Có một thời, Robert Pattinson là chàng ma cà rồng khiến hàng triệu cô gái tuổi teen mơ mộng. Gần hai thập kỷ sau, anh trở thành James Bond - một trong những biểu tượng nam tính nổi tiếng nhất lịch sử điện ảnh. Nhưng câu chuyện thú vị nhất không nằm ở màn thăng tiến từ Edward Cullen đến điệp viên 007. Nó nằm trong quãng đường vòng vèo giữa hai nhân vật ấy: những năm tháng Pattinson chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn, thử nghiệm những vai diễn kỳ quặc, làm việc với các đạo diễn lập dị và đánh đổi sự chú ý của đám đông để khám phá những khả năng khác của chính mình.

Anh không cần phủ nhận quá khứ để trưởng thành. Anh chỉ không muốn dành phần đời còn lại để đóng vai người mà quá khứ từng yêu thích.

1. Chàng ma cà rồng và điệp viên 007

Nếu có một cuộc thi tìm kiếm sự nghiệp điện ảnh với những cú chuyển hướng khó đoán nhất, Robert Pattinson hẳn là một ứng viên đáng gờm. Năm 2008, anh bước vào thế giới của Twilight với gương mặt đẹp đến mức gần như phi thực tế, làn da trắng nhợt, mái tóc rối và ánh mắt u sầu của Edward Cullen - chàng ma cà rồng hơn một trăm tuổi nhưng có tâm hồn của một thiếu niên đang yêu lần đầu. Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, biến Pattinson thành thần tượng của hàng triệu cô gái và đưa anh vào một dạng danh tiếng mà không phải diễn viên nào cũng có cơ hội trải nghiệm. Gần hai thập kỷ sau, ngày 16/11/2026, Amazon MGM Studios công bố anh là James Bond tiếp theo, kế nhiệm Daniel Craig trong vai điệp viên 007. Từ một chàng trai lãng mạn không dám đến gần người mình yêu vì sợ lỡ tay làm cô ấy bị thương, Pattinson chuẩn bị khoác lên mình bộ tuxedo, cầm khẩu súng và bước vào thế giới của những cuộc truy đuổi, âm mưu quốc tế, xe Aston Martin và những ly martini lắc chứ không khuấy. Nếu Edward Cullen là hình mẫu tình yêu lý tưởng của một thế hệ, James Bond lại là biểu tượng của sự quyến rũ, quyền lực và nam tính đã tồn tại hơn sáu thập kỷ trên màn ảnh. Có lẽ không nhiều diễn viên có thể đi từ biểu tượng này sang biểu tượng khác với một khoảng cách hình tượng lớn đến vậy.

Nhưng điều đáng nói không phải là Pattinson đã đi được bao xa. Điều đáng nói là anh đã đi bằng con đường nào. Giữa Edward Cullen và James Bond là một thập kỷ mà nam diễn viên người Anh dường như cố tình làm mọi thứ để không trở thành phiên bản lặp lại của chính mình: đóng một tên tội phạm tuyệt vọng trong Good Time, một người trông hải đăng dần mất trí trong The Lighthouse, một tù nhân bị đưa vào không gian trong High Life, một đặc vụ bí ẩn trong Tenet, rồi một Batman trầm uất, mất ngủ và có phần bất ổn. Anh tìm đến những đạo diễn có cá tính nghệ thuật mạnh, chấp nhận những nhân vật khó chịu, những câu chuyện kỳ dị và cả những bộ phim không được thiết kế để chiều lòng số đông. Có lúc, Pattinson dường như quan tâm đến việc làm khán giả bối rối hơn là khiến họ tiếp tục yêu mình.

Vì thế, việc anh trở thành James Bond không đơn thuần là một màn trở lại của ngôi sao từng được yêu thích. Nó giống một nghịch lý thú vị: người đã dành nhiều năm mở rộng bản thân ra ngoài một hình tượng đại chúng nay lại được trao một trong những hình tượng đại chúng lớn nhất thế giới. Nhưng có lẽ chính điều đó mới làm câu chuyện của Pattinson đáng chú ý. Anh không cần phải lựa chọn giữa một diễn viên nghiêm túc và một ngôi sao giải trí, giữa điện ảnh độc lập và những bộ phim bom tấn, giữa quá khứ và tương lai. Anh đã dành đủ thời gian để có thể bước vào nhiều thế giới khác nhau mà không nhất thiết phải thuộc về duy nhất một thế giới nào.

