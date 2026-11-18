Hình ảnh Hoàng Yến Chibi tất bật chạy bàn khiến nhiều người chú ý.

Nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng bên cạnh hoạt động nghệ thuật, sáng tạo nội dung còn thử sức với công việc kinh doanh, từ mở nhà hàng, quán cà phê đến phát triển các thương hiệu thời trang riêng. Với không ít người, đây là hướng đi mới bên cạnh công việc vốn đã quen thuộc. Và nhân vật vừa gia nhập đường đua kinh doanh này là Hoàng Yến Chibi.

Hoàng Yến Chibi

Ngày 17/11 vừa qua - sau vài ngày chạy thử, Hoàng Yến Chibi đã chính khai trương quán phở gà tại Nhà Bè (TP.HCM). Sau khi thông tin này được chia sẻ, hoạt động kinh doanh của Hoàng Yến nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khung cảnh bên trong quán phở của Hoàng Yến Chibi tiếp tục thu hút sự chú ý. Có thể thấy, nhiều bàn ăn gần như kín khách, chủ quán cũng trực tiếp tham gia chạy bàn, hỗ trợ khách hàng. Đáng nói, dù đang bị sốt, Hoàng Yến vẫn tất bật với công việc trong ngày đầu quán đi vào hoạt động chính thức.

Tình hình kinh doanh quán phở gà của Hoàng Yến Chibi (Clip: @hieudaypodcast)

Trên Threads, nữ ca sĩ cũng cập nhật tình hình buôn bán trong ngày khai trương. Cô hào hứng chia sẻ: “Khai trương tính bán từ sáng đến tối. 10h hết sạch”. Chia sẻ ngắn gọn này nhanh chóng nhận được sự chú ý, nhiều người để lại bình luận chúc mừng khi quán vừa mở bán đã có lượng khách đông đảo.

Không chỉ cập nhật chuyện kinh doanh, Hoàng Yến Chibi còn có những chia sẻ khá thoải mái về hành trình khởi nghiệp và tiết lộ số tiền đang nợ để khởi nghiệp lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, trong bình luận trả lời cư dân mạng ở chủ đề dành cho những người sinh năm 1995 trên Threads vào ngày 16/11, Hoàng Yến Chibi cho biết: “Mình cũng 1995, cũng mới khởi nghiệp quán phở gà nhỏ xinh. Cũng nợ xx tỉ nhưng mà vui bạn ạ. Cứ thoải mái thôi ấy, nợ rồi sẽ trả được mà giữ sức khỏe là điều thiết yếu nhất nha. Bình thản mà tiến lên, an yên là được hết haha”.

Thái độ chia sẻ tích cực, không ngại nhắc đến áp lực tài chính khi bắt đầu kinh doanh của Hoàng Yến khiến nhiều người ấn tượng. Qua những chia sẻ này, có thể thấy cô cũng đang khá hào hứng với vai trò mới, dù công việc kinh doanh cũng đi kèm không ít áp lực và vất vả.

Hoàng Yến Chibi tiết lộ áp lực tài chính khi khởi nghiệp

Trong những ngày qua, Hoàng Yến Chibi trực tiếp chạy bàn (Ảnh: Hoàng Yến Chibi)

Trước đó, trong đoạn clip giới thiệu việc mở quán, Hoàng Yến cho biết cô muốn bắt đầu công việc kinh doanh để mẹ có thêm một công việc riêng sau nhiều năm đồng hành, hỗ trợ con gái hoạt động nghệ thuật. Mẹ của nữ ca sĩ vốn có sở trường nấu các món ăn Hà Nội, từng trực tiếp kinh doanh quán ăn và cũng là người hỗ trợ cô trong chuyện bếp núc, nấu nướng. Thực đơn của quán ngoài phở gà còn có những món mang hương vị Hà Nội như bún thang.

Hoàng Yến Chibi cũng khẳng định thêm rằng việc mở quán không đồng nghĩa với chuyện tạm dừng ca hát. Cô vẫn sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật song song với công việc kinh doanh mới.

Sinh năm 1995, Hoàng Yến Chibi (tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Yến) được khán giả biết đến sau khi giành ngôi Á quân Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình, ghi dấu qua các bộ phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Tháng Năm Rực Rỡ, Thất Sơn Tâm Linh,... Năm 2024, nữ nghệ sĩ là chị đẹp nhỏ tuổi nhất tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió.

Một số hình ảnh khác của Hoàng Yến Chibi

(Ảnh: FBNV)