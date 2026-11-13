Bạn có nhớ cái khoảnh khắc khi mình nhận ra ước mơ của mình là gì không? Cái khoảnh khắc khi tất cả mọi thứ xung quanh trở nên sáng rõ, mọi con đường đều hướng bạn đến duy nhất một viễn cảnh sống động - nơi bạn đang vẫy vùng trong niềm hạnh phúc vì đang được sống trong ước mơ của mình?

CONGB thì nhớ cái khoảnh khắc đấy rất rõ. Cái khoảnh khắc khi cậu bé Nguyễn Thành Công vẫn đang miệt mài nhảy phụ hoạ cho các nghệ sĩ nổi tiếng, và bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh chính mình đang đứng ở phía trước đó - nơi những ánh đèn spotlight rọi vào và mỗi tiếng hát là một sự thôi miên với khán giả bên dưới.

Nhưng từ khoảnh khắc ấy đến ngày thực sự được đứng dưới ánh đèn, Công còn phải đi một quãng đường dài hơn cậu có thể hình dung lúc bấy giờ. Cư dân mạng nói: CONGB đã sống 10 cuộc đời trước khi nổi tiếng, nhưng CONGB nghĩ rằng… phải nhiều hơn thế. Công làm MC, bán quần áo, dạy thanh nhạc, dạy piano, thậm chí còn cover bài hát Sau Tất Cả khi tham gia một khoá tu mùa hè (với phần lần được viết lại, dĩ nhiên).

Có những công việc chỉ để kiếm sống, có những lựa chọn đưa Công đến gần hơn với âm nhạc, và cũng có những ngã rẽ mà chính cậu từng không biết sẽ dẫn mình đi đâu. Từ Boys Planet, những ngày trở về Việt Nam với cảm giác mất phương hướng, đến Starlight Boys rồi Anh Trai Say Hi, hành trình ấy không phải một đường thẳng đi tới thành công. Đã có những lần thử sức không thành, những lúc không biết phải bắt đầu lại như thế nào. Nhưng có lẽ, điều chưa bao giờ biến mất ở CONGB là mong muốn được đứng trên sân khấu bằng chính cái tên của mình.

Và cuối cùng thì, CONGB đã làm được.

CONGB: “Thật mừng khi nhờ bạn Công dancer ngày ấy đã khát khao, nên bạn CONGB bây giờ đã làm được”





Sự thành công và viral mạnh mẽ của Chờ Chút khiến tôi và ekip khá bất ngờ vì nó diễn ra nhanh hơn tưởng tượng, nhưng tôi cũng cảm thấy đầy tự hào về đứa con tinh thần mà mình đã ấp ủ và nhìn thấy nó có một đời sống riêng đường dài. Nói thật là, trong suốt chặng đường âm nhạc từ trước đến nay, tôi luôn ao ước sẽ có một bản hit. Tháng nào tôi cũng đi chùa vào ngày Rằm và Mùng Một để xin “cho con có một bản hit” và đó cũng là mục tiêu lớn nhất của tôi trong năm nay. Không biết với mọi người, Chờ Chút… đã được coi là một bản hit chưa - nhưng với tôi, nó đã là một thành công.

Tôi đã tự sáng tác bài hát này khi còn ở Hàn Quốc, trong thời gian tham gia Boys Planet. Khi trở về Việt Nam, tôi nhờ anh Trid Minh viết thêm một đoạn và cùng tôi chỉnh sửa lời bài hát. Trong Tinh Hà Say Hi, tôi đã thử qua hết tất cả mọi phong cách khác nhau, điều tôi muốn là bài hát này sẽ nói lên chính con người mình. Một bài hát của tôi, là chính tôi, một bài hát khiến mọi người khi nghe có thể hình dung ra màu sắc âm nhạc của CONGB là như thế nào.

Với tôi, sáng tác thường bắt đầu từ những điều rất tự nhiên, tự dưng bật ra trong đầu. Đôi khi tôi cũng phải gò mình một chút, nhưng phần lớn cảm hứng vẫn đến từ những điều chân thật nhất của bản thân. Tôi thường xem nhiều video, nghe nhiều thể loại nhạc, tự học thêm một số kiến thức về âm nhạc, hợp âm để có thêm chất liệu viết bài. Thật ra, sáng tác vừa khó vừa dễ. Khó nhất có lẽ là bước bắt đầu. Nhưng một khi đã có được câu đầu tiên, hoặc một ý tưởng ban đầu, tôi thường có thể phát triển tiếp từ đó.

