The 30s Talk - An Toe & Mai B: 2 bà chủ từng không biết sợ là gì, lớp 9 nghĩ “bao giờ có 100 triệu”, giờ cái gì cũng… sợ!

Từ những cô gái từng được nhắc đến với lifestyle, với sự sôi nổi và lựa chọn có phần liều lĩnh của tuổi trẻ, An Toe và Mai B bây giờ là những bà chủ có tiếng ở Hà Nội.

16 năm đủ dài để một tình bạn đi qua rất nhiều phiên bản của đời người.

Từ những cô gái từng được nhắc đến với lifestyle, với sự sôi nổi và lựa chọn có phần liều lĩnh của tuổi trẻ, An Toe và Mai B bây giờ là những bà chủ có tiếng ở Hà Nội. Nhưng nếu hỏi điều gì khiến họ có thể chơi thân với nhau lâu đến vậy, chính 2 người cũng không có câu trả lời.

Một người sống nhanh, thích những cuộc vui và sự náo nhiệt; một người chậm rãi hơn, thích ngồi cà phê chill chill, thong thả tận hưởng. Vậy mà suốt 16 năm qua, hai cá tính tưởng như chẳng liên quan ấy lại đồng hành cùng nhau, cùng chứng kiến những thăng trầm trong cuộc sống lẫn kinh doanh.

Ở phiên bản ngoài 30 tuổi, cách An Toe và Mai B nhìn nhận về bản thân, công việc, cuộc sống cũng đã khác. Những điều từng khiến họ hào hứng, những lựa chọn từng có thể quyết định nhanh chóng đều được nhìn lại với một nhịp độ khác. Cùng trò chuyện với An Toe và Mai B!

The 30s Talk - An Toe & Mai B và những chia sẻ về công việc, cuộc sống khi ngoài 30 tuổi

The 30s: Mất tiền khởi nghiệp, “được” tiền đình

Chào An Toe và Mai B,

Nhìn lại những năm tháng đã qua, có điều gì bạn từng nghĩ mình mất đi, nhưng khi ngoài 30 tuổi lại thấy biết ơn vì cái mất đi đó?

Mai: Trước tuổi 30, điều mình đánh mất có lẽ là một công việc nằm trong vùng an toàn, làm theo giờ hành chính, mang lại cảm giác ổn định và yên tâm cho cả mình lẫn bố mẹ. Mình đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định dừng công việc đó. Nhưng nhìn lại, mình vẫn luôn cảm ơn bản thân vì quyết định đó để có những trải nghiệm mới, được làm những công việc mình thực sự có đam mê và sở thích.

An: Mình bắt đầu khởi nghiệp khá sớm, từ năm thứ 2 đại học. Khi đó mình chưa có nhiều kinh nghiệm và khá ngây thơ. Mình từng mất toàn bộ số tiền chỉ trong một lần đi lấy hàng.

Mai: Thời điểm đó chị An đang ở Trung Quốc. Khi báo về Việt Nam rằng mình mất hết tiền, mọi người ở nhà rất lo vì là con gái, lại đi một mình…

An: Năm đó khoảng 2009 - 2010, mình dồn toàn bộ số tiền có được để đi lấy hàng, sau đó phải vay mượn mọi người. Thậm chí mình còn bảo anh trai cắm xe máy để gửi tiền sang cho mình xoay xở tiếp. Số tiền bị mất khoảng 65 triệu đồng, so với hiện tại là số tiền cũng khá lớn.

Nói chung bên cạnh mất tiền thì mình đã đánh mất sự ngây thơ nhưng đó cũng là một bài học lớn. Mình nhận ra không thể dễ dàng tin tưởng mọi thứ bên ngoài. Bài học ấy vẫn theo mình đến tận bây giờ, giúp mình có thêm kinh nghiệm và trưởng thành hơn, cẩn thận và sáng suốt hơn trong công việc.

