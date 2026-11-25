15 tuổi, con trai của nữ diễn viên này đã cao 1m80, và đẹp trai.

Những ngày gần đây, loạt hình ảnh Tôn Lệ xuất hiện cùng hai con tại một sự kiện ở Nam Kinh (Trung Quốc) bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trở lại trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhân vật chiếm spotlight lại không phải nữ diễn viên mà là cậu con trai cả Đặng Hàm Chi. Ở tuổi 15, cậu bé gây sốt với vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai và diện mạo ngày càng trưởng thành. Nhiều netizen không khỏi bất ngờ trước màn lớn phổng phao của quý tử nhà sao đình đám.

Thực tế, những khoảnh khắc này được ghi lại từ WUUHAA Carnival, sự kiện offline liên quan đến chương trình giải trí Haha Haha Haha, diễn ra tại Nam Kinh trong hai ngày 31/10 và 1/11/2026. Khi đó, Tôn Lệ cùng hai con có mặt tại khu vực khán giả để cổ vũ Đặng Siêu biểu diễn trên sân khấu. Những hình ảnh gia đình được ghi lại tại sự kiện hiện bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận, đặc biệt là sự thay đổi ngoại hình của Đặng Hàm Chi.

Tôn Lệ và con trai trong sự kiện gần đây. Ảnh chụp màn hình Douyin.

Cậu bé cao lớn nổi bật. Nguồn Douyin.

Đặng Hàm Chi sinh ngày 12/11/2011, là con đầu lòng của Tôn Lệ và Đặng Siêu. Tính đến tháng 11/2026, cậu bé đã tròn 15 tuổi. Theo truyền thông Trung Quốc, Đẳng Đẳng đã cao hơn 1m80, vóc dáng cân đối.

Không chỉ gây chú ý bởi chiều cao, ngoại hình của Đẳng Đẳng cũng là chủ đề được bàn luận nhiều. Cậu bé sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa, đôi mắt và khuôn mặt được nhận xét có nhiều nét giống mẹ. Một số cư dân mạng còn ví Đẳng Đẳng như phiên bản nam của Tôn Lệ thời trẻ, thậm chí liên tưởng đến hình ảnh nữ diễn viên trong bộ phim đình đám Chân Hoàn Truyện.

Trong khi đó, vóc dáng cao ráo và vẻ ngoài khỏe khoắn của cậu cũng khiến nhiều người nhắc đến Đặng Siêu. Có thể thấy, Đẳng Đẳng thừa hưởng những đường nét nổi bật từ cả bố lẫn mẹ, tạo nên diện mạo khá thu hút ở tuổi thiếu niên.

Bên cạnh ngoại hình, một điểm đáng chú ý khác ở Đặng Hàm Chi là niềm yêu thích dành cho bóng rổ. Cậu bé thường xuyên được bắt gặp chơi bóng và nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ. Đặng Siêu vốn cũng là người yêu thích bộ môn này, nhiều lần đồng hành cùng con trong các hoạt động thể thao.

Ảnh: United Daily News

Chú Cậu bé càng lớn càng điển trai. Nguồn: Ctdsbthích ảnh

Câu bé có niềm đam mê với bóng rổ. Nguồn: jun_cao88

Tháng 11/2025, Đẳng Đẳng được ghi nhận tham gia trại huấn luyện bóng rổ thuộc chương trình học bổng bóng rổ Thái Sùng Tín. Cùng thời điểm, cậu còn tham gia Giải bóng rổ quốc tế dành cho thanh thiếu niên Yuejie Xingtu 2025, tổ chức tại Thượng Hải từ ngày 28-30/11. Tại đây, đội bóng của Đẳng Đẳng giành ngôi Á quân ở nội dung nam U14.

