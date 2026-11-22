Ý tưởng rằng phụ nữ “bẩm sinh” giỏi chăm sóc cảm xúc người khác hơn đàn ông thật là một lời khen êm tai. Nó bám rễ sâu đến mức người ta viện đến cả thời tiền sử để hợp thức hóa nó: về cái huyền thoại rằng từ thuở ăn lông ở lỗ, đàn ông phải đi săn bò tót nên não bộ buộc phải tiến hóa để trở nên lạnh lùng, vô cảm và chỉ tập trung vào mục tiêu; còn phụ nữ quẩn quanh hái lượm và nuôi con, nên hệ thần kinh phải được uốn nắn để nhạy bén với tiếng khóc hay những biến đổi vi tế trong thái độ của người khác. Gần gũi hơn, cứ nhìn cái cách cuốn sách Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim bán được hàng chục triệu bản là đủ hiểu. Chúng ta tin sái cổ rằng hai giới sinh ra đã được đúc bằng hai khuôn mẫu cảm xúc hoàn toàn khác biệt.

Phụ nữ được gán cho sự dịu dàng, nhạy cảm, biết vun vén; ít ai lại chối từ một lời tôn vinh ngút ngàn như thế. Nhưng lời tôn vinh ấy thực chất lại che đậy một cơ chế phân công lao động khéo léo. Theo dữ liệu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)¹, khi một nhóm người được coi là có năng lực cảm xúc bẩm sinh, xã hội hồn nhiên giao cho họ vô số công việc chăm sóc (phụ nữ chiếm khoảng ⅔ lực lượng chăm sóc toàn cầu và ⅔ lao động y tế thiết yếu), đồng thời thường trả thù lao thấp hơn đáng kể. Người ta hiếm khi đưa một thứ được coi là “tự nhiên mà có” vào tiêu chí thăng chức.

Với đàn ông, cơ chế này chạy theo chiều ngược lại: được cho là “không biết cách” bộc lộ hay quản trị cảm xúc thì mặc nhiên được tha thứ. Sự khuyết thiếu một kỹ năng bỗng chốc trở thành đặc điểm tự nhiên đáng được vị tha, thay vì bị nhìn nhận như kết quả của một quá trình dung túng từ văn hóa. Sự chênh lệch này thực ra tuân theo một nguyên lý dễ hiểu hơn nhiều: ai bị ép thực hành và gánh vác trách nhiệm chăm sóc nhiều hơn thì kỹ năng của người đó tự khắc bén hơn.

Sự chênh lệch trí tuệ cảm xúc

Trí tuệ cảm xúc (EI) vốn dĩ không phải là một gói năng lực kiểu “mua một được tất cả”. Nó thực chất là một tập hợp phức tạp của những kỹ năng rất khác biệt: nhận diện, thấu hiểu, biểu đạt và điều tiết cảm xúc. Ngay cả những khái niệm hay được đặt cạnh nhau cũng mang sắc thái hoàn toàn tách biệt: sự đồng cảm (empathy) là nhận ra và chia sẻ cảm xúc, khả năng đọc tâm trí (theory of mind) là suy luận xem người khác đang nghĩ gì, còn lòng trắc ẩn (compassion) là khao khát hành động xoa dịu nỗi đau. Việc gộp tất cả thành kết luận chung chung “phụ nữ giàu cảm xúc hơn” đã vô tình cào bằng mọi sắc thái của tâm lý.

Khi đặt lên bàn cân về trí tuệ cảm xúc, dữ liệu thực tế không vẽ ra bức tranh trắng đen kiểu sinh ra là “nữ xuất chúng, nam kém cỏi”. Phân tích tổng hợp đồ sộ trên tạp chí Emotion (công bố năm 2026)²- ôm trọn dữ liệu từ hơn 609.000 người tại 76 quốc gia — cho ra một kết quả lớp lang: Phụ nữ nắm lợi thế ở khâu nhận diện, thấu hiểu và quản lý cảm xúc của người khác; nhưng bù lại, nam giới lại giữ một chút ưu thế ở những nhiệm vụ đòi hỏi việc tự điều tiết cảm xúc của chính mình. Quan trọng hơn, biểu đồ phân phối của nam và nữ thực chất chồng lấn lên nhau rất nhiều. Hầu hết đàn ông và phụ nữ đều có mức trí tuệ cảm xúc tương đương nhau ở vùng giữa của phổ.

