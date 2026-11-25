Phía nhà hàng đề xuất miễn phí một bình nước ép, giảm 189.000 đồng và đổi phòng to hơn để xin lỗi khách. Tuy nhiên, khách không thấy thoả dáng.

Cầu hôn vốn là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của các cặp đôi. Nhiều người sẵn sàng dành thời gian chuẩn bị, chi tiền thuê địa điểm, trang trí không gian và mời bạn bè đến chứng kiến để có một màn ngỏ lời trọn vẹn. Thế nhưng cũng có những tình huống bất ngờ xảy ra khiến buổi cầu hôn gặp sự cố ngay thời khắc quan trọng nhất.

Ngày 22/11 vừa qua, một cặp đôi đang sống ở Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) đã tổ chức cầu hôn tại phòng riêng của một nhà hàng nổi tiếng. Họ đã chi 3.200 NDT (gần 12,4 triệu đồng) cho buổi lễ. Tuy nhiên, khi không khí đang ở cao trào, một nhân viên phục vụ bất ngờ xuất hiện, khiến màn cầu hôn bị gián đoạn.

Trong video do cô Đường, người được cầu hôn, đăng tải, bạn trai cô đang hỏi: “Em có đồng ý lấy anh không?”. Khi cô chuẩn bị trả lời, một nhân viên phục vụ bất ngờ đẩy cửa bước vào, ngập ngừng nói: “Xin chào… chuyện này… xin lỗi…”. Sau đó, người này tiếp tục hỏi liệu chiếc thùng carton đặt bên ngoài cửa có thể được mang đi hay không.

Khung cảnh khi cặp đôi và nhóm bạn chuẩn bị cho buổi cầu hôn

Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc ngày 24/11, cô Đường cho biết do lúc đó có nhạc nên cả hai không rõ nhân viên có gõ cửa trước khi bước vào hay không. Việc khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời bị gián đoạn khiến cô không khỏi bực bội. Bạn trai cô sau đó phải thực hiện lại màn cầu hôn một lần nữa. Điều khiến cô khó chịu hơn là dù nhìn thấy bên trong đang tổ chức nghi thức, nhân viên vẫn tiếp tục hỏi về chiếc thùng carton. Cô cho rằng người này quá vô tư, “hoàn toàn không biết đọc tình huống”.

Phía nhà hàng cũng đưa ra lời giải thích riêng. Nhân viên tại đây xác nhận sự việc xảy ra vào ngày 22/11. Cặp đôi đến khoảng 15h và tiến hành cầu hôn sau 16h, thời điểm nhà hàng chưa bước vào giờ phục vụ. Theo phía nhà hàng, nhân viên nhìn thấy một số thùng carton chất trước cửa phòng riêng, cho rằng chúng có thể gây cản trở việc đi lại nên mới hỏi khách có thể mang đi hay không. Người này cũng không biết bên trong đang diễn ra lễ cầu hôn.

Một nhân viên khác giải thích thêm rằng buổi tối, phòng riêng bên cạnh sẽ đón khách. Khu vực bên hông phòng của cặp đôi có một căn phòng khác, việc đặt thùng carton tại đó có thể ảnh hưởng đến lối đi của khách, đồng thời làm mất mỹ quan. Người này cho biết nhân viên phục vụ đã nhìn thấy khung cảnh bên trong nhưng vẫn hỏi về chiếc thùng vì muốn tranh thủ giải quyết vấn đề trong một lần, tránh phải tiếp tục làm phiền khách. Sau sự việc, nhà hàng đã gửi lời xin lỗi đến cặp đôi.

Tuy nhiên, cô Đường không đồng tình với cách giải thích này. Cô cho biết hôm đó nhóm chỉ mang theo một chiếc thùng carton để đựng hoa, bên trong hoàn toàn trống. Phòng riêng của họ nằm ở vị trí trong cùng, chiếc thùng cũng được đặt sát tường ở phía cuối phòng chứ không nằm ngoài hành lang. Vì vậy, theo cô, vật dụng này không thể cản trở việc đi lại của những khách khác.

Về khoản chi phí, cô Đường cho biết hóa đơn hôm đó là 3.249 tệ (gần 12,6 triệu đồng). Sau sự cố, nhà hàng đề nghị miễn phí một bình nước ép lê tuyết, giảm 49 tệ tiền lẻ và đổi cho họ sang một phòng riêng rộng hơn.

Dù phía nhà hàng đã xin lỗi và đưa ra phương án xử lý, cặp đôi vẫn chưa hài lòng. Cô Đường chia sẻ: “Lúc đó có rất nhiều bạn bè ở đó, chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho buổi lễ từ rất lâu. Vậy mà sau khi hoàn thành nghi thức và về nhà, tôi càng nghĩ càng thấy tức giận”.

Hai bên hiện vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về cách giải quyết sự việc.

(Nguồn: The Paper)