Có một khoảng thời gian tôi bị mất phương hướng, và trong suốt giai đoạn ấy, tôi chỉ ngồi sáng tác. Nhìn lại, tôi cũng thấy mình may mắn vì đã có khoảng thời gian đó để viết và tích lũy một kho nhạc riêng. Nếu không, có lẽ bây giờ tôi cũng chẳng có nhiều bài hát để dành như vậy.

Tôi nghĩ mình đã học cách nhìn nhận mọi thứ theo một lăng kính đa chiều hơn, và từ đó - học được nhiều thứ hơn. Tôi đã trưởng thành, không còn… mơn mởn như thời hai mươi tuổi nữa. Cũng phải đến thời điểm này thì tôi mới học được cách chấp nhận tất cả những khía cạnh cảm xúc trong cuộc sống. Đó là một sự thay đổi lớn. Trước đây, tôi luôn cố gắng tiếp nhận mọi thứ theo chiều hướng tích cực, còn bây giờ, tôi hiểu rằng đâu đấy vẫn còn những góc tiêu cực bên trong mỗi người, và tôi đang dần học cách chấp nhận cả những sắc thái đó.

Tôi rất biết ơn với từng cơ hội, từng chương trình mà mình đã đi qua. Nhiều người hay nói rằng: Có vẻ bạn này làm nghề chưa lâu nên lúc mới bắt đầu nhìn vui thế, bây giờ lại hơi… héo rồi. Thật ra tôi vẫn luôn vui vẻ và tươi tắn, nhưng trong suốt một năm, mọi người có thể thấy những góc cạnh khác bên trong con người tôi dần được thể hiện ra nhiều hơn. Khán giả sẽ thấy tôi ở phiên bản trọn vẹn hơn, với đầy đủ sự trưởng thành và những cảm xúc đa dạng. Sự tươi mới và trong sáng vẫn ở đây chứ không hề mất đi. Sau mỗi giai đoạn, tôi sẽ cố gắng nạp thêm cho mình những bài học, kiến thức và cả kinh nghiệm cho hành trình làm nghề của riêng mình.

Có chứ! Tôi rất hay nghĩ đến việc đó! Mỗi lần đi ra đường mà được nhận ra, tôi đều rất vui. Cuộc sống chỉ khác hơn lúc bình thường một chút, bởi tôi vẫn giữ được những thói quen và cách tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Ngay cả bây giờ, nếu không bịt khẩu trang ra đường - tôi vẫn có thể tung tăng khắp nơi và ăn những món mình thích. Thậm chí, tôi vốn là người có sở thích đi cafe một mình. Càng lớn càng thích. Ngày nào tôi cũng cố sắp xếp thời gian ra quán cafe và ngồi một mình một lúc, chỉ để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh đang chuyển động, tận hưởng cảm giác thời gian đang trôi chậm lại để cho mình nhâm nhi. Quán nào đông rồi thì tôi lại chọn quán vắng hơn để cho bản thân một khoảng trời riêng. Hoá ra, một người hướng ngoại - chuyên lấy năng lượng từ đám đông - lại rất cần có khoảng thời gian dành riêng cho bản thân mình.

Có chứ ạ. Không chỉ tôi mà là cả gia đình lẫn bạn bè xung quanh. Tôi có những người bạn đã từng đi cùng mình từ những ngày đầu tiên, họ luôn nói với tôi rằng: Chính họ từng không nghĩ là tôi sẽ đến được ngày hôm nay. Tôi rất vui và tự hào vì điều đó. Bạn tôi hay đùa: Ước gì có một người bạn nổi tiếng để sau này đi xem concert không mất tiền vé. Và bây giờ tôi làm được điều đó cho bạn mình rồi! Cảm giác xin vé Anh Trai Say Hi cho bạn bè cũng là một cột mốc rất… okela với tôi đó!



Tôi nghĩ phải… hơn. Do tôi vốn là người tự lập, từ năm thứ 2 đại học, tôi đã không cần xin tiền bố mẹ mà có thể tự đi làm.

Chắc có lẽ là một CONGB dancer. Tôi từng nhảy backup cho các anh chị lớn như anh Đức Phúc, chị Tóc Tiên, anh Trọng Hiếu.Mỗi khi được đứng trên sân khấu, ước mơ biểu diễn trước khán giả của tôi được nuôi lớn dần hơn từng ngày. Tôi nhận ra ước mơ của mình một ngày nào đó sẽ giống như các anh chị, được đứng dưới ánh sáng đẹp đẽ của sân khấu và gửi đến khán giả những ca khúc hay của riêng mình. Thật mừng khi nhờ bạn Công dancer ngày ấy đã khát khao, nên bạn CONGB bây giờ đã làm được rồi.

