Từ chuyện tình yêu, những ngày sống chung phòng trọ với chồng đến album solo đầu tay, Emily nhìn lại hành trình sự nghiệp và cuộc sống với nhiều thay đổi sau tuổi 30.

Nếu ai đó hỏi Emily đã đón tuổi 30 ra sao, câu trả lời có lẽ cũng là một bất ngờ lớn với chính cô khi nhìn lại: công khai đã cưới BigDaddy, có hai con.

Emily không cố tình chọn mốc 30 để công khai, chỉ đơn giản lúc đó bản thân cảm thấy đã sẵn sàng. Cũng giống như bây giờ, ở tuổi 37, cô không đặt nặng việc mình đang ở cột mốc nào hay phải đạt được điều gì tương ứng với độ tuổi đó. Quan trọng hơn cả vẫn là cảm thấy đủ sẵn sàng để làm những điều mình thích. Một trong những lựa chọn của Emily ở thời điểm này là trở lại với âm nhạc sau 11 năm bằng album TWINFLAME. Lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu với BigDaddy. Còn trong cuộc sống thường ngày, sau những năm tháng làm vợ, làm mẹ, và làm nghệ thuật - Emily đã thay đổi như thế nào?

Bật mí, Emily đã học cách tự nói chuyện với bản thân, và chăm tập luyện hơn vì sợ eo không thon mặc croptop không đẹp…

The 30s TALK: Emily nói về chuyện tình yêu ở chung trọ với chồng, sự nghiệp thì vừa có album solo đầu tiên, và cuộc sống thay đổi như thế nào sau tuổi 30?

Bước vào tuổi 30, đúng mùng 1 Tết công khai có chồng và 2 con

Chào Emily!

Emily còn nhớ khoảnh khắc mình bước qua tuổi 30 như thế nào không? Và điều gì khiến bạn nhớ nhất ở thời điểm đó?

Lúc mình bước vào tuổi 30 là năm 2019.

Đó một trong những năm rất đặc biệt, rất wow, và là một trong những năm đẹp nhất của Emily. Năm đó, vào đúng ngày mùng 1 Tết, mình công khai có em bé và có chồng. Sau đó, BigDaddy và Emily ra mắt Mượn Rượu Tỏ Tình - một trong những big hit của bọn mình.

Có điều gì mất đi ở năm 30s đó không, nhưng Emily lại thấy biết ơn vì cái mất đó?

Điều mình mất đi ở năm 30s là cuộc sống độc thân.

Nhưng đó là điều mà mình rất biết ơn vì nó đã đến. Giống như chuyện mình có con, có chồng, có gia đình nhỏ, mình vẫn luôn coi đấy là một món quà. Mình hay nói chuyện với bạn là con, cũng chính là những người thầy của mình. Bởi vì nhờ có hai đứa nhỏ mà mình biết thêm nhiều thứ, thay đổi rất nhiều so với trước đây.

Một trong những thứ mà dạo này Emily dành nhiều thời gian hơn dù điều đó ở tuổi 20 sẽ thấy rất... chán?

Cái bật ra trong đầu mình đầu tiên là việc tập luyện. Tuổi 20 mình chẳng luyện tập gì hết. Thời đó cũng chưa có trend tập luyện thể dục, thể thao, tập gym,... nhiều như bây giờ, và lúc đấy mình cũng chưa có nhiều điều kiện.

Khoảng 2014 mình mới bắt đầu biết đến tập gym nhưng cũng thấy chán lắm, gần như là chả bao giờ tập. Một phần cũng vì lúc đấy cứ mỗi buổi sáng thức dậy là thấy body lại vào form, không bị mập mấy nên thành ra mình lười. Nhưng bây giờ mỗi ngày trôi qua, nếu mình không tập thì mới bị chán và mệt mỏi.

Một ngày mình thường tập 1-2 tiếng. Nếu dậy sớm thì mình sẽ tham gia lớp yoga lúc 5 giờ sáng, sau đó tập thêm pilates hoặc pickleball, hoặc nhảy. Khi tập mình có thêm được nhiều năng lượng, cảm thấy vui và yêu đời hơn. Đồng thời, mình cũng kiên nhẫn hơn khi đối mặt với mọi người xung quanh hay lúc gặp một vấn đề gì đấy mình đã bình tĩnh và biết kiểm soát hơn rất nhiều so với ngày còn trẻ - có cảm xúc gì mình sẽ phải nói ra ngay, hoặc là phải thể hiện thái độ ngay lập tức để mọi người nhìn và thấy mình đang như thế nào.