2. Khi cả thế giới muốn bạn mãi là một người

Trước khi trở thành James Bond, Robert Pattinson từng là Edward Cullen. Và nếu có ai hiểu sức nặng của việc bị công chúng đồng nhất với một nhân vật hư cấu, đó hẳn là anh.

Khi bắt đầu quay Twilight, Pattinson mới 21 tuổi. Thành công của bộ phim, ra mắt năm 2008, không chỉ biến anh thành một diễn viên nổi tiếng mà còn tạo ra một hiện tượng văn hóa đại chúng. Edward Cullen trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng trong trí tưởng tượng của hàng triệu khán giả trẻ: bí ẩn, giàu có, lịch thiệp, chung thủy, có khả năng đọc suy nghĩ và đặc biệt là sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu. Một người đàn ông có thể nhìn Bella Swan ngủ hàng đêm mà không làm gì khác ngoài việc… nhìn. Nếu bỏ qua một vài vấn đề về quyền riêng tư và sự đồng thuận, đây quả thực là một tiêu chuẩn tình yêu khá khó cạnh tranh.

Pattinson bỗng trở thành đối tượng của một cơn sốt mà anh không hoàn toàn kiểm soát được. Những buổi ra mắt phim đông nghịt người hâm mộ, những cuộc phỏng vấn nối tiếp nhau, paparazzi bám theo mọi hoạt động và truyền thông liên tục khai thác đời tư của anh. Những câu hỏi đôi khi đi xa khỏi phạm vi điện ảnh, còn các phát ngôn ngẫu hứng của anh nhiều lần trở thành đề tài bàn tán. Trong một cuộc phỏng vấn với GQ năm 2022, anh thừa nhận thỉnh thoảng mình bịa ra điều gì đó chỉ để có cái mà nói, và lời tuyên bố năm 2009 rằng anh không gội đầu thực ra là nói dối - nhưng nó vẫn đeo bám anh suốt hơn một thập kỷ.

Pattinson không phải kiểu ngôi sao dễ dàng thích nghi với việc đời tư trở thành tài sản công cộng. Bị theo dõi liên tục không giống với việc đơn giản bị chụp vài tấm ảnh; nó có thể khiến một người trẻ không còn cảm thấy mình đang thực sự sống cuộc đời của chính mình. Sự nổi tiếng vốn được xem là phần thưởng của nghề diễn, nhưng với một người trẻ chưa kịp hiểu hết mình là ai, nó cũng có thể trở thành một chiếc lồng rất lớn, được trang trí bằng những lời tung hô.

Điều khó khăn hơn là sự nổi tiếng ấy đi kèm một hình ảnh quá rõ ràng. Khi khán giả đã yêu thích bạn trong vai một chàng ma cà rồng lãng mạn, họ có xu hướng muốn nhìn thấy những phẩm chất tương tự trong các vai diễn tiếp theo. Hollywood cũng không phải một tổ chức từ thiện chuyên khuyến khích diễn viên phá bỏ công thức đang sinh lời. Một gương mặt đã chứng minh được sức hút thương mại thường được mời đóng những nhân vật tương tự, bởi đó là cách ít rủi ro nhất để tiếp tục khai thác thành công.

Pattinson có thể đã trở thành một ngôi sao điện ảnh lãng mạn, tiếp tục đóng những nhân vật đẹp trai, bí ẩn và đau khổ trong những câu chuyện tình yêu dành cho khán giả trẻ. Anh có đủ điều kiện để đi theo con đường ấy. Nhưng có lẽ điều khiến anh thấy thú vị hơn lại là những nhân vật hoàn toàn không có nhu cầu trở thành người yêu trong mộng của bất kỳ ai.

Dẫu vậy, sẽ không công bằng nếu mô tả Pattinson như một người căm ghét Twilight hay dành cả thanh xuân để chạy trốn khỏi Edward Cullen. Anh từng nói mình không có một chiến lược được vạch sẵn nhằm thoát khỏi Hollywood. Điều anh muốn, đơn giản hơn nhiều: được làm việc với những đạo diễn mình ngưỡng mộ và tham gia những bộ phim khiến mình tò mò. Đây là một khác biệt quan trọng. Bởi đôi khi, một người không thay đổi vì họ ghét con người cũ, mà vì họ nhận ra mình vẫn còn quá nhiều điều chưa được khám phá.