Còn một điều mà bạn từng rất tin tưởng ở tuổi 20 nhưng ngoài 30 tuổi không còn tin nữa?

Mai: Tình yêu à? Hồi xưa kiểu viển vông lắm. Mà thôi đùa thôi. Cắt đoạn này nhé! *cười*

Hồi ngoài 20 tuổi, mình từng nghĩ khá đơn giản rằng chỉ cần thích và có đam mê thì mình có thể thành công với bất kỳ việc gì. Bây giờ, mình thấy điều đó có phần non nớt. Để làm tốt một công việc, có khả năng tạo ra kết quả tốt hơn thì ngoài đam mê, mình cần trau dồi chuyên môn, thời gian và sự đầu tư nghiêm túc.

An: Với mình là sức khỏe. Ở tuổi 20, mình nghĩ mình sẽ luôn khỏe như vậy. Khi đó mình mê công việc, có thể làm đến sáng để hoàn thành công việc rồi hôm sau lại tiếp tục. Người lớn xung quanh nhắc nhở rằng không nên phung phí sức khỏe, rồi sẽ có lúc mình thấy sức khỏe rất quý. Nhưng lúc đó vẫn khỏe, không cảm thấy mệt hay đau ốm nên mình khá chủ quan.

Cho đến một lần, vào đúng ngày khai trương cửa hàng, buổi sáng vừa bật dậy thì mình không thể đứng dậy được nữa. Đầu óc quay cuồng, mình phải nằm xuống và gần như không thể tự đi lại. Ngay cả những việc đơn giản như đi vệ sinh hay ăn uống cũng rất khó khăn, mình phải bò hoặc có người đỡ mới di chuyển được.

Khi đó mình mới ngẫm lại những lời người lớn từng nói và nhận ra sức khỏe quan trọng đến mức nào. Từ sau lần đó, mình bắt đầu quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn.

Gần đây, bạn tiêu nhiều thời gian hơn cho điều gì mà tuổi 20 sẽ thấy rất... chán?

Mai: Ngày xưa mình ghét tập thể dục. Chắc là vì cơ địa gầy nên tập thể dục bị mệt nhanh, tập một tí thôi là bắt đầu thở không ra hơi rồi. Hồi trước chị An bảo đi tập là: “Thôi thôi! Em xin chị! Em xin chị!”. Sau này mình cũng nghe theo lời chị An, cắm đầu vào mua thẻ tập nhưng tần suất của chị An nhiều hơn vì chị có “cú ngã” về sức khỏe rồi nên nhận ra vấn đề sớm. Còn bây giờ thì mình mới thấm. Ngày xưa thì rất khỏe, dạng “bẻ gãy sừng trâu” nên có thể đi chơi, đi nhậu, về muộn cũng không sao hết, chủ quan lắm.

Đến lượt em tiền đình chị ạ. Không nặng, nhưng mà cũng có.

Sau này mình có hoạt động thể dục thể thao, ăn uống, sống một cách tốt hơn thì cơ thể cũng cảm giác nó có sức sống. Tinh thần có một nội lực gì đấy mà mình làm việc đạt hiệu quả hơn rất là nhiều. Tập 2 - 3 tuổi/ tuần thôi cũng được nhưng phải tập, mình không thể thiếu đi tập yoga được, cơ thể đòi hỏi phải có những hoạt động đó.

An: Mình chắc là về skincare và makeup bên ngoài. Hồi ngoài 20 tuổi, mình cảm thấy việc đấy không cần thiết lắm, kiểu “ôi không quan tâm”, “mặt mộc là được rồi, chỉ cần đánh son” vì không thấy trang điểm thú vị. Rồi skincare cũng rất đơn giản, chỉ là rửa mặt hoặc toner, đôi khi còn chẳng dùng toner luôn.

Còn bây giờ, nếu mình không skincare cẩn thận thì mình sợ… già. Mình phải makeup vì ra đường cũng tôn trọng ánh mắt của người đối diện. Và những điều đấy cũng phục vụ cho công việc của mình nữa.

