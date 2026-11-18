Chọn được căn phòng ưng ý, chốt được mức giá hợp lý luôn là ưu tiên hàng đầu của người đi thuê nhà. Thế nhưng, khi cái vòi nước bỗng dưng dở chứng lúc nửa đêm hay hóa đơn tháng này xuất hiện một khoản "trên trời rơi xuống", bạn sẽ gọi ai?

‏Đây là bài toán đau đầu mà giới trẻ thường chỉ nhận ra khi đã chuyển vào ở, và cũng chính là "nỗi đau" mà Homelax muốn giải quyết ngay từ ngày đầu xây dựng dịch vụ chăm sóc cư dân.‏

‏Không gian sống lý tưởng không chỉ dừng lại ở nội thất đẹp, mà còn ở sự an tâm khi luôn có người hỗ trợ giải quyết mọi sự cố phát sinh

‏Những sự cố "dở khóc dở cười" thường đến sau ngày nhận chìa khóa‏

‏20h30 tối, nước từ bồn rửa bất ngờ trào ngược lênh láng xuống sàn. Mai - một nhân viên văn phòng trẻ vừa dọn ra ở riêng tại Hà Nội – hoảng hốt vội nhấc bổng túi đồ lên ghế và lấy khăn chặn nước. Trong lúc bối rối, cô chụp ngay hiện trạng để gửi yêu cầu cho bộ phận chăm sóc cư dân. Lúc đi xem phòng, Mai đã hỏi rất kỹ giá thuê và tiền điện nước, nhưng phải đến khoảnh khắc trớ trêu tối hôm ấy, cô mới nghĩ đến một câu hỏi sống còn khác: Khi căn phòng gặp sự cố, ai sẽ là người giúp cô xử lý?‏

‏Người trẻ ra riêng lần đầu mang theo vô vàn nỗi lo toan: Tiền nhà mỗi tháng ngốn mất bao nhiêu phần trăm lương? Căn phòng đã có sẵn những gì và cần sắm sửa thêm gì trước khi chuyển đến? Dù đã tìm được bến đỗ phù hợp với ngân sách, họ vẫn cần nắm rõ tình trạng thực tế của căn phòng lúc bàn giao và cách liên hệ "cứu viện" khi có việc phát sinh.‏

‏Những sự cố hỏng hóc "từ trên trời rơi xuống" lúc nửa đêm luôn là nỗi ám ảnh

‏Homelax ra đời từ chính mong muốn thu hẹp khoảng cách giữa hình ảnh lúc đi xem phòng và trải nghiệm thực tế khi sống trong đó. Thương hiệu tập trung vào ba cam kết mà người thuê có thể tự mình kiểm chứng: Thông tin thuê và chi phí rõ ràng; tình trạng phòng được ghi nhận chuẩn xác lúc bàn giao; và luôn có người tiếp nhận yêu cầu 24/7 trong suốt thời gian ở. Việc tự tay vận hành trực tiếp cho phép đội ngũ xâu chuỗi liền mạch mọi khâu, từ lúc bàn giao thiết bị đến những khi cần kiểm tra hay sửa chữa.‏

‏Chia sẻ về lý do chọn con đường vận hành trực tiếp, người sáng lập Homelax trải lòng:‏‏ "Từng chứng kiến một bạn trẻ phải hì hục tát nước ra khỏi phòng giữa đêm khuya vì vỡ ống nước mà không gọi được chủ nhà, hay chị chủ nhà mới sinh chưa đầy tháng vẫn phải ôm con nhỏ lóc cóc đi xử lý sự vụ cho khách thuê. Những tình huống thực tế ấy khiến chúng tôi nhận ra: Cung cấp một không gian đẹp mới chỉ là bề nổi. Các bạn trẻ xa nhà cần một người đồng hành thực sự để dựa vào những lúc hoạn nạn, và bản thân những người chủ nhà cũng cần được trút bỏ gánh nặng quản lý vụn vặt. Đó là lý do Homelax kiên quyết tự tay vận hành và chăm sóc cư dân sau khi họ nhận phòng, thay vì khoán trắng cho bên thứ ba, để đảm bảo cả người đi thuê lẫn người cho thuê đều được thảnh thơi, không một ai bị bỏ lại phía sau." ‏

