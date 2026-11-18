Phải nghĩ sao về đoạn đường tình “không 1 bóng người” suốt 30 năm cuộc đời đây nhỉ?

Thời đôi mươi, trạng thái “không mảnh tình vắt vai” có thể sẽ khiến nhiều người thấy cuộc đời sao mà nhạt nhẽo, quá hiu hạnh, cô đơn không chịu nổi! Nhưng nếu đến năm 30 hoặc ngoài 30 rồi, mà đường tình vẫn không một bóng người như thế, điều khiến người ta băn khoăn không còn đơn giản là cảm giác cô đơn nữa, mà là: Liệu mình có gì bất thường không mà 30 rồi vẫn chưa có mối tình đầu?

Trên các diễn đàn và MXH ở Trung Quốc, hội “độc thân có thâm niên” này đã tự đặt cho mình biệt danh là “hoa mẫu đơn”. Không ít người đã “đầu 3” mà vẫn chưa biết yêu đương có mùi vị thế nào, những chia sẻ của họ về trạng thái “chờ tình đầu” có thể gói gọn trong 1 câu: “Sao tôi có thể độc thân lâu vậy nhỉ, có lẽ nào đến cuối đời cũng không được trải nghiệm cảm giác thăng hoa hoặc đau khổ vì yêu không?”.

Tina (Nữ, 30 tuổi) - Nhân viên pháp lý: Tôi cứ thế mà độc thân thôi, chẳng hiểu vì sao nữa!

Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa có nổi một mối tình chính thức, mà thực ra những mối “không chính thức”, tôi cũng không có luôn. Tôi sinh ra ở Tây Nam (Trung Quốc), hiện làm việc trong lĩnh vực pháp lý và tại Quảng Châu (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ năm 26 tuổi, tôi quyết định ở lại thành phố này làm việc. Nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ, tôi đã mua được một căn hộ rộng hơn 80m2 và bắt đầu cuộc sống độc lập.

Nhiều bạn bè thường tò mò vì sao tôi vẫn độc thân. Thực ra, ngay cả bản thân tôi cũng không thể đưa ra một lý do chính xác. Tôi không phải kiểu người chán ghét chuyện yêu đương, tôi cũng chưa từng bị bố mẹ cấm cản chuyện này. Ngược lại, thời đi học, tôi khá thoải mái với chuyện yêu đương, thậm chí còn thường xuyên làm "bà mối", nhiệt tình ghép đôi cho bạn bè. Chỉ có điều, tôi chưa từng gặp được ai khiến tôi cảm thấy rung động.

Ảnh minh họa

Đã nhiều lần, tôi thử chủ động tìm kiếm tình yêu. Khi học cao học, tôi đăng ảnh và thông tin liên lạc lên nền tảng kết bạn của trường. Chỉ trong một kỳ nghỉ đông, hơn 40 chàng trai đã chủ động kết bạn với tôi. Tuy nhiên, những cuộc trò chuyện thường chỉ xoay quanh các câu hỏi lặp đi lặp lại như "Bạn là ai?", "Đang làm gì?", "Ăn cơm chưa?",... tất cả khiến tôi nhanh chóng mất hứng thú.

Bây giờ, khi nhiều người bạn từng độc thân giống tôi lần lượt tìm được người yêu, tôi cũng bắt đầu nhìn thấy những mặt tích cực của việc có một người đồng hành. Chẳng hạn, khi sống xa gia đình và chẳng may bị ốm, có người đưa mình đến bệnh viện cũng là một điều đáng quý. Chỉ là tôi vẫn đang không hiểu tại sao mình cứ mãi độc thân như vậy.

Nhiều khi tôi cũng đã hoài nghi chính mình, nhưng 30 năm cuộc đời, chưa từng có ai phàn nàn về ngoại hình, học thức hay cách ứng xử của tôi. Mọi mối quan hệ trong đời tôi cũng rất thuận lợi, từ bạn bè đến đồng nghiệp, chỉ có mỗi tình yêu là không thể giải nghĩa nổi.

Một cuốn sách bìa đẹp, nội dung cũng thú vị, nhưng chẳng ai muốn đọc thử là vì sao cơ chứ?

Mu Xin (Nam, 30 tuổi) - Kỹ sư điện tử: Nếu chỉ yêu cho có, tôi thà chọn độc thân!

Tôi sinh năm 1996, hiện làm kỹ sư điện tử tại Hồ Nam (Trung Quốc). Năm nay là 30 tuổi rồi nhưng tôi vẫn chưa có một mối tình chính thức. Lý do đơn giản là tôi biết mình muốn một tình yêu như thế nào, và không muốn chọn đại một người chỉ để thoát khỏi cảnh độc thân.

Với tôi, tình yêu nhất định phải bắt đầu từ sự yêu thương và trân trọng nhau thực sự. Tôi từng trải qua cảm giác đơn phương nên hiểu rõ thích một người là như thế nào.

Ảnh minh họa

Năm 2015, khi vừa bước chân vào đại học, tôi tham gia câu lạc bộ và thích một đàn chị hơn mình một khóa. Tôi chủ động tỏ tình nhưng bị từ chối vì chị ấy là người Nam Kinh, gia đình chỉ có hai chị em gái và có thể chị sẽ phải ở lại quê nhà sau khi tốt nghiệp để chăm sóc gia đình.

Khi ấy, tôi còn trẻ và rất hiếu thắng. Tôi thậm chí nói với chị rằng mình sẵn sàng về nhà vợ sống nếu điều đó giúp cả hai có cơ hội ở bên nhau. Suốt hơn một năm sau đó, tôi gần như “lẽo đẽo” theo chị. Tuy nhiên, chị vẫn từ chối. Những món quà tôi gửi đi cũng bị trả về.

Trải nghiệm ấy khiến tôi tổn thương rất nhiều. Có lúc tôi từng nghĩ nếu ngày thi đại học năm đó mình đạt thêm một điểm, có lẽ đã vào trường khác và không gặp chị. Nhưng nhìn lại, tôi không hối hận. Ít nhất, tôi đã làm tất cả những gì có thể để không phải tiếc nuối. Sau này, khi học cao học, tôi tiếp tục thích một cô gái khác. Chúng tôi thường xuyên chạy bộ, chơi thể thao cùng nhau. Trước khi tốt nghiệp, tôi còn giúp cô ấy tìm việc, ngày nào cũng hỗ trợ làm bảng Excel. Nhưng khi tỏ tình, tôi lại nhận được lời từ chối vì cô ấy muốn trở về quê nhà.

Lần này, tôi không cố gắng thuyết phục hay tìm cách khiến đối phương thay đổi quyết định. Tôi nhận ra một điều: Nếu người khác không thích mình thì đó đơn giản là không thích, không thể dùng những hành động cảm động hay sự hy sinh để đổi lấy tình cảm.

Hiện tại, bố mẹ đôi lúc cũng giục chuyện yêu đương, nhưng tôi không muốn vì áp lực xã hội mà vội vàng bước vào một mối quan hệ. Tôi dự định tiếp tục độc thân cho đến khi gặp được người mình thích và người đó cũng có tình cảm với mình. Ít nhất trước năm 33 tuổi, tôi chưa có ý định thỏa hiệp với tiêu chuẩn ấy.

Liu Lin (Nữ, 27 tuổi) - Giáo viên tiếng Anh: Tôi chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi, tình yêu đâu phải một món hàng cứ cố là có được?

Tôi năm nay 27 tuổi, hiện là giáo viên tiếng Anh tại một trường tiểu học ở Tô Châu (Trung Quốc). Trong suốt 27 năm cuộc đời, tôi chưa từng có một mối tình đúng nghĩa. Trải nghiệm gần nhất chỉ là một lần tìm hiểu kéo dài chưa đầy một tuần.

Ảnh minh họa

Tôi bắt đầu tò mò về tình yêu từ thời cấp hai thông qua những cuốn tiểu thuyết và phim ảnh. Đến năm lớp 10, khi chuyển sang môi trường mới, cảm giác cô đơn khiến tôi bắt đầu chú ý đến một bạn nam từng học cùng lớp. Chúng tôi thường xuyên trao đổi thư từ. Tôi cảm thấy cậu bạn hiểu những điều mình muốn chia sẻ, luôn kiên nhẫn phản hồi và khiến tôi có cảm giác “mình là người đặc biệt”. Sau một thời gian, tôi chủ động bày tỏ tình cảm nhưng nhận được lời từ chối nhẹ nhàng. Dù buồn, tôi vẫn cảm thấy vui vì biết rằng đối phương từng có lúc thích mình.

Đến năm cuối cấp, tôi thích một chàng trai khác. Lần này, đối phương đồng ý lời tỏ tình nhưng chưa đầy một tuần sau đã chủ động nói cả hai không phù hợp và dừng lại. Tôi vô cùng tổn thương, thậm chí gọi điện cho một người bạn nữ để vừa khóc vừa hỏi tại sao chàng trai ấy lại đối xử với mình như vậy.

Những lần không được đáp lại khiến tôi dần hình thành suy nghĩ khá cứng nhắc về tình yêu: Nếu đã từ chối thì tôi sẽ không quay lại, còn nếu đồng ý thì phải nghiêm túc tiến tới. Tôi không thích những mối quan hệ mập mờ, cũng không muốn tình bạn bị pha trộn với những tín hiệu tình cảm không rõ ràng.

Sau khi đi làm, tôi cũng thử tìm hiểu vài người nhưng đều không đi đến đâu. Có người chỉ trò chuyện qua mạng, có người ở bên động viên tôi trong giai đoạn chịu áp lực gia đình và công việc, nhưng tôi không đủ chắc chắn để xác định đó là tình bạn hay tình yêu. Một lần khác, tôi tiếp tục bị từ chối sau khi chủ động bày tỏ.

Tôi từng nhớ có 1 chi tiết thế này trong bộ phim “Robot Dreams”, về chú robot bị bỏ lại bên bờ biển suốt mùa đông và luôn chờ một người phát hiện ra mình, sẵn lòng đưa mình trở về nhà. Tôi cảm thấy bản thân khá giống nhân vật ấy. Dù đã 27 tuổi và chưa từng có mối tình đầu sau rất nhiều lần nỗ lực chủ động, bây giờ có lẽ tôi sẽ chỉ ngồi yên và chờ đợi thôi. Suy cho cùng thì tình yêu đâu phải một món hàng để cứ cố gắng là có được, mà nó cũng chẳng phải một cuộc đua. Chuyện cứ nỗ lực hơn nữa thì sẽ đến đích có thể đúng trong nhiều khía cạnh, còn tình yêu, tôi nghĩ là không đâu.

(Nguồn: Toutiao)