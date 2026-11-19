Đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Loan lên tiếng công khai về vấn đề này trên mạng xã hội.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa Ngọc Loan và NTK Đỗ Long được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý. Trong đó, Đỗ Long tò mò đặt câu hỏi về việc liệu những video nấu ăn, cắm hoa, trang trí nhà cửa chỉn chu của người đẹp có được thực hiện với sự hỗ trợ của ê-kíp hay không. Trước thắc mắc này, Ngọc Loan tiết lộ hầu hết các công đoạn đều do cô tự thực hiện, còn hài hước ví mình như một "công ty trách nhiệm một thành viên".

Ngọc Loan lần hiếm hoi trả lời thắc mắc của netizen về việc có ekip quay dựng phía sau các clip nấu ăn, cắm hoa tại biệt thự.

"Quay bằng điện thoại là chính. Sau đó mình mua một cái chân quay về rồi dựng lên quay thôi. Quay xong thì mình sẽ tự edit video thôi. Nói chung là công ty trách nhiệm một thành viên đó, làm từ a tới á luôn đó.

Thật ra mình nghĩ là mỗi người sẽ có một sở thích khác nhau. Đối với mình thì sở thích của mình là được chăm chút cho ngôi nhà của mình, decor trang trí làm đẹp cho ngôi nhà, tại vì thực ra nếu mình có đi du lịch hay đi tới bất kỳ nơi nào khác thì ngôi nhà vẫn là điều quan trọng nhất, thoải mái nhất", Ngọc Loan chia sẻ.

Phú bà này vốn được nhiều người biết đến với những content nấu ăn, cắm hoa, trang trí nhà cửa thể hiện sự khéo léo, đảm đang. Các video đều được thực hiện chỉn chu, đẹp mắt từ góc quay đến thành phẩm nên không ít người tò mò liệu có ê-kíp đứng phía sau hỗ trợ cô hay không.

Phú bà mê chăm sóc nhà cửa.

Đây cũng là lần đầu Ngọc Loan trực tiếp lên tiếng về thắc mắc này. Cách trò chuyện nhẹ nhàng, duyên dáng cùng giọng nói ngọt ngào của Ngọc Loan nhận được nhiều lời khen. Không ít người còn nhận xét cô có cách ứng xử khéo léo, EQ cao, biết cách trả lời vừa tinh tế vừa tạo thiện cảm. Không ít người cũng bày tỏ sự bất ngờ khi biết cô gần như tự mình đảm nhận mọi công đoạn, bởi trước đó nhiều người nghĩ rằng một "phú bà" như Ngọc Loan hẳn phải có trợ lý hay ê-kíp riêng.

Một số bình luận của cư dân mạng: “Bả xinh sang mà nói chuyện đáng yêu quá, giọng nói cũng hay nữa”, “Chị trả lời khéo quá, có đi đâu cũng không bằng nhà”, “Trời, thế mà trước nay em cứ tưởng chị có ekip đó, sao cái gì chị cũng giỏi hết vậy, không có chỗ nào mà chê”, “Bả trả lời yêu quá, người đâu đẹp người đẹp cả nết”,...

Trước đó, trong một clip tự làm tàu hũ, hình ảnh phản chiếu qua chiếc gương phía sau vô tình hé lộ cảnh Ngọc Loan tự đặt máy quay và thực hiện các công đoạn. Chi tiết này từng khiến cư dân mạng chú ý, nhiều người cũng từ đó cho rằng người đẹp thực sự tự tay đảm nhận phần lớn công việc phía sau những video đời thường của mình.

Phần phản chiếu trong gương hé lộ "ekip" của Ngọc Loan chỉ có một mình cô.

Ngọc Loan Trần sinh năm 1993, được nhiều khán giả biết đến sau khi tham gia The Face Vietnam 2016 trong đội của Phạm Hương. Sau chương trình, cô không hoạt động giải trí quá sôi nổi mà tập trung nhiều hơn cho công việc kinh doanh. Hiện người đẹp đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành tại một bệnh viện thẩm mỹ ở TP.HCM.

Những năm gần đây, Ngọc Loan thu hút sự chú ý trở lại thông qua các nội dung chia sẻ cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội. Không chỉ có diện mạo xinh đẹp, phong cách thời trang sang trọng, cô còn thường xuyên khiến người theo dõi trầm trồ bởi sự khéo léo trong chuyện bếp núc và chăm chút nhà cửa.

Từ những món ăn truyền thống, bánh, đồ ăn vặt, đến các món Âu - Á, Ngọc Loan đều tự tay chuẩn bị và dành nhiều thời gian cho khâu trình bày. Bên cạnh nấu nướng, cắm hoa và trang trí nhà cửa cũng là những nội dung quen thuộc trên trang cá nhân của Ngọc Loan. Cô thường tự tay lựa chọn hoa, phối màu và sắp xếp các chi tiết trang trí theo từng dịp đặc biệt. Những thành phẩm được đầu tư chỉn chu khiến nhiều người theo dõi dành lời khen cho sự tỉ mỉ, đảm đang của người đẹp.

Phú bà chăm nấu ăn, cắm hoa, và trang trí nhà cửa.

Hiện tại, Ngọc Loan sống trong một căn biệt thự tại TP.HCM với tầm nhìn hướng về Landmark 81. Không gian có thiết kế theo phong cách tân cổ điển, sử dụng gam trắng kem chủ đạo, kết hợp sân vườn và nhiều tiểu cảnh xanh. Bên trong, khu vực phòng khách được bài trí cầu kỳ với các chi tiết đá vân cam ánh vàng, nội thất mạ vàng và hệ thống đèn pha lê. Trong khi đó, căn bếp rộng rãi với bàn ăn dài và vách kính lớn cũng là một trong những góc xuất hiện thường xuyên nhất trong các video của cô.

Ngọc Loan sống trong căn biệt thự view nhìn thẳng Landmark 81.

Không cần xuất hiện quá thường xuyên tại các sự kiện giải trí, Ngọc Loan vẫn duy trì được sự quan tâm trên mạng xã hội nhờ những nội dung gần gũi nhưng được đầu tư kỹ lưỡng. Và qua chia sẻ mới nhất, có thể thấy phía sau những video đẹp mắt ấy phần lớn là sự tự tay thực hiện cùng sở thích chăm chút cho không gian sống của chính người đẹp.

Ảnh: FBNV, TikTok NV