Trong một vài nghiên cứu khác, các kết quả đo lường cho ra những kết quả khác nhau trong các hoàn cảnh khác nhau dường như cũng không ủng hộ giả thuyết “trời sinh”. Một bài báo năm 2023 trên Scientific Reports³ ghi nhận nữ giới đạt điểm cao hơn ở sự đồng cảm và lòng trắc ẩn, nhưng không tìm thấy chênh lệch đáng kể nào ở khả năng đọc suy nghĩ (theory of mind). Trong khi đó, khảo sát trên tạp chí PNAS (2022) sử dụng bài kiểm tra Eyes Test lại cho thấy nữ giới nhỉnh hơn ở khía cạnh này. Nếu trí tuệ cảm xúc thuần túy là một đặc tính bẩm sinh được đóng đinh bởi bộ gen, thì những khác biệt giữa nam và nữ phải thể hiện một sự nhất quán và ổn định. Nhưng thực tế lại là một bức tranh chắp vá, biến thiên liên tục, chịu ảnh hưởng lớn bởi hoàn cảnh và cách thức đo lường.

Đầu tiên, khoảng cách này co giãn theo độ tuổi. Ở vạch xuất phát của tuổi ấu thơ, chênh lệch giữa bé trai và bé gái trong khả năng nhận diện khuôn mặt hay trí tuệ cảm xúc nhìn chung là cực kỳ mờ nhạt. Vết nứt chỉ thực sự giãn rộng ra khi chúng lớn lên. Bước ngoặt này hoàn toàn trùng khớp với giai đoạn xã hội bắt đầu tiến hành việc “định chuẩn giới”: mỗi đứa trẻ bị đặt vào một hệ thống thưởng - phạt khắt khe. Chúng được tán dương hay bị bài xích không phải vì bản chất cảm xúc, mà dựa trên việc cách chúng bộc lộ — hoặc tự kiểm duyệt — nội tâm của mình có ăn khớp với kịch bản giới tính mà xã hội đã viết sẵn hay không.

Nó còn biến thiên theo ranh giới quốc gia. Khảo sát trên tạp chí PNAS năm 2022 trên hơn 305.000 người tại 57 quốc gia đã phác họa một bức tranh đậm tính địa phương: lợi thế của nữ giới chỉ có ý nghĩa thống kê ở 36 nước; tại 21 quốc gia còn lại, điểm số trung bình của nam và nữ là tương đương nhau (và không có nước nào nam giới lấn lướt đáng kể). Sự trồi sụt thất thường này là gợi ý cho việc bối cảnh văn hóa đã thò tay vào can thiệp điểm số.

Cuối cùng, lằn ranh giới tính trong trí tuệ cảm xúc thực chất là một biến số dao động mạnh mẽ dưới sự giật dây của động lực và định kiến. Khoảng cách này gần như bị san lấp khi người tham gia được trả tiền để làm tốt, hoặc khi bài kiểm tra được bọc lót kỹ lưỡng để người giải không bị đánh thức bởi các mỏ neo định kiến giới. Thậm chí, điểm số thấu cảm của nam giới có thể tăng vọt chỉ bằng một thao tác tâm lý đơn giản: nói với họ rằng phụ nữ dễ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông nhạy cảm. Chuỗi hiện tượng này dẫn đến một kết luận khó bác bỏ: cái mà chúng ta ngỡ là “năng lực tự nhiên” kỳ thực đã bị bóp méo và định hình lại bởi các kịch bản xã hội.

Gộp tất cả những sự thiên biến vạn hóa ấy lại — từ tuổi tác, thời đại, quốc gia cho đến phương pháp đo lường — việc cố chấp vịn vào “bản chất sinh học” để giải thích cho sự chênh lệch cảm xúc trở thành một lập luận vô cùng lỏng lẻo và khó bảo vệ.

Ai là người được giao việc?

Vậy nếu không phải là định mệnh được lập trình sẵn, sự chênh lệch này bắt nguồn từ đâu? Câu trả lời có thể nằm ở một sự thật đơn giản: con người vươn tới sự điêu luyện thông qua việc lặp đi lặp lại những trách nhiệm được giao.

