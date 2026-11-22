Bên cạnh những ồn ào trước đây, Vương Anh Ole cũng lần đầu chia sẻ tất tần tật về cuộc sống hôn nhân cùng vợ hơn 4 tuổi.

Có những đám cưới khiến dân tình bất ngờ, nhưng cũng có những đám cưới mà khi nghe tin, nhiều người chỉ muốn reo lên: “Cuối cùng cũng tới ngày này!”.

Và nhân vật đang được nhắc đến chính là Vương Anh Ole.

Nổi tiếng từ năm 17 tuổi, đến nay ở tuổi 35, Vương Anh Ole vẫn là cái tên nhận được sự chú ý. Từ diễn xuất với những sitcom đình đám đến các vai diễn truyền hình, Vương Anh hiện tại còn làm MC, host, nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và được yêu thích bởi tính cách hài hước, vui vẻ.

Mới đây, Vương Anh chính thức về chung một nhà với Ngọc Mai, vợ hơn anh 4 tuổi. Bên cạnh những lời chúc phúc, đám cưới cũng khiến nhiều người tò mò về chuyện tình cảm trong quá khứ, cũng như hành trình cả hai từ lúc quen biết đến khi quyết định kết hôn.

Trong cuộc trò chuyện dưới đây, Vương Anh Ole lần đầu lên tiếng làm rõ tin đồn bỏ người yêu vì sự nghiệp sau 2 năm im lặng, đồng thời chia sẻ những câu chuyện phía sau cuộc tình với Ngọc Mai và cuộc sống hôn nhân vừa bắt đầu.

Clip: Vương Anh Ole lần đầu nói rõ chuyện chia tay người cũ sau 2 năm im lặng, tuyên bố cắt đứt quan hệ với người anh thân thiết 17 năm

Im lặng suốt 2 năm, đến ngày ăn hỏi lại bị kéo vào drama: Lần đầu kể rõ chuyện chia tay người yêu cũ

- Chào Vương Anh Ole,

Đám cưới vừa qua của bạn nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người. Tuy nhiên, vì quá bất ngờ nên cũng không ít những tò mò, thắc mắc về Vương Anh và bạn đời.

Dưới đây sẽ là những bình luận dễ thấy nhất trên TikTok, Vương Anh hãy giải đáp tất tần tật nhé!

Được thôi, mình sẵn sàng.

- “Chia tay vì muốn tập trung vào sự nghiệp… và đây là sự nghiệp của anh ấy”

Thực ra đây cũng là câu mà mình cảm thấy bất ngờ nhất. Vì từ trước đến nay mình chưa từng bao giờ nói như vậy. Nên cảm giác đọc bình luận này như kiểu mình bị “nhét chữ”.

Bởi vì trước đây khi chia tay người yêu cũ, mình có đăng một bài viết dài, và nguyên văn bài viết thì không có câu nào thể hiện rằng mình chia tay vì sự nghiệp. Nhưng không biết do mình viết không đúng ý hay do mọi người đọc hiểu không rõ mà người này truyền miệng nhau người kia.

Mình có thể khẳng định lại một lần nữa rằng: Mình chưa bao giờ vì sự nghiệp mà bỏ bất kỳ ai cả.

- “Khởi nghiệp thành công”, “tương lai nhờ nhà vợ”, “chạn Vương Anh”,...

Có lẽ mặc định của mọi người là cứ lấy người hơn tuổi thì sẽ là vợ giàu hay là bám vợ. Nhưng nếu mọi người có theo dõi trong đám hỏi vừa qua của chúng mình cũng thấy, nhà gái nằm trong ngõ cụt, tường sơn cũng đã bợt ra. Nên nếu để nói về sự giàu có vật chất thì có lẽ không rồi.

Còn mình ghi nhận, thần thái của vợ mình thì có thể toát ra vibe gì đó sang chảnh. Tuy nhiên vợ mình làm thiết kế thời trang, khả năng kiếm tiền hơn mình chắc là chỉ theo mùa thôi. Lúc nào có bộ sưu tập mới thì sẽ hơn còn bình thường mình vừa đi đóng phim, mình vừa sáng tạo nội dung trên mạng,... Hay từ khi mình vào công ty, công việc của mình càng ổn định hơn rất rất nhiều. Nên không thể nói là mình “khởi nghiệp thành công” hay “nhờ nhà vợ” được.

- “Gia thế thật sự của Vương Anh và vợ như thế nào nhỉ?”