Nếu chỉ được giữ lại một phiên bản của mình trong 10 năm qua, bạn sẽ chọn phiên bản nào?

Mai: Giữ lại mình ngay lúc này, mình không cần phải quay trở lại 10 năm trước luôn!

An: Cũng hơi nhiều khía cạnh nhỉ? Mình vừa muốn giữ lại phiên bản hiện tại vì có chồng con, có công việc ổn định; vừa muốn giữ cái phiên bản ở độ tuổi trẻ hơn bởi vì hồi đấy mình trẻ hơn, nhiều năng lượng hơn, nhiều nhiệt huyết hơn.

Mai: Thế thì cho mỗi độ tuổi mình… cấu một tí đi vì nó có những trải nghiệm, những thú vị riêng. Nên để giữ lại thì chắc là chỉ xin lại một ít da đẹp, sức khỏe và nhiệt huyết hồi 25 tuổi. Xin lại một ít *chữ t kéo dài*.

Vậy nếu được quay lại một ngày ở độ ngoài 20 tuổi và trước khi lấy chồng, 2 bạn sẽ làm gì?

Mai: Nằm! Chỉ nằm thôi. Nằm trên giường.

An: Bây giờ em vẫn nằm được mà?

Mai: Nhưng mà em không nằm cả ngày được ấy. Có nằm xem phim từ sáng đến tối được đâu? Chỉ nằm ra buổi tối thôi.

Mai: Đúng rồi. Đến bây giờ thật sự luôn, để mà mình và chồng mình xem một bộ phim hoàn thiện trong một buổi tối nó không có luôn ấy.

Khi mà đi về là bắt đầu con cái ăn uống này, tắm giặt này, dạy con học này, xong bắt đầu cho con đi ngủ. Lúc đấy khoảng 10h hơn là đôi mắt trĩu luôn, 2 vợ chồng không thể nào mà thức được. Thế nên mình sẽ chọn được nằm trên bãi biển.

Mai: Bây giờ chị cũng nằm trên bãi biển được mà…

An: Nhưng vẫn phải làm việc…

Mai: Vậy thì nằm mà không phải làm việc. Người duỗi ra, tắt điện thoại, không phải check tin nhắn công việc, chỉ nằm thôi.

Mở 14 cửa hàng, đóng mất 8: Trước đây thích là mở, bây giờ thì sợ

Ai cũng bắt đầu từ đâu đó, con đường kinh doanh của Mai và An bắt đầu thế nào?

Mai: Mới ngày nào mình còn lớp 9 và còn nghĩ không biết đến bao giờ tài khoản của mình mới có nổi 100 triệu… Lúc đó mình bắt đầu bán quần áo, nhặt đồ si về rồi phối lại để bán.

An: Lớp 9 đã nghĩ đến 100 triệu rồi à? Lúc đó chị lớp mấy nhỉ? Lớp 11 à? À nhưng lúc đó chị cũng đang kinh doanh rồi, đang bán thiệp.

2 bạn có nhớ mình từng mở - đóng bao nhiêu cửa hàng không?

An: Rất nhiều. Tổng cộng là 14 cửa hàng - gồm 2 lĩnh vực chính là thời trang và F&B. Hiện tại mình còn 6 cửa hàng, gồm 4 quán cà phê và 2 cửa hàng quần áo. Còn một cái thì mình và Mai đang chuẩn bị khởi nghiệp tiếp.

Mai: Mình đang có 2 cửa hàng. Cái quán mình từng mở với chị An trước đây là quán bún mắm Đà Nẵng. Trời ơi! Lúc nào người cũng toàn mùi mắm. Đến mức đến cửa hàng quần áo thì nhân viên còn phải bảo: “Chị ơi, chị có thể thay quần áo được không?” *cười*

Sau nhiều năm kinh doanh, sai lầm nào 2 bạn vẫn nhớ nhất?