‏Chăm sóc cư dân: Khởi đầu từ những chi tiết "nhỏ nhưng có võ"‏

‏Trước ngày xách vali đến, một bảng thông tin minh bạch sẽ giúp người thuê nắm chắc mình phải trả những khoản nào hằng tháng và phòng có sẵn những món đồ gì. Khi bàn giao, việc hai bên cùng kiểm tra và ghi nhận tình trạng thiết bị sẽ là căn cứ đối chiếu chuẩn xác nếu có vấn đề về sau. Đây cũng là lúc cư dân được hướng dẫn chi tiết cách báo tin cho đội ngũ hỗ trợ qua đâu khi cần.‏

Đội ngũ Homelax túc trực xử lý sự cố nhanh chóng

Trở lại với pha "nhấn chìm" bồn rửa của Mai. Với một yêu cầu báo lỗi, người tiếp nhận của Homelax sẽ lập tức hỏi rõ: nước còn trào hay đã ngừng, khu vực nào bị ảnh hưởng để "bắn" đủ thông tin cho đội kỹ thuật. Người làm kỹ thuật sẽ nhanh chóng có mặt kiểm tra đường thoát nước, xử lý và thử xả lại. Đặc biệt, nếu nước đã lan ra khu vực sinh hoạt, đội ngũ điều phối sẽ cử ngay người dọn dẹp vệ sinh lại như mới. Trong suốt quá trình đó, cư dân luôn được cập nhật "real-time": ai đang xử lý, tiến độ đến đâu và bao giờ có thể dùng lại bồn rửa.‏

‏Phần việc của người chăm sóc cư dân tại Homelax không hề khép lại khi kỹ thuật rời phòng. Vài ngày sau, họ sẽ chủ động liên hệ lại xem nước đã thoát bình thường chưa và ghi nhận ngay nếu vấn đề lặp lại. Nhờ người tiếp nhận nắm sát diễn biến sự cố, cư dân có thể báo thêm trong cùng một cuộc trao đổi mà không phải mệt mỏi kể lại từ đầu. Sự tận tâm của một "quản gia" hiện đại được thể hiện rõ nhất qua những lần cập nhật và kiểm tra chéo tỉ mỉ như vậy.‏

‏Gác lại âu lo nhà cửa, sống hết mình với đam mê‏

‏Sau tối hôm ấy, câu chuyện của Mai được khép lại bằng một sự nhẹ nhõm vô hình trong sinh hoạt thường ngày.‏

‏Nhớ lại trải nghiệm sự cố đầu đời, Mai hào hứng tâm sự: ‏‏"Trước kia đi thuê, mỗi lần đồ đạc hỏng hóc là mình cực kỳ stress vì phải tự loay hoay gọi thợ rất phiền phức. Lần này mọi chuyện được Homelax giải quyết êm ru, lại còn dọn dẹp sạch sẽ y như cũ. Mình bớt hẳn nỗi lo nơm nớp chuyện nhà cửa, thời gian buổi tối bây giờ chỉ việc thư giãn sạc lại năng lượng, yên tâm dành trọn 100% tâm trí cho công việc và cuộc sống cá nhân!"‏

‏Cư dân Homelax hoàn toàn an tâm thư giãn và dành trọn vẹn tâm trí cho công việc, cuộc sống cá nhân

‏Hơn cả một không gian lưu trú, Homelax muốn người thuê có thể an tâm tập trung vào những điều quan trọng hơn trong cuộc sống. Sứ mệnh ấy bắt đầu từ việc giúp các bạn trẻ hiểu rõ mình đang thuê gì, biết liên hệ với ai và chắc chắn nhận được phản hồi tận tâm cho đến khi sự cố có kết quả. Với những người trẻ đang chập chững bước vào cuộc sống độc lập, đó mới thực sự là ý nghĩa trọn vẹn của thông điệp "An tâm sống tốt hơn".‏

‏Tìm phòng trống tại hệ thống ‏‏Homelax.vn‏‏ để được chăm sóc trọn vẹn hơn!‏