Nếu chỉ được giữ lại một phiên bản của mình trong 10 năm qua, Emily sẽ chọn phiên bản nào?

Mình vẫn thích Emily độc lập, tự tin.

Cho dù có nhiều thứ mình không tốt lắm nhưng may mắn trời phú cho cái tính tự tin và ít suy nghĩ. Khi thích một thứ gì đó, mình sẽ làm đến cùng. Và bây giờ mình còn muốn là một người mang lại cảm giác dễ chịu khi gặp mọi người, chứ ngày xưa mình sẽ thích gây ấn tượng hơn.

Bây giờ làm nhạc vẫn muốn thành hit chứ, còn cuộc sống đang đủ và hạnh phúc rồi!

Gần đây, Emily trở lại với album TWINFLAME. Sản phẩm âm nhạc lần này nói gì về con người của bạn ở thời điểm hiện tại, cả khía cạnh công việc cũng như bản thân?

Album TWINFLAME có 8 bài hát - chứa đựng những sắc thái, những cảm xúc của một cô gái, một người phụ nữ trong tình yêu. Đó cũng là trạng thái cảm xúc của Emily từ trước đến nay khi yêu. Cô gái này cũng dịu dàng, cũng nhẹ nhàng, cũng sôi nổi, nhưng mà bên trong vẫn là một người tự chủ và tự tin trong tình yêu của mình.

Với một người đã có hit, việc trở lại đôi khi không đơn giản là làm ra một sản phẩm mới, mà còn phải đối diện với kỳ vọng từ những thành công trước. Emily có đặt áp lực nào lên sản phẩm lần này không, hay Emily cho phép mình làm nhạc theo cách thoải mái hơn?

Thực tế, ban đầu Emily không có ý định làm album mà chỉ muốn phát hành một single solo để đánh dấu sự trở lại. Nhưng sau đó, mình nhận ra một bài hát vẫn chưa đủ để kể hết câu chuyện của mình. 1-2 rồi 3 bài thấy vẫn chưa đủ nên là có đến 8 ca khúc, thế là TWINFLAME ra đời.

Khi đã thực sự muốn kể câu chuyện của bản thân thông qua âm nhạc, mình cũng không đặt nặng quá nhiều về vấn đề số liệu. Bởi có rất nhiều bài hát hay nhưng lượt xem không cao, nên con số cũng không hoàn toàn phản ánh được chất lượng hay dở của một ca khúc. Tuy nhiên, đã là nghệ sĩ thì ai cũng mong muốn sản phẩm của mình được đông đảo khán giả đón nhận và yêu thích, đúng không? Vì vậy, mình nghĩ điều quan trọng là phải cố gắng cân bằng cả hai yếu tố.

Nếu lựa chọn một bài hát trong TWINFLAME để giới thiệu tới khán giả thì đó sẽ là bài hát nào? Vì sao?

Đó vẫn là một bài kết hợp với một người rất quen thuộc - BigDaddy. Bài hát có tên là Như Trong Phim, kể về một tình yêu mà dù có đi vòng quanh thế giới, trải qua bao nhiêu chuyện, người mình muốn ở bên cuối cùng vẫn là người ấy:“Người em yêu nhất bao lâu vẫn là anh, một vòng quanh trái đất bao lâu vẫn là anh”.

Và một bài hát nữa tự nhiên nảy lên trong đầu mình lúc này là Phần tối trong anh, một sáng tác của Vy Thăng - một thành viên trong Big Team của anh BigDaddy. Đây là một bản Pop R&B nói về những góc khuất trong con người mà chỉ người mình yêu mới có thể nhìn thấy. Đó có thể là những phần không hoàn hảo, những điều mà người ngoài không biết đến, nhưng mình vẫn yêu thương và chấp nhận.

“Như Trong Phim” của BigDaddy và Emily trong chuyện tình yêu cụ thể là thế nào?