Mai: Chắc là tham quá, làm quá nhiều việc cùng một lúc. Đợt đó mình vừa mở cửa hàng quần áo, vừa đi chụp mẫu, vừa làm stylist, sau đó lại mở thêm quán đồ ăn với chị An. Lúc đó việc gì cũng muốn làm nhưng chả cái nào làm ra hồn cả, không đi đến đâu.

Cửa hàng quần áo lúc đầu được mình đầu tư rất nhiều thời gian và tâm sức. Khi bắt đầu ổn định hơn một chút, mình nghĩ nó có thể tự vận hành được. Thực tế không phải như vậy. Lúc mình nhiều việc quá thì cửa hàng nhận phản ánh về chất lượng dịch vụ vì mình không hỗ trợ nhân viên cẩn thận, không có mặt ở cửa hàng đủ nhiều để kiểm soát nhân viên cũng như hàng hóa.

Sau đó mình ngồi lại để sắp xếp lại công việc, cách xử lý và dành thời gian hợp lý hơn cho những thứ quan trọng nhất với mình. Cửa hàng thời trang có 2 cơ sở thì tập trung lại còn 1, quán ăn mở cùng chị An cũng đóng cửa vì cả 2 đều có nhiều công việc và dự án riêng.

An: Tuổi trẻ mà, bọn mình khá ham, kiểu “thừa thắng xông lên” và nghĩ mình sẽ làm được nhưng thực ra việc gì cũng phải để tâm. Nếu mình sao nhãng thì đứa con tinh thần đó sẽ không thể phát triển bền vững. Trong khi đó, nếu một công việc là nguồn doanh thu chính thì mình phải tập trung vào nó, không thể cứ bỏ công việc này để chạy theo một công việc mới.

Nỗi sợ bị out trend với những người từng dẫn đầu trend có thể khủng khiếp đến đâu?

Mai: Bây giờ “out” rồi còn gì!

An: Nhiều lúc mình còn nhắn tin cho Mai kiểu: “Sao các bạn trẻ giỏi quá vậy?”. Các bạn ở TP.HCM làm brand rất đỉnh, có những thương hiệu đã vươn đến tầm quốc tế. Nên mình càng phải cố gắng.

Mai: Nói chung mình cảm thấy khá tụt hậu so với các bạn trẻ, thậm chí là còn phải đi theo các bạn khá nhiều. Nhưng trộm vía là từ lúc bắt đầu đến bây giờ bọn mình có một lượng người theo dõi riêng và có khách hàng trung thành, họ vẫn thích phong cách và cách phối đồ của bọn mình.

An: Ngày xưa về thời trang, mình không sợ gì hết, xanh đỏ tím vàng đều có thể phối với nhau. Nhưng giờ mình cũng có tuổi rồi nên biết tiết chế hơn, biết chọn những gì phù hợp với mình và cũng phải đi theo khách hàng.

Cái sợ đó có khiến cho cách làm chủ, kinh doanh của 2 bạn khác đi so với trước đây không?

Mai: Chắc là bớt những cái rủi ro. Nếu như 5 năm về trước là “a lô xô” luôn, dù biết có thể thất bại nhưng mình vẫn sẵn sàng đâm đầu vào. Còn bây giờ nếu thấy có rủi ro, chưa phù hợp hoặc đòi hỏi đầu tư tài chính quá lớn thì sẽ cân nhắc và hạn chế hơn.

An: Trẻ thì mình đúng kiểu không biết sợ là gì hết. Thích là mở! Thích là chiến! Mình không nghĩ đến việc dành một khoản tiền cho cuộc sống về già sau này. Như vừa rồi mình list ra là đã mở siêu nhiều startup và cũng rút ra nhiều bài học…

Mai: Chị mở bây giờ là chị chết rồi đấy!