Gia thế của mình và vợ cũng bình thường thôi. Mình ở Nguyễn Thái Học còn vợ mình ở Bạch Mai. Thú thực mình cũng chưa hiểu từ đâu mà mọi người lại comment liên tục vợ mình là đại gia, giàu có,... Hay chỉ đơn giản mọi người truyền miệng nhau là “bạn này lấy phụ nữ lớn tuổi”.

Nhưng mọi người ơi, mình cũng lớn tuổi rồi mà!

Mình sinh năm 1992, mình còn sinh tháng 1 đầu năm nên mình là tuổi Mùi. Còn vợ mình là tuổi Mão, hơn mình 4 tuổi thôi. Cả hai chúng mình đều là U40 rồi… nên không thể nói là mình lấy “vợ già” được.

Mà bây giờ gu yêu hơn 4 tuổi là nhiều nha. Mình chỉ là một trong những người “theo trend” đó thôi. (Cười).

- “Vương Anh đẹp trai nhưng tình duyên có vẻ lận đận. Cứ tưởng phải cưới một hot girl nào đó từ rất lâu rồi, không nghĩ giờ mới lấy vợ”

Đối với mình thì lấy vợ là duyên số, việc mình gặp vợ thật sự là “từ trên trời rơi xuống”, chứ không có tán tỉnh hay tìm cách nào để hợp nhau. Vì ngay từ đầu mình và vợ gần như không hợp nhau luôn. Việc chúng mình tiến đến hôn nhân là vì chúng mình dần chấp nhận được nhau rồi.

Có lẽ hơi ngược với các cặp đôi ban đầu yêu đương nồng nhiệt sau đã giãn dần. Thì chúng mình hoàn toàn trái ngược nhau. Chúng mình bắt đầu mối quan hệ từ 1/9/2025 và bọn mình chia tay khá nhiều lần vì không hợp nhau chút nào.

Nhưng dần dần 2 người, 2 cái tôi rất cao từ từ chịu nghe nhau nói. Mỗi người nhịn một câu, nói nhẹ một câu và lắng nghe nhau hơn. Cứ thế chúng mình hợp nhau điều đầu tiên lúc nào không hay. Và sau điều đầu tiên thì sẽ có điều thứ hai, thứ ba,...

Đến tháng 7/2026 thì mình cầu hôn bạn ấy. Và sau đó vài tháng thì chúng mình quyết định tổ chức ăn hỏi, đám cưới luôn. Vì chúng mình cũng “có tuổi” rồi. Với lại bây giờ mình đi tìm vợ, chứ không còn đi tìm người yêu nữa. Nên sẽ không phải tình yêu gà bông, yêu hot girl, yêu người phải xinh,....

Mà từ trước đến nay mình yêu ai cũng không phải vì ngoại hình. Chỉ là chẳng may các bạn ấy xinh thôi…

- "Vậy đợt gặp lại người yêu cũ quay content trên TikTok là có người yêu chưa?"

Hồi gặp lại người yêu cũ, mình chưa có người yêu, cũng chưa quen vợ mình.

Mình và người cũ gặp lại trong đám cưới của một người anh. Từ đầu, chúng mình đã rõ ràng với nhau rằng không có người thứ 3, thì câu chuyện nào cũng chỉ là cãi nhau đơn giản thôi. Và việc gặp lại nhau cũng trong sự tôn trọng, không có gì xảy ra cả.

Chỉ có điều những người xung quanh quay video đăng lên mạng đến tân 5 - 6 clip thì mình không lường trước được. Nhưng đó là ngày vui của họ, nên mình cũng thoải mái. Nhưng như vậy thì cũng hơi nhiều… vì chính mình và người cũ thì không có ý định đăng gì cả.

Sau đó thì mình mới kết bạn Facebook và nói chuyện với vợ mình. Mình có để ý thấy vợ mình là người phụ nữ toàn diện. Mình nghĩ là nếu cưới được người này thì có lẽ mình sẽ không bị chịu cảnh hơi chút là dỗi hờn hay là những thứ của tình yêu gà bông. Chúng mình cũng mất một thời gian dài đến tháng 9 mới chính thức được nắm tay, xác định mối quan hệ.

- Nhắc đến câu chuyện với người yêu cũ, thực tế đây cũng là chủ đề được bàn tán, có không ít tin đồn liên quan đến chuyện chia tay của cả hai. Vương Anh có thể giải đáp chi tiết 1 lần không?

Mình xin phép chia sẻ rõ ràng một lần.

Mình gặp người yêu cũ vào khoảng năm 2022. Khi đó, cả hai chưa yêu nhau mà chỉ cùng thực hiện một số content trên mạng. Đến năm 2023, mình tìm hiểu một mối quan hệ khác nên dừng làm content couple với bạn ấy. Sau khi mối quan hệ đó không đi đến đâu, khoảng tháng 11/2023, chúng mình mới chính thức xác định tình cảm.