Mình nhận ra chuyện tình của mình khá giống với những bộ phim Hàn Quốc điển hình: Hai người vốn là bạn từ ngày xưa, sau nhiều năm không gặp thì bất ngờ hội ngộ, rồi có cơ hội sống chung trong một căn nhà, từ đó dần nảy sinh tình cảm và yêu nhau.

Chuyện của mình và chồng cũng diễn ra như vậy. Mình và anh BigDaddy từng yêu nhau (năm 2011), sau đó chia tay, rồi chuyển sang làm bạn. Cho đến một ngày (năm 2015), chồng mình gọi điện rủ: “Sắp tới tao vào TP.HCM với cả mấy đứa nữa. Thì mày có vào không? Rủ thêm khoảng 4-5 người thuê chung nhà ở cho rẻ”. Lúc đó, mình cũng không suy nghĩ quá nhiều. Đúng thời điểm công việc ở Hà Nội không được thuận lợi lắm nên mình quyết định thử vào. Bọn mình thuê một căn nhà ở Quận 1 (cũ) để tiện đi lại.

Thời gian đầu, dù sống chung một nhà nhưng bọn mình cũng không trò chuyện với nhau quá nhiều. Mãi khoảng nửa năm sau, tình cảm giữa hai đứa mới bắt đầu nảy sinh trở lại.

Một hành trình dài nhỉ, Emily lại là người có xuất phát điểm là Quán quân Miss Audition 2007 và gần 20 năm hoạt động showbiz, người hâm mộ có quyền kỳ vọng Emily trở thành một ngôi sao lớn, nổi tiếng hơn; còn Emily mong bản thân như thế nào?

Emily nghĩ mỗi người nghệ sĩ sẽ có một định nghĩa khác nhau về thành công. Với mình, việc trở thành một ngôi sao lớn chưa bao giờ là đích đến duy nhất. Mình vẫn luôn muốn được làm nghề, được đứng trên sân khấu và có những sản phẩm âm nhạc được khán giả yêu thích.

Nhìn lại bản thân thời trẻ, Emily nghĩ mình vẫn còn nhiều điều cần học hỏi, đặc biệt là tính kỷ luật và sự kiên trì. Sau khi kết hôn và có con, mình dần học cách sắp xếp cuộc sống, công việc và nghiêm túc hơn với những mục tiêu đã đặt ra.

Trộm vía, Emily có một cuộc sống khá may mắn khi được bố mẹ yêu thương, có đầy đủ những điều cần thiết và cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Mình cũng là người sống khá chill, không có tham vọng quá lớn hay muốn bon chen để thay đổi bản thân bằng mọi giá. Nên thôi, thay vì kỳ vọng Emily trở thành một ngôi sao lớn, mọi người có thể hy vọng mình là một người tốt tính, dễ thương, dễ chịu và đáng tin cậy.

Sau tuổi 30 tự trò chuyện với chính mình, giận chồng thì ngồi viết nhật ký

Nhưng có điều gì Emily chưa từng coi đó là mục tiêu nhưng trong quá trình hoạt động nghệ thuật lại bất ngờ đạt được không? Và chị nghĩ vì sao điều đó lại đến với mình?

Mình nghĩ không có điều gì tự nhiên mà đến cả. Những gì mình có được từ trước đến nay, khi nhìn lại, mình nhận ra rằng hóa ra bản thân đã từng nghĩ đến, mong muốn có được điều đó, rồi cứ thế cố gắng thực hiện. Và đến một ngày, điều mình mong muốn cũng trở thành hiện thực.

Ngay cả chuyện có chồng, có em bé cũng vậy. Cách đấy vài năm, từng có người hỏi mình bao giờ định lấy chồng. Lúc đó, mình chỉ vui miệng trả lời là khoảng hai năm nữa. Và đúng hai năm sau, mình thực sự có chồng, có em bé.

Sự nghiệp của mình cũng thế. Mình rất thích hát, thích được biểu diễn trên sân khấu. Nên Emily thường ít khi từ chối những cơ hội đến với mình, trừ khi không thể nhận được. Trước đây, mọi người thường nói phụ nữ đã có chồng, có con thì coi như khép lại sự nghiệp ca hát. Nhưng mình không nghĩ như vậy. Mình vẫn luôn muốn được đi hát. Trong khoảng ba năm tạm nghỉ để chăm sóc em bé, thật sự mình đã rất buồn. Đến khi con cứng cáp hơn, mình mới bắt đầu chia sẻ mong muốn quay lại với chồng. Anh BigDaddy cũng đề nghị hai vợ chồng cùng làm nhạc. Sau đó, ca khúc ra mắt và bất ngờ bùng nổ.