3. Những cuộc hẹn với các đạo diễn kỳ quặc

Một trong những lựa chọn đầu tiên cho thấy Pattinson muốn đi xa hơn hình ảnh Edward Cullen là Cosmopolis (2012), bộ phim của David Cronenberg, đạo diễn nổi tiếng với những câu chuyện kỳ dị về cơ thể, công nghệ, dục vọng và những biến dạng của đời sống hiện đại. Chuyển thể từ tiểu thuyết của Don DeLillo, bộ phim theo chân Eric Packer, một tỷ phú trẻ dành gần như trọn vẹn một ngày trong chiếc limousine khi thành phố New York hỗn loạn bên ngoài. Đây không phải một tác phẩm dễ xem, càng không phải lựa chọn hiển nhiên cho một diễn viên vừa trở thành thần tượng tuổi teen toàn cầu. Nhưng với Pattinson, đó là cơ hội được bước vào một thế giới điện ảnh khác, nơi anh không phải chàng trai hoàn hảo trong câu chuyện tình yêu dành cho khán giả đại chúng.

Sau đó là The Rover (2014), bộ phim hậu tận thế của David Michod, nơi Pattinson vào vai Rey - một chàng trai có trí tuệ hạn chế, bị thương và phụ thuộc vào người khác. Đây là một nhân vật mong manh, vụng về, có phần khó hiểu, rất xa hình ảnh điển trai và tự chủ của Edward Cullen. Pattinson không ngại để nhân vật trở nên xấu xí, lúng túng hay đáng thương. Có vẻ anh bắt đầu nhận ra một điều khá thú vị của nghề diễn: đôi khi, cách tốt nhất để chứng minh mình có thể trở thành một người khác là ngừng cố gắng trông thật hấp dẫn trên màn ảnh.

Nhưng bước ngoặt thực sự đến với Good Time (2017), bộ phim của hai anh em Josh và Benny Safdie. Câu chuyện bắt đầu từ một vụ cướp ngân hàng thất bại, theo chân Connie Nikas - một tên tội phạm tuyệt vọng tìm cách giải cứu người em trai có khuyết tật trí tuệ khỏi sự giam giữ của cảnh sát. Connie không phải mẫu nhân vật mà một ngôi sao trẻ thường muốn đóng. Anh ta ích kỷ, liều lĩnh, thao túng người khác và liên tục đưa ra những quyết định tồi tệ. Trong suốt bộ phim, nhân vật lao đi giữa những con phố New York như thể chỉ cần chạy đủ nhanh thì mọi hậu quả sẽ biến mất. Nhưng càng chạy, anh ta càng đẩy bản thân và những người xung quanh vào tình thế tồi tệ hơn.

Điều thú vị là Pattinson không ngồi chờ một dự án như vậy tìm đến mình. Theo nhiều bài viết về bộ phim, anh chủ động liên hệ với anh em Safdie sau khi bị thu hút bởi tác phẩm trước đó của họ, Heaven Knows What. Sự tò mò về thế giới mà hai đạo diễn đang xây dựng khiến anh tìm cách bước vào đó. Để chuẩn bị cho vai Connie, Pattinson thay đổi diện mạo, nhuộm tóc, tập giọng, dành thời gian quan sát những con người và môi trường sống xa lạ với mình. Anh muốn hiểu cách nhân vật di chuyển, nói chuyện, phản ứng và tồn tại trong một thành phố không hề dịu dàng với những người như Connie.

Trong Good Time, Pattinson gần như biến mất sau nhân vật. Không còn vẻ đẹp ma cà rồng, không còn ánh mắt u sầu dành cho những cảnh tình tứ, cũng chẳng có chút gì của hình tượng ngôi sao lãng mạn. Anh là một gã đàn ông luôn đổ mồ hôi, hoảng loạn, tính toán và làm mọi thứ để tự cứu mình. Vai diễn mang về cho Pattinson nhiều lời khen ngợi, đồng thời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cách giới phê bình nhìn nhận năng lực diễn xuất của anh.

Nếu Good Time là cuộc chạy trốn trong một thành phố ngột ngạt, The Lighthouse (2019) của Robert Eggers lại đưa Pattinson đến một hòn đảo gần như tách biệt khỏi thế giới. Bộ phim đen trắng kể về hai người trông hải đăng, Thomas Wake (Willem Dafoe) và Ephraim Winslow (Pattinson), bị mắc kẹt trong một không gian chật hẹp, nơi ranh giới giữa thực tại, ảo giác và sự điên loạn dần tan biến. Họ cãi vã, uống rượu, kể những câu chuyện kỳ quặc và ngày càng bị cuốn vào một cuộc đối đầu tâm lý không có lối thoát.