Tôi chưa từng chia sẻ điều này bao giờ, nhưng giai đoạn chênh vênh nhất với tôi chính là lúc tôi cho ra mắt bài hát đầu tiên: Em Đợi Anh Lâu Chưa. Đó là một bài hát mà anh Âu (quản lý) và tôi đã kỳ vọng rất nhiều, nhưng cuối cùng nó lại không được như những gì mà chúng tôi mong muốn.

Trước khi cho ra mắt bài hát đó, cũng có một khoảng thời gian dài mà ngày nào tôi cũng lên công ty ngồi bấm điện thoại và đến giờ thì đi về. Tôi không biết làm gì lúc đó, và cũng không hay nói chuyện để chia sẻ những cảm xúc của mình với anh Âu - vì lúc đó hai anh em mới bắt đầu cùng làm việc nên chưa thể thoải mái kết nối. Tôi thấy khó để nói ra được mong muốn của mình: Được làm một người nghệ sĩ, được có những bài hát và biết đâu những bài hát ấy sẽ nổi tiếng. Những mong muốn nghe thật… đơn giản, nhưng sao lúc đấy thấy khó quá!

Những cảm xúc ấy càng khiến tôi trăn trở trong những suy nghĩ là đến bao giờ mình mới đạt được những điều mình ước mong đây. Và đó là lúc tôi nhận được lời mời đi tham gia một chương trình nữa tại Hàn Quốc - Starlight Boy. Lúc đó tôi rất phân vân. Tôi không chắc liệu đi thi thêm một lần nữa có thể đảm bảo cho mình một điều gì về tương lai hay không, trong khi tôi muốn tiếp tục ra mắt thêm một bài hát nữa. Tôi nghĩ mình có thể sáng tác, có thể học thêm các kỹ năng để chuẩn bị cho bản thân.

Sau một thời gian ngồi suy nghĩ lại, tôi tự hỏi bản thân mình đang là gì? Mình cần gì? Mình có cần một cuộc thi như thế nữa hay không? Và câu trả lời là có. Tôi quyết định đi thi tiếp trong nửa năm và đã vào sâu được đến tận chung kết. Đó là một kết quả tốt hơn cuộc thi lần trước thôi, còn mục tiêu cuối cùng là được debut thì tôi vẫn chưa đạt được.

Trở về nước, tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ linh tinh mà bắt tay luôn vào việc chuẩn bị cho một hành trình mới: Anh Trai Say Hi. Thật ra lúc đó tôi nhận được lời mời của hai chương trình và cũng khá phân vân. Vậy là tôi quyết định… đi xem tarot.

Thứ nhất là tôi đã có kinh nghiệm chinh chiến nước ngoài. Thứ hai là Anh Trai Say Hi đã rất thành công trong mùa một và cũng là niềm mong muốn của rất nhiều bạn trẻ theo đuổi nghệ thuật. Họ có những format rất thú vị và cả những kết nối rất ý nghĩa khi bước chân vào. Tôi nghĩ Anh Trai Say Hi khi đó không còn là một cuộc thi mà đã trở thành một nơi để giao lưu và kết nối, rồi từ đó có thêm nhiều những cơ hội khác trong công việc. Tôi thật sự đã học hỏi được rất nhiều từ đó, thậm chí có nhiều điều mà tôi không thể học được ở bất cứ nơi nào khác. Tôi lời lãi thêm 30 mối quan hệ, 30 người bạn, và rồi đến Tinh Hà lại có thêm những người bạn mới nữa. Ý nghĩa hơn nữa là thi ở Việt Nam nên xung quanh toàn người Việt, tôi cảm thấy dễ kết nối hơn và cũng cảm nhận được sự đồng điệu từ tất cả mọi người xung quanh.