Cứ nhìn vào một ví dụ kinh điển trong thần kinh học: những tài xế taxi ở London. Để thuộc lòng mê hồn trận của 25.000 con phố đan chéo nhằng nhịt, vắng bóng những ngã tư vuông vức quy củ mà chỉ rặt các ngõ ngách ngoằn ngoèo vô lý, vùng đồi hải mã (hippocampus) — khu vực chuyên trách về trí nhớ không gian trong não họ — đã thực sự nở to hơn hẳn người bình thường. Sự biến đổi vật lý trong cấu trúc não bộ này là hệ quả của hàng vạn giờ thực hành ép xác, chứ không ai điên rồ kết luận rằng họ mang “gene định vị bẩm sinh” nên mới đi làm tài xế. Tương tự, nhìn một nghệ sĩ piano vắt kiệt sức mình suốt mười năm bên phím đàn, họ có lẽ sẽ tức điên lên khi có người gật gù khen họ “đẻ ra đã biết đánh đàn”.

Với chuyện thấu cảm, ngay từ nhỏ, theo báo cáo của UNICEF⁴, các bé gái trên toàn cầu phải dành thời gian cho lao động không công (làm việc nhà, trông em) nhiều hơn các bé trai khoảng 40%. Trách nhiệm chăm sóc và duy trì hòa khí buộc họ phải liên tục rèn luyện khả năng thu phát tín hiệu từ nét mặt và giọng điệu của người lớn. Ngược lại, một bé trai thường được tán thưởng khi biết gồng mình, nuốt trôi cảm xúc vào trong để “giữ cái đầu lạnh”. Việc nam giới nhỉnh hơn ở khâu tự kiềm chế có thể phản ánh chính xác bài học kiểm soát tâm lý mà họ bị ép phải học từ bé.

Khi trưởng thành, quỹ thời gian dành cho việc này tiếp tục phân hóa. Ước tính phụ nữ Mỹ dành trung bình 7,1 năm đời mình để chăm sóc người lớn tuổi, so với 4,2 năm của nam giới⁵. Những năm tháng đó bao gồm hàng nghìn giờ phải xếp lịch, đưa ra quyết định y tế, và gánh vác cảm xúc của người bệnh lẫn của chính mình. Sự chênh lệch ấy cũng tràn sang cấu trúc nghề nghiệp: phụ nữ thường chiếm từ 75% đến hơn 80% lực lượng trong ngành y tế, giáo dục công và chăm sóc xã hội ở nhiều quốc gia phương Tây.

Ngay cả khi làm quản lý, họ cũng không thoát khỏi lao động cảm xúc (emotional labor - thuật ngữ của nhà xã hội học Arlie Hochschild). Khảo sát trên 350 nữ lãnh đạo đăng trên MIT Sloan Management Review (2023) cho thấy hơn 80% trong số họ dành ít nhất một ngày rưỡi mỗi tuần để lắng nghe, động viên và xoa dịu đồng nghiệp.

Phụ nữ Việt Nam có tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thuộc nhóm cao trong khu vực, nhưng đồng thời vẫn đảm nhận phần lớn công việc chăm sóc không được trả công trong gia đình. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, phụ nữ Việt Nam dành trung bình 20,2 giờ mỗi tuần cho việc nhà và chăm sóc gia đình, gần gấp đôi con số 10,7 giờ của nam giới. Sự chênh lệch này không chỉ phản ánh cách phân chia công việc trong gia đình, mà còn cho thấy phụ nữ có nhiều cơ hội hơn để thực hành và phát triển những kỹ năng cảm xúc như thấu hiểu, quan tâm, ghi nhớ nhu cầu của người khác và xử lý các tình huống phát sinh. Trong khi đó, những kỹ năng tương tự lại ít được kỳ vọng và rèn luyện ở nam giới.

Sự khác biệt ấy còn thể hiện trong những tình huống rất đời thường, qua cách xã hội đánh giá vai trò làm cha và làm mẹ. Một người đàn ông lóng ngóng thay tã cho con nơi công cộng có thể dễ dàng nhận được nhiều lời khen ngợi, thậm chí được gọi là “ông bố quốc dân”. Một người bố không nhớ con học lớp nào đôi khi lại được nhìn nhận như một chuyện hài hước, với lời giải thích quen thuộc rằng anh có quá nhiều con. Trong khi đó, những hành động tương tự ở phụ nữ thường được xem là trách nhiệm đương nhiên, chứ không phải điều gì đáng được ghi nhận. Sự khác biệt trong cách nhìn nhận này phần nào cho thấy tiêu chuẩn dành cho hai giới vẫn chưa thực sự bình đẳng.