Mọi chuyện bắt đầu khi mình về Hà Nội đóng phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Trước đó, mình từng nói với bạn ấy rằng không thích nghe từ "chia tay", nếu em nói quá 10 lần thì anh sẽ đồng ý. Nhưng sau đó, bạn ấy thường xuyên nói chia tay vì những chuyện nhỏ nhặt. Đến khi bộ phim bước vào giai đoạn quay gấp rút, mình chịu thêm nhiều áp lực từ công việc và những ý kiến trái chiều trên mạng, bạn ấy lại càng lạnh nhạt và liên tục đòi chia tay.

Ngày 1/9/2024, sau một ngày quay phim mệt mỏi, cả ê-kíp hẹn nhau đi ăn. Đúng lúc đó, mình nhận được tin nhắn chia tay với lý do: "Em không thể yêu diễn viên. Em không chấp nhận được việc người yêu mình đóng tình cảm với những người xung quanh". Mình khá sốc, ban đầu còn nghĩ cả hai chỉ đang giận dỗi, nhưng cuối cùng bạn ấy vẫn quyết định rời đi. Trong những tin nhắn cuối cùng, bạn ấy cũng nhắc lại rằng không muốn phải nhìn thấy mình đóng cảnh tình cảm với người khác.

Sau đó, mình đăng một bài viết dài để thông báo và bảo vệ cả hai. Mình muốn nói rõ rằng không có ai "đá" ai, mà cả hai đều lựa chọn dừng lại. Tuy nhiên, câu chuyện lại bị hiểu thành mình bỏ người yêu vì sự nghiệp. Mình nhận về hàng loạt bình luận tiêu cực, thậm chí mỗi lần xuất hiện bên một cô gái khác, người đó cũng có thể bị kéo vào chỉ trích.

Vì vậy, mình chọn im lặng suốt 2 năm. Mình nghĩ đó là cách để bảo vệ cả hai, để thời gian khiến mọi chuyện lắng xuống. Mình từng nghĩ có thể giữ im lặng mãi mãi, dù bản thân cũng rất bức xúc khi liên tục bị công kích vì những điều mình không làm.

Cho đến ngày ăn hỏi với vợ, mình lại bị kéo vào ồn ào. Một người anh thân thiết suốt 17 năm đăng video có sự xuất hiện của người yêu cũ và một TikToker khác. Dù không nhắc tên ai, nội dung này vẫn khiến dư luận tiếp tục bàn tán và công kích mình, thậm chí cả vợ mình cũng bị ảnh hưởng. Mình thực sự không hiểu tại sao một người anh gọi mình là em trai, gọi vợ mình là em dâu, lại đăng một content nhạy cảm đúng vào ngày vui của hai đứa.

Mình đã nhắn trong group chat chung nhưng anh ấy không phản hồi. Mình cũng nhờ một số người quen hỗ trợ gỡ video, nhưng phải hơn một ngày sau clip mới được ẩn đi. Trước đó, anh ấy đã lên tiếng đính chính nhưng khi câu chuyện lan rộng thì dường như chẳng còn mấy ai quan tâm đến lời giải thích đó.

Điều khiến mình buồn nhất là người anh ấy vốn biết rõ chuyện tình cảm của mình, biết mình là người bị chia tay và đã phải chịu đựng những gì suốt 2 năm qua. Mình đã chọn im lặng để bảo vệ tất cả mọi người, nhưng cuối cùng vẫn bị đặt vào tình huống như vậy. Mình cảm thấy có lẽ ngay từ đầu mình đã tử tế với sai người.

- Điều gì khiến bạn lựa chọn im lặng 2 năm thay vì lên tiếng đính chính từ khi ồn ào xảy ra?

Ban đầu, mình nghĩ im lặng là cách hành xử của người quân tử, cũng là cách để bảo vệ người yêu cũ. Mình sẵn sàng trở thành kẻ tồi trong câu chuyện của một người lạ. Khi ấy, mình còn thấy bản thân khá ngầu, nhưng chỉ được vài ngày rồi cũng cảm thấy rất bức xúc. Việc liên tục bị công kích vì những điều mình không làm thực sự rất khó chịu.

Sau 2 năm, mình nhận ra dù im lặng thì những bình luận tiêu cực vẫn không dừng lại. Đặc biệt, khi sự việc xảy ra đúng dịp ăn hỏi, vợ và gia đình vợ mình cũng bị kéo vào. Mọi người tràn vào kênh của hai vợ chồng, chê bai ngoại hình vợ mình, thậm chí gán cho cô ấy là người chen vào mối quan hệ cũ. Trong khi đó, mình và vợ chỉ bắt đầu tìm hiểu sau khi chia tay người cũ một năm. Vợ mình không làm gì sai và cũng không đáng phải chịu những điều đó.