Đây là một trong những bộ phim khiến khán giả phải tự hỏi liệu mình đang xem một câu chuyện kinh dị, một bi kịch tâm lý hay một cơn ác mộng kéo dài. Bộ phim đầy những hình ảnh kỳ quái, từ ảo giác về một nàng tiên cá đến những cuộc cãi vã trong men say. Với một ngôi sao từng là thần tượng tuổi teen, nhận một vai như vậy là một lựa chọn chẳng hề an toàn.

Những vai diễn như Connie Nikas hay Ephraim Winslow không nhất thiết khiến Pattinson trở thành một ngôi sao lớn hơn. Chúng cũng không mang lại lượng khán giả khổng lồ như Twilight. Nhưng chúng giúp anh khám phá những vùng khác nhau trong khả năng diễn xuất, được làm việc với những nhà làm phim có tầm nhìn riêng và quan trọng nhất, không phải tiếp tục sống trong một khuôn mẫu đã được định sẵn.

Có một chi tiết đáng chú ý trong hành trình này: Pattinson không phải kiểu nghệ sĩ ngồi trong phòng, viết ra một bản kế hoạch mười năm để tái tạo thương hiệu cá nhân. Anh tìm đến những người mình ngưỡng mộ, nhận những vai diễn khiến mình tò mò và chấp nhận không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sự nghiệp của anh được xây dựng không chỉ bằng những bước tiến có tính toán, mà còn bằng những lần bước vào một thế giới mới vì đơn giản anh muốn biết bên trong nó có gì.

4. Không cần phải ghét bỏ con người cũ

Có một cách khá phổ biến để kể câu chuyện của những người thay đổi thành công: họ từng bị đánh giá thấp, từng mắc kẹt trong một hình ảnh, rồi quyết tâm chứng minh tất cả mọi người đã sai. Câu chuyện thường có một nhân vật phản diện - có thể là định kiến, một môi trường cũ, một công việc không phù hợp hoặc chính con người trong quá khứ. Sau đó, nhân vật chính chiến đấu, chiến thắng và bước ra khỏi đống đổ nát với một phiên bản hoàn toàn mới.

Nhưng câu chuyện của Robert Pattinson thú vị hơn thế, bởi anh không nhất thiết phải biến Edward Cullen thành kẻ thù để trở thành một diễn viên khác. Anh không cần phủ nhận Twilight để khẳng định giá trị của The Lighthouse. Anh cũng không cần tỏ ra những khán giả từng yêu thích Edward Cullen là một nhóm người có gu thưởng thức thấp hơn những người yêu thích điện ảnh độc lập. Bộ phim đã đưa anh đến với công chúng, cho anh cơ hội làm nghề và mở ra những cánh cửa mà một diễn viên trẻ có thể phải mất nhiều năm mới chạm tới. Nó là một phần trong lịch sử của anh, dù không phải toàn bộ con người anh.

Đây có lẽ là điểm trưởng thành đáng chú ý nhất trong hành trình của Pattinson. Biết ơn quá khứ không có nghĩa là phải tiếp tục sống theo những gì quá khứ đòi hỏi. Một công việc từng phù hợp không nhất thiết phải là công việc phù hợp mãi mãi. Một hình ảnh từng khiến người khác yêu thích không có nghĩa là ta phải duy trì nó suốt đời. Một lựa chọn từng đưa ta đến thành công không mặc nhiên trở thành lựa chọn đúng cho mọi chặng đường tiếp theo.

Trong đời sống, chúng ta thường có xu hướng gắn bó với những gì đã đầu tư quá nhiều thời gian, công sức và cảm xúc. Một người có thể tiếp tục theo đuổi một nghề nghiệp không còn khiến mình hứng thú chỉ vì đã dành mười năm để xây dựng vị trí trong đó. Một người có thể cố gắng duy trì hình ảnh thành đạt, mạnh mẽ, vui vẻ hoặc dễ chịu chỉ vì đó là hình ảnh từng giúp họ được công nhận. Có những mối quan hệ đã kết thúc từ lâu nhưng vẫn được duy trì bởi cảm giác tiếc nuối những gì từng có. Chúng ta không chỉ sợ mất đi thứ mình đang sở hữu; đôi khi, chúng ta còn sợ phải thừa nhận rằng một điều từng rất quan trọng với mình nay đã không còn phù hợp.

