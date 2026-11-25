Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031, hướng tới kết nối 1.000 thành viên, tổ chức các chiến dịch truyền thông và lan tỏa hàng nghìn sản phẩm nội dung tích cực mỗi năm.

Vừa qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chính thức khởi động Chương trình Gặp mặt và tôn vinh Thanh niên Sáng tạo Nội dung số 2026. Trong khuôn khổ chương trình, ngày 29/11 tới, 100 thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng sẽ được tôn vinh, đồng thời sẽ là 100 thành viên đầu tiên của Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031 cũng sẽ chính thức ra mắt.

Đây là chương trình lần đầu tiên được Trung ương Đoàn tổ chức, nhằm ghi nhận những người trẻ có sản phẩm, kênh và hoạt động sáng tạo nội dung tạo ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Từ 421 hồ sơ đăng ký, 100 đại biểu đã được lựa chọn với tổng lượng người theo dõi trên các kênh chính lên tới hơn 76,3 triệu, ghi nhận hơn 33,6 tỷ lượt xem trong 12 tháng gần nhất.

Nếu lễ tôn vinh là dịp ghi nhận những gương mặt tiêu biểu, Mạng lưới mới sẽ là bước tiếp nối để kết nối lực lượng này trong các hoạt động lâu dài. Vậy sau khi ra mắt, Mạng lưới sẽ hoạt động như thế nào và các nhà sáng tạo nội dung sẽ tham gia những công việc gì?

Chiều 23/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thông tin về Chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số năm 2026

Không chỉ có KOL, hướng tới kết nối 1.000 thành viên trên cả nước

Theo định hướng giai đoạn 2026-2031, Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ được xây dựng như một lực lượng liên kết, đồng hành cùng tổ chức Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục và truyền thông số. Đồng thời, đây cũng sẽ là cầu nối giữa tổ chức Đoàn với các nhà sáng tạo nội dung, cơ quan báo chí, nền tảng số, doanh nghiệp công nghệ, đơn vị truyền thông và các đối tác trong hệ sinh thái sáng tạo nội dung.

Đối tượng tham gia không chỉ giới hạn ở những KOL sở hữu hàng trăm nghìn hay hàng triệu người theo dõi. Mạng lưới hướng tới tập hợp các nhà sáng tạo nội dung số trẻ, KOL/KOC, người có ảnh hưởng tích cực và những cá nhân trực tiếp tham gia sản xuất, biên tập, quản trị và lan tỏa nội dung số tích cực trên không gian mạng. Các câu lạc bộ, đội nhóm sáng tạo nội dung và đơn vị truyền thông thuộc tổ chức Đoàn, Hội, Đội cũng có thể tham gia với tư cách thành viên tập thể.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp nền tảng số, công ty quản lý người có ảnh hưởng, đơn vị sản xuất nội dung, cơ sở đào tạo và chuyên gia sẽ tham gia với vai trò đối tác đồng hành, hỗ trợ về thông tin, công nghệ, đào tạo và nguồn lực chuyên môn.

Mạng lưới dự kiến có Ban Điều hành từ 15 - 21 thành viên, gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và Ủy viên. Thành phần Ban Điều hành có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, các nhà sáng tạo nội dung số tiêu biểu, KOL/KOC cùng đại diện một số cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ và truyền thông.

Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn sẽ là cơ quan thường trực, phụ trách định hướng hoạt động, quản lý dữ liệu thành viên, kết nối đối tác và điều phối các nhiệm vụ chung.

Thay vì tập hợp tất cả thành viên vào một nhóm hoạt động chung, Mạng lưới sẽ tổ chức các nhóm chuyên môn linh hoạt theo lĩnh vực. Những nhóm nội dung dự kiến gồm lịch sử - văn hóa, khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo, pháp luật - an toàn số, kỹ năng - lối sống - sức khỏe, văn hóa nghệ thuật - giải trí, du lịch - quảng bá đất nước và tình nguyện - an sinh xã hội.

Ở cấp địa phương, 100% tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc đặt mục tiêu thành lập Mạng lưới cấp tỉnh trong năm 2027. Các đơn vị này sẽ đóng vai trò phát hiện, kết nối những nhà sáng tạo nội dung tại địa phương, đồng thời tiếp nhận định hướng và phối hợp triển khai các chiến dịch từ cấp Trung ương.

Về quy mô, Mạng lưới đặt mục tiêu có tối thiểu 200 thành viên trong năm 2026, tăng lên 500 thành viên năm 2027, 750 thành viên năm 2029 và đạt ít nhất 1.000 thành viên hoạt động vào năm 2030, duy trì đến hết năm 2031. Con số này không bao gồm thành viên thuộc Mạng lưới cấp tỉnh.

