Không chỉ dịp lễ Tết mà thỉnh thoảng, MC Thảo Vân vẫn tranh thủ về quê nhà - Lạng Sơn để ăn cơm cùng anh chị.

MC Thảo Vân là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình như Gặp Nhau Cuối Tuần, Táo Quân,... Bên cạnh công việc dẫn chương trình, cô còn có nhiều năm công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Công đoàn của trường. Lịch trình bận rộn với nhiều vai trò khiến những chuyến trở về quê nhà Lạng Sơn, ngồi ăn một bữa cơm cùng anh chị em, càng trở nên đáng quý.

MC Thảo Vân

Mới đây, nữ MC chia sẻ hình ảnh mâm cơm trong chuyến về quê thăm gia đình. Cô đã dặn anh chị chỉ chuẩn bị cơm rau thịt đơn giản nhưng kết quả vẫn là một bàn ăn đầy ắp món ngon. Thậm chí, anh chị còn tranh thủ đi chợ từ sáng, chuẩn bị thêm đồ để em gái mang về Hà Nội.

Thảo Vân viết: “Tranh thủ chạy về, chỉ vì nhớ anh chị đến mức ấy đấy… Dặn là chỉ cho em 1 đĩa rau, 1 đĩa thịt thôi, và đấy, vẫn như mọi khi, được gọi là đơn giản lắm rồi… ‘Lát đi mang cái này cái này nhé, anh chị mua từ sáng…’

Đây là hạnh phúc của mình, khi ba mẹ không còn nhưng vẫn có các anh chị luôn chờ đợi, như ba mẹ ngày xưa. Và như thường lệ, khi quay lại nhìn anh chị đứng ở cổng trông theo, mắt lại cay xè. Ngày đông thật ấm…”.

Mâm cơm đầy ắp những món ngon lành mà anh chị đã chuẩn bị cho MC Thảo Vân

Chia sẻ của nữ MC nhận được nhiều sự đồng cảm. Dưới phần bình luận, khán giả thích thú với mâm cơm quê nhà, đồng thời dành sự quan tâm cho tình cảm gia đình mà cô kể lại: “Cuộc sống này chỉ cần tình cảm đơn giản vậy thôi! Có cần gì đâu những điều cao sang”, “Hạnh phúc giản đơn là tình thân chị nhỉ?”, “Bữa cơm gia đình giản dị nhưng đầy tình yêu thương”, “Nhìn bữa cơm là biết gia đình mong mỏi và yêu thương mình đến nhường nào cô nhỉ?”, “Ngon quá chị ạ. Đúng là rất ấm áp”...

Thực tế, đây không phải lần đầu Thảo Vân chia sẻ những câu chuyện về gia đình. Nữ MC từng kể mình là em út trong nhà có nhiều anh chị em nên luôn được yêu thương và chiều chuộng dù cô đã ngoài 50 tuổi.

Có lần, một người anh nhắc nhở cô chuyện chăm sóc ngoại hình, lần khác lại chủ động cho tiền để em gái thuê xe về quê. Nữ MC kể bản thân cảm động đến nóng cả mắt khi biết anh cũng đang phải vất vả kiếm từng đồng nhưng vẫn lo em không đủ tiền đi lại.

Một người anh khác thì đặc biệt để ý đến sở thích ăn uống của cô. Trong bữa cơm, anh liên tục nhắc em gái ăn hai chiếc đùi gà vì đã chọn đúng loại gà mềm mà cô thích, thậm chí còn nói những đứa trẻ trong nhà không ăn món này. Trong khi xung quanh có gần 10 đứa cháu, nhiều đứa đã gọi mình bằng bà, Thảo Vân vẫn được các anh chăm chút như cô em gái nhỏ ngày nào.

“Mình cũng có những điều không được may mắn trong cuộc sống, giờ cũng chẳng giàu sang, nhưng bù lại mình lại có những thứ không thể nào so sánh, đấy không phải hạnh phúc sao” - MC Thảo Vân tâm sự.

Hai chiếc đùi gà mà Thảo Vân được anh trai để phần

Mâm cỗ của gia đình Thảo Vân trong mỗi dịp lễ Tết, giỗ chạp

MC Thảo Vân tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1970 tại Lạng Sơn. Cô là một trong những gương mặt dẫn chương trình quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam, ghi dấu ấn qua phong cách dẫn dắt thông minh, dí dỏm và gần gũi.

Bên cạnh vai trò MC, Thảo Vân còn có nhiều năm công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện cô đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Chính quá trình gắn bó lâu dài với môi trường giáo dục đã giúp nữ MC có nhiều đóng góp trong công tác công đoàn, đồng thời nhiều lần được các cấp ghi nhận, khen thưởng.

Ở tuổi ngoài 50, nữ MC vẫn duy trì lịch làm việc bận rộn, xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, sự kiện và các hoạt động cộng đồng. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường, chia sẻ quan điểm sống tích cực và nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả.

MC Thảo Vân tại một sự kiện ở trường

(Ảnh: IGNV)