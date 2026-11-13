Phát hiện gây tranh cãi: Đi làm 7 - 10 năm mà chưa nghỉ, khả năng cao bạn chính là lý do người khác phải nghỉ việc?

Cùng xem lý do nghỉ việc của bạn có nằm trong những trường hợp dưới đây không nhé!

Nói thật, nghỉ việc là chuyện mà ai cũng rất giỏi “đóng gói” lý do.

Trong các buổi phỏng vấn xin việc, lý do rời chỗ cũ thường chỉ loanh quanh muốn tìm kiếm những cơ hội khác, bước ra khỏi vùng an toàn hay cần dành thời gian chăm sóc gia đình. Điều nào nghe cũng hợp tình hợp lý, nhưng động cơ thực sự đằng sau đôi khi chẳng hề êm đẹp như vậy.

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một góc nhìn khá thú vị: Thay vì hỏi “Tại sao nghỉ việc?”, hãy thử nhìn vào “Nghỉ việc khi nào?”. Bởi thời điểm một người đưa ra quyết định rời đi, ở một mức độ nào đó, cũng có thể tiết lộ những sự thật mà họ không tiện nói thẳng.

Từ những người quyết định nghỉ việc ngay sau khi vào công ty chưa lâu, đến những người gắn bó vài năm rồi mới dứt khoát rời đi, mỗi cột mốc đều có thể gắn với những khó khăn và thay đổi tâm lý khác nhau trong môi trường công sở. Cách lý giải này nhận được nhiều sự đồng tình bởi nó phản ánh khá sát trải nghiệm đi làm của số đông. Đặc biệt, nhận định cuối cùng còn được cư dân mạng nhận xét là “chuẩn không cần chỉnh”, “đúng đến mức giật mình”. Cùng xem đó là gì nhé!

Nghỉ việc trong vòng 1 - 3 tháng đầu: Vấn đề nằm ở bản chất công việc

Trong 1 - 3 tháng đầu tiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn đang trong giai đoạn thử việc đối với nhân viên mới. Vì vậy, quyết định nghỉ việc ở thời điểm này thường liên quan trực tiếp đến bản chất công việc. Theo các nghiên cứu về nhân sự, một trong những nguyên nhân phổ biến khiến nhân viên mới rời đi là nội dung công việc thực tế không giống với những gì được mô tả trong buổi phỏng vấn hoặc khối lượng công việc và phạm vi trách nhiệm vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Sự chênh lệch này nhanh chóng làm suy giảm động lực làm việc, đồng thời khiến quá trình thích nghi trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, chất lượng đào tạo ban đầu và quy trình bàn giao công việc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bắt nhịp của nhân viên mới. Nếu thiếu hướng dẫn cụ thể hoặc hệ thống hỗ trợ cần thiết, họ rất dễ cảm thấy hụt hẫng và nản lòng chỉ sau một thời gian ngắn.

Việc nghỉ việc trong giai đoạn này thường không đơn thuần là quyết định bốc đồng, mà có thể xuất phát từ quá trình quan sát và đánh giá thực tế. Khi bản thân công việc không đủ thuyết phục để một người tiếp tục gắn bó, họ cũng chẳng có lý do gì để kéo dài thời gian ở lại.

(Ảnh minh họa/ Xiaohongshu)

Nghỉ việc sau 6 tháng đến 1 năm: Vấn đề nằm ở quản lý trực tiếp

Nếu một nhân viên đã vượt qua thời gian thử việc nhưng vẫn quyết định nghỉ trong khoảng 6 tháng đến 1 năm, nguyên nhân thường bắt đầu xoay quanh yếu tố con người, đặc biệt là người quản lý trực tiếp.

Nhiều khảo sát về môi trường công sở chỉ ra rằng phong cách lãnh đạo, cách giao tiếp và chất lượng phản hồi của cấp trên là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định gắn bó của nhân viên. Ở giai đoạn này, người lao động đã phần nào nắm bắt được nội dung công việc và bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến mối quan hệ đồng nghiệp cũng như bầu không khí làm việc.

Nếu cấp trên có phong cách quản lý áp lực cao, thường xuyên đưa ra chỉ dẫn thiếu rõ ràng hoặc liên tục phớt lờ nhu cầu của nhân viên, những bất mãn sẽ dần tích tụ. Nhiều người nghỉ việc ở thời điểm này không phải vì không đủ năng lực đảm nhận công việc, mà vì không thể tiếp tục làm việc trong mối quan hệ quản lý hiện tại.

Nghỉ việc sau 1,5 - 2 năm: Vấn đề nằm ở văn hóa doanh nghiệp

Sau hơn một năm làm việc, nhân viên bắt đầu thực sự hiểu cách vận hành và hệ giá trị của công ty. Nếu quyết định nghỉ việc trong khoảng 1,5 - 2 năm, nguyên nhân thường liên quan đến văn hóa doanh nghiệp.

