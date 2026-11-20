Chia sẻ với chúng tôi, Thúy Mỵ cho biết tiết mục của lớp không chỉ được lựa chọn biểu diễn trong lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 mà còn xuất sắc giành giải Nhất tại hội thi văn nghệ.

Mới đây, clip ghi lại màn biểu diễn văn nghệ của một nữ sinh lớp 12 bất ngờ viral, thu hút 1,4 triệu lượt xem và hàng nghìn trên mạng xã hội TikTok.

Đoạn cắt clip biểu diễn văn nghệ đang viral. Nguồn: Thúy Mỵ.

Camera tập trung vào cô nữ sinh tóc tém với gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai và thần thái tự tin. Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, cô bạn còn ghi điểm nhờ những động tác múa mềm mại, uyển chuyển, kết hợp khá ăn ý với nhịp điệu của tiết mục. Phần trình diễn tự nhiên, dứt khoát cũng là một trong những lý do khiến nhiều người dành lời khen cho nữ sinh này.

Thúy Mỵ nhận về nhiều lời khen ngợi về cả nhan sắc lẫn điệu múa.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, tiết mục được trình diễn trong ngày 14/11, tại Hội thi văn nghệ “Khúc ca tri ân” chào mừng 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), do Đoàn trường tổ chức.

Sau khi clip lan truyền, không ít người tò mò về danh tính nhân vật, thậm chí đặt câu hỏi liệu đây là giáo viên, diễn viên múa hay học sinh của trường. Nhiều bình luận dành lời khen cho nhan sắc và phần trình diễn của cô bạn: “Xinh quá, cô này dạy môn gì mà nhan sắc cực phẩm vậy”, “Bạch nguyệt quang luôn đó, đã xinh còn múa hay”, “Tuy tóc ngắn mà vẫn nữ tính, dịu dàng”, “Bạn này chắc tương lai đi thi hoa hậu”, “Trời đỉnh”...

Liên hệ với chủ nhân clip và cũng là cô gái đang nhận về nhiều lời khen ngợi nêu trên. Cô bạn cho biết mình tên là Mai Thị Thúy Mỵ, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Giao Thủy C, Ninh Bình. Khi thấy video viral trên mạng xã hội, Thúy Mỵ vừa vui vừa bất ngờ khi nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến. Ban đầu, nữ sinh chỉ đăng tải clip với mục đích lưu lại kỷ niệm.

Thúy Mỵ hiện là nữ sinh lớp 12.

Trước những lời khen về ngoại hình và gợi ý thử sức ở các cuộc thi hoa hậu, Thúy Mỵ cho biết rất vui và trân trọng sự yêu mến của mọi người, nhưng hiện chưa nghĩ đến chuyện này.

Chia sẻ thêm về tiết mục đang viral, Thúy Mỵ cho biết phần trình diễn có tên “Khải hoàn ca Tây Bắc”, dài khoảng 4 phút 30 giây. Cả nhóm đã dành khoảng hai tuần để tập luyện. Vốn yêu thích múa hát, cô bạn thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của trường và chủ yếu tự tập, không theo học tại trường lớp đào tạo nghệ thuật nào.

“Văn nghệ nào cũng không thiếu em và lần này cũng vậy. Quá trình tập luyện khá vất vả vì lớp em có mấy bạn học đội tuyển học sinh giỏi nên khá khó khăn trong việc xếp lịch. Cộng thêm việc tụi em cuối cấp nên lịch học khá dày, nhưng bọn em đều cố gắng hết mình nên việc tập và thuộc bài khá nhanh”, cô bạn chia sẻ.

Cô bạn trong lễ kỷ niệm sáng 20/11.

Tiết mục đạt giải nhất.

Sau buổi sơ duyệt vào ngày 14/11, tiết mục của lớp 12A1 đã được lựa chọn để biểu diễn chính thức trong chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường vào sáng 20/11. Nỗ lực của cả nhóm cũng được đền đáp khi tiết mục giành giải Nhất tại hội thi, đồng thời nhận thêm giải Tiết mục được yêu thích nhất trên fanpage Trường THPT Giao Thủy C.

Đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ với Thúy Mỵ và các thành viên lớp 12A1 trong năm học cuối cấp, khi tiết mục văn nghệ không chỉ mang về giải thưởng mà còn giúp cô bạn bất ngờ được đông đảo cư dân mạng biết đến.