Dĩ nhiên là trước khi tham gia mỗi chương trình, ta đều nên đặt một mục tiêu cho bản thân. Nhưng khi đã ở trong từng chương trình, sẽ có rất nhiều những yếu tố tác động và với cá nhân tôi mà nói, tôi đặt trải nghiệm của cả một hành trình là điều quan trọng hơn cả. Tôi nghĩ rằng khán giả mỗi khi nhìn vào hành trình của tôi trong các chương trình đều thấy được bạn CONGB này đã làm được cái gì hơn là nhìn thấy một vị trí, một ngôi vị hay thứ hạng. Vậy nên dù có đặt ra mục tiêu như thế nào thì khi bước chân vào cuộc thi, mọi thứ đều lu mờ bởi những trải nghiệm mà tôi đã có được, những khoảnh khắc tôi ở bên những người bạn mới, những cột mốc nho nhỏ sau mỗi vòng thi.

Với hành trình Say Hi, tôi đã đặt ra rất nhiều mục tiêu và cũng đã đạt được kha khá, nhưng cuối cùng khi nhìn lại, tất cả đọng lại trong tôi là một hành trình rất đẹp với những kỷ niệm còn quan trọng hơn cả một vị trí.

Vậy nên sau mỗi lần thất bại, tôi không suy nghĩ quá nhiều mà sẽ học cách quên hết. Tôi sẽ đặt những mục tiêu mới, những thử thách mới và cả những cuộc thi mới.

Áp lực phải đổi mới chắc chắn là có, nhưng tôi nghĩ mình đang nhìn nhận nó như một động lực nhiều hơn. Khi được nhiều người biết đến và quan tâm hơn, tôi cũng ý thức được rằng mình cần tiếp tục hoàn thiện bản thân. Không ai có thể hoàn hảo 100%, và tôi nghĩ điều quan trọng là mỗi ngày mình đều có thể học thêm một điều gì đó, làm mới mình thêm một chút. Đó cũng là cách để tôi giữ được sự tươi mới trong hành trình làm nghề, đồng thời cho khán giả thấy những khía cạnh khác nhau của mình. Với một người nghệ sĩ, sẽ thú vị hơn nếu khán giả luôn có thể khám phá thêm những điều mới mẻ, thay vì chỉ nhìn thấy một hình ảnh lặp đi lặp lại mãi.

Tôi vẫn muốn tiếp tục tham gia những chương trình như vậy và mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới. Không nhất thiết phải là những cuộc thi sống còn, mà có thể là những sân chơi đòi hỏi mình khám phá và thể hiện một khía cạnh chuyên sâu hơn của bản thân. Chẳng hạn như The Masked Singer. Thật ra thời gian đó tôi không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng khi nhận được cơ hội, tôi vẫn muốn thử sức. Tôi nghĩ mình là người khá cởi mở với những trải nghiệm mới, không muốn dễ dàng từ chối một cơ hội nào cả. Dù vậy, tôi cũng đang học cách biết nói không khi cần thiết.

Đã từng, và tôi nghĩ là trong một khoảng thời gian khá dài. Bởi vì ai cũng muốn cho mọi người nhìn thấy những mặt đẹp đẽ nhất của mình: Cái gì đẹp thì phô ra, còn những điều chưa tốt thì thường có xu hướng giấu đi. Tôi cũng từng muốn mình luôn là một CONGB dễ mến, tích cực và tràn đầy năng lượng trong mắt khán giả. Nhưng như tôi đã chia sẻ, sau Anh Trai Say Hi và Tinh Hà Say Hi, tôi học được cách cởi mở hơn với những cảm xúc không mấy tích cực của bản thân. Tôi vẫn muốn mang đến cho mọi người một hình ảnh vui vẻ, thú vị, nhưng bên cạnh đó, tôi cũng muốn chia sẻ những câu chuyện sâu sắc hơn, để khán giả có thể đồng cảm và nhìn thấy nhiều khía cạnh khác trong con người mình.

Tôi không muốn mọi người chỉ nghĩ rằng CONGB lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, mà còn có những lúc buồn, muốn ở một mình hay trải qua những cảm xúc rất bình thường như bất kỳ ai.

Tôi nghĩ âm nhạc vẫn luôn là cây cầu kết nối tôi với khán giả, nhưng sự kết nối ấy sẽ càng có ý nghĩa hơn khi mọi người hiểu được con người thật của mình. Có lẽ khi khán giả đã quen với một hình ảnh rực rỡ, họ cũng sẽ mặc định rằng mình phải luôn như thế. Nhưng trộm vía, tôi cảm nhận được rằng mọi người yêu thương cả những khía cạnh rất đời thường của tôi.