Pattinson gợi ra một cách nhìn khác: không nhất thiết phải phá hủy cây cầu dẫn mình đến hiện tại chỉ để chứng minh rằng mình đã đi xa. Có thể ta chỉ cần bước tiếp. Không cần nói rằng công việc cũ tệ hại, không cần phủ nhận những người từng giúp đỡ mình, cũng không cần xấu hổ vì những lựa chọn đã qua. Ta có thể trân trọng chúng mà vẫn lựa chọn một con đường khác.

Điều này không đồng nghĩa với việc thay đổi bất cứ khi nào cảm thấy chán nản. Đôi khi, sự kiên trì là cần thiết; đôi khi, việc rời bỏ một thứ gì đó chỉ là phản ứng bốc đồng trước khó khăn. Nhưng có một khác biệt giữa kiên trì với điều mình thực sự tin tưởng và cố chấp bảo vệ một phiên bản của bản thân chỉ vì người khác đã quen nhìn thấy nó. Trưởng thành có lẽ nằm ở khả năng nhận ra sự khác biệt ấy.

5. Tự do không phải là phải rời bỏ Hollywood

Một điều thú vị khác trong sự nghiệp của Pattinson là anh không biến việc theo đuổi điện ảnh độc lập thành một cuộc đoạn tuyệt với phim thương mại. Anh không tuyên bố rằng mình chỉ muốn đóng những bộ phim nghệ thuật, cũng không xem việc xuất hiện trong một bom tấn là sự thỏa hiệp đáng xấu hổ. Sau những năm tháng làm việc với các đạo diễn như Cronenberg, Safdie hay Eggers, Pattinson vẫn bước vào những dự án lớn, từ Tenet của Christopher Nolan đến The Batman của Matt Reeves.

Thực tế, sự trở lại với một bộ phim siêu anh hùng không phải điều ngẫu nhiên hoàn toàn. The Batman đến sau quãng thời gian anh tập trung vào những dự án ít tính đại chúng hơn, và là cơ hội để anh tiếp cận một nhân vật có sức nặng văn hóa lớn cùng một thế giới điện ảnh mới.

Pattinson không chọn Batman theo cách một ngôi sao tìm kiếm vai diễn để củng cố hình ảnh. Anh tiếp cận nhân vật như một người đàn ông trẻ bị ám ảnh bởi mất mát, giận dữ và cảm giác bất lực. Trong phiên bản của Matt Reeves, Bruce Wayne không phải một tỷ phú hào hoa luôn biết cách kiểm soát tình hình. Anh là một người gần như không ngủ, sống trong bóng tối, bị mắc kẹt với những tổn thương thời thơ ấu và chưa tìm được cách biến nỗi đau thành điều gì có ích. Batman của Pattinson ít giống một siêu anh hùng hoàn hảo hơn là một người đang cố gắng không để bản thân chìm sâu hơn vào sự tuyệt vọng.

Vai diễn này cho thấy Pattinson có thể mang những trải nghiệm từ điện ảnh độc lập vào một thương hiệu đại chúng. Anh không cần từ bỏ sự kỳ quặc, u tối hay những sắc thái tâm lý phức tạp mà mình đã khám phá trong các bộ phim trước đó. Ngược lại, anh có thể đưa chúng vào một nhân vật mà hàng triệu người đã biết.

Sau The Batman, Pattinson tiếp tục tham gia Mickey 17 của Bong Joon Ho, một bộ phim khoa học viễn tưởng với nhân vật chính là một người đàn ông có thể bị nhân bản sau mỗi lần chết trong một nhiệm vụ thuộc địa hóa hành tinh. Đây lại là một ý tưởng rất Bong Joon Ho: vừa hài hước, vừa đen tối, vừa đặt ra những câu hỏi về thân phận con người trong một hệ thống coi sinh mạng như thứ có thể thay thế. Pattinson có thể đóng một nhân vật kỳ dị trong một bộ phim có quy mô lớn, làm việc với những đạo diễn hàng đầu và đồng thời tiếp tục tìm kiếm những vai diễn không giống nhau.

Có lẽ đây là một trong những điều đáng học hỏi nhất từ sự nghiệp của anh: tự do không nhất thiết là phải rời bỏ một hệ thống để chứng minh mình độc lập. Tự do có thể là khả năng tham gia vào hệ thống ấy mà không bị nó định nghĩa hoàn toàn. Pattinson không cần phải chọn giữa điện ảnh độc lập và bom tấn, giữa nghệ thuật và giải trí, giữa một vai diễn kỳ quặc và một nhân vật biểu tượng. Anh có thể làm nhiều điều khác nhau, miễn là những lựa chọn ấy còn khiến mình tò mò.

