sao, vậy mà thoáng một cái đã 36 tuổi: 10 năm nữa vẫn đẹp và điệu đà

- Những ai theo dõi chị đều thấy Mai Ngọc rất chăm chỉ tập luyện, từ đi bộ buổi sáng đến chạy bộ, vận động vào buổi chiều. Chị lấy đâu ra năng lượng để duy trì lịch trình này mỗi ngày?

Từ khi làm mẹ, mình không có nhiều thời gian để làm những việc khác, nên mình muốn dành phần năng lượng còn lại cho việc tập luyện. Bởi mình nghĩ, đến khi con đi học và mình quay trở lại với công việc, có thể mình sẽ không còn nhiều thời gian để duy trì lịch tập như hiện tại.

Vì vậy, bây giờ mình tranh thủ tập luyện để bù lại những khoảng thời gian trước đây chưa vận động đủ, đồng thời chuẩn bị thể lực cho ngày trở lại với công việc. Mình không muốn khi ấy lại có những lý do để trì hoãn như sức khỏe chưa tốt, vẫn còn hơi thừa cân hay chưa mặc vừa bộ đồ này, bộ đồ kia. Mình muốn khi quay trở lại, mình sẽ là một Mai Ngọc với 200% năng lượng, chứ không chỉ 100% như trước.

- Mai Ngọc có phải là người khó chấp nhận những việc nằm ngoài dự tính?

Cũng không hẳn đâu. Mình thường sẽ tìm cách giải quyết mọi chuyện xảy đến. Giống như việc mình vốn rất yêu công việc nhưng rồi em bé bất ngờ xuất hiện, mình vẫn có thể học cách thích nghi. Vì vậy, mình nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Hơn nữa, những điều bất ngờ đôi khi chính là thử thách giúp mình trưởng thành hơn, nên đừng quá sợ hãi khi cuộc sống nằm ngoài dự tính.

- Sau những biến động trong cuộc sống, chị đã học cách đối diện với những điều không như ý thế nào?

Mình nghĩ chúng ta nên luôn nhìn vào những điều tích cực. Trong những bất ngờ xảy đến, dù có thử thách nhưng cũng luôn có cơ hội. Khi vượt qua được, mình sẽ nhận ra bản thân đã trưởng thành hơn, biết chấp nhận và đối diện với những điều không như ý.

Bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể kẻ sẵn thành một đường thẳng, cũng không phải cứ một cộng một là bằng hai như công thức toán học. Vì vậy, mình luôn chọn cách sống hết mình cho hôm nay và sẵn sàng đón nhận những điều bất ngờ.

- So với trước đây, Mai Ngọc có vẻ cởi mở hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, lịch sinh hoạt và cuộc sống gia đình lên mạng xã hội. Điều gì khiến chị thoải mái thể hiện bản thân nhiều hơn ở thời điểm này?

Trước đây, phần lớn thời gian mình ở cơ quan nên những gì chia sẻ trên mạng xã hội chủ yếu xoay quanh công việc. Còn bây giờ, khi ở nhà nhiều hơn, mình cũng chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống thường ngày. Đôi khi mình chỉ muốn cho mọi người thấy rằng ở nhà, làm mẹ bỉm sữa cũng rất vui và mình đang tận hưởng khoảng thời gian đó.

Mình cũng giống như nhiều bà mẹ khác, rất mê con nên trên mạng xã hội ngập tràn hình ảnh của em bé, rồi cả chuyện đếm từng lạng cân nặng. Mẹ thì mong từng lạng để giảm cân, còn con thì mong từng lạng để tăng cân. Mình nghĩ mình cũng chẳng khác gì những mẹ bỉm sữa khác: có lúc bù đầu với đủ thứ việc, có lúc không được xinh đẹp như mong muốn, rồi cũng đau đầu tìm cách giảm cân.

- Có cảm giác, sau nhiều năm bận rộn với công việc và những kỳ vọng, chị đã học được cách sống cho chính mình nhiều hơn?

Đúng vậy, mình đang tận hưởng khoảng thời gian này nhiều hơn.

Ngày trước, mình luôn nghĩ bản thân phải quay cuồng trong công việc. Mình thích cảm giác bận rộn và vui khi thấy mình không ngừng tiến về phía trước.

Nhưng bây giờ, mình đã chuyển hướng một chút. Mỗi ngày, mình được nhìn thấy con lớn lên, chứng kiến từng bước trưởng thành của con. Trước đây, mình nỗ lực hết mình cho công việc như thế nào thì giờ cũng dành sự tập trung ấy cho vai trò làm mẹ.

Mình đang trải nghiệm một cuộc sống khác, chậm hơn. Thay vì đo đếm hôm nay làm được gì, đã thành công hơn chưa, mình quan tâm nhiều hơn đến việc hai mẹ con đã có những trải nghiệm như thế nào. Chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ một chút, mình đã cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

- Mai Ngọc có nghĩ phụ nữ sau tuổi 30 nên cho phép mình thay đổi kế hoạch cuộc đời mà không cần cảm thấy thất bại?

Mình nghĩ mọi người cứ thử đón nhận những thay đổi, biết đâu chính những điều đó lại khiến cuộc sống của mình tốt đẹp hơn thì sao. Trước đây, mình cũng từng nghĩ việc thay đổi sẽ rất khó khăn. Nhưng nhìn lại quãng thời gian 1,5 năm vừa qua, mình lại thấy mọi thứ rất thú vị và hoàn toàn xứng đáng.

- Nếu phải gói gọn 3 từ để mô tả phiên bản đúng nhất của Mai Ngọc ở hiện tại, chị sẽ chọn từ gì? Vì sao?

Mình nghĩ đó là kỷ luật, tích cực và vui vẻ.

Đầu tiên là kỷ luật trong việc rèn luyện bản thân, từ ăn uống, sinh hoạt đến quản lý tài chính. Bởi khi làm mẹ, mình không chỉ lo cho bản thân mà còn phải chăm lo cho con.

Tiếp theo là tích cực. Khi bước sang một giai đoạn mới, đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy chênh vênh, yếu đuối, nên mình nghĩ bản thân cần luôn hướng đến những điều tốt đẹp.

Cuối cùng là vui vẻ, cụ thể hơn là một bà mẹ bỉm sữa vui vẻ. Bởi mình luôn mong con sẽ là một em bé hạnh phúc và có những ký ức đầu đời thật đẹp.

- Cuối cùng, Mai Ngọc đã từng hình dung thêm 10 năm nữa, cuộc sống của mình sẽ lại tiếp tục thay đổi như thế nào chưa?

Thú thực là mình cũng chưa tưởng tượng được cuộc sống khi ấy sẽ như thế nào. Có lẽ lần gần nhất mình hình dung về tương lai là hồi 15-16 tuổi, khi nghĩ về cuộc sống ở tuổi 30. Khi đó, mình chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân sẽ trở thành người dẫn chương trình và được nhiều người biết đến. Chứ mình cũng chưa từng hình dung sau tuổi 30 sẽ ra sao, vậy mà thoáng một cái đã 36 tuổi rồi.

Còn 10 năm nữa, em bé Panda sẽ tròn 10 tuổi. Có lẽ khi ấy, mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng con trong một giai đoạn trưởng thành mới. Mình vẫn muốn là một người phụ nữ yêu cái đẹp, điệu đà mỗi ngày và có thể quay trở lại với công việc bằng tất cả sự nhiệt huyết.

Cảm ơn Mai Ngọc vì những chia sẻ!