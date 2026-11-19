Món quà độc đáo này đang viral trên nhiều nền tảng mạng xã hội, khiến người xem ấn tượng và thích thú.

Ngày 20/11 - ngày Nhà giáo Việt Nam, bên cạnh những lời chúc và bó hoa tươi thắm, nhiều người cũng dành thời gian chuẩn bị những món quà nhỏ để gửi lời cảm ơn đến thầy cô. Có người chọn những món quà thiết thực, có người lại muốn tạo bất ngờ bằng một món quà độc đáo, quyết không đụng hàng với ai. Mới đây, câu chuyện phụ huynh mang vịt đến tặng cô giáo của các con đã khiến cộng đồng mạng thích thú.

Bài đăng về món quà 20/11 viral trên MXH

Màn tặng quà độc đáo trong dịp 20/11 năm nay (Clip: Mai Hằng)

Trong bài đăng vào ngày 18/11, người mẹ cẩn thận đặt những chú vịt trắng muốt vào giỏ quà được chuẩn bị gọn gàng, xinh xắn rồi mang đến lớp tặng các cô giáo. Nằm im trong những chiếc giỏ, đàn vịt trở thành món quà 20/11 có một không hai. Màn tặng quà bất ngờ khiến các cô giáo bật cười thích thú, trong khi các bé cũng hào hứng ùa lại xem, không giấu được vẻ tò mò trước món quà đặc biệt của mẹ.

Đính kèm là lời chúc của phụ huynh: "Nhân ngày 20/11, em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô - những người đã dành cả trái tim và tâm huyết để soi sáng con đường tri thức cho chúng em và các con của chúng em. Chúc các cô luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Em xin gửi tặng món quà nhỏ bé nhưng đầy chân thành".

Món quà có phần đặc biệt này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên MXH. Bài đăng được chia sẻ rầm rộ, chỉ sau một ngày đã nhận về hơn 31 nghìn lượt yêu thích cùng 4,3 nghìn bình luận, đồng thời được chia sẻ trên nhiều nền tảng.

Nhiều người vừa bất ngờ vừa bật cười trước cách thể hiện tình cảm dân dã nhưng cũng rất dễ thương của phụ huynh. Dưới bài đăng, dân mạng để lại hàng loạt bình luận hài hước: "Nhà tui cũng trại gà vịt chả lẽ là vậy ta? Mà về tội nghiệp các cô, đã dạy mệt rồi còn phải làm sạch lông vịt nữa", "Sáng thấy bà đăng tặng trứng gà, tối thêm bà này tặng vịt", "Hôm qua t thấy có bạn tặng thầy cả xô trứng tưởng là thôi rồi. Nay bà tặng hẳn vịt",...

Cận cảnh những chú vịt

Chia sẻ với chúng tôi, chủ nhân bài đăng là Mai Hằng (sinh năm 1998), hiện kinh doanh tự do và sinh sống tại xã Quảng Oai, Hà Nội. Hằng cho biết vợ chồng cô có hai con, lần lượt 4 và 5 tuổi, đều đang học mầm non. Hai bé học ở 2 lớp khác nhau, tổng cộng có 5 cô giáo phụ trách. Nhân dịp 20/11, cô quyết định chuẩn bị quà cho tất cả các cô.

Vốn trong nhà có đàn vịt do bố ruột nuôi, Hằng nghĩ ngay đến việc mang những chú vịt này đến trường. Cô chia sẻ: "Chỗ nhà mình sống đơn giản dân dã thôi, nghĩ nhà có gì tặng nấy cho chân thật. Mình cũng muốn làm khác mọi người nên quyết định mang đi tặng cô giáo của các con luôn. Lúc mang đến lớp thì các cô giáo rất ngạc nhiên và buồn cười còn các con thì ồ lên thích thú và tò mò".

Mai Hằng

Về quá trình chuẩn bị món quà, Mai Hằng cũng không cần tốn nhiều thời gian hay công sức. Những chú vịt được tặng đều có bộ lông trắng muốt, sạch sẽ không phải vì đã được tắm rửa hay vệ sinh riêng cho vịt trước khi mang đi tặng. Thay vào đó, nhà có sẵn hồ nên đàn vịt được bơi lội, tắm rửa ở đây suốt ngày và lúc nào cũng trắng như vậy.

Với Hằng, món quà xuất phát từ những gì gia đình sẵn có, vừa gần gũi vừa thể hiện được thành ý. Cô cũng không nghĩ bài đăng lại nhận được sự quan tâm lớn đến vậy. Trước hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ, người mẹ trẻ cho biết bản thân khá bất ngờ, bởi sức lan tỏa vượt xa tưởng tượng ban đầu.