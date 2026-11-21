Đằng sau hình ảnh hào nhoáng, được nhiều người biết đến, nghề diễn viên còn có những góc khuất ít ai nhìn thấy. Trang Moon, đảm nhận vai Tươi, sẽ kể một câu chuyện khác về hành trình làm nghề.

- "Chán đời à mà đ** đầu vào ô tô? Không phanh kịp thì làm sao?"

- "Thì ngá - ngá vô tim anh!"

Đó là cách chị Tươi bán bánh rán ở chợ Dôi gây ấn tượng với khán giả từ cảnh quay đầu tiên trong Căn Nhà Không Mái Che. Trong phim, Tươi là một cô gái 26 tuổi chưa chồng, ưa màu mè, hơi man mát và rất mê anh Toản (Duy Hưng). Với chất giọng Thanh Hóa đặc sệt, lối nói chuyện tưng tửng cùng loạt biểu cảm khó đỡ, Tươi nhanh chóng trở thành điểm nhấn nhá thú vị trong phim Việt giờ vàng này.

Người đảm nhận vai chị Tươi bán bánh rán này là Trang Moon - gương mặt nửa lạ nửa quen với công chúng. Quen là bởi Trang từng xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình nổi tiếng như Thương Ngày Nắng Về, Sống Chung Với Mẹ Chồng, Khi Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc,... Còn lạ là vì những dự án gần nhất mà cô tham gia cũng đã từ 5 - 10 năm trước.

Trong quãng thời gian im hơi lặng tiếng đó, chuyện gì đã xảy ra với Trang Moon để có được chị Tươi bán bánh rán như bây giờ? Cùng trò chuyện với Trang Moon aka chị Tươi bán bánh rán ở chợ Dôi!

Gặp “chị Tươi bán bánh rán” chua ngoa nhất chợ Dôi: Từng bỏ nghề vì lương không đủ sống, học lên Thạc sĩ để thấy tương xứng với nhà chồng

Đi chợ đồ si, về quê xin quần áo của mẹ và xem TikTok để vào vai chị Tươi cho mượt

Chào Trang Moon,

Những ngày vừa qua chị Tươi được khán giả yêu quý và chú ý rất nhiều. Khi nhận vai này bạn có suy nghĩ gì đầu tiên? Có dự đoán được phần nào phản ứng của người xem không?

Khi đọc kịch bản Căn Nhà Không Mái Che thì đầu tiên là mình thấy cô Tươi này xuất hiện hơi ít. Thứ 2 là biết diễn viên chính là anh Hưng và chị Huyền (diễn viên Duy Hưng và diễn viên Huyền Lizzie - PV) thì mình hơi ngại.

Không biết đó có phải cảm giác chung của phụ nữ đã có tuổi hay không, nhưng ngại vì các anh chị rất nổi tiếng còn mình thì 5 năm rồi không đi đóng phim. Bộ phim trước đó mà Trang tham gia là Thương Ngày Nắng Về từ năm 2021, cùng chị Huyền luôn. Sau đó mình sinh con và nghỉ một thời gian dài rồi cũng cứng tuổi mới quay lại.

Về cô Tươi, đây là một cô gái 26 tuổi, màu mè, kém duyên và ế chồng. Cô này yêu đơn phương anh Toản rất điên cuồng còn mình thì chưa làm việc với anh Hưng bao giờ. Trong khi đó anh Hưng rất nổi tiếng, có nhiều fan nên mình sợ làm không tốt rồi bị công kích. Vì mình cũng hay lướt mạng nên thỉnh thoảng cũng đọc comment nhận xét người này người kia kiểu: “Trời ơi bạn này diễn chán thế!", “Giá mà vai này người khác diễn thì hay hơn”,... thì mình sợ sẽ là người nhận bình luận đó. Nói chung là hơi rén.