Điều này bao gồm cách giao tiếp nội bộ, quy trình ra quyết định, chính sách thăng tiến, thậm chí cả quan điểm của công ty về ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Các nghiên cứu cho thấy sự không tương thích về văn hóa có thể ảnh hưởng lâu dài đến mức độ hài lòng trong công việc và cảm giác an toàn về mặt tâm lý của nhân viên.

Ngay cả khi mức lương và điều kiện làm việc đều hợp lý, sự khác biệt về giá trị và quan điểm vẫn có thể khiến một người cảm thấy kiệt sức. Kiểu nghỉ việc này thường không bắt nguồn từ một sự kiện đơn lẻ, mà là kết quả của quá trình quan sát kéo dài. Khi một người bắt đầu cảm thấy “đây không phải nơi mình muốn gắn bó lâu dài”, chuyện rời đi có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ảnh minh họa/ Xiaohongshu

Nghỉ việc sau 3 - 5 năm: Vấn đề nằm ở định hướng phát triển cá nhân

Bước sang giai đoạn 3 - 5 năm trong sự nghiệp, nhiều người bắt đầu nghiêm túc nhìn lại hướng phát triển của bản thân. Quyết định nghỉ việc lúc này thường liên quan đến tốc độ thăng tiến, khả năng tích lũy kỹ năng và những cơ hội trong tương lai. Nếu phải làm đi làm lại những đầu việc tương tự trong thời gian dài hoặc không nhìn thấy lộ trình phát triển rõ ràng, chuyển việc sẽ trở thành một lựa chọn tự nhiên.

Các nghiên cứu về sự nghiệp chỉ ra rằng nhân viên ở giai đoạn này thường đã tích lũy được năng lực nhất định, đồng thời hiểu rõ hơn về thế mạnh cũng như vị trí của mình trên thị trường lao động. Vì vậy, rời đi chưa chắc xuất phát từ cảm giác chán ghét công việc hiện tại, mà có thể là một quyết định điều chỉnh mang tính chiến lược.

Thay vì chỉ tự hỏi “Mình có làm được công việc này không?”, họ bắt đầu cân nhắc “Liệu công việc này có còn xứng đáng để mình tiếp tục đầu tư thời gian và công sức?”. Đây là sự thay đổi đáng kể trong cách nhìn nhận sự nghiệp so với những giai đoạn trước.

Nghỉ việc sau hơn 5 năm: Vấn đề nằm ở sự kiệt sức nghề nghiệp

Khi thâm niên làm việc vượt quá 5 năm, lý do nghỉ việc thường có liên quan đến cảm giác kiệt sức. Nhịp độ công việc lặp đi lặp lại trong thời gian dài, thiếu những thử thách mới hoặc sự bất ổn do thay đổi trong tổ chức đều có thể khiến một nhân viên vốn đang ổn định bắt đầu nghĩ đến chuyện rời đi.

Khái niệm “kiệt sức nghề nghiệp” (burnout) thường bao gồm tình trạng cạn kiệt cảm xúc, dần xa cách với công việc và suy giảm cảm giác đạt được thành tựu.

Ngay cả khi mức lương và vị trí công việc vẫn ổn định, động lực bên trong một người cũng có thể dần biến mất. Những quyết định nghỉ việc ở giai đoạn này thường đã được ấp ủ trong một khoảng thời gian dài, chứ hiếm khi xuất hiện đột ngột. Đó thường là hành động sau khi những mệt mỏi tích tụ chạm đến một giới hạn nhất định.

Ảnh minh họa/ Xiaohongshu

Làm việc 7 - 10 năm vẫn chưa nghỉ: Thường chính là lý do khiến người khác nghỉ việc

Đây là nhận định nhận được nhiều sự đồng tình nhất trong các cuộc thảo luận trên MXH, khiến không ít cư dân mạng phải gật gù: “Những người làm việc hơn 10 năm mà chưa từng nghỉ việc, thường chính là lý do khiến người khác nghỉ việc”.

Dĩ nhiên, đây không phải quy luật đúng với mọi trường hợp. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu về tổ chức, cũng tồn tại những quan sát tương tự.

Khi một người ở quá lâu tại cùng một vị trí mà không cập nhật tư duy, hoặc dần hình thành quyền lực và tiếng nói quá lớn trong tập thể, họ có thể vô tình tác động đến bầu không khí làm việc cũng như khả năng luân chuyển nhân sự. Bên cạnh đó, một tổ chức thiếu sự thay đổi nhân sự cũng dễ rơi vào tình trạng bảo thủ trong ra quyết định, văn hóa trì trệ và thu hẹp cơ hội phát triển của những nhân viên khác.

Vấn đề ở đây không nhất thiết nằm ở một cá nhân cụ thể, mà còn phản ánh những bất cập mang tính hệ thống của doanh nghiệp. Một công ty khiến một nhóm người “không thể rời đi” đôi khi cũng chính là nơi khiến những người khác “không thể tiếp tục ở lại”.

Còn bạn, bạn từng trải qua tình huống nào rồi?

(Nguồn: 163.com)