Tôi nghĩ Tinh Hà Say Hi cũng là một trải nghiệm giúp tôi học được điều đó. Trước đây, tôi không có thói quen đọc những bình luận tiêu cực về bản thân. Mỗi khi nhìn thấy, tôi thường lướt qua và không muốn để tâm quá nhiều. Nhưng sau Tinh Hà Say Hi, đặc biệt là khi đảm nhận vai trò đội trưởng trong Live Battle, tôi nhận ra mình cần học cách đối diện với những ý kiến trái chiều.

Lần này, tôi vẫn đọc, nhưng thay vì tiếp nhận tất cả một cách thụ động, tôi học cách chắt lọc và suy nghĩ xem mình có thể rút ra điều gì từ những góp ý ấy. Tôi cũng đọc cả những bình luận tích cực để giữ cho mình một góc nhìn cân bằng, bởi nếu cứ mãi tập trung vào những lời chê bai thì đôi khi mình cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Thật ra, có những lúc đọc xong tôi cũng hơi chạnh lòng, nhưng rồi tôi nghĩ âm nhạc là một lĩnh vực có rất nhiều gu thưởng thức và góc nhìn khác nhau. Không phải ai cũng sẽ yêu thích những gì mình làm, và điều đó hoàn toàn bình thường. Tôi vẫn sẽ yêu những bài hát mình tạo ra, vẫn tiếp tục con đường mình đã chọn. Tôi đọc những lời góp ý để học hỏi, hoàn thiện bản thân, chứ không phải để đánh giá lại toàn bộ giá trị của mình, dừng lại hay tranh luận với mọi người.

Tôi nghĩ đó cũng là một trải nghiệm đáng nhớ, giống như việc cơ thể phải trải qua một liều kháng sinh để dần trở nên khỏe mạnh và có sức đề kháng tốt hơn. Có thể ban đầu mình sẽ hơi mệt, hơi khó chịu, nhưng rồi cũng sẽ quen và trưởng thành hơn.

Tôi nghĩ trước hết vẫn là âm nhạc. Với một người nghệ sĩ, đặc biệt là ca sĩ, âm nhạc luôn phải là điều tiên quyết. Tôi yêu âm nhạc và có thể cảm nhận được nó mỗi khi giai điệu vang lên. Tôi nghĩ mình đã là một người của âm nhạc từ khi còn rất nhỏ. Ba tuổi, tôi đã thuộc vanh vách bài Cô gái mở đường, đi đám cưới là cứ đứng lên hát khiến bố mẹ cũng không hiểu tại sao mình có thể nhớ lời nhanh đến thế.

Từ nhỏ, tôi đã rất thích ca hát, múa hát, văn nghệ. Hầu như không có hoạt động văn nghệ nào ở trường mà thiếu mặt tôi, từ cấp một cho đến cấp ba. Tôi thường xuyên được đứng ở những vị trí trung tâm trên sân khấu. Có lẽ niềm yêu thích nghệ thuật và âm nhạc đã được nuôi dưỡng trong tôi từ rất sớm.

Gia đình tôi không có ai theo đuổi âm nhạc, nhưng mọi người luôn tạo điều kiện để tôi được tiếp xúc và lớn lên cùng nó. Vì vậy, tôi nghĩ điều khiến mình muốn đứng trên sân khấu không chỉ là hào quang hay sự chú ý, mà còn là mong muốn được chia sẻ âm nhạc với mọi người.

Tôi nghĩ ai cũng từng trải qua cảm giác đó. Khi mình bắt đầu được nhiều người biết đến, sẽ có rất nhiều thứ xảy ra và đôi khi mình cũng có thể bị cuốn theo cảm giác được chú ý, được công nhận. Nhưng tôi thực sự rất yêu âm nhạc và rất muốn được hát. Tôi nghĩ kể cả đến sân khấu cuối cùng, hay khi đã già đi rồi, tôi vẫn muốn đứng hát cho mọi người nghe. Tôi vẫn muốn được phiêu theo âm nhạc, bởi đó là cảm giác mà tôi đã có từ rất lâu rồi.

Đúng rồi ạ! Và tôi nghĩ đó cũng là một điều rất tuyệt vời. Chẳng hạn như khi tham gia The Masked Singer - một cuộc thi mà ban đầu không ai biết bạn là ai, bạn chỉ xuất hiện bằng giọng hát, rồi đến một lúc nào đó, mọi người nhận ra: “À, đây chính là người này!”. Đó cũng là một dạng công nhận rất đặc biệt. Một nghệ sĩ luôn muốn tìm kiếm dấu ấn riêng, một thứ signature để khi nhắc đến, khán giả sẽ nhớ ngay đến mình. Trộm vía là tôi cũng may mắn khi đã có được một phần sự công nhận ấy từ khán giả, và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Còn để phân định xem có lúc nào mình yêu sự chú ý nhiều hơn âm nhạc hay không thì thật sự tôi cũng khó trả lời. Có lẽ hai điều đó luôn song hành với nhau.