Phim có 2 đạo diễn là anh Bùi Tiến Huy và anh Phạm Gia Phương, mình đã làm việc với anh Huy còn anh Phương thì chưa. Ngày đầu tiên quay cảnh Tươi mời anh Toản đến nhà ăn cơm để “chốt hạ”, kiểu mưu hèn kế bẩn nên phải tung hứng ngay từ đầu mà lại chưa làm việc chung bao giờ. Và đây cuộc trò chuyện của 2 anh em lúc chuẩn bị thoại:

- Anh ơi, có gì anh hỗ trợ em với nhé, vì lâu lắm em không đi diễn.

- Đi đâu?

- Em đẻ con anh ạ.

- Mấy đứa rồi?

- Em 2 đứa ạ.

- Chồng đâu? Chồng làm gì?

- Chồng em ngoài ngành, không liên quan đến nghề.

- Ừ.

Đến lượt anh Phương thì: “Em hiểu nhân vật của em đúng không?” - “Dạ em hiểu ạ” - “Em phải rất thích thằng Toản này nhá” - “Vâng ạ". Rồi anh bảo mình diễn thử đoạn nhìn thấy Toản, mắt sáng lên còn anh cầm điện thoại quay lại, chắc để gửi cho anh Huy xem, hoặc để thử xem thế nào, vì anh Phương chuyên làm phòng dựng nên nhìn hình cực kỳ chuẩn.

Đấy! Mới sáng ra, 5h sáng đã lên Sóc Sơn (cũ - PV) quay, còn chưa kịp ăn sáng mà gặp 2 anh như thế là mình bị sốc luôn. Trước cảnh quay, anh Phương nói: “Trang ơi, cứ bình tĩnh nha, không có vấn đề gì đâu em”. Nhưng câu “không có vấn đề gì đâu” nghĩa là đang có vấn đề, “cứ bình tĩnh” nghĩa là mình đang không bình tĩnh chút nào.

Cảnh ăn cơm đó phải quay đến 5 đúp, anh Hưng còn bảo với nhóm sản xuất: “Hôm nay không cần báo cơm trưa em đâu nhé! Em ăn 2 tô cơm em no rồi”. Ôi thật sự luôn! Mình sợ lắm! Đến tối về nhà đắn đo suy nghĩ mãi và nói với chồng: “Anh ơi, em không biết có làm được hay không nữa” thì chồng động viên: “Thôi bây giờ mình mới quay lại mà, cứ từ từ, anh nghĩ là em làm được”.

Mãi đến buổi quay thứ 3, anh Phương mới bắt đầu có niềm tin vào cô Tươi này. Rồi anh Huy cũng nói với mình: “Đấy, anh đã bảo em làm được mà sao mọi người cứ không tin. Nhưng anh đọc kịch bản này anh biết vai này em sẽ làm được”. Đến khi tập 2 - 3 lên sóng và nhân vật Tươi xuất hiện thì mình không nghĩ khán giả lại có phản ứng như vậy.

Trang có mất nhiều thời gian để có tạo hình màu mè như trên phim không? Chi tiết nào khiến bạn thích thú nhất?

Cô Tươi này có tính cách hơi man mát. Vì thời năm 2009 - 2010 ở quê, nếu không học đại học thì đa phần kết hôn, sinh con. Còn Tươi này thì ngược lại.

Đầu tiên, mình về quê xin đồ của mẹ vì mẹ mình chính là người đi bán hàng ở chợ. Mọi người không hiểu vì sao mùa hè mà cứ đi đôi tất xỏ ngón được đúng không? Câu trả lời của mẹ mình là vì đi chợ sớm nắng mưa thất thường thì sợ lạnh chân, trời nắng thì sợ đen chân và rát chân. Ngoài ra, các bà các mẹ ở quê thì móng chân hay bị vàng, sần sùi nên đi tất để bảo vệ, tránh nứt nẻ ngón chân.

Chi tiết thứ hai là quần áo màu mè. Cô Tươi này phải thật nổi bật, không để một màu nào bị bỏ lại. Mình đi các chợ đồ si để tìm quần áo style ngày xưa, tham khảo video của “vũ trụ Hồng Thơ”, Cô Đồng Nát,... trên TikTok. Bản thân mình thích nội dung của các bạn ấy và cảm giác mọi người cũng rất thích kiểu tạo hình đó.

