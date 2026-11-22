Fandom Yêu Nước đã quay trở lại rồi đây!

Trong suốt năm 2025 và 2026, Fandom Yêu Nước đã liên tục xuất hiện và đồng hành tại nhiều sự kiện văn hóa, chương trình cộng đồng quy mô lớn từ Bắc vào Nam. Từ dịp A80 năm 2025 đến Festival Thăng Long - Hà Nội 2026, dự án đã mang tinh thần sáng tạo và lan tỏa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với giới trẻ thông qua những hoạt động giao lưu, kết nối đáng chú ý.

Vào ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, 24/11 tới đây, Fandom Yêu Nước với thông điệp “Điểm hẹn Văn hóa - Lan tỏa Tự hào” sẽ tiếp tục hành trình ấy với booth Fandom Yêu Nước tại Concert Quốc gia “Muôn sắc Việt Nam”, diễn ra ở SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). Đây hứa hẹn sẽ là nơi các bạn trẻ, những người yêu âm nhạc, nghệ thuật và văn hóa Việt Nam có thể gặp gỡ, giao lưu và cùng tận hưởng bầu không khí đặc biệt của ngày hội.

Photobooth, quà tặng và 250 áo merchandise đã sẵn sàng

Theo dự kiến, booth Fandom Yêu Nước sẽ chính thức đón khách từ 13h đến 19h ngày 24/11 tại SVĐ Mỹ Đình.

Hoạt động luôn “trộm vía” thu hút sự chú ý của các thành viên Fandom Yêu Nước chính là chụp ảnh photobooth. Bất kỳ ai ghé thăm booth Fandom Yêu Nước đều có thể chụp ảnh lấy ngay tại booth, lưu lại khoảnh khắc đặc biệt và mang ảnh về ngay sau khi chụp.

Chưa kịp chụp ảnh cũng không sao, vẫn còn nhiều màn tiếp sức “đu” concert Quốc gia xịn xò khác tại booth. Chỉ cần ghé booth, bạn đã có thể nhận những món quà đặc biệt từ Fandom Yêu Nước.

Đặc biệt, Fandom Yêu Nước cũng hé lộ phần quà đặc biệt là 250 chiếc áo độc quyền dành tặng người tham gia. Đây chắc chắn là món quà đáng mong chờ để lưu giữ kỷ niệm tại booth Fandom Yêu Nước cũng như concert Quốc gia lần này.

Booth Fandom Yêu Nước tại Văn Miếu Quốc Tử Giám dịp Festival Thăng Long - Hà Nội

Người trẻ hào hứng chụp photobooth tại booth Fandom Yêu Nước

Điểm hẹn của những người trẻ yêu văn hóa Việt

Không dừng ở việc check-in hay nhận quà, booth Fandom Yêu Nước còn hướng đến việc tạo ra một không gian để những người trẻ có chung tình yêu với văn hóa Việt gặp gỡ và kết nối.

Vì vậy một trong những hoạt động đáng mong chờ là các minigame mang chủ đề văn hóa, dự kiến diễn ra trong hai khung giờ 15h - 15h30 và 17h - 17h30. Đây là dịp để người tham gia vừa thử sức với những trò chơi tương tác, vừa giao lưu cùng cộng đồng và nhận thêm các vật phẩm, quà tặng từ Fandom Yêu Nước.

Minigame tại booth Fandom Yêu Nước thu hút đông đảo mọi người tham gia trong mỗi dịp tổ chức

Tinh thần “Fandom của mọi Fandom” cũng được thể hiện qua cách cộng đồng cùng tham gia các hoạt động, chia sẻ niềm yêu thích và lan tỏa sự tự hào theo cách gần gũi. Sau khi ghé booth Fandom Yêu Nước và trải nghiệm, khán giả có thể tiếp tục hòa mình vào chương trình Concert Quốc gia “Muôn sắc Việt Nam”, diễn ra lúc 20h tối cùng ngày.

Tất cả các hoạt động đều là những trải nghiệm độc quyền, chỉ có tại booth Fandom Yêu Nước năm nay. Vừa trải nghiệm trọn vẹn, vừa mang quà xịn về tay - còn chần chừ gì mà không ghé booth Fandom Yêu Nước trong khung giờ 13h - 19h ngày 24/11!