Đúng rồi ạ! Một nghệ sĩ luôn cần sự công nhận, nhưng cũng luôn cần tình yêu âm nhạc. Hai thứ phải song song với nhau, phải cân bằng như… Thiên Bình ấy ạ! Có ai ở đây cung Thiên Bình không ạ?

Thực ra, đến Tinh Hà Say Hi, tôi cũng từng phân vân không biết có nên tham gia hay không. Tôi là người sống cho hiện tại và hướng đến tương lai, chứ không giỏi đoán trước mọi chuyện. Nhưng nếu khi ấy tôi không trở nên nổi tiếng, mà vẫn có cơ hội tham gia Anh Trai Say Hi, tôi nghĩ mình vẫn sẽ vui. Bởi đó vốn là mong muốn của tôi, cũng là cơ hội mà tôi đã bỏ lỡ ở mùa đầu tiên.

Đúng rồi ạ, nhưng lúc đó tôi tham gia một chương trình khác. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ đều có cái duyên của nó. Có thể nếu tham gia mùa đầu tiên, tôi cũng chưa chắc đã có được những gì mình có ở hiện tại. Mọi thứ đến vào đúng thời điểm, khi mình đã chuẩn bị đủ để đón nhận cơ hội ấy. Có lẽ lúc đó tôi vẫn chưa đủ chín chắn.

Các anh chị trong ê-kíp Anh Trai Say Hi cũng thường nhắc tôi rằng hồi ấy tôi còn gầy gò, trông thiếu sức sống lắm. Đến mùa hai, tôi cảm thấy mình đã tự tin hơn rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, nếu tham gia mùa một thì chưa chắc tôi đã có được những gì mình đang có.

Có một điều nữa tôi muốn chia sẻ. Tôi thấy trên mạng đôi khi mọi người tranh luận về chuyện tôi có thực sự là thực tập sinh ở Hàn Quốc hay không. Có những bình luận kiểu như: "Bạn này đâu phải thực tập sinh Hàn Quốc, bạn ấy chỉ sang tham gia chương trình thôi". Rồi mọi người còn so sánh rằng thực tập sinh Hàn Quốc thường phải trải qua quá trình đào tạo như thế này, thế kia. Thật ra, khi đọc những bình luận ấy, tôi lại cảm thấy vui, vì nhận ra vẫn có những người đã theo dõi mình từ rất lâu và biết rõ hành trình của mình.

Không có nhiều người biết rằng tôi thực sự chưa từng là thực tập sinh tại một công ty giải trí Hàn Quốc. Tôi chỉ sang đó để tham gia chương trình, chứ không có kinh nghiệm hay khoảng thời gian đào tạo chính thức nào ở Hàn cả. Việc sang Hàn Quốc khi ấy cũng là một điều khá bất ngờ đối với tôi. Vì thế, tôi rất vui khi thấy có những khán giả vẫn nhớ những chuyện từ ngày xưa, biết tôi đã bắt đầu như thế nào và theo dõi mình suốt một chặng đường dài.

Tôi cũng không buồn nếu có người gọi mình là thực tập sinh Hàn Quốc. Với tôi, chỉ cần mọi người biết đến mình đã là điều đáng vui rồi, đâu nhất thiết phải gắn với một danh xưng nào đó. Nhưng cảm giác có những người đã biết và đồng hành với mình từ rất lâu thì thực sự rất tuyệt vời.

Xin chào người bạn ấy! Tớ là CONGB, đến từ Sơn Tây. Năm nay tớ 26 tuổi, thuộc cung Nhân Mã và là một người rất yêu cuộc sống. Tớ khá hướng ngoại, nên nếu cậu cần gì hay cần sự giúp đỡ thì cứ nhắn cho tớ nhé. Nếu giúp được, tớ sẽ hết mình; còn nếu không giúp được thì chắc là chúng ta chưa đủ hữu duyên. (cười) Mà nếu mọi chuyện vẫn chưa ổn, cậu có thể tìm đến những thế lực tâm linh. Nếu cậu muốn, tớ có thể giới thiệu cho cậu một vài cách. Thôi, chúc cậu có một ngày mới thật vui vẻ!