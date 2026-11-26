Trước cửa các lớp học trong ngôi trường cấp 3 của Maysaa có treo khăn với những màu khác nhau. Có ý nghĩa gì đây?

Maysaa (tên đầy đủ là Bouavone Phanthaboouasy, sinh năm 2001, quê ở Luang Prabang, Lào) nổi tiếng tại nhờ những video chia sẻ về văn hóa, ẩm thực, lịch sử và đời sống. Cách trò chuyện tự nhiên, khả năng sử dụng tiếng Việt lưu loát giúp cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Tháng 10/2026, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ ở Việt Nam, Maysaa trở về Lào. Từ đó, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh, video ghi lại cuộc sống và những hoạt động tại quê nhà, nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong đó, một clip ghi lại chuyến trở về thăm trường cũ của cô mới đây nhanh chóng gây chú ý, thu hút hơn 2,4 triệu lượt xem. Đây cũng là dịp hiếm hoi Maysaa chia sẻ về ngôi trường mình từng theo học tại Lào. Cô cho biết đã gắn bó với nơi này từ bậc mẫu giáo đến hết cấp 3, trước khi sang Việt Nam học đại học.

Maysaa về thăm trường cấp 3 cũ. Ảnh chụp màn hình TikTok NV.

Ngôi trường có tên SOS Hermann Gmeiner School, nằm tại Luang Prabang, Lào. Đây là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống SOS, gắn với hoạt động hỗ trợ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có trẻ mồ côi hoặc không còn được chăm sóc đầy đủ bởi gia đình. Trong Maysaa, có ba nhóm học sinh tại trường. Theo lời kể của cô, nhóm đầu tiên là những học sinh đóng học phí, nhóm thứ hai là các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn được miễn học phí và nhóm còn lại là học sinh mồ côi.

Cô cũng chia sẻ cách nhận biết độ tuổi của học sinh thông qua trang phục. Cụ thể, các em từ 6-8 tuổi đeo khăn quàng cổ màu xanh nước biển đậm, nhóm từ 9-14 tuổi đeo khăn màu đỏ, còn những người từ 15 tuổi trở lên mặc áo đồng phục thanh niên. Những chi tiết này giúp người xem hình dung rõ hơn về môi trường học tập mà cô từng gắn bó trong nhiều năm.

Đáng chú ý, một hình ảnh khác trong clip cũng khiến nhiều người tò mò là những tấm vải nhỏ nhiều màu được gắn ngay trước cửa các lớp học. Theo Maysaa, đó là cách để phân biệt tình trạng vệ sinh thông qua màu sắc khác nhau trên vải, treo trước cửa lớp để ký hiệu và phân loại mức độ vệ sinh.

Chi tiết tấm vải treo trước cửa lớp học. Ảnh chụp màn hình TikTok NV.

Cô chia sẻ: "Ở bên Lào ấy, nếu mà để cờ trắng (hình một tấm vải màu quấn quanh một chiếc cán nhỏ làm bằng gỗ hoặc sắt, thép,.. - pv) như thế này thì có nghĩa là phòng không sạch cho lắm. Nếu để cờ màu đỏ như thế này thì có nghĩa là phòng rất sạch, còn nếu có cờ màu đen thì phòng rất bẩn. Nên nếu phòng nào có cờ màu trắng và màu đen thì sẽ bị kỷ luật".

Chia sẻ của Maysaa khiến không ít người bất ngờ, có người lần đầu mới biết đến chuyện gắn vải trước cửa lớp để xếp hạng tình trạng vệ sinh. Hình ảnh này cũng khiến người xem tò mò về cách thức vận hành cũng như lý do phía sau quy định mà cô giới thiệu.

Lớp treo tấm vải đỏ là rất sạch. Ảnh chụp màn hình TikTok NV.

Thực tế, việc sử dụng các dấu hiệu màu sắc để theo dõi tình trạng vệ sinh từng được ghi nhận tại một số địa phương ở Lào. Theo bài viết được tổ chức phát triển SNV đăng tải ngày 25/1/2016 với tiêu đề White, yellow or red flag: How Lao students keep a sharp eye on their parents’ hygiene, học sinh lớp 4 tại một số ngôi làng thuộc huyện Atsaphone, tỉnh Savannakhet được giao nhiệm vụ kiểm tra tình trạng vệ sinh nhà vệ sinh và khuôn viên các hộ gia đình.

Trong mô hình này, những tấm vải màu trắng, vàng và đỏ được treo trước nhà để thông báo kết quả kiểm tra. Cụ thể, màu đỏ biểu thị khu vực vệ sinh sạch sẽ, màu trắng cho thấy tình trạng chưa đảm bảo vệ sinh, trong khi màu vàng là mức trung gian. Các dấu hiệu màu sắc này đóng vai trò như một hình thức đánh giá trực quan, đồng thời nhắc nhở các hộ gia đình duy trì thói quen vệ sinh.

Còn ở trường học, việc áp dụng hình thức treo các tấm vải trước cửa lớp như trường hợp mà Maysaa chia sẻ thường xuất phát từ quy định thi đua nội bộ của từng cơ sở giáo dục hoặc khu ký túc xá, chứ không phải một quy chuẩn thống nhất trên toàn quốc. Tương tự như hoạt động chấm điểm "sao đỏ" hay kiểm tra nề nếp quen thuộc tại Việt Nam, nhiều trường học tại Lào cũng xây dựng các tiêu chí trực quan để nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung cho học sinh, sinh viên.

Những nội dung khám phá văn hóa, lịch sử, ẩm thực và đời sống thường ngày tại Việt Nam - Lào cũng là chủ đề quen thuộc trên kênh của Maysaa.

Mayssa nổi tiếng với các nội dung chia sẻ đời thường, văn hóa, ẩm thực hai nước Việt Nam - Lào. Ảnh: FBNV.

Cô hoàn thành chương trình thạc sĩ vào tháng 10/2026. Ảnh: FBNV.

Maysaa bắt đầu được đông đảo khán giả Việt Nam biết đến từ năm 2023, khi cô đăng tải những video đầu tiên trên TikTok. Ban đầu, cô chỉ muốn giải thích rằng mình là người Lào, không phải người Việt như nhiều người vẫn nhầm tưởng. Tuy nhiên, cách nói tiếng Việt tự nhiên, lưu loát cùng phong cách trò chuyện gần gũi nhanh chóng giúp các video của cô thu hút sự chú ý.

Sau khoảng 3 năm hoạt động, Maysaa xây dựng được cộng đồng người theo dõi đông đảo trên nhiều nền tảng. Hiện, cô sở hữu hơn 1,5 triệu người theo dõi trên kênh TikTok cá nhân.

Trước khi theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Maysaa từng học ngành Tài chính doanh nghiệp tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Đến tháng 10/2026, cô hoàn thành chương trình thạc sĩ và chia sẻ về những định hướng tiếp theo, trong đó có kế hoạch phát triển các dự án kinh doanh, kết nối sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Lào. Cô đồng thời mong muốn đổi mới nội dung trên mạng xã hội, thực hiện những sản phẩm chuyên sâu hơn về văn hóa, con người và du lịch hai nước.