Đây là thành tích đáng chú ý đối với một thiếu niên có sở thích thể thao và đang trong quá trình phát triển. Không chỉ có bóng rổ, Đẳng Đẳng còn được mẹ chia sẻ một số câu chuyện liên quan đến việc học. Trong bài đăng mừng sinh nhật con trai ngày 12/11/2026, Tôn Lệ tiết lộ cậu vừa viết một bài văn về chủ đề chữ “hiếu” trong giờ Ngữ văn. Bài viết được giáo viên đánh giá cao bởi cách diễn đạt chân thành, giàu cảm xúc và có suy nghĩ riêng, thậm chí còn được chọn để giới thiệu trước lớp.

Theo một số thông tin truyền thông, Đẳng Đẳng còn từng đảm nhận vai Romeo trong tiết học kịch ở trường. Những chi tiết này phần nào cho thấy cậu bé có thêm những sở thích và hoạt động ngoài bóng rổ, từ học tập đến nghệ thuật biểu diễn.

Dù là con của hai nghệ sĩ nổi tiếng, Đặng Hàm Chi và em gái vẫn được bố mẹ giữ cuộc sống khá riêng tư. Tôn Lệ và Đặng Siêu không thường xuyên đưa các con xuất hiện trước truyền thông, chủ yếu chia sẻ một vài khoảnh khắc gia đình trên mạng xã hội hoặc đồng hành cùng con trong những hoạt động phù hợp.

Ảnh: HK01.

Gia đình không giấu diếm, song cũng giữ quyền riêng tư cho các con thỉnh thoảng mới chia sẻ lên MXH hoặc đưa các con đi dự sự kiện. Ảnh: Sohu.

Trong một cuộc phỏng vấn với Nam Phương Đô Thị Báo năm 2015, Tôn Lệ từng nói gia đình cô không có một phương pháp giáo dục cố định. Nữ diễn viên cho rằng cha mẹ cần xác định rõ những hành vi nào của trẻ là đúng, hành vi nào không nên làm để hướng dẫn và điều chỉnh. Ngoài những giới hạn cần thiết ấy, cô muốn để con có không gian tự do khám phá, trải nghiệm và phát triển theo tính cách riêng.

Cô cũng từng chia sẻ quan điểm rằng bản thân người mẹ không nên đánh mất cuộc sống và những mục tiêu cá nhân chỉ để xoay quanh con cái. Bởi trẻ sẽ lớn lên, dần có cuộc sống riêng, trong khi cha mẹ cũng cần duy trì những sở thích và lý tưởng của mình.

Tôn Lệ sinh ngày 26/9/1982 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Cô là một trong những nữ diễn viên thực lực nổi bật của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, được khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách. Nhờ liên tục góp mặt trong các bộ phim có thành tích tốt, nữ diễn viên từng được truyền thông ưu ái gọi là “nữ hoàng phim truyền hình” hay “nữ hoàng phim giờ vàng”.

Trong sự nghiệp, Tôn Lệ ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Ngọc Quan Âm, Hạnh Phúc Như Hoa, Chân Hoàn Truyện, Mị Nguyệt Truyện. Mị Nguyệt Truyện lên sóng trên hai đài truyền hình lớn là Đông Phương và Bắc Kinh từ ngày 30/11/2015, với lịch phát sóng buổi tối khoảng 19h30-21h15. Đây là một ví dụ tiêu biểu cho những tác phẩm của Tôn Lệ được phát sóng trong khung giờ vàng tại Trung Quốc.

Chồng của Tôn Lệ là Đặng Siêu, sinh ngày 8/2/1979 tại Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương và hoạt động trong nhiều lĩnh vực như diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim, ca sĩ và người dẫn chương trình.

Với khán giả yêu thích chương trình giải trí, Đặng Siêu còn là gương mặt quen thuộc của Running Man Trung Quốc. Anh tham gia chương trình trong hai mùa đầu tiên, đảm nhận vai trò đội trưởng và là một trong những nhân vật tạo nên màu sắc hài hước cho chương trình.

Hai người quen nhau khi cùng tham gia bộ phim Hạnh Phúc Như Hoa năm 2005. Sau khoảng thời gian hẹn hò, cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 2/2010 và tổ chức hôn lễ vào tháng 6/2011. Hiện tại, họ có hai con, gồm con trai Đặng Hàm Chi và con gái Đặng Hàm Nhất.