Mình nghĩ chính những mong muốn và suy nghĩ đó đã góp phần đưa mình đến với hiện tại, khi album của mình ra đời, ở một độ tuổi cũng hơi lớn nhỉ?

Vậy trong lúc tạm nghỉ đó, Emily có bao giờ đặt bản thân trong sự so sánh với bạn bè hay những người cùng thời, và cảm thấy mình đã đánh mất hoặc không có được một phiên bản nào đó?

Hội chị em của Emily có nhiều người rất thành công, chẳng hạn như Huyền Baby, Hạnh Sino, Hằng, Trang Lou, Tròn Mamma... Mình nghĩ lý do có thể chơi với nhau lâu dài là bởi mọi người luôn dành cho nhau sự yêu thương, không so sánh hay ganh tị với nhau. Khi không đặt mình lên bàn cân với người khác, mình sẽ dễ dàng vui với những thành công của họ hơn. Mình không bị ghen tị với người này, người kia thì mới chơi được bền.

Nhưng, trước đây cũng có lúc mình tự hỏi tại sao người này có được điều này, người kia lại đạt được điều kia. Nhưng sau đó, mình thường tự trò chuyện với bản thân để hiểu rằng không ai có thể sở hữu tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu, được điều này và mất đi điều khác. Khi không còn so sánh mình với người này, người kia, mình có thể nhìn nhận rõ hơn giá trị của chính mình, hiểu bản thân có những điểm mạnh, điểm yếu nào và học cách chấp nhận chúng.

Tính cách đó hình thành sau tuổi 30 hay trước đó Emily đã như vậy rồi?

Việc viết ra những suy nghĩ, cảm xúc hay tự nhìn nhận lại bản thân gần như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của Emily trước tuổi 30. Sau 30 tuổi, khi có gia đình và trưởng thành hơn, đồng thời đọc thêm nhiều thứ trên mạng và có cơ hội tiếp xúc, trò chuyện với nhiều người thì mình bắt đầu tự trò chuyện với bản thân.

Bây giờ, mỗi khi gặp một vấn đề nào đó, thay vì phản ứng ngay lập tức hay để cảm xúc chi phối, mình sẽ thử ngồi xuống và viết ra: Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Cảm xúc hiện tại của mình là gì? Mình nên làm thế nào để không bị cảm xúc chi phối quá nhiều? Mình nghĩ việc học cách tự đặt những câu hỏi như vậy đã giúp Emily hiểu bản thân hơn và bình tĩnh hơn khi đối diện với các vấn đề trong cuộc sống.

Emily viết nhật ký mỗi ngày hay chỉ viết khi có chuyện gì đó xảy ra?

Mình cũng rất muốn viết nhật ký hằng ngày nhưng thật sự là quá bận. Nhưng lúc nào gặp chuyện thì mình sẽ dành thời gian để viết ra, Ví dụ cãi nhau với chồng chẳng hạn (cười). Thay vì lôi tin nhắn ra để trách móc chồng như trước đây, bây giờ mình sẽ ngồi xuống, viết lại chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại cảm thấy như vậy và mình nên giải quyết vấn đề đó ra sao. Thật ra thì sau khoảng lặng đấy, đôi khi mình còn chưa kịp nói gì thì chồng cũng đã bắt chuyện lại với mình rồi.

Sau những lần như vậy, mình nhận ra việc viết ra không chỉ giúp xoa dịu cảm xúc mà còn phần nào giúp mình kiểm soát chúng, không để cảm xúc lấn át lý trí. Với một người trước đây thường hành động theo cảm xúc, cứ có chuyện gì xảy ra là muốn giải quyết ngay lập tức như mình, việc học được cách dùng lý trí để điều chỉnh cảm xúc thực sự giống như một phát hiện rất lớn trong cuộc đời.

