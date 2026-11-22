Cô gái này từng đoạt giải Nhất Học sinh thanh lịch Quốc học Huế (2011), đăng quang Hoa khôi Người đẹp Du lịch Huế (2015) và từng lọt Top 30 Hoa hậu Việt Nam 2016.

Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, Ngọc Trân (SN 1995) gây chú ý khi đăng tải clip cắt từ sóng HUET (Đài Phát thanh và Truyền hình Huế) trong dịp lễ kỷ niệm 130 năm thành lập Trường THPT chuyên Quốc Học Huế vào hôm 23/10 vừa qua.

Cô diện áo dài, búi tóc nền nã và phát biểu: “Em xin tự giới thiệu, em là Lê Trần Ngọc Trân, chuyên văn Quốc học Huế niên khóa 2010-2013, và ngày hôm nay, em rất vinh dự khi được đứng đây cùng với các chị hoa khôi của nữ sinh thanh lịch Quốc học Huế qua các thời kỳ, để có dịp ở đây góp mặt với lễ kỷ niệm 130 năm đặc biệt này”.

Clip Lê Trần Ngọc Trân chia sẻ tại lễ kỷ niệm 130 năm thành lập Trường THPT chuyên Quốc Học Huế. Nguồn: Ngọc Trân.





Visual không điểm chê.

Chỉ xuất hiện trong vài chục giây, Ngọc Trân vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc nổi bật. Ở tuổi 31, người đẹp vẫn giữ nguyên vẻ nền nã, dịu dàng với gương mặt thanh tú, làn da trắng cùng nụ cười nhẹ nhàng. Phong thái thanh lịch khi diện áo dài, búi tóc càng khiến cô gợi nhớ đến hình ảnh “nàng thơ xứ Huế” từng được nhiều người yêu mến.

Netizen rôm rả bình luận: “Trân vẫn đẹp như xưa, mặt này nhìn quý tướng, phúc hậu quá”, “Ôiii mình biết chị này hồi đi thi hoa hậu, lâu ơi là lâu rồi. Hoá ra chị là hoa khôi QH vừa xinh vừa giỏi mê”, “Bạn này xinh kiểu nhẹ nhàng, duyên dáng lắm cơ, đúng là nàng thơ xứ Huế”, “Đã xinh rồi giọng còn hay nữa”, “31 tuổi đây ư, vẫn trẻ xinh như ngày nào chị ơi”,...

Cận cạnh visual Ngọc Trân tại lễ kỷ niệm 130 năm thành lập Trường THPT chuyên Quốc Học Huế.

Cho những ai chưa biết, Lê Trần Ngọc Trân sinh năm 1995, từng là nữ sinh chuyên Văn của Trường THPT chuyên Quốc Học Huế. Ngay từ thời đi học, cô đã gây chú ý nhờ nhan sắc nổi bật và từng giành giải Nhất Học sinh thanh lịch Quốc học Huế năm 2011. Sau khi tốt nghiệp THPT, Ngọc Trân theo học ngành Báo chí - Truyền thông tại Đại học Khoa học Huế. Năm 2015, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia cuộc thi Người đẹp Du lịch Huế và đăng quang ngôi vị Hoa khôi. Với vẻ đẹp nền nã, gương mặt phúc hậu cùng phong thái dịu dàng, người đẹp nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được chú ý tại quê nhà.

Một năm sau, Ngọc Trân tiếp tục thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2016 và lọt vào Top 30. Tuy nhiên, cô chủ động xin rút lui.

Ngọc Trân từng là hoa khôi Quốc học Huế.

Cô nàng từng góp mặt trong nhiều cuộc thi nhan sắc.

Dù không tiếp tục hành trình tại Hoa hậu Việt Nam, cái tên Ngọc Trân vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Sau các cuộc thi, cô trở thành gương mặt quen thuộc trong những hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch và một số chiến dịch của nhãn hàng.

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Ngọc Trân là series lifestyle Nàng Thơ Xứ Huế ra mắt năm 2018, được thực hiện theo hình thức hợp tác văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, phát hành tại cả hai quốc gia và do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito cầm trịch. Trong dự án này, cô đảm nhận vai trò host, đồng hành cùng khán giả khám phá những nét đặc trưng của vùng đất cố đô.

Cũng từ dự án này, biệt danh “nàng thơ xứ Huế” dần gắn liền với Ngọc Trân. Hình ảnh cô gái Huế diện áo dài, sở hữu vẻ đẹp nền nã, nhẹ nhàng và phong thái thanh lịch trở thành dấu ấn riêng, được truyền thông nhắc đến trong nhiều năm.

Không chỉ làm host, Ngọc Trân còn từng hoạt động với nhiều vai trò như MC, diễn viên và tham gia tổ chức sản xuất các chương trình. Cô cũng góp mặt trong những dự án quảng bá văn hóa, du lịch, tiếp tục phát huy lợi thế về kiến thức và sự am hiểu quê hương.

Sau giai đoạn được chú ý nhờ các cuộc thi nhan sắc và Nàng Thơ Xứ Huế, Ngọc Trân dần hạn chế xuất hiện trong các hoạt động giải trí đại chúng. Cô không còn tham gia nhiều gameshow hay chương trình truyền hình, cũng ít cập nhật những hoạt động nghệ thuật quy mô lớn như trước.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa người đẹp hoàn toàn rời xa công việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Những năm qua, Ngọc Trân vẫn duy trì công việc MC và tham gia một số dự án quảng bá văn hóa, du lịch.

Ở tuổi 31, Ngọc Trân vẫn gần như trung thành với hình ảnh đã gắn bó suốt nhiều năm. Mái tóc đen dài, lối trang điểm nhẹ nhàng, trang phục thanh lịch và đặc biệt là những bộ áo dài thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh của cô. Nhan sắc hiện tại của người đẹp cũng được nhận xét không có quá nhiều thay đổi so với thời điểm đăng quang hoa khôi.

Ngọc Trân dạo này.

Trên mạng xã hội, Ngọc Trân hiện sở hữu tài khoản Instagram với hơn 10,5 nghìn người theo dõi. Trang cá nhân của cô chủ yếu chia sẻ hình ảnh thời trang, áo dài, du lịch, cuộc sống thường ngày và các hoạt động liên quan đến văn hóa. Thỉnh thoảng, người đẹp cũng xuất hiện tại một số sự kiện của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết trong giới nghệ thuật.

Không ồn ào với những hoạt động giải trí hay thường xuyên cập nhật cuộc sống cá nhân, Ngọc Trân chọn cách duy trì sự hiện diện khá nhẹ nhàng trên mạng xã hội. Dẫu vậy, mỗi lần xuất hiện, cô vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý nhờ vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch đặc trưng.

Ảnh: FBNV.