An: Đúng rồi. Giờ thì mình sợ, khi mở cái gì cũng sẽ đắn đo nhiều vì có siêu nhiều sự cạnh tranh đến từ mọi thứ từ lượng mua sắm hay chi tiêu của khách hàng không còn như ngày xưa nữa, mặt bằng thì cao, nhân viên cũng khó tìm hơn,...

Tình bạn 30s: 16 - 17 năm làm bạn vẫn là 2 đường thẳng song song

Ngày trước mọi người quan tâm hai bạn mặc gì, đi đâu, chơi gì. Bây giờ câu chuyện xoay quanh công việc, gia đình, con cái nhiều hơn. Hai bạn thấy mình thay đổi nhiều nhất ở đâu?

Mai: Là về thời gian, lịch sinh hoạt của bản thân. Khi chưa có gia đình thì thời gian mình ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà rất nhiều, toàn đi từ sáng cho đến 10 - 11h đêm mới về. Công việc cũng linh động, có thể làm đến sáng, đi chơi đến đêm hoặc đi làm xong là đi chơi luôn. Thời gian đấy bố mẹ mình không nhìn thấy mình ở nhà bao giờ luôn, chỉ gặp con gái vào thứ Bảy, Chủ nhật.

Khi có gia đình thì thời gian của mình phải sắp xếp gần như một dạng giờ hành chính. Tự mình phải đề ra buổi sáng làm gì, đến chiều thì về đón con và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Ngoài ra mình thấy cần dành thời gian cho bản thân ở nhà như một cách xả stress nữa. Những cái đơn giản như đắp mặt nạ, skincare thôi nhưng mình đã có cảm giác thư giãn hơn nhiều.

An: Ngày xưa mình cũng dành quá nhiều thời gian cho công việc, đó là ưu tiên số 1. Mình lao đầu vào kiếm tiền như thiêu thân. Không dám nói là thành công nhưng mà cũng có thành tựu nhỏ, kiểu một cô sinh viên năm 2 có thể kiếm tiền xây nhà cho bố mẹ, ông bà nên nó như một cái đà và mình không thể dừng lại.

Khi lấy chồng thì 2 vợ chồng vẫn vừa làm vừa chơi nhưng từ lúc có con là thời gian khác hoàn toàn. Trong 2 năm đầu tiên mà mình sinh con đầu lòng là trúng 2 năm Covid-19 nên hầu như mình dành toàn bộ thời gian cho con và gia đình. Đến khi con đi học thì mình cũng phải biết sắp xếp công việc cũng như thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Có thứ gì mà 2 bạn từng mua chỉ vì đẹp, vì thích, nhưng bây giờ sẽ phải nghĩ kỹ hơn trước khi xuống tiền không?

Mai: Mình vẫn bị cái tính đấy nhưng đã tiết chế lại hơn rất nhiều. Ngày xưa mua tá lả các kiểu không đắn đo. Đến khi có gia đình rồi thì chi tiêu cũng như suy nghĩ về những món đồ mà mình quyết định xuống tiền sẽ phải suy nghĩ hơn…

An: Trong thâm đang tự vấn xem có đắn đo thật hay không này…

Mai: Có đắn đo. Em bỏ bớt rồi… Em tém tém lại rồi.

An: Ai cũng có một tuổi trẻ bồng bột mà, thích là mua gì mua đấy. Nhưng đến một thời điểm - khi có con, có gia đình - tự nhiên mình sẽ cần đầu tư những thứ có giá trị hơn như sức khỏe của bản thân và con, chuyện học hành của con.

Hoặc xa hơn thì mình muốn nghỉ hưu sớm nên đầu tư cho một tương lai dài hơn. Tất nhiên cũng có nhà rồi nhưng vì muốn có sống yên bình hơn, không ở thành thị ồn ào nữa nên mình mua đất ở ven biển. Có điều chưa có tiền xây nhà nên vẫn đang cần tém lại chuyện mua sắm nông nổi và tiết kiệm từng bước để xây nhà. Mà xây nhà lại không muốn xây nhà bình thường, phải xây nhà đẹp nữa nên mình càng phải tém lại hơn nữa.

Tình bạn của 2 bạn thay đổi thế nào khi cả 2 lần lượt trưởng thành, kết hôn rồi có con?

An: Có một khoảng thời gian sau khi có con, cả hai dành thời gian cho gia đình và con cái nhiều hơn nên cũng ít gặp nhau.

Mai: Được cái hai đứa có con gần cùng thời điểm, gần như cùng ở cữ. Nhưng thực ra trước khi có con, thậm chí trước khi lấy chồng, cũng từng có một khoảng thời gian mình không đi chơi với chị An quá nhiều là lúc mình bắt đầu yêu và lấy chồng. Mình mới yêu và mới cưới mà, đang chìm đắm…

An: Mai là kiểu sống nhanh, thích bay nhảy, đi chơi, nhiều bạn bè…

Mai: Mình thích nơi sôi động, đi chơi xập xình các thứ còn chị An thì sống chậm hơn, thích cà phê chill chill.

An: Nhưng không phải nghỉ chơi nha. Chỉ là ít gặp nhau thôi.

Mai: Có thể có một quãng thời gian không gặp nhau, nhưng khi gặp nhau rồi thật khó lìa xa. Chỉ cần ngồi bên cạnh nhau cũng cảm thấy thoải mái, không cần phải cố nghĩ ra chuyện để nói hay phải gồng lên để nói chuyện với người kia.

Làm bạn với nhau được nhưng làm việc thì chưa chắc. Sự khác biệt trong tính cách có khiến hai người dễ bất đồng hơn không?

An: Thực ra cũng không xảy ra bất đồng nhiều và bọn mình biết lắng nghe nhau. Ví dụ Mai đưa ra một ý kiến nào đó thì mình sẽ nghe và dung hòa để cả hai cùng đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu Mai cảm thấy quyết định của mình ổn thì Mai cũng sẽ không có ý kiến nữa và rất tin tưởng vào quyết định đó. Cả hai có sự nhường nhịn và hiểu nhau nên không có quá nhiều xung đột trong công việc cũng như tình bạn.

Mai: Không thích cái nào thì nói thẳng luôn!

An: Đúng rồi. Bọn mình cũng không vòng vo hay ấp úng. Chơi với nhau lâu rồi nên đủ hiểu nhau, không có kiểu cãi vã vì những chuyện linh tinh.

Nếu không gặp nhau trong cuộc đời này, không trở thành bạn của nhau, hai người nghĩ bản thân mình có khác đi không?

An: Mình nghĩ là không khác đâu. Có khác không nhỉ?

Mai: Em chả biết nữa… Khó nhở?

An: Vì tính cách của mỗi người không bị ảnh hưởng bởi cá tính của người kia. Mình không vì Mai sôi nổi mà trở nên sôi nổi, cũng không vì mình trầm tính hơn mà Mai trở nên trầm tính. Bọn mình vẫn là chính mình. Nhiều người chơi với nhau cũng sẽ bị ảnh hưởng còn bọn mình thích thì mới giống, không thích thì thôi.

Mai: Chị đi tập thì chị bắt em đi tập cùng còn gì nữa? Chị lôi em ra phòng tập còn gì nữa?

An: Không. Cái đấy là sức khỏe thì tất nhiên mình phải cùng tốt lên…

Mai: Chị làm mặt chị cũng bắt em đi cùng. Chị đi chơi chị cũng bắt em đi bằng được đấy còn gì! Nói chung là bị phụ thuộc vào một số yếu tố bên ngoài chứ không phải tính cách…

An: Nhưng đều là những thứ tốt cho em mà! Tốt cho sức khỏe, làn da và năng lượng của em. Đi chơi thì em vui, được xả stress.

Cảm ơn An Toe và Mai B vì những chia sẻ!