Trong một cuộc đời rộng mở, sự lựa chọn đôi khi quan trọng hơn vị trí. Một người có thể đạt được một chức danh cao hơn, một mức thu nhập lớn hơn, một lượng người theo dõi đông hơn, nhưng vẫn bị mắc kẹt trong một khuôn mẫu mà họ không còn muốn sống cùng. Ngược lại, có người chấp nhận đi một con đường vòng, trải qua những giai đoạn ít được chú ý hơn, để cuối cùng có thêm khả năng quyết định mình muốn làm gì. Thành công không chỉ nằm ở việc ta có được bao nhiêu thứ, mà còn ở việc ta có thể lựa chọn bao nhiêu điều.

6. Một người không ngại trở nên kỳ quặc

Nếu chỉ nhìn vào những vai diễn, người ta có thể nghĩ Robert Pattinson là một diễn viên luôn nghiêm túc với nghệ thuật, dành phần lớn thời gian để nghiên cứu nhân vật và suy tư về những vấn đề lớn lao của đời sống. Nhưng ngoài màn ảnh, anh lại có một tính cách khá khác thường: hài hước, tự giễu, đôi khi nói những điều khiến người phỏng vấn không biết nên tin hay nên cười.

Trong những năm quảng bá Twilight, Pattinson từng đưa ra nhiều câu trả lời kỳ quặc trong phỏng vấn. Anh thừa nhận với GQ rằng thỉnh thoảng mình bịa ra điều gì đó chỉ để có cái mà nói. Khi ngày nào cũng phải trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại về chuyện tình cảm của Edward và Bella, mái tóc hay hình ảnh chàng ma cà rồng, những câu trả lời khó đoán có lẽ là cách anh giữ lại một phần cá tính của mình trong một guồng máy truyền thông muốn mọi thứ trở nên trơn tru và dễ kiểm soát.

Pattinson không phải người có vẻ ngoài của một ngôi sao luôn biết cách xuất hiện hoàn hảo. Anh từng kể về những quyết định kỳ quặc, những trải nghiệm khó hiểu và cả những lần tự đẩy mình vào những tình huống dở khóc dở cười. Trong các cuộc phỏng vấn, anh có thể chuyển từ một câu trả lời nghiêm túc về diễn xuất sang một câu chuyện ngớ ngẩn về đồ ăn, những thói quen cá nhân hay một ý tưởng không ai ngờ tới. Anh không cố xây dựng hình ảnh một người đàn ông bí ẩn, sâu sắc và luôn kiểm soát mọi thứ. Trái lại, anh thường xuyên tự phá vỡ hình ảnh ấy bằng sự vụng về và óc hài hước.

Một chi tiết khác cũng đáng nhớ: trước khi trở thành diễn viên, Pattinson từng bị giáo viên kịch ở trường khuyên đừng theo nghề diễn vì nó không dành cho anh. Anh kể mình xấu hổ đến mức không dám thử vai trong bất kỳ vở kịch nào của trường. Sau đó, anh tham gia Barnes Theatre Company, một nhóm kịch nghiệp dư ở địa phương, vì có một cô gái anh thích cũng ở đó. Khi thử vai trong vở nhạc kịch Guys and Dolls, anh kể mình muốn đóng vai mà Frank Sinatra từng thủ diễn trong bản điện ảnh, nhưng cuối cùng chỉ nhận được vai một vũ công Cuba không có lời thoại. Anh từng mô tả buổi thử vai ấy như một bước đột phá, bởi trước đó anh chưa từng hát, nhảy hay diễn trước mặt bất kỳ ai.

Câu chuyện có vẻ nhỏ bé, nhưng lại chứa một điều đáng suy ngẫm: đôi khi, những khả năng của chúng ta không xuất hiện cho đến khi ta dám thử một việc mà mình chưa từng nghĩ mình làm được. Một lời đánh giá của người khác có thể khiến ta nghi ngờ bản thân, nhưng nó không nhất thiết phải trở thành phán quyết cuối cùng. Pattinson không bắt đầu sự nghiệp với một niềm tin tuyệt đối vào tài năng của mình. Anh bước vào nghề từ những trải nghiệm vụng về, những vai diễn nhