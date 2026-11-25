1 triệu lượt yêu thích là con số mà Hà Còi và Meichan nhận được cho màn cầu hôn trên bầu trời Florida (Mỹ). Có lẽ đã lâu lắm rồi cõi mạng mới rộn ràng hết cả lên như thế vì một cặp đôi. Người này xuýt xoa xin vía, người kia trầm trồ vì profile đỉnh nóc của cặp đôi, người kia nữa lại gật gù dự đoán “Cặp này mà có con thì chắc chắn là cực phẩm”,...

Nhưng câu chuyện của Hà Còi và Meichan giống như bộ phim mới công bố cái kết happy ending, còn 2 năm yêu đương trước đó ra sao thì chưa từng hé lộ. Và không để mọi người phải chờ thêm nữa, đây là lần đầu tiên Hà Còi - Meichan cùng ngồi xuống kể về tình yêu vừa sến súa vừa lắm hỉ nộ ái ố lại “ríu ra ríu rít như đôi chim ri” của mình!





Ngồi trên vỉa hè ở Hàn Quốc để tỏ tình: Hà Còi khóc, Meichan mất 1 tháng mới trả lời

Chào Hà và Trang,

Hai bạn đã yêu nhau hơn 2 năm nhưng hầu như chưa chia sẻ chuyện tình cảm. Chuyện từ đầu thế nào ấy nhỉ?

Hà: Bọn mình gặp nhau lần đầu tiên ở Hàn Quốc. Lúc đó Trang đang ở Hàn, còn mình bắt đầu được biết đến trên MXH. Một hôm, Instagram hiện thông báo “Meichan đã bắt đầu theo dõi bạn”, mình thích lắm vì chưa bao giờ nghĩ sẽ được một tài khoản tích xanh chú ý. Mình liền nhắn: “Ơ! Chị Meichan follow em”. Trang trả lời rồi hẹn khi nào mình sang Hàn sẽ dẫn đi chơi. Trùng hợp là hôm sau mình có chuyến đi nên báo luôn: “Ơ! Mai em sang Hàn nè!”.

Trang: Lúc đó Hà đang viral nên mình tò mò, vào Instagram xem thử vì muốn biết tại sao bạn ấy nổi tiếng như vậy. Mình vô tình ấn nhầm like một bài đăng, dù đã hủy like ngay nhưng nghĩ tài khoản tích xanh sẽ nhận được thông báo nên hơi quê, quyết định follow luôn. Không ngờ Hà nhắn tin ngay sau đó. Mình chỉ chào hỏi rồi mời lơi: “Hôm nào sang Hàn thì chị dẫn đi chơi nhé!”, chứ cũng không nghĩ bạn ấy sẽ sang ngay.

Anh trả lời là gì anh nhớ không? - “Chị chắc chưa? Mai em đi Hàn này”.

Hà: Lần đó mình có hai chuyến đi Hàn liên tiếp, chuyện rất hiếm khi xảy ra và đến giờ chưa lặp lại. Trang bảo hôm sau bận, mình liền nói ngày mốt còn một chuyến nữa. Và đó chính là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau.

Vậy ấn tượng đầu tiên của hai bạn về đối phương khi gặp nhau ngoài đời là gì?

Trang: Bạn này dễ thương. Lúc đó Hà nổi lắm nên khi bạn bè của mình thấy 2 đứa đi chơi cùng nhau, họ cũng hỏi han kiểu: “Bạn này ngoài đời như thế nào?” Và tin nhắn mình rep lại bạn mình là “Trông như 2k8”. Bạn ấy siêu năng lượng và siêu cute, ngoan hiền, rất nice.

Hà: Còn mình thì hơi ngại khi gặp “chị Trang” - lúc đó vẫn là “chị” nha. Mình biết Trang nổi tiếng rồi nên khi gặp trực tiếp, mình cũng nghĩ mình là người em và đi gặp một người chị thôi, hỏi han kinh nghiệm trong công việc rồi dẫn đi đâu thì mình đi đấy. Mình thấy ở ngoài Trang rất xinh và năng lượng.

Đến thời điểm nào Hà nhận ra mình muốn theo đuổi người chị này?

Hà: Thực ra cũng phải qua một khoảng thời gian tìm hiểu. Sau lần gặp đầu tiên, mình có thêm cơ hội tiếp xúc với Trang vì mình hay hỏi chuyện công việc. Càng nói chuyện thì thấy Trang cũng quan tâm mình và mình thích năng lượng đó nên cứ duy trì theo đuổi thôi.

Trong hơn 2 năm yêu nhau, kỉ niệm đáng nhớ nhất của mỗi người là gì?

Trang: Với mình là lần tỏ tình, rất dễ thương và buồn cười. Ban đầu, bọn mình bắt đầu bằng mối quan hệ chị - em nên có thể nói là đi từ âm chứ không phải ngang vai. Mình take care Hà như một người em và thường chia sẻ về công việc. Hai đứa cứ trò chuyện và giúp đỡ nhau như vậy rồi dần trở nên gần gũi hơn.

Sau lần gặp đầu tiên phải mất thêm 5 - 6 tháng tìm hiểu thì mới tỏ tình. Lần đó cũng ở Hàn Quốc, mình đi công tác còn Hà đi bay. Hai đứa có một ngày hẹn hò lãng mạn, tặng quà, đi ăn đi chơi nhưng đến tối Hà vẫn chưa nói gì, cứ như một buổi đi chơi bình thường.

Mình thích ngồi ở lề đường nên mua 2 lon bia rồi rủ anh Hà ra vỉa hè ngắm xe cộ. Lúc đó cả hai đã thích nhau, chuyển sang xưng cậu - tớ thay vì chị - em. Anh Hà mở bài rất lâu còn mình thì cứ buồn cười, anh nói muốn nghiêm túc với mối quan hệ này. Anh có nói là “Làm bạn gái tớ nhé!” không nhỉ?

Hà: Có. Mình còn định quay lại xưng chị - em khi tỏ tình vì muốn gọi đúng vị trí, nhưng Trang không chịu nên vẫn là cậu - tớ. Mình rất xúc động và run nên Trang nhìn thấy…

Trang: …thấy 1 giọt nước mắt rơi ra trên mặt anh Hà. Mình chỉ biết “Ơ ơ ơ tớ hiểu rồi” rồi vỗ vai. Anh Hà bảo không cần trả lời ngay nên 1 tháng sau mình mới đưa ra câu trả lời.

Trong một tháng chờ đợi đó, cảm xúc của Hà như thế nào?

Hà: Khi quyết định tỏ tình, mình đã phải xác định được tình cảm của đối phương và cần nói ra để cả hai biết. Trong thời gian chờ câu trả lời, mình vẫn cố gắng nhưng không quá lo lắng, chỉ chờ đợi thôi.

Trang: Bạn này cũng rất tự tin rồi. Mình cần 1 tháng vì cả hai đều lớn, mối quan hệ cần được suy nghĩ chín chắn. Khi đó bọn mình ở xa nhau nên có thời gian và không gian để hiểu rõ tình cảm, thay vì quyết định theo cảm xúc nhất thời.

Có một chi tiết thú vị là chị họ anh Hà làm kiểm soát viên không lưu. Hôm anh ấy bay sang tỏ tình, chị trực ở đài không lưu. Sau khi cấp phép cho anh Hà cất cánh và chuẩn bị chuyển sang tần số khác, chị nói “Good luck” dù không biết em mình đang chuẩn bị đi tỏ tình.

Còn với Hà, kỷ niệm đáng nhớ nhất là gì?

Hà: Cũng là một chuyến đi Hàn, nhưng diễn ra trước khi tỏ tình, lúc mới quen nhau khoảng 2 - 3 tháng. Đó không phải khoảnh khắc trọng đại như cầu hôn hay tỏ tình, nhưng có một sự trùng hợp khiến mình cảm thấy như định mệnh.

Đó là tuần nghỉ của mình, Trang đang ở Hàn. Mình rất muốn gặp nên cố gắng xin lịch để được bay sang đó. Ban đầu, mình định giữ bí mật để tạo bất ngờ nhưng chỉ có một ngày ở Hàn, nếu Trang đã có lịch riêng thì sẽ không tiện. Vì thế, trong lúc trò chuyện, mình cứ hỏi: “Nếu được gặp nhau thì cậu muốn làm gì?”. Trang bảo thích đi chơi nhưng cũng nhắc mình không thích kiểu chỉ nói mà không làm.

Tối chuẩn bị bay, mình quyết định tiết lộ bằng cách gửi ảnh mặc đồng phục đi bay và nhắn: “OK, thế mai đi chơi nhé”. Trang liên tục ngạc nhiên hỏi “What? What? Tại sao? Tại sao thế?”. Hôm đó, Trang thức trắng chạy deadline để hôm sau đi chơi với mình.

Trang: Anh mở bài dài quá! Tua đi!

Hà: Điều khiến mình nhớ nhất là sự trùng hợp với cuốn nhật ký của Trang. Khoảng 1 - 2 ngày trước chuyến đi, Trang đã viết một điều ước. Em viết gì nhỉ?

Trang: Mình viết một dòng tiếng Anh vu vơ, kiểu cô nàng mộng mơ: “Ước gì mình được gặp bạn ấy ở Hàn Quốc nhỉ?”. Sau đó anh Hà sang thật. Mình vốn viết nhật ký rất nhiều nên cũng quên mất dòng đó. Sau khi gặp nhau về, mình viết thêm “We met” vào sổ nhưng cũng không nhớ điều ước trước đó. Mãi về sau, khi tình cờ xem lại, mình mới nhận ra chỉ 2 ngày sau dòng điều ước đã là dòng “We met”. Mình chụp lại gửi cho Hà.

Hà: Mình rất thích chi tiết đó…

Màn cầu hôn khá là Gu Jun Pyo: Suýt nữa thì HỤT, công khai giờ hành chính vì SỢ

Điều gì khiến cả hai cảm thấy việc giữ mối quan hệ riêng tư là phù hợp?

Hà: Bọn mình không có quyết định cụ thể về việc giữ riêng tư hay công khai. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người thân thiết đều biết. Điều quan trọng nhất là cảm xúc của 2 người khi yêu, nên mình nghĩ dành cho nhau những khoảng không gian riêng tư sẽ giúp mọi thứ chân thật hơn.

Trang: Chuyện này diễn ra rất tự nhiên, chứ bọn mình không ngồi lại thống nhất sẽ giữ riêng tư. Mình đã làm nghề 6 - 7 năm nên hiểu rằng có những chuyện dù chân thành đến đâu, khi công khai cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng từ ý kiến bên ngoài. Với một mối quan hệ nghiêm túc, mình muốn cả hai cứ từ từ trải nghiệm trước, còn công khai lúc nào cũng được.

Sau khi xác định yêu nhau, bọn mình thường chọn những địa điểm ít người để hẹn hò. Điều đó cũng hợp tính cách vì hai đứa vốn thích thỏ thẻ, tâm sự với nhau nên những nơi kín đáo trở thành lựa chọn tự nhiên.

Trước khi công khai, cư dân mạng cũng phát hiện ra nhiều hint hẹn hò nhỉ? Hai bạn đón nhận điều đó thế nào?

Trang: Mình thấy cute!

Hà: Mình cũng thấy đáng yêu và vui vì biết có người mong chờ, ủng hộ mối quan hệ này. Sau khi yêu nhau, mình còn hint khá lộ liễu như thường xuyên repost bài của Trang. Những gì tự nhiên và không ảnh hưởng đến ai thì mình vẫn làm.

Trang: Mình cũng rất vui. Có những chuyện chính bọn mình không biết trước, đến khi xem mọi người ghép lại mới thấy: “Ôi, hay thế!”. Cảm giác như đang soi hint của một OTP nào đó, nhưng lần này chính bọn mình là OTP.

Chẳng hạn, gần đây có hint được chia sẻ là mình có công việc ở trường Vinschool, còn anh Hà cũng đăng một video quay tại đó. Thực tế 2 việc đó không diễn ra cùng ngày, anh Hà cũng không đi đón mình như mọi người đoán, nhưng ghép lại thì rất hợp lý và thú vị.

Khi đã yêu nhau rồi, bọn mình vẫn thường xuyên đi ăn, hẹn hò, cùng nhau tham gia các dự án cộng đồng ở Đồng Hới, Điện Biên hay những nơi đông người, gặp gỡ mọi người, thậm chí còn làm chú Cuội - chị Hằng diễn văn nghệ. Hai đứa không cố giấu giếm mà cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Để xác định đối phương là người mình muốn ở cạnh cả đời có khó không?

Trang: Bạn bè hỏi mình rất nhiều khi biết anh Hà đã cầu hôn và hai đứa chuẩn bị kết hôn. Dù anh ấy đã chinh phục được toàn bộ “HĐQT” của mình, mọi người đều quý và biết anh Hà là người tốt, nhưng vẫn rất tò mò.

Điều khiến mình ấn tượng nhất là anh Hà rất tử tế. Đây cũng là mục tiêu mình luôn hướng tới, bởi sống tử tế không dễ, nhất là khi gặp những tình huống khó chịu hay phải đưa ra quyết định khó khăn. Tính cách ấy của anh truyền cảm hứng cho mình.

Thứ hai là anh Hà thay đổi quan niệm của mình về tình yêu. Trước đây, mình là một hopeless romantic - lãng mạn một cách mù quáng và khá sến súa. Mình luôn hình dung tình yêu luôn màu hồng, lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và có cái kết đẹp. Yêu anh Hà, mình vẫn hạnh phúc nhưng hiểu rằng mối quan hệ nào cũng có lúc lên xuống. Mình không cần mọi thứ lúc nào cũng màu hồng, bởi ngay cả khi không vui, mình vẫn thấu hiểu và muốn vun vén vào.

Mình không còn đi tìm một người hoàn hảo nhất, mà cảm thấy khi ở cạnh nhau, cả hai đều trở nên tốt hơn. Không thể khẳng định 100% là đúng người, nhưng hiện tại mình rất tự tin và vui.

Hà: Điều rõ nhất mình cảm nhận được là khi ở cạnh Trang, mình đã thay đổi theo hướng tốt hơn và trưởng thành hơn.

Trước đây, nhìn bề ngoài, mọi người có thể nghĩ mình trông như một bạn sinh năm 2008 và bên trong cũng vậy. Nhưng giờ mọi người nhận xét mình trưởng thành hơn. Qua nhiều giai đoạn ở bên Trang, mình cũng muốn tìm một phiên bản tốt hơn của bản thân để đồng hành cùng bạn ấy.

Một chìa khóa nữa là sự đồng hành. Ở bên Trang, mình cảm nhận được hai đứa cùng đi qua cả vui buồn. Chính điều đó giúp 2 người có thể gắn bó lâu dài.

Về màn cầu hôn viral, vì sao Hà lại chọn Florida? Meichan có biết trước kế hoạch không và khoảnh khắc ấy có ý nghĩa thế nào với 2 bạn?

Hà: Cầu hôn là việc rất quan trọng và mình đã suy nghĩ rất lâu. Mình muốn khoảnh khắc ấy đặc biệt, để Trang cảm nhận được sự chân thành chứ không nhất thiết phải xa xỉ hay hoành tráng.

Ban đầu, mình chưa có kế hoạch cầu hôn ở Mỹ. Đến khi chuyến đi xuất hiện, mình nghĩ đây là cơ hội phù hợp. Mình có dịp hợp tác với trường bay nơi từng học nên nảy ra ý tưởng cầu hôn Trang ngay trên máy bay. Mình chuẩn bị nhẫn, liên hệ trường bay để sắp xếp và được mọi người đồng ý hỗ trợ. Tuy nhiên, mình vẫn lo vì đã lâu không quay lại trường, cũng đã lâu không lái chiếc máy bay đó nên chưa chắc thực hiện được kế hoạch.

Mình vẫn mang nhẫn theo, nếu không thể cầu hôn trên máy bay thì sẽ chọn một địa điểm khác, có thể ở New York. Đến ngày thực hiện, mình khá bối rối nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn diễn ra.

Sau đó, mình nhận ra địa điểm không quan trọng bằng cảm xúc của hai người. Khi nhìn nhau và bày tỏ tình cảm, mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn sự chân thành. Địa điểm hay cách thực hiện có thể là điều Trang trân trọng về sau, nhưng chính cảm xúc lúc ấy mới khiến Trang đồng ý.

Trang: Chắc mọi người đã xem vlog của anh Hà và thấy mình khóc lên khóc xuống mấy lần. Mình vốn là người đa sầu đa cảm, rất dễ xúc động.

Mình biết anh Hà có ý định cầu hôn trong năm nay vì anh ấy đã nói từ đầu năm. Hai đứa từng có buổi trò chuyện 4 tiếng, anh hỏi mình có dự định học thạc sĩ, chuyển đổi công việc hay kế hoạch gì khác không để biết mình đã sẵn sàng kết hôn chưa. Sau đó, bọn mình còn trao đổi nhiều chuyện, trải qua các thủ tục cần thiết. Anh Hà sang nói chuyện với bố mẹ mình, hai bên gia đình gặp gỡ, ăn cơm và sau Tết cũng đã thống nhất được nhiều việc. Vì thế, mình biết anh Hà sẽ cầu hôn, chỉ không biết thời điểm nào.

Có một chuyện chắc anh Hà chưa biết, hôm nay mình mới kể. Hôm đó ở văn phòng TP.HCM, anh Duy - quản lý kiêm người bạn thân của mình - nghe chuyện mình sang Mỹ cùng anh Hà liền nhắc: “Cẩn thận Hà cầu hôn đấy!”. Lúc ấy mình chưa có visa, lại bận nhiều công việc nên còn nhờ anh Duy sang hỗ trợ anh Hà. Anh Duy bảo mình cứ xin visa, anh ấy sẽ hướng dẫn làm hồ sơ.

Đến ngày cầu hôn, mình hoàn toàn không biết trước. Hôm đó mình bị ốm, rất mệt, thậm chí ngủ trưa li bì dù bình thường không bao giờ ngủ trưa. Khi tỉnh dậy, anh Hà cứ nhắc: “Hôm nay em phải xinh nhé”. Mình còn nghĩ bụng: “Ủa, thế bình thường mình không xinh à?”, nhưng vì quá mệt nên chỉ trả lời “OK”.

Sau đó, mình định không lên máy bay, bảo hay gắn camera để anh Hà quay một mình. Cuối cùng mình vẫn lên và mọi chuyện diễn ra với rất nhiều cảm xúc. Mình khóc rất nhiều, thực sự vô cùng bất ngờ, khá là Gu Jun Pyo (nam chính phim Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers - PV) đấy. Anh Duy còn đùa rằng suýt nữa anh ấy đã là người được cầu hôn trên bầu trời Florida.

Khi công khai mối quan hệ, hai người cũng phần nào mở cánh cửa đời tư để công chúng quan sát, bình luận và kỳ vọng. Hai bạn có hình dung trước phản ứng không?

Hà: Mình tôn trọng những người theo dõi, nghĩ đây là hành trình đáng được chia sẻ và muốn kể một cách chân thành nhất. Điều mình lo là mọi người đặt quá nhiều kỳ vọng, nhìn mối quan hệ như một câu chuyện màu hồng rồi xem đó là tiêu chuẩn. Thực tế mỗi người có mối quan hệ và người bạn đời khác nhau, nên mình chỉ muốn chia sẻ để mọi người tự cảm nhận, không tạo ra những kỳ vọng quá lớn.

Trang: Bọn mình đã lường trước những phản ứng khi công khai, nhưng bất ngờ vì nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Cả hai thực sự rất vui, cảm giác dopamine dâng cao. Chuyện này bạn bè, người thân đều đã biết, nên khi đăng bài, bọn mình chỉ muốn chia sẻ chân thành với những người đã theo dõi và đồng hành cùng mình thôi.

Bọn mình còn đùa rằng đăng xong phải cất điện thoại, không được xem phản ứng của mọi người vì cũng sợ không biết họ sẽ nói gì. Mình yêu cầu anh Hà đăng vào giờ hành chính để lúc đó mình đang ở văn phòng, có mọi người xung quanh.

May mắn là mọi chuyện suôn sẻ, mọi người đều ủng hộ. Vài ngày sau, anh Hà cũng tâm sự rằng được khen ngợi, chia sẻ bài đăng nhiều quá khiến anh ấy lo hình ảnh của mình trở nên hoàn hảo quá và bản thân không còn tự tin. Mình giải thích rằng đó đều là những gì Hà thực sự làm cho mình. Chỉ là bọn mình thường chia sẻ vào những lúc vui nhất nên mọi người mới thấy hình ảnh như vậy. Cả hai cứ thoải mái, tự nhiên và tiếp tục chân thành như từ đầu.

Và mọi người ơi, tình yêu bọn mình không phải lúc nào cũng màu hồng đâu! Bọn mình đã trải qua đủ hỉ nộ ái ố mới đi đến bây giờ.

Một người giận là bùng nổ, một người giữ trong lòng 4 tháng mới nói

Mối quan hệ tốt nên mang lại cảm giác dễ chịu hay giúp mỗi người trở thành phiên bản tốt hơn, kể cả khi điều đó đòi hỏi những cuộc trò chuyện khó khăn?

Trang: Sự dễ chịu là nền tảng. Khi cảm thấy thoải mái và được tôn trọng, cả hai mới có thể cùng phát triển, trưởng thành hơn.

Với mình, ở bên cạnh anh Hà luôn mang lại cảm giác dễ chịu. Khá buồn cười là hồi mới quen, lần nào gặp anh Hà mình cũng buồn ngủ, dù vốn rất khó ngủ. Cứ lên xe, gặp nhau, nói vài câu là mình bắt đầu lim dim. Có lẽ vì mình cảm thấy thoải mái, an toàn và được là chính mình. Chính nền tảng đó giúp bọn mình dễ dàng trò chuyện, chia sẻ mọi thứ. Khi nói ra, mình cảm thấy được tôn trọng và cũng trưởng thành hơn qua những cuộc trò chuyện.

Hai bạn có từng bất đồng về một vấn đề mà cả hai đều có lý lẽ riêng chưa? Sau những lần như vậy, hai người làm thế nào để đi đến thống nhất?

Trang: Có, nhưng bọn mình chưa từng khăng khăng bảo vệ ý kiến đến mức giận dỗi hay căng thẳng. Những quan điểm nền tảng về cuộc sống vốn không lệch nhau nên khác biệt thường chỉ nằm ở chuyện nhỏ. Hai đứa sẽ xem ai nhường ai, rồi tôn trọng lựa chọn của người kia.

May mắn là cả hai gặp nhau khi đã trưởng thành hơn. Điều mình tự tin nhất lúc này là không quá chắc chắn vào bất kỳ quan điểm nào của bản thân. Vì vậy, khi anh Hà có góc nhìn khác, mình luôn cởi mở để lắng nghe và đón nhận.

Mình là kiểu người thấy điều gì chưa ổn sẽ nói ngay, còn trước đây anh Hà hay giữ trong lòng, đợi vài tháng sau mới nói, đôi khi mình đã quên chuyện đó. Mình luôn hỏi sao anh không nói sớm hơn và sẵn sàng xin lỗi nếu sai. Nhưng anh không nói thì làm sao mình biết được?

Sau này, mỗi khi có chuyện, mình sẽ hỏi luôn: “Anh có ổn không? Có giận không? Đừng để 4 tháng sau mới nói nhé!”. Bây giờ anh Hà vẫn chọn thời điểm thích hợp để chia sẻ nhưng không để mọi chuyện kéo dài quá lâu.

Hà: Trang thường nói ngay khi cảm thấy không ổn. Nếu cần thêm thời gian suy nghĩ, bạn ấy sẽ báo trước, chẳng hạn: “Em đang cảm thấy không ổn, có thể 1 - 2 hôm nữa em sẽ kể lại”. Nhờ vậy, cả hai đều có thời gian nhìn nhận vấn đề trước khi ngồi xuống trò chuyện.

Việc không nói ra cũng là lỗi của mình, một phần do những trải nghiệm trước đây. Mình nghĩ đôi khi nếu cả hai cùng khó chịu thì không nhất thiết phải nói ngay, vì khi cảm xúc chưa ổn định, quan điểm dễ trở nên trái ngược. Tuy nhiên, giữ mọi chuyện trong lòng cũng không tốt và mình cần sửa điều đó.

Trang: Thời gian đầu, cả hai khá giữ kẽ với nhau, đôi khi thành ra khách sáo và thường lựa lời trước khi nói. Mình vốn nóng tính, thích nói thẳng nhưng vì trân trọng anh Hà nên cố kìm lại, nói chuyện khéo léo hơn. Còn anh muốn mình vui nên cũng giữ lại những điều muốn nói, chờ thời điểm thích hợp. Đặc biệt trong nửa năm đến một năm đầu, bọn mình có vẻ nhẹ nhàng, chill chill nhưng vẫn không được thoải mái lắm vì có những điều chưa thể nói ra.

Hà: Mình nghĩ sự giữ kẽ xuất phát từ mong muốn tôn trọng và lắng nghe Trang. Trước khi làm gì hay quyết định điều gì, mình thường cân nhắc xem có phù hợp với bạn ấy không. Đôi khi Trang thấy mình thiếu chủ động vì hay hỏi ý kiến, nhưng mình sợ tự quyết định rồi lại không phù hợp với Trang.

Mình thích tạo bất ngờ nên nếu chắc chắn mọi thứ ổn, mình sẽ âm thầm thực hiện. Nhưng vì không muốn Trang buồn, đôi khi mình cũng không dám nói ra. Khi có chuyện khiến mình buồn, mình thường nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường hoặc bản thân đang suy nghĩ quá nhiều nên giữ trong lòng. Đến khi chuyện khác xảy ra, cảm xúc lại càng nặng hơn. Sau này mình học cách chia sẻ với Trang vì bạn ấy luôn sẵn sàng lắng nghe.

Trong giai đoạn gặp khó khăn về tâm lý, Meichan đối diện với kỳ vọng của mọi người và áp lực duy trì hình ảnh trên MXH ra sao?

Trang: Về cách làm nội dung trên MXH, mình không đặt kỳ vọng bản thân phải luôn xinh đẹp, hoàn hảo mới được đăng nội dung. Mình thích chia sẻ những điều vui vẻ, tích cực, bổ ích, nhưng cũng sẵn sàng nói về nỗi buồn để mọi người cảm thấy được đồng hành và cảm thông. Quan trọng là mỗi nội dung đều có mục đích và câu chuyện muốn truyền tải.

Có thể cách xây dựng hình ảnh của bản thân cũng góp phần tạo nên kỳ vọng từ mọi người. Vì vậy, mình phải nhìn nhận lại và tìm cách tiếp tục công việc phù hợp với từng giai đoạn. Đó là khoảng thời gian khó khăn, có lẽ với cả anh Hà nữa, vì mình khá tiêu cực. Những cảm xúc ấy cũng ảnh hưởng đến anh, trong khi mình không chia sẻ hết mọi chuyện, đôi khi còn lơ đãng.

Hà: Giai đoạn đó tuy có những tác động tiêu cực nhưng cũng giúp bạn thay đổi góc nhìn, cách làm việc và nhìn nhận lại bản thân. Mình vui vì Trang mạnh mẽ, sau khó khăn vẫn đứng lên và tiếp tục công việc. Bản thân mình cũng không hoàn hảo, chẳng ai hoàn hảo cả. Điều khó là làm sao truyền cảm hứng nhưng vẫn gần gũi như một người bạn, không tô hồng mọi thứ quá mức. Mình nghĩ Trang đã trưởng thành hơn qua những trải nghiệm ấy.

Hai bạn học được điều gì sau khi cùng đi qua giai đoạn khó khăn ấy?

Hà: Mình luôn xác định những điều quan trọng và thứ tự ưu tiên trong cuộc sống, nhờ vậy dễ đối diện với khó khăn hơn. Có lúc mọi chuyện không như ý, mình chỉ muốn đi bay và ở bên những người mình yêu thương.

Biết ai quan trọng và sẽ đồng hành lâu dài giúp mình giảm bớt cảm xúc tiêu cực. Những ưu tiên đã xác định từ đầu cũng cho mình thêm động lực để vững vàng, cùng Trang vượt qua khó khăn. Trang là người suy nghĩ nhiều hơn nên mình nghĩ giai đoạn ấy cũng khó khăn với bạn hơn.

Trang: Sau giai đoạn đó, mình từ một người suy nghĩ nhiều trở thành người biết suy nghĩ ít lại. Đôi khi những suy nghĩ không cần thiết chỉ khiến mình tiêu cực và tự làm khổ bản thân. Vì vậy thử thách ấy giúp mình biết cách xử lý cảm xúc, hiểu bản thân và nhận ra phản ứng của mình trước những tình huống khác nhau.

Trong mối quan hệ, mình cảm thấy cả hai vững vàng hơn. Phải cùng trải qua những trải nghiệm thực tế mới thực sự hiểu nhau, chứ lý thuyết thôi chưa đủ. Giống như phải trải qua những ngày âm u mới cảm nhận được một ngày nắng đẹp đáng quý thế nào. Mình may mắn vì có anh Hà đồng hành trong khoảng thời gian ấy.

Cưới xong sẽ đưa lương cho vợ giữ, chỉ mong mãi là một đội ăn ý!

Trong một mối quan hệ lâu dài, việc ủng hộ đối phương phát triển mà không cảm thấy bản thân bị lùi lại phía sau nên được cân bằng như thế nào?

Hà: Mình đồng ý với việc một người có thể lùi lại một chút, bởi lùi lại cũng là để cả hai cùng tiến lên. Tức là mình chấp nhận một vai trò hỗ trợ khác, chứ không phải ngừng làm mọi thứ. Mình không muốn cả hai quá bận rộn với sự nghiệp đến mức thiếu thời gian dành cho gia đình.

Dù thế nào, cả hai vẫn cần có thời gian chăm sóc gia đình. Khi một người bận rộn với công việc, người còn lại có thể dành nhiều thời gian hơn để đảm đương việc đó. Đến một giai đoạn khác, hai người lại đổi vai trò cho nhau. Quan trọng là có sự phối hợp nhịp nhàng.

Trang: Mỗi người có một thước đo thành công riêng. Thành công không chỉ nằm ở công việc hay thu nhập, mà còn ở hạnh phúc, thời gian dành cho bản thân và khả năng theo đuổi đam mê. Anh Hà có thể vui vì được đi bay hay đá FIFA giỏi; còn mình thấy hài lòng khi bản thân xinh đẹp, vui vẻ, khỏe mạnh, làm việc tốt và kiếm được tiền. Khi mỗi người đều có đời sống thú vị và cảm thấy tự tin, cả hai sẽ cùng tiến lên.

Vì vậy, mình luôn ủng hộ anh Hà theo đuổi sở thích riêng. Anh thích chơi game hay gặp bạn bè thì cứ làm những điều khiến bản thân vui. Khi mỗi người đều vui vẻ, những lúc ở bên nhau cũng sẽ vui hơn.

Nếu cơ hội tốt nhất của một người đòi hỏi phải chuyển đến một đất nước khác để sinh sống, hai bạn sẽ quyết định thế nào?

Hà: Bọn mình từng nói về chuyện này rồi. Mình hỏi Trang: “Nếu anh sang nước khác làm việc thì sao?”. Vì khi đã có hai người, mọi quyết định đều cần cân nhắc kỹ vì không còn chỉ liên quan đến bản thân mình.

Trang nói: “Thế em cũng đi”. Tất nhiên, nếu đi thì phải tính đến điều kiện sống của Trang, liệu bạn ấy có thể có cuộc sống tốt ở đó và công việc có bị ảnh hưởng không. Nhưng Trang rất tự tin vào khả năng sinh sống, làm việc ở bất cứ đâu.

Trang: Mình có khả năng thích nghi cao, đặt ở đâu cũng sống được. Nếu anh Hà đi đâu, mình có thể xách ba lô đi cùng. Có thể đang là “điếc không sợ súng”, nhưng mình luôn có suy nghĩ tích cực như vậy.

Nói chung, bọn mình không muốn yêu xa. Xa nhau một chút thì được, chứ kéo dài thì không. Ngay từ đầu, cả hai đã cùng thích ở gần, được ở cạnh nhau, skinship, nhìn thấy mặt và nhìn vào mắt nhau. Vì vậy, chắc bọn mình sẽ đi cùng nhau thôi.

Làm sao để tương lai chung không trở thành lý do phải trì hoãn ước mơ riêng?