Mình từng đăng cả tin nhắn để làm rõ các mốc thời gian nhưng vẫn có người cho rằng đó là sản phẩm cắt ghép, do AI chỉnh sửa. Mình hiểu rằng nếu họ đã muốn nghi ngờ thì mình giải thích thế nào cũng khó thay đổi được suy nghĩ của họ. Vì vậy, mình quyết định lên tiếng một lần để nói rõ mọi chuyện.

Mình muốn khẳng định lại rằng không có chuyện mình vì sự nghiệp mà bỏ người yêu. Những thông tin về việc mình vũ phu hay có người thứ ba như trong clip của 3 TikToker cũng hoàn toàn không đúng. Lần này, mình lên tiếng vì đó là điều cần làm để bảo vệ vợ, gia đình, bản thân, công việc và cả những người luôn yêu quý, ủng hộ mình.

Vợ thích đồ Tây, chồng mê quán vỉa hè, có lúc “chiến tranh lạnh” suốt 7 ngày

- Khép lại những câu chuyện cũ, Vương Anh có thể chia sẻ bạn đã gặp và quen vợ - Ngọc Mai như thế nào?

Chúng mình quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Khi đó, cả hai đều độc thân. Trong một buổi gặp mặt chung, mọi người ngỏ ý nhờ mình đưa bạn ấy về vì cô ấy cũng là bạn của chị mình nên mình đồng ý.

Suốt quãng đường về, mình liên tục than thở rằng bản thân buồn chán nên cả hai cũng không có ý định tìm hiểu nhau. Thậm chí, sau đó mỗi người còn tìm hiểu một mối quan hệ khác.

- Tin nhắn đầu tiên mà Vương Anh từng chia sẻ trên MXH với Ngọc Mai là một cuộc trò chuyện tình cờ, muốn làm quen vì có cảm tình hay đã có ý định tìm hiểu nghiêm túc từ đầu?

Câu chuyện này mình từng kể với vợ nhưng cô ấy không tin. Mình thề là hôm đó, gợi ý kết bạn của Facebook tự nhiên hiện lên nên mình chỉ nhắn đơn giản: "Hello bà Bừng" (Bừng là nickname của Ngọc Mai - PV).

Vợ mình cũng vui vẻ đáp lại: "Hay bà không".

May mắn là thời điểm đó, cả hai đều một lần nữa độc thân vì những mối quan hệ tìm hiểu trước đó không đi đến đâu. Do vậy, vợ mình nghĩ rằng có lẽ bạn bè đã thông tin cho mình biết cô ấy đang độc thân để mình chủ động làm quen.

Tuy nhiên, thực sự mọi chuyện chỉ đơn giản là Facebook gợi ý kết bạn và mình nhắn tin. Chắc đó là ý trời.

Mình vẫn thường nói chúng mình là những người "từ trên trời rơi xuống" của nhau. Cả hai từng tìm hiểu những mối quan hệ khác, nhưng cuối cùng vẫn tìm lại được nhau đúng thời điểm đều đang độc thân. Với mình, đó thực sự là duyên số.

- Trong những ngày đầu tìm hiểu, ai sẽ là người chủ động nhiều hơn?

Hồi đó, vợ mình mua 2 bé mèo, còn mình nuôi chó. Mình ngỏ ý rằng cũng rất thích mèo và muốn lên nhà xem nhưng vợ không đồng ý. Cô ấy bảo phải đợi 1 tháng vì mèo con còn sợ người lạ. Thế là... 2 ngày sau, mình qua nhà cô ấy luôn.

Tại sao phải đợi 1 tháng, thanh xuân của mình cũng đã ngắn lắm rồi. Mình đâu còn trẻ, 1 tháng là khoảng thời gian rất dài. Mình có thói quen nếu 3 ngày không nói chuyện thì sẽ kết thúc và tìm hiểu người khác. Mình đi tìm vợ mà. Cả hai đều là người lớn, không nên làm mất thời gian của nhau. Nếu thấy không phù hợp để tiến tới hôn nhân, mình hoàn toàn có thể tìm hiểu người khác.

Thế là vợ đồng ý cho mình lên nhà xem mèo. Sau đó, cả hai mới bắt đầu trò chuyện nhiều hơn và thường xuyên đi chơi cùng nhau.

Mình thích ăn uống vỉa hè, còn vợ lại thích rượu vang, cocktail và đồ Tây. Có những hôm đi cùng nhau, mình uống xong cũng không cảm nhận được gì, trong khi cô ấy liên tục xuýt xoa: "Uầy, cái này tinh tế thế", "Uầy, cái này ngon thế"... Còn mình chỉ ngồi đó và nghĩ cả hai "khác sóng" hoàn toàn, chắc khó đến được với nhau.

Thế nhưng, sự "lệch tần số" ấy đến giờ vẫn còn. Chúng mình chọn chấp nhận sự khác biệt, cùng điều chỉnh và đồng hành với nhau nhiều hơn. Vợ bắt đầu uống thức uống giống mình, còn mình cũng thử một vài ly cocktail mà cô ấy thích.

- Vậy sẽ không có tình huống nào Vương Anh phải cố gây ấn tượng với “nửa kia”?

Khi còn trẻ, mình có thể nghĩ đến việc gây ấn tượng với đối phương. Nhưng giờ mình nhận ra việc cố gắng gây ấn tượng chẳng khác nào trẻ con, bởi chỉ khi còn trẻ, người ta mới muốn thể hiện bản thân, muốn tỏ ra thật ngầu.

Còn khi đã xác định tìm kiếm bạn đời, mình nghĩ ngay từ đầu phải là chính mình. Nếu cố biến bản thân thành một người khác để chinh phục đối phương, rất có thể sau này hai người lại chia tay vì chính lý do đó.

- Hai bạn đã yêu nhau khá kín tiếng trước khi công khai chuyện tình cảm. Vì sao Vương Anh và Ngọc Mai lựa chọn giữ mối quan hệ riêng tư trong khoảng thời gian đó?

Một phần vì những ồn ào khi công khai mối quan hệ trước đó nên mình muốn giữ kín chuyện tình cảm hơn. Mình nghĩ mọi người nói cũng có lý, càng khoe càng dễ mất.

Vì vậy, ngay cả trong ngày ăn hỏi, mình vẫn che mặt cô dâu. Mình đã đặt ra quy định rằng sẽ không để lộ mặt vợ cho đến ngày cưới. Dù mọi người đã biết diện mạo của cô ấy, mình vẫn tiếp tục che vì điều đó không phụ thuộc vào việc mọi người có biết hay không. Đơn giản đây là điều mình đã thống nhất trước với vợ.

Còn nói vui hơn thì mình nhớ có lần vợ quay chung một job, cô ấy bảo mình phải "trả tiền hình ảnh" nhưng mình không đủ tiền nên thôi, mình che luôn.

Đó đều là những câu chuyện rất đơn giản, bình thường của hai vợ chồng, không có gì quá đặc biệt như mọi người bàn tán hay suy đoán.

- Điều gì ở Ngọc Mai khiến Vương Anh cảm thấy yêu và muốn gắn bó lâu dài?

Điểm thu hút nhất ở vợ mình là cô ấy rất toàn diện, quá giỏi. Nhưng đó lại không phải lý do mình yêu cô ấy. Yêu một người giỏi cũng mệt lắm, vì mình chưa bao giờ cãi thắng được vợ. Trong khi mình vừa là host, vừa là MC, lên sân khấu nói không vấp câu nào nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua.

Điều mình yêu nhất ở vợ là cô ấy luôn hướng về gia đình. Dù giỏi giang hay đạt được điều gì, gia đình vẫn luôn là ưu tiên số 1 của cô ấy. Đó là điều khiến mình cảm thấy yêu vợ nhất.

- Cách xưng hô “ta - mình” giữa Vương Anh và Ngọc Mai khá đặc biệt. Câu chuyện đằng sau cách gọi này là gì?

Ban đầu, chúng mình xưng hô chị - em. Sau đó, vì không muốn gọi nhau như vậy nữa nên chuyển sang ta - ngươi. Đến khi yêu nhau, cả hai đổi thành ta - mình. Mình từng nói sau này cưới sẽ chuyển sang anh - em, nhưng vợ lại đáp: "Còn lâu mới có chuyện đó". Vì vậy, chắc chúng mình vẫn sẽ tiếp tục xưng ta - mình. Sau này có con thì có lẽ sẽ gọi nhau là ba - mẹ, chứ chắc không bao giờ xưng anh - em vì chính mình cũng cảm thấy hơi gượng.

Thực tế, việc mình kém tuổi vợ không phải điều khiến mình xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy tự hào. Mình thấy vui vì cưới được một người hơn tuổi, giỏi hơn mình nhưng vẫn chịu nghe mình. Bạn bè vợ mình thậm chí từng xưng tên với mình một thời gian, nhưng sau đó cả hai cũng thống nhất cứ xưng hô theo đúng tuổi vì chúng mình không ngại điều đó. Mình chưa bao giờ thấy yêu người hơn tuổi là chuyện đáng xấu hổ, trái lại còn thấy vui vì điều đó khá đặc biệt.

- Nếu so sánh bản thân khi mới yêu và ở thời điểm yêu Ngọc Mai, bạn thấy cách mình yêu đã thay đổi như thế nào?

Mình đã thay đổi khá nhiều và trưởng thành hơn. Có nhiều điều mình phải học cách chấp nhận, thay đổi, thậm chí từ bỏ. Quá trình đó đôi khi cũng khiến mình mệt mỏi, nhưng nhìn lại, mình cảm thấy tất cả đều xứng đáng.

- Trong hơn một năm bên nhau trước khi tiến tới hôn nhân, hai bạn từng trải qua những mâu thuẫn như thế nào? Có thời điểm nào Vương Anh nghĩ cả hai khó có thể tiếp tục?

6 tháng đầu yêu nhau, chúng mình gần như liên tục rơi vào tình trạng "chiến tranh lạnh". Thậm chí, có những lần cả hai không nói chuyện với nhau suốt 7 ngày.

Thực ra, chúng mình không dùng từ chia tay vì cả hai đều không thích điều đó, mà thường nói "cần thời gian để suy nghĩ". Có lần, khoảng thời gian này kéo dài đến 7 ngày. Khi ấy, mình đã chuẩn bị tinh thần rằng có lẽ cả hai không còn phù hợp và mình sẽ phải tìm hiểu một người khác, bởi quan điểm của chúng mình quá khác biệt, đến mức không thể lắng nghe nhau.

Đến ngày thứ 7 giận nhau, cả hai hẹn đi ăn để nói chuyện rõ ràng. Vợ mình rủ đi ăn lẩu rồi lại vui vẻ cười nói. Mình lập tức hiểu rằng cả hai vẫn còn cơ hội. Từ sau lần đó đến nay, chúng mình không còn rơi vào tình trạng như vậy nữa.

Dù có tranh luận thế nào, chỉ đến câu thứ 3, cả hai đều biết cách hạ cái tôi xuống. Mình rất vui vì điều đó, bởi nó mang lại cảm giác an toàn rằng mình sẽ không bị bỏ rơi nữa.

Còn đương nhiên, kết quả vẫn sẽ luôn là mình sai, vợ mình không bao giờ sai. (Cười).

- Quan điểm sẵn sàng dừng lại nếu cảm thấy không phù hợp có thể khiến nhiều người nghĩ Vương Anh khá lý trí, thậm chí có phần phũ phàng trong tình yêu. Bạn nghĩ sao về điều này?

Mình nghĩ nói ra có thể hơi phũ phàng, nhưng thực tế ở tuổi 35, mình không muốn làm mất thời gian của nhau. Ở độ tuổi này, mỗi ngày trôi qua đều khiến mình cảm thấy già đi, nên nếu cứ duy trì một mối quan hệ nhập nhằng sẽ gây khó khăn cho cả hai.

Đó cũng là lý do mình luôn nói rằng mình đang đi tìm vợ. Với những người cảm thấy không phù hợp để tiến tới hôn nhân, mình sẽ chủ động dừng lại. Khi mối quan hệ chưa kịp đơm hoa kết trái hay trở nên quá sâu sắc, việc kết thúc cũng sẽ dễ dàng hơn.

Mình luôn rõ ràng trong chuyện tình cảm: không có người thứ ba, không ngoại tình hay lừa dối. Đơn giản là nếu cảm thấy không phù hợp, mình sẽ thẳng thắn nói ra, dừng lại và tìm hiểu một người khác.

Lấy vợ hơn 4 tuổi, trưởng thành kiểu “cợt nhả”, cuối tuần nằm nhà ngắm mèo

- Khoảnh khắc nào khiến Vương Anh và Ngọc Mai chính thức quyết định tiến tới hôn nhân?

Ban đầu, mình nghĩ cả hai chưa cần vội kết hôn vì mới yêu nhau được 1 năm, cuộc sống vẫn đang rất vui. Khoảng tháng 7, vợ mình bất ngờ nói: "Tháng 9 ăn hỏi, tháng 10 cưới". Mình ngớ người ra một lúc, sau đó vợ giải thích thêm rằng bố mẹ đã đánh tiếng rồi, nên phải cưới thôi. Thế là mình đồng ý luôn.

Câu chuyện chỉ diễn ra trong đúng 5 giây. Bởi ngay từ đầu, chúng mình đã xác định sẽ kết hôn, chỉ là chưa biết khi nào. Mình cũng đã cầu hôn nên cả hai đều xác định sẽ thuộc về nhau, việc còn lại chỉ là chọn ngày tổ chức hôn lễ. Vì vậy, mọi chuyện thực sự diễn ra rất nhanh chóng và đơn giản với hai đứa mình.

- Có người yêu nhau nhiều năm vẫn chưa sẵn sàng kết hôn nhưng cũng có những cặp đôi quyết định khá nhanh. Vương Anh nghĩ sự độc lập về tài chính và công việc có phải là nền tảng quan trọng để cả hai tự tin tiến tới hôn nhân?

Mình nghĩ bản thân đã có đủ những điều đó. Cuộc sống hiện tại của mình khá ổn định, với thu nhập đến từ nhiều nguồn như đóng phim, các công việc quảng cáo, hoạt động của công ty...

Vì vậy, khi mọi người gọi mình là "chạn vương", mình nghĩ điều đó không đúng. Riêng cái tên Vương Anh Ole đã có thể kiếm ra tiền, và mình đã xây dựng được điều đó từ rất lâu trước khi gặp vợ. Mình chỉ cười khi nghe những nhận xét như vậy, coi đó là sự ghen tị. Bởi những lời này đang phủ nhận hoàn toàn những nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua.

Mình đã đóng phim từ năm 17 tuổi và không chỉ làm diễn viên mà còn trải qua rất nhiều công việc khác nhau. Mọi người có thể nhìn vào đám cưới của mình, khi có rất nhiều diễn viên, game thủ, MC, rapper... đến tham dự. Họ không tự nhiên dành thời gian đến chung vui nếu không có sự gắn bó nào. Đơn giản là mình từng hoạt động trong những lĩnh vực đó và được mọi người trân trọng.

Vợ mình cũng là một người rất giỏi và toàn diện, nên cô ấy sẽ không lựa chọn một người không có gì. Vì vậy, chúng mình tự hào khi đến với nhau trong trạng thái cả hai đều độc lập, không phụ thuộc hay bị ảnh hưởng bởi đối phương.

- Cuộc sống của Vương Anh thay đổi như thế nào sau khi lập gia đình?

Nếu bạn không hỏi thì có lẽ mình cũng chưa để ý, nhưng đến giờ mình vẫn chưa thực sự cảm nhận rõ có điều gì thay đổi. Về trách nhiệm, trước đây mình đã luôn có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Còn sự trưởng thành, mình vẫn học hỏi và trưởng thành mỗi ngày từ khi quen vợ. Nói không có sự thay đổi thì cũng không đúng, nhưng mình vốn là người thích những điều mới mẻ, luôn tò mò và ham học hỏi nên sự thay đổi diễn ra liên tục.

Điều mình cảm nhận rõ nhất khi có gia đình riêng là mình đã có một nơi để trở về. Không còn thường xuyên tụ tập ăn chơi hay tiêu tiền vào những thứ linh tinh, mình cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn rất nhiều.

- Trong cuộc sống hôn nhân, chuyện chi tiêu và tặng quà cho nhau của hai vợ chồng diễn ra như thế nào?

Thực ra, mình đã nhiều lần dùng quỹ đen để tạo bất ngờ cho vợ nên cũng không quá lo lắng về chuyện này. Vợ thường bảo mình nộp hết tiền, nhưng cô ấy cũng khá tin tưởng vào cách chi tiêu của mình.

Mình không có thói quen tiêu tiền linh tinh. Nếu có thì những khoản "linh tinh" nhất cũng chỉ là mua quà cho vợ. Đó có thể là những món đồ đơn giản nhưng khiến cô ấy bất ngờ, chẳng hạn như một chiếc vợt pickleball. Hay mình vẫn mua hoa dù vợ không thích vì cho rằng như vậy rất lãng phí. Thế nên, cứ mỗi lần mình mua hoa là vợ lại bực mình. Nhưng đôi khi tiêu tiền để khiến vợ bực mình cũng vui.

Đến hiện tại, ngoài việc trả lương cho mọi người, mình cũng gần như không có lý do gì khác để tiêu tiền. Chi phí ăn uống, đi chơi cũng không dùng hết mức ngân sách khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng mà mình tự đặt ra. Mình không phải người thích mua đồ hiệu, thường mặc quần áo rất bình thường. Điện thoại hay xe cộ cũng đã sử dụng từ lâu.

Vì vậy, mình khá thoải mái trong chuyện tiền bạc, không quá bận tâm đến việc giữ tiền cho riêng mình. Cứ nộp hết cho vợ là xong.

- Vương Anh từng chia sẻ Ngọc Mai là người đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống. Hai bạn phân chia và cùng nhau vun vén cuộc sống hôn nhân như thế nào?

Khoảng 1 năm nay, chúng mình không còn đặt nặng việc phải chăm chút cho mối quan hệ. Cả hai được thoải mái là chính mình. Có những ngày chủ nhật, hai đứa chỉ nằm bấm điện thoại, ngắm mèo cả ngày.

Trong gia đình, chúng mình cũng không phân chia cứng nhắc kiểu một người kiếm tiền, một người làm việc nhà mà cả hai cùng kiếm tiền, cùng làm việc nhà. Sau này cũng vậy, cả hai sẽ cùng chăm con, cùng đi chơi. Quan trọng là mọi việc đều có sự đồng hành của cả hai.

Mình rất vui khi có một người vợ sẵn sàng đi cùng mình trong những chuyến công tác, hỗ trợ quay nội dung cho mình hoặc ngược lại, mình chụp ảnh cho cô ấy. Nhìn chung, mình cảm thấy đã tìm được một người thực sự có thể đồng hành cùng mình trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

- Khi kết hôn với Vương Anh, Ngọc Mai phải làm quen với những khác biệt nào trong cuộc sống, từ công việc đến sự chú ý của công chúng?

Có lẽ vợ mình chưa bao giờ quen với những làn sóng bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Vợ mình vốn khá hướng nội, nhưng sau khi kết hôn, bỗng nhiên mọi người đều chú ý đến cô ấy. Cô ấy phải đối mặt với nhiều lời bàn tán, chẳng hạn như tại sao lại phải chịu những điều đó chỉ vì kết hôn với mình. Có rất nhiều thứ mà trước đây vợ chưa từng trải qua.

Ngay cả công việc và lịch trình sinh hoạt của mình cũng khá khác biệt. Nếu có một người chồng làm công việc hành chính, khoảng 6-7h tối có thể về nhà với vợ con, thì lịch trình của mình lại không cố định như vậy. Có hôm mình tập võ lúc 7h tối, hôm khác lại đi học diễn xuất hoặc tham gia các sự kiện.

Trong khi đó, vợ mình có thể thoải mái ở nhà, nằm lăn bên này bên kia như một chú mèo và cô ấy cũng rất vui với điều đó. Mình cũng vui khi hoàn thành công việc để trở về với vợ. Hai đứa có thể cùng nhau đi ăn nộm hoặc một món gì đó quanh khu Lò Đúc. Vợ mình rất thích nấu ăn ở nhà, nhưng nếu không nấu thì cả hai lại chở nhau bằng xe máy đi ăn đâu đó gần nhà.

- Nếu phải đưa ra một quan điểm về hôn nhân sau khi vừa trải qua hành trình yêu, cầu hôn và tổ chức đám cưới, Vương Anh nghĩ điều gì quan trọng nhất để hai người có thể đi cùng nhau lâu dài?

Mình nghĩ điều quan trọng là chấp nhận cuộc sống của nhau, đồng hành và động viên nhau. Trong đó, những lời khen cũng rất cần thiết. Có thể không cần lời khen từ bên ngoài, nhưng được nghe lời khen từ vợ hoặc chồng quan trọng cực kỳ.

Đó cũng là điều mà trong nửa năm đầu yêu nhau, vợ mình chưa làm được. Việc vợ khen mình rất khó, cô ấy toàn chê và dường như chẳng công nhận điều gì ở mình, vì bản thân cô ấy quá giỏi. Dần dần, vợ mới học cách khen chồng một câu. Còn mình cũng bắt đầu biết khen vợ, dù thời gian đầu đôi khi vẫn thấy hơi ngượng.

Nhưng khi đã quen rồi thì kể cả khen đùa hay khen đểu, vẫn là khen mà. Vì thế, mình thấy việc khen nhau rất quan trọng. Câu đầu tiên vợ khen mình là: “Mình thì giỏi rồi!”. Nghe hơi mỉa mai nhỉ, nhưng thôi, vẫn là khen rồi, còn hơn là chê. (Cười).

- Để tổng kết lại, Vương Anh sẽ mô tả tình yêu của mình và vợ như thế nào?

Mình nghĩ tình yêu của chúng mình là sự trưởng thành theo kiểu “cợt nhả”. Mình mong mọi thứ sẽ mãi như vậy và rất vui khi nghĩ đến chuyện sau này về già, hai vợ chồng vẫn có thể “cợt nhả” với nhau như bây giờ. (Cười).

Cảm ơn những chia sẻ của Vương Anh Ole!