Tiếp đến là chất giọng Thanh Hóa quê mình. Vì bối cảnh ở quê nên mình muốn làm sao cho chân chất nhất. Lúc đầu mình cũng sợ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lâu nay một số diễn viên cũng dùng giọng địa phương lên phim. Và mình được truyền cảm hứng từ vai Tạ (Nam Phương - PV) trong phim Mưa Đỏ, rất duyên, nên xin phép các anh đạo diễn thoại thử.

Kết quả đầu tiên là anh Duy Hưng không hiểu mình nói gì. Một phần vì mình nói nhanh, một phần vì có những từ địa phương hơi cũ như “Em nhức trốc lắm á”, có nghĩa là “Em đau đầu lắm”, “Em ngá - ngá vô tim anh”, có nghĩa là “Em ngã, ngã vào tim anh”. Nên cái mình lo lắng nhất là nhiều khán giả không nghe được mình nói gì, vì người ta chỉ có cảm tình khi hiểu ngôn ngữ của nhau.

Đến lúc phim lên sóng, mình đọc comment thấy khán giả rất thích thú. Đúng là bất ngờ thật và mọi thứ kết hợp với nhau tự nhiên lại trộm vía.

Năm 2017, Trang đã gây chú ý khi đóng vai cô em chồng trong phim Sống Chung Với Mẹ Chồng. Bây giờ các đồng nghiệp thời điểm đó đều đã có chỗ đứng nhất định trong nghề còn bạn mới bắt đầu viral. Bạn có thấy mình hơi chậm so với họ không?

Mình không suy nghĩ quá nhiều về chuyện các anh chị diễn hay hơn, đi nhanh hơn hay chậm hơn. Mình chưa bao giờ có suy nghĩ như thế, vì với nghề diễn xuất, đôi khi nó là cái duyên, phải hợp.

Năm 2012, lúc còn là sinh viên, mình đã đóng phim truyền hình Khi Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc. Lúc đó mình thuộc tuyến diễn viên chính và đã được nhiều khán giả biết đến. Nhưng không duy trì được phong độ cũng như lên sóng liên tục nên mình chậm lại rất nhiều. Một phần là do khả năng và định hướng lúc đó, một phần nữa là có đủ duyên hay không.

Khoảng từ năm 2012 - 2019, phim sản xuất ít hơn. Về sau ngoài phim điện ảnh và phim truyền hình thì còn có web drama, phim chiếu trên nhiều nền tảng khác nhau. Các anh chị diễn viên vốn đã quá đỉnh và khi được diễn liên tục, lên sóng liên tục thì khả năng của họ càng tốt hơn.

Với bản thân Trang thì còn một lý do là mất nhiều năm để đi học. Mình học văn bằng 2 ở ĐH Luật Hà Nội từ năm 2017, sau đó học Thạc sĩ ở ĐH Thương mại Hà Nội. Mình cũng sinh liên tiếp 2 em bé trong 3 năm, lại mất một khoảng thời gian nữa vì dịch Covid-19. Trong thời gian đó thì mình đi làm thêm nhiều công việc khác nữa.

Mọi người vẫn nghĩ làm diễn viên là sẽ nổi tiếng, hào nhoáng, nhưng đó chỉ là những gì nhìn thấy bên ngoài. Trang được biết các anh chị diễn viên, để có thể theo đuổi nghiệp và tham gia phim, chắc cũng phải có thêm những công việc tay trái, vì đi làm phim không có nhiều thu nhập như mọi người nghĩ.

Thời gian đi quay chiếm rất nhiều thời gian, mỗi bộ phim quay từ 4 - 6 tháng. Vai chính thì cát-xê có thể tính theo tập, còn vai phụ thì chỉ tính theo phân đoạn. Bây giờ mình chưa nhận được tiền nên chưa biết thế nào, nhưng cách đây khoảng 5 năm thì vai phụ được khoảng 400.000 đồng/ phân đoạn và có những ngày chỉ quay một phân đoạn. Còn quần áo, trang bị, di chuyển,... là tự diễn viên chi trả nên những anh chị em còn lửa với nghề hoặc đang theo nghề đều là những người rất đam mê.

Sau khi ra trường - năm 2014, mình cũng làm ở một nhà hát kịch tại Hà Nội, lương 2,1 triệu/ tháng và 3 tháng lấy một lần. Và nói thì có thể khó tin nhưng lúc đó mình vẫn phải xin tiền mẹ để đóng tiền nhà.

Năm 2016, mình nghỉ việc ở nhà hát vì không thể cứ xin tiền mẹ mãi như thế được và đi làm cho các công ty truyền thông, trung tâm Anh ngữ, công ty tư vấn xuất khẩu lao động,... ở những vị trí như content, marketing,... Đi làm công ty thì ít nhất cũng được khoảng 7 - 9 - 10 triệu/ tháng, có lúc được tận 30 triệu/ tháng. Và từ đó mới không phải xin tiền mẹ nữa.

Đến hiện tại công việc của mình vẫn xoay quanh sản xuất nội dung quảng cáo và TMĐT, tổ chức livestream bán hàng,... ai gọi đi livestream là vẫn đi luôn. Nói chung mình không ngại công việc, miễn không sai trái hay vi phạm pháp luật là mình làm. Còn đóng phim thì là đam mê mình muốn theo đuổi, không phải là thu nhập để chi trả cho cuộc sống.

Thủ khoa trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, học lên Thạc sĩ để dễ… cãi nhau với chồng

Có phải quãng ngoài 30 tuổi mở ra nhiều cơ hội để bạn thử sức và đạt được những điều mà trước đây mình không nghĩ tới?

Thật ra mình đạt được rất nhiều thứ từ trước đây rồi, nhưng chắc bây giờ mới đến thời điểm được mọi người biết đến.

Mình là thủ khoa đầu vào của trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2010. Trong 3 năm học ở trường, mình đều được học bổng và cũng thủ khoa đầu ra của trường. Mình là sinh viên tài năng của khoa Sân khấu, trong 2 năm đi thi thì 1 năm được giải 3 và 1 năm được giải nhất.

Năm 2014 mình đầu quân về một nhà hát ở Hà Nội sau khi tốt nghiệp. Năm 2015 mình được Huy chương Bạc của hội diễn toàn quốc, năm 2016 mình được Huy chương Vàng ở liên hoan sân khấu quốc tế có 12 nước tham gia. Tức là hồi trẻ mình cũng đạt được rất nhiều thứ, cũng rất rực rỡ rồi đấy.

Khi đi làm phim, dù không phải có những vai chính nhưng vẫn được mọi người nhớ tới là một điều may mắn với mình. Các thầy cô, đồng nghiệp luôn nghĩ rằng mình có khả năng, có trình độ thì có thể theo đuổi đam mê nhưng đam mê thì không có tiền. Khổ lắm! Thế là mình quyết định rời nhà hát, đi làm trái ngành. Khi mình có thu nhập đủ để trang trải cuộc sống rồi thì năm 2016 - 2017 mới bắt đầu quay lại làm phim.

Vậy khi đã lập gia đình, có 2 con nhỏ mà vẫn có thêm những cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, cảm giác của bạn thế nào?

Lúc chưa có gia đình, mình nghĩ có thể vừa làm nghệ thuật vừa đi làm kiếm tiền ở bên ngoài. Nhưng khi có con thì mỗi lần nhận bất kỳ công việc gì, mình đều tính toán thời gian. Làm gì thì làm, mình vẫn phải về đến nhà lúc 6h30 chiều, vì đó là giờ cực kỳ cao điểm.

Mặc dù ở nhà có ông bà nội và cô giúp việc hỗ trợ, nhưng đến tối là tắm rửa, ăn uống,... trong nhà chỉ có một mình mình đóng vai ác, tất cả mọi người đều đóng vai hiền. Người ác thì chúng nó mới nghe, còn những người nhẹ nhàng thì chúng nó sẽ không nghe đâu. Nên về nhà là mình quát cho con ăn uống, xong lại chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai.

Ví dụ hôm nay mình về muộn thì phải nhờ ông bà đón. Hôm nào ông bà đi làm thì lại nhờ cô mà hôm đó cô đi trực thì 2 vợ chồng bắt buộc phải về đón. Nếu trời bình thường thì không sao, cô giúp việc có thể đón được 2 bạn nhưng trời mưa thì bắt buộc phải nhờ, hoặc phải về đón con, vì các cô ở trường chỉ trông đến 5h30. Cho nên làm bất kỳ công việc gì mình cũng phải tính toán thời gian để dành cho con.

Mình nghĩ đơn giản là trẻ con lớn rất nhanh. Những năm đầu đời, đến khoảng 4 - 5 tuổi, các bạn ấy sẽ cần bố mẹ. Khi các bạn ấy bắt đầu đi học cấp 1, cấp 2 thì sẽ có những niềm vui riêng, không còn cần bố mẹ nữa. Nên bây giờ mình chỉ muốn đi đâu, làm gì thì buổi tối vẫn được về ngủ cùng con. Làm gì thì làm, mình vẫn ưu tiên con cái lên hàng đầu.

Đạt thành tựu công việc khi chưa có gia đình và khi đã có gia đình là hoàn toàn khác nhau đúng không?

Với mình, người chưa có gia đình thì thành công của họ là trình độ học vấn và tài chính. Mình nghĩ trình độ luôn đi đôi với học vấn vì nếu mình có nhiều tiền thế nào đi chăng nữa mà trong đầu không có kiến thức thì cũng không bền lâu được.

Khi có gia đình rồi, có con rồi và cũng có thể nói là có trình độ rồi thì thành tựu quan trọng nhất là gia đình hạnh phúc và bình yên.

Ví dụ như bộ phim Căn Nhà Không Mái Che, chưa bao giờ mình đọc một kịch bản mà khóc được ngay khi chưa ra trường quay như thế. Đúng như cái tên, khi không có người che chở thì những đứa trẻ rất bơ vơ, rất khổ và đoạn sau rất thương. Không biết sau này vợ chồng mình sẽ như thế nào, thật lòng mình không dám nói trước điều gì, nhưng chỉ mong 2 vợ chồng đồng hành để các con lớn lên với hạnh phúc, có đầy đủ bố mẹ.

Thông tin về học vấn của Trang khiến khá nhiều người bất ngờ. Điều gì khiến bạn có động lực học tập đến như vậy?

Có lẽ là bố mẹ chồng và chồng. Các thành viên trong gia đình chồng đều học rất giỏi. Bố mẹ chồng mình đều là bác sĩ chuyên khoa 2 của các bệnh viện lớn tại Hà Nội. Chồng mình cũng học rất giỏi, cấp 3 học chuyên Toán của THPT Chuyên KHTN - ĐHKHTN - ĐHQGHN. Về sau anh đi du học nước ngoài ngành tài chính ngân hàng, về nước học lên Thạc sĩ. Đến khi anh học bằng đại học thứ 2 ở trường ĐH Luật Hà Nội thì gặp và quen mình.

Một phần nữa là mình muốn có cùng trình độ, cùng nhận thức với chồng để vợ chồng mới có thể đồng hành bên nhau được. Nhiều khi vợ chồng cãi nhau mà không thắng được, đến đêm mình mới nghĩ ra câu để cãi tiếp thì cảm thấy hơi quê, nên mình quyết định đi học.

Vừa chăm lo việc nhà, vừa chăm con lại vừa đi học thì bạn cân đối thời gian thế nào?

Đi làm thì vợ chồng có thể đùn đẩy nhau chứ đi học là rất hỗ trợ.

Từ khi mình bầu bạn đầu tiên thì gia đình đã có cô giúp việc đồng hành và trông con. Học văn bằng 2 và Thạc sĩ đa phần là cuối tuần còn trong tuần mình học online vào buổi tối, lúc đó mình nhờ bà hỗ trợ được. Cuối tuần thì do chồng làm ngân hàng, được nghỉ nên trông con cho mình đi học.

Mình cũng nhờ chồng hỗ trợ những cái khó quá. Có những hôm phải viết bài thì mình hay nhờ chồng đứng bên cạnh đọc để mình viết cho nhanh vì phụ nữ sau sinh hay bị mờ mắt lắm, nhìn máy tính một lúc là sót dòng. Chồng cho con ngủ xong đứng bên cạnh đọc mà đọc được tầm 5 câu là lại cãi nhau: “Sao anh đọc nhanh thế?” - “Hôm nay em viết chậm ấy” - “Anh đọc nhanh thì có! Anh đọc chậm thôi”,...

Nói chung mình rất may mắn và sẵn sàng nhả vía cho các bạn có chồng chịu khó và chăm chỉ, rất chăm con. Đó là lý do mình vẫn luôn cố gắng gìn giữ gia đình bình yên.

Thật ra, từ lúc yêu nhau, chồng mình đã là người như vậy. Do từ gia đình của anh, bố mẹ chồng mình rất hạnh phúc, bố quan tâm đến mẹ, nhẹ nhàng với vợ của con. Mình quan sát thấy bố chồng mình quá tuyệt vời và chồng mình cũng như vậy.

Anh đi làm về là sẵn sàng chơi với con, tắm cho con, cho con ăn,... Cuối tuần anh cũng không thích đi ra ngoài mà thích ở nhà ôm con, có khi còn giục mình đi chơi để ở nhà trông con cho. Nhờ vậy mà việc học của mình cũng không gặp vấn đề gì.

Đặc biệt, không hiểu tính ở đâu ra, là chồng mình thích dọn dẹp. Quần áo của mình để ở đâu mình không nhớ, nhiều khi muốn lấy đồ đi quay cũng phải gọi: “Anh ơi, cái này của em anh để ở đâu, cái kia của em anh để ở đâu?”. Chồng mình thích ngăn nắp. Có hôm cô giúp việc phơi quần áo xong rồi nhưng 3h sáng anh vẫn đứng phơi lại kiểu cái áo này phải ở chỗ này, cái quần kia phải ở chỗ kia, mỗi cái móc là phải cách nhau 2 ô. Nhiều khi nhiều quần áo quá, mình gấp hay bị đổ thì anh lôi ra gấp lại.

Để chồng quản lý tài chính gia đình: Tiền của mình là của mình, tiền của chồng là của chung

Chồng Trang cũng có quay clip cùng bạn trên Facebook. Bạn có cần thời gian thuyết phục anh ấy lên sóng cùng không? Và lúc quay clip cùng nhau thì hai vợ chồng có cãi nhau không?

Thật ra thì… *cười* Anh ấy sống cùng một người vợ như mình nên luôn trong trạng thái… phòng thủ, quá mệt mỏi rồi. Đa phần những clip của mình đều là đời thường, ở nhà thế nào thì clip là như vậy, gần như hai vợ chồng không phải diễn nhiều. Nhưng nhiều người hơi ngại, bị ngượng khi có ống kính máy quay nên mình sẽ hỗ trợ để anh ấy tự nhiên nhất.

Chỗ hướng dẫn thì mình có kinh nghiệm đi chia sẻ ở các doanh nghiệp về mảng diễn xuất, xây kênh và làm nội dung nên cũng vận dụng chia sẻ lại với chồng. Trộm vía là anh diễn cũng rất tự nhiên, chính xác là không phải diễn gì cả, tất cả đều là đời sống bình thường rồi.

Còn chuyện tài chính hôn nhân thì sao? Vợ chồng Trang có những thống nhất về chi tiêu không? Ví dụ chồng đưa hết lương cho vợ cầm chẳng hạn…

Với mình, cái bài "đưa hết tiền cho vợ quản lý" là hết sức sai lầm. Mình không biết các nhà khác thế nào, nhưng người cầm tiền là người cực kỳ đau đầu, thề luôn. Khi chỉ có 2 vợ chồng thì còn đơn giản, nhưng khi có con thì có tiền đóng học cho con, tiền xe, tiền ma chay hiếu hỉ, tiền ông bà nội ngoại,...

Vì vậy mình không cầm tiền, chồng mình là người cầm tiền. Tiền của mình thì mình chi cho mình, tiền của chồng là tiền chung, chồng chi tiêu tất cả mọi thứ trong gia đình. Mình vẫn luôn quan điểm rằng: “Ô! Anh học tài chính mà, anh làm ngân hàng mà, anh là người hiểu hết về con số, chi tiêu nên anh tự cân đo đong đếm. Còn em có biết gì đâu, em chỉ ở nhà nuôi con thôi mà”.

Chồng mình không bao giờ biết được mình kiếm được bao nhiêu tiền, vì mình không tiết lộ còn lương của anh cố định từng đấy, có OT, có thưởng là mình biết hết. Có những tháng chi vượt quá, ví dụ hỏng xe, hỏng này kia,... thì anh sẽ hỏi mình: "Em còn tiền không thì em chuyển cho anh, vì tháng này anh phải chi này chi kia” rồi mình chuyển cho anh.

Nói chung là đừng bao giờ cầm tiền, vì ngày trước mình cũng đã từng cầm rồi chi tiêu toàn âm thôi, rồi phải móc tiền của mình ra thôi. Nên tốt nhất là để người đàn ông, người trụ cột của gia đình tự cầm tự tiêu. Mình vui vì mình vẫn làm chủ mà anh cũng vui vì được cầm tiền, tiêu tiền. Tất cả đã được tính toán rồi!

Còn nhà cửa thì sao? Bạn có đặt ra cột mốc tài chính nào trước 40 tuổi không?

Chồng mình đã có nhà từ trước khi cưới nên mình không phải lo gì cả, cưới là dọn về ở với nhau thôi. Nó cũng đỡ được nhiều vì nếu 2 vợ chồng tự đi làm rồi gom góp mua nhà là vất vả lắm, không biết khi nào mới mua được.

Cột mốc tài chính tài sản trước 40 tuổi thì trộm vía mình đạt được rồi, giờ đang đi làm để trả nợ cho cột mốc đấy.

Cuối cùng, bạn muốn 2 con gái lớn lên sẽ thấy hình ảnh một người mẹ như thế nào?

Thật lòng mình mong con sẽ chịu khó, hiếu học như ông bà bố mẹ, cô cậu. Các con có thể làm tất cả những gì con thích nhưng đầu tiên phải học tốt đã. Khi học tốt rồi thì có thể đổi sang bất kỳ đam mê nào, hoặc làm song song. Ông bà bố mẹ đều là những người đi học nhiều thì nếu có con chê mình là mình có thể lấy những tấm bằng ra nói cho con biết.

Tất nhiên trong thời đại bây giờ, bằng cấp không thể hiện được nhiều. Nhưng bất kỳ ai nhìn vào bằng cấp mà bạn có thì cũng sẽ công nhận rằng bạn thật sự cầu thị, thật sự muốn đầu tư vào tri thức.

Mình cũng luôn nói với những đứa em thân quen rằng: “Muốn lấy một người chồng tốt không? Muốn gặp được một người chồng như anh Linh - tức là chồng mình - không? Thì chịu khó đi học vào”. Bởi vì khi đi học, mình sẽ tìm được những người cũng có nhu cầu học giống mình, mây tầng nào gặp gió tầng đó.

Quan điểm của mình rất rõ ràng như vậy.

Một số khoảnh khắc khác của Trang Moon tại buổi trò chuyện

Cảm ơn Trang Moon vì những chia sẻ!