Có sở thích hay thói quen nào khiến Emily chi nhiều tiền hơn nhưng cảm thấy xứng đáng hơn?

Sở thích và thói quen của mình hiện tại hầu như đều xoay quanh wellness và sức khỏe. Đây cũng là những khoản khá tốn kém, bởi mình tập luyện nhiều bộ môn khác nhau. Ngoài chi phí tập luyện, mình còn đầu tư mua sắm quần áo phù hợp để vừa thoải mái khi vận động, vừa có hình ảnh đẹp hơn. Sau đó, mình bắt đầu sắm thêm đồng hồ thể thao, các thiết bị quay chụp để phục vụ việc tập luyện cũng như ghi lại nội dung đăng tải mỗi ngày. Dù tốn tiền nhưng mình cảm thấy rất xứng đáng, bởi nó không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp mình chăm chút hình ảnh cá nhân.

Với Emily, áp lực phải đẹp ở độ tuổi này là như thế nào?

Ở độ tuổi này, áp lực mỗi ngày của mình là làm sao để ăn ít, bụng và eo thon để phục vụ cho sở thích rất thích mặc áo ngắn, áo hở bụng, áo crop top.

Bởi, ngày xưa mình kén ăn lắm, và dù có ăn bao nhiêu đi nữa, cứ sáng ngủ dậy là bụng tự thon. Còn bây giờ không hiểu sao ăn gì cũng thấy ngon. Ăn cơm với muối vừng cũng có thể ăn được hai bát. Nên mình cũng khắt khe với bản thân hơn. Hồi còn trẻ thì ít tập, bây giờ tập nhiều. Hồi còn trẻ thì sinh hoạt giờ giấc rất lung tung, bây giờ mình thay đổi rồi. Mình cũng có con nữa, và thực sự đến tuổi này, sức khỏe không như ngày xưa được nữa.

Emily còn chuyển sang ăn chay nữa đúng không?

Mình bắt đầu chuyển sang chế độ ăn này từ năm 2022. Mình cũng không gọi đây là ăn chay, vì nghĩ ăn chay thì phải kỹ lưỡng hơn, còn mình chưa làm được như vậy. Có thể gọi đây là một kiểu ăn bán chay. Mình chỉ ăn không thịt thôi. Khi không ăn thịt, mình cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, khỏe khoắn và thoải mái hơn. Thế nên mình quyết định duy trì chế độ ăn này đến bây giờ.

Còn sở thích mua sắm đồ hiệu có thay đổi theo không?

Đồ hiệu thì mình vẫn thích, vẫn thấy đẹp và vẫn muốn mua.

Nhưng ngày xưa khi chưa có nhiều điều kiện kinh tế, mình sẽ khao khát những món đồ đó hơn. Còn bây giờ, khi đã có kinh tế và có thể mua được rồi, đôi khi mình lại không còn cảm giác mong muốn mãnh liệt như trước. Mình cũng không còn cảm giác phải mua một món đồ hiệu để thấy bản thân giàu sang hay sang chảnh, và không còn nhìn vào những món đồ đó để đánh giá một con người nữa.

Mình nghĩ bản thân đã dễ bằng lòng hơn với cuộc sống, với những điều nhỏ bé.

Nhiều khi mình mua một chiếc túi 2 triệu đồng của local brand chẳng hạn, thấy nó xinh là đã vui như khi mua một chiếc túi 20 triệu, 50 triệu hay 70 triệu đồng. Nếu mua chiếc túi 200 triệu thì chắc cảm giác sẽ khác nhỉ? (cười)

Nếu có một ngày không cần làm gì hết, không phải đi quay, ghi hình hay chăm con, chỉ dành riêng cho bản thân, Emily sẽ muốn trải qua ngày đó như thế nào?

Nếu có một ngày không phải làm tất cả mọi việc như hằng ngày thì mình sẽ trở về phòng khách, ngồi trước sofa, bật TV lên và cày nguyên một bộ phim Hàn Quốc từ đầu đến cuối. Không cần phải làm gì cả. Mình sẽ mua đồ ăn vặt về, vừa ngồi xem phim vừa ăn.

Biết là rất đơn giản thôi, nhưng thật sự nó giúp mình giải tỏa stress và rất vui.

Một số hình ảnh khác của Emily tại buổi phỏng vấn.