Trang: Khó thật. Mình nghĩ muốn vừa vun vén gia đình, vừa phát triển sự nghiệp kiểu đùng đoàng thì hơi tham lam. Cần có một ưu tiên nhỉnh hơn để tránh quá tải và khiến mọi thứ rối tung. Bản thân từng trải qua cảm giác đó nên hiện tại, mình chọn gia đình làm ưu tiên.

Hà: Với mình, xây dựng và phát triển gia đình cũng là một sự nghiệp quan trọng, không nên xem đó là thứ phải đánh đổi để theo đuổi những điều khác. Khi gia đình hạnh phúc, những điều còn lại cũng sẽ đến.

Cuộc sống luôn có những cánh cửa mà mình chưa thể biết trước. Đôi khi tưởng phải mất đi điều này để chọn điều kia, nhưng nếu cả hai cùng làm tốt vai trò của mình, sức mạnh tạo ra có thể còn lớn hơn gấp đôi. Mình chưa biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, nhưng sau khi cân nhắc kỹ, cứ thoải mái tận hưởng lựa chọn của mình.

Trang: Khi chọn gia đình làm ưu tiên, mình phải tính toán nhiều yếu tố, từ những gì đã tích lũy đến các kế hoạch A, B, C... để cuộc sống vẫn vận hành tốt, bao gồm cả công việc. Có thể sự nghiệp sẽ không còn phát triển bùng nổ như trước, nhưng mình tin khi bản thân vui vẻ, những chuyện khác cũng sẽ thuận lợi hơn. Trước hết, mình phải vui đã.

Những cột mốc tiếp theo như đám hỏi, đám cưới,... đã được chuẩn bị thế nào rồi?

Hà: Bọn mình vẫn đang chuẩn bị, nhưng chưa thể gọi là chu đáo hoàn toàn. Nói đã chuẩn bị kỹ thì chưa, mà bảo chưa làm gì cũng không đúng, có lẽ đang ở khoảng giữa.

Có thể mọi người thấy bài đăng cầu hôn và nghĩ bọn mình sẽ cưới ngay, nhưng không phải. Hiện tại, cả hai đang tính toán để mọi thứ được chu đáo nhất có thể.

Trang: [Cười] Bọn mình khá là chill. Bình thường mọi người hay bảo chuẩn bị đám cưới rất stress, bọn mình cũng sợ điều đó, sợ bị căng thẳng rồi ảnh hưởng đến tình cảm. Vì thế, mình muốn mọi thứ cứ nhẹ nhàng, cứ từ từ tìm hiểu, không việc gì phải vội vàng hay tạo áp lực quá lớn.

Nếu có cột mốc cụ thể chắc mọi mình cũng sẽ chia sẻ trên mạng. Bây giờ được mọi người ủng hộ nhiều như vậy, bọn mình rất vui, nên những dấu mốc tiếp theo cũng sẽ chia sẻ với mọi người.

Nếu phải nói về một thói quen mà hai bạn đã thống nhất sẽ cùng nhau giữ lại sau khi kết hôn, đó sẽ là điều gì? Ví dụ cưới xong Hà có đưa lương cho Trang giữ không?

Hà: Mình có nói với Trang về chuyện này. Tài chính của mình hiện tại có thể gọi là tương đối ổn định, nhưng mình vẫn có những nỗi lo. Đợt đi học vừa rồi, khoản chi phí khá cao nên tình hình tài chính của mình chưa thực sự ổn định lắm. Mình khá lo vì khi bước đến giai đoạn tổ chức đám cưới, nó có thể còn dao động nhiều hơn nữa.

Mình cũng nói với Trang rằng sau này nếu sống cùng nhau, em thích gì thì em cứ chi tiêu theo cách của em, bởi mình hiểu Trang là người chi tiêu như thế nào. Vì vậy, mình hoàn toàn yên tâm với những gì Trang làm.

Trang: Mình chẳng lo. Mình biết anh Hà chăm chỉ rồi, có bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu thôi. Mình cứ cố gắng chi tiêu thông minh là sẽ ổn. Nói chung, bây giờ cũng trộm vía là công việc của anh Hà đã ổn định rồi nên cứ như vậy thôi. Bản thân mình thực sự không lo lắng. Anh Hà đưa tiền thì mình thích, tất nhiên rồi.(cười)

Về thói quen, có một điều về thói quen mà mình nghĩ bọn mình sẽ giữ, để em gợi ý cho anh nhé! Hai từ thôi. Có một điều mà bọn mình cũng hay nói với nhau, hay nhắc đến. Mình mong là bọn mình sẽ luôn là...

Hà: À rồi, Test độ hiểu nhau nhé. Một, hai, ba!

Hà và Trang: Một đội!

Cảm ơn Hà và Trang vì những chia sẻ!