Thành viên sẽ cùng sản xuất nội dung, tham gia chiến dịch và được đào tạo kỹ năng

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch hoạt động là Mạng lưới không chỉ dừng ở việc kết nối các nhà sáng tạo với nhau, mà còn hướng tới những hoạt động cụ thể, có sản phẩm và kết quả ghi nhận được.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức các chiến dịch truyền thông, trào lưu và tuyến nội dung theo từng chủ đề. Thành viên sẽ được cung cấp thông tin, tư liệu, dữ liệu chính thống và bộ công cụ truyền thông, sau đó chủ động sáng tạo sản phẩm phù hợp với phong cách thể hiện cũng như cộng đồng người theo dõi trên kênh của mình.

Các chủ đề được định hướng khá đa dạng, từ giáo dục lý tưởng cách mạng, lịch sử, lòng yêu nước, lối sống văn hóa đến phổ biến pháp luật, an toàn trên không gian mạng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quảng bá văn hóa và hình ảnh Việt Nam. Những câu chuyện đẹp, gương thanh niên tiêu biểu và hoạt động vì cộng đồng cũng là nhóm nội dung được khuyến khích lan tỏa.

Đặc biệt, các thành viên có thể tham gia truyền thông chính sách bằng cách chuyển tải những thông tin, chủ trương thành nội dung gần gũi, dễ hiểu với người trẻ; đồng thời lan tỏa nguồn tin đã được kiểm chứng và tham gia phản bác thông tin sai lệch bằng những sản phẩm có căn cứ.

Theo chỉ tiêu đề ra, từ năm 2027, thành viên Mạng lưới sẽ tham gia tối thiểu 5 chiến dịch truyền thông cấp Trung ương của Đoàn mỗi năm. Trong đó, ít nhất một chiến dịch hoặc trào lưu sẽ được triển khai trên nhiều nền tảng với quy mô lớn.

Để các nhà sáng tạo có thêm kiến thức và công cụ thực hiện những nội dung này, Mạng lưới dự kiến tổ chức các buổi tập huấn, tọa đàm, workshop và chương trình cố vấn. Nội dung đào tạo bao gồm kỹ năng kể chuyện, sản xuất video và nội dung đa phương tiện, quản trị cộng đồng, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo; bên cạnh những kiến thức thiết yếu về pháp luật, bản quyền, dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, đạo đức nghề nghiệp và kiểm chứng thông tin.

Việc kết nối với các doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số, đơn vị truyền thông và chuyên gia cũng được kỳ vọng mở thêm cơ hội để thành viên tiếp cận công cụ sáng tạo, không gian sản xuất, hỗ trợ chuyên môn và phương thức phân phối nội dung. Mạng lưới đồng thời hướng tới tư vấn pháp lý, hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà sáng tạo.

Về sản lượng nội dung, mục tiêu đặt ra là huy động thành viên sản xuất, đăng tải và lan tỏa tối thiểu 2.000 sản phẩm nội dung số tích cực trong năm 2027. Con số này dự kiến tăng lên 3.500 sản phẩm mỗi năm trong giai đoạn 2028-2029 và tối thiểu 5.000 sản phẩm mỗi năm từ năm 2030.

Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động sẽ không chỉ được tính bằng số lượng video, bài viết hay lượt xem. Các tiêu chí đánh giá còn bao gồm chất lượng, độ chính xác của thông tin, mức độ tham gia, phản hồi tích cực và tác động xã hội mà sản phẩm tạo ra.

Ông Hoàng Đức Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Gặp mặt và tôn vinh Thanh niên Sáng tạo Nội dung số 2026

Để hỗ trợ việc quản lý và kết nối thành viên, Mạng lưới dự kiến xây dựng nền tảng hoặc hệ thống số dùng chung. Đây sẽ là nơi phục vụ đăng ký, quản lý hồ sơ, phân nhóm thành viên, cung cấp tư liệu, giao nhiệm vụ, tiếp nhận sản phẩm và ghi nhận đóng góp. Hệ thống cũng hỗ trợ theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động theo từng chiến dịch và từng giai đoạn.

Ngoài các hoạt động chuyên môn, Liên hoan toàn quốc và tôn vinh thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực dự kiến được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Những cá nhân, nhóm thành viên và sản phẩm có đóng góp nổi bật cũng sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng và hỗ trợ phát triển sáng kiến.

Song song với việc mở rộng quy mô, Mạng lưới đặt ra những yêu cầu về trách nhiệm của người tham gia. Thành viên cần bảo đảm tính chính xác, nguồn gốc thông tin, tôn trọng bản quyền và quyền hình ảnh, tuân thủ quy định về quảng cáo, bảo vệ dữ liệu cá nhân; không tự ý nhân danh Trung ương Đoàn hoặc Mạng lưới để phát ngôn, ký kết hay vận động tài trợ ngoài phạm vi được giao.

Từ 100 gương mặt đầu tiên được tôn vinh trong năm 2026, Mạng lưới hướng tới hình thành một cộng đồng sáng tạo nội dung trẻ có khả năng kết nối và hoạt động thường xuyên trên cả nước. Thay vì chỉ ghi nhận sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, định hướng đặt ra là phát huy sức ảnh hưởng ấy thông qua những sản phẩm có giá trị, góp phần tạo nên môi trường số tích cực và có trách nhiệm hơn.