Khi việc chăm sóc gia đình mặc nhiên được xem là trách nhiệm chính của phụ nữ, đàn ông có nhiều cơ hội đứng ngoài những công việc đòi hỏi sự theo dõi và tổ chức thường xuyên. Điều này cũng liên quan đến khái niệm “trọng tải tinh thần” (mental load) – phần công việc vô hình bao gồm việc ghi nhớ, dự liệu và điều phối những nhu cầu trong gia đình: từ chuyện con đã đến lúc đổi size bỉm, chai nước mắm trong bếp sắp hết, cho đến lịch uống thuốc của cha mẹ già. Đây không đơn thuần là những việc vặt, mà là một dạng lao động đòi hỏi sự chú ý liên tục. Khi một người luôn được mặc định sẽ đảm nhận phần việc ấy, người còn lại ít có động lực hoặc cơ hội phát triển những kỹ năng tương ứng. Và sự chênh lệch trong khả năng chăm sóc, đôi khi được nhìn nhận như khác biệt tự nhiên giữa hai giới, thực chất có thể bắt nguồn từ chính cách xã hội phân chia trách nhiệm ngay từ đầu.

Nguyên lý “giao việc thì sinh kỹ năng” này hoạt động một cách sòng phẳng và mù màu trước giới tính. Sự thấu cảm không phải là một đặc ân được lưu trữ riêng trong nhiễm sắc thể nữ, mà là phản xạ thích nghi của bất kỳ hệ thần kinh nào phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng. Bằng chứng rõ rệt nhất cho sự chuyển hóa này hiện hình ngay trong buồng chụp cắt lớp, khi khoa học thử phá vỡ cấu trúc phân công truyền thống để đặt những người đàn ông vào đúng chiếc ghế của người chăm sóc chính.

Thứ đặc quyền mà xã hội vẫn mỹ miều gọi là “bản năng làm mẹ” rốt cuộc lại vận hành theo một cơ chế vật lý vô cùng sòng phẳng. Chỉ cần lật mở những bản chụp cắt lớp thần kinh của các ông bố bị đặt vào vị thế phải trực tiếp gánh vác một sinh linh bé bỏng (bao gồm những người cha đơn thân hay các cặp nam đồng giới) huyền thoại về sự thiêng liêng độc quyền của giới tính lập tức vỡ vụn. Vùng hạch hạnh nhân (amygdala) — trạm thu phát cảm xúc của não bộ — trong đầu họ sáng rực lên mỗi khi tương tác với đứa trẻ, khớp hoàn hảo với từng nhịp điệu của một bà mẹ truyền thống. Trái lại, ở những người cha bám trụ an toàn với vai trò “phụ tá” lảng vảng vòng ngoài, vùng não này lại ngủ yên nhạt nhòa. Hóa ra, chiếc công tắc đánh thức sự nhạy bén của hệ thần kinh chưa bao giờ được cất giấu trong nhiễm sắc thể mà chỉ chờ được bật lên bởi sức nặng của trách nhiệm chăm sóc.

Ở các nước Bắc Âu, có một chính sách được gọi “hạn ngạch cho cha” (daddy quotas) — những tháng nghỉ thai sản bắt buộc dành riêng cho đàn ông, tuyệt đối không được nhượng lại cho vợ. Cú huých chính sách này đã trực tiếp ném hàng loạt các ông bố vào cảnh phải tự tay bỉm sữa, dỗ con khóc lóc giữa đêm trong những tháng đầu đời. Và hệ quả kinh khủng của nó là gì? Dữ liệu nhân khẩu học chỉ ra rằng những ông bố bị “ép” chăm con từ sớm này đã tự động duy trì việc chia sẻ việc nhà và chăm sóc gia đình đồng đều hơn hẳn trong suốt nhiều năm sau đó. Cứ giao việc, kỹ năng ắt sẽ tự sinh ra.

Thấu cảm hoàn toàn là một kỹ năng có thể mài giũa. Tuyệt nhiên không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào cho thấy nam giới tiếp thu sự thấu cảm kém hơn nữ giới, một khi họ được đặt vào môi trường bắt buộc phải thực hành.

Cái giá cho đàn ông

Khi nói về cảm xúc của đàn ông, chúng ta hay sập bẫy một ảo giác: ta nhìn sự lầm lì, cắn răng chịu đựng của họ và tự động quy gán đó là đỉnh cao của bản lĩnh kiểm soát. Nhưng dùng sức đè nén bề ngoài hoàn toàn khác với khả năng điều tiết bên trong. Việc liên tục gồng mình tuân theo bộ quy tắc nam tính truyền thống — phải tự lực, phải nuốt trôi mọi thứ, tuyệt đối cấm tỏ ra yếu đuối — thực chất lại dẫn đến một hiện tượng mà nhà tâm lý học Ronald Levant gọi là “mù cảm xúc chuẩn mực” (normative male alexithymia): người đàn ông dần đánh mất toàn bộ vốn từ vựng để có thể gọi tên và nhận diện chính xác những gì đang thực sự cuộn trào trong ngực mình.

Quá trình này bắt đầu rất sớm. Nhiều nghiên cứu về xã hội hóa cảm xúc cho thấy cha mẹ thường trò chuyện về cảm xúc với con gái nhiều hơn, dùng nhiều từ ngữ cảm xúc hơn với con gái, trong khi con trai được khuyến khích “mạnh mẽ lên” hơn là được hỏi “con đang thấy thế nào”⁶. Một khảo sát trên gần 900 cậu bé tuổi teen⁷ cho thấy các em vẫn nhận thức được cảm xúc của mình, nhưng càng cố tuân theo chuẩn mực nam tính, các em càng dựng lên một lớp vỏ để chôn giấu nội tâm, kể cả với bạn thân. Sự đè nén kéo dài ấy có liên quan đến những khủng hoảng tâm lý thầm lặng.

Cơ chế ở đây rất tàn nhẫn: không phải đàn ông sinh ra đã vô tâm, mà họ bị “huấn luyện” để không được phép có cảm xúc. Một cậu bé khóc nhè lập tức bị trêu chọc. Một người đàn ông nói ra nỗi sợ hãi liền bị đánh giá là yếu hèn. Một gã trai để tâm đến cảm nhận của người khác rất dễ bị mỉa mai là “thiếu nam tính”. Trong một môi trường bóp nghẹt như thế, đàn ông không phát triển được trí tuệ cảm xúc không phải vì họ không biết cách, mà vì họ bị răn đe rằng không được phép biết.

Cái giá của bài học ấy không chỉ nằm ở những cuộc cãi vã bế tắc. Đàn ông có khuynh hướng thà chịu đựng chứ hiếm khi chịu gõ cửa phòng khám tâm lý, thường bơ vơ không có lấy một bạn tâm giao khi về già, và ở hàng loạt quốc gia, biểu đồ tỷ lệ tự tử của nam giới luôn cao áp đảo. . Đây là bức tranh của một nhóm người được dạy rằng cảm xúc là thứ phải tự nuốt vào trong. Điều này không xóa đi đặc quyền mà đàn ông được hưởng (như phần miễn trừ lao động chăm sóc), nhưng nó cho thấy cùng một hệ thống phân vai vừa miễn cho họ một gánh nặng, vừa tước đi năng lực của họ.

Nên làm gì?

Lao động cảm xúc vốn là thứ keo dính giữ cho mọi gia đình và tổ chức không bung bét, nhưng nực cười thay, nó lại luôn bị đẩy vào vùng tối của sự vô hình. Đưa nó ra ánh sáng và hạch toán sòng phẳng là một mệnh lệnh. Những kỹ năng chăm sóc cảm xúc cần được ném thẳng vào thước đo chung của mọi người, không chừa một giới tính nào.

Ở một lăng kính rộng hơn, gốc rễ của sự bất công nằm ngay trong cách chúng ta thiết kế các chính sách an sinh. Chừng nào chế độ thai sản vẫn mặc định người mẹ phải hy sinh sự nghiệp hàng nửa năm, còn người cha chỉ tạt qua bệnh viện dăm ba ngày rồi vội vã khoác lại chiếc áo “trụ cột kinh tế”, thì vòng lặp này vĩnh viễn khép kín. Hệ thống phúc lợi cần ngừng phát không cho đàn ông cái kim bài “miễn nhiễm với việc nhà”. Bằng cách thiết lập những khung thời gian nghỉ chăm con bắt buộc dành riêng cho người cha — tuyệt đối không được nhượng lại cho vợ — xã hội mới có thể ép họ vứt bỏ cái mác “phụ tá” nhàn hạ để bước vào những ca trực bỉm sữa độc lập. Chẳng ai đẻ ra đã biết dỗ một đứa trẻ khóc khản cổ lúc ba giờ sáng, nhưng cứ bị ném thẳng vào hoàn cảnh không thể thoái thác, kỹ năng ắt sẽ phải tự ngoi lên.

Trở về với bục giảng, việc nạp “từ vựng nội tâm” cho các bé trai đáng lẽ phải được coi trọng ngang ngửa bảng cửu chương. Cần phải dạy chúng cách gọi tên nỗi sợ, xử lý xung đột, thay vì cứ nhồi nhét cái hệ tư tưởng “nuốt nước mắt vào trong mới là chuẩn men:. Ở một diễn biến khác, tại chốn công sở, quỹ thời gian hao hụt để các sếp dàn xếp mâu thuẫn nội bộ phải được ghi nhận rành rọt trên bảng đánh giá hiệu suất. Khoảnh khắc sự thấu cảm được đính kèm vào quyết định tăng lương cho tất cả nhân sự, thứ “thuế vô hình” vốn chỉ vắt kiệt phái nữ sẽ lập tức bốc hơi.

Gác lại những nghị sự vĩ mô, cuộc chuyển giao hoàn toàn có thể khởi phát ngay vào bình minh thứ Hai tuần tới bằng những điều chỉnh cực kỳ khiêm tốn. Đàn ông có thể tự bứng lấy một phân mảnh chăm sóc chuyên biệt — tỉ như nằm lòng lịch tiêm chủng của con, hay lẳng lặng thu xếp chuyến đi khám định kỳ cho mẹ già. Toàn bộ quy trình ấy cần được đích thân quán xuyến từ lúc khởi sự đến khi vãn việc, gạt bỏ hoàn toàn thói quen viện cầu sự trợ giúp. Sẽ có sự lóng ngóng, và hẳn nhiên sẽ có những hỏng hóc trong các nỗ lực vỡ lòng. Cứ để sự lúng túng đó được quyền bộc lộ. Điều tối kỵ duy nhất là đừng vũ khí hóa sự vụng về, biến nó thành một tấm bình phong êm ái để hợp thức hóa việc trút ngược gánh nặng về lại bến cũ.

¹International Labour Organization. (2018). Care work and care jobs for the future of decent work. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_633135.pdf

²Hausfeld, M., Hampel, V., Bach, L. J., & Menges, J. I. (2026). Putting assumptions to the test: A meta-analytic review of gender differences in emotional intelligence and specific emotion abilities. Emotion. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/emo0001733

³McDonald, B., & Kanske, P. (2023). Gender differences in empathy, compassion, and prosocial donations, but not theory of mind in a naturalistic social task. Scientific Reports, 13, Article 20748. https://doi.org/10.1038/s41598-023-47747-9

⁴United Nations Children’s Fund. (2016). Harnessing the power of data for girls: Taking stock and looking ahead to 2030. https://data.unicef.org/resources/harnessing-the-power-of-data-for-girls/

⁵Freedman, V. A., & Ng, Y. T. (2026). Lifetime family caregiving for older U.S. adults by men and women. The Journals of Gerontology: Series B. Advance online publication. https://doi.org/10.1093/geronb/gbag209

⁶Aznar, A., & Tenenbaum, H. R. (2015). Gender and age differences in parent–child emotion talk. British Journal of Developmental Psychology, 33(2), 148–161. https://doi.org/10.1111/bjdp.12071

⁷Zheng, R., & Meier, E. (2026). Bottled up and breaking: The impact of masculine norms on emotional expression and psychological distress in adolescent boys. American Journal of Men's Health, 20(3), 15579883261451005. https://doi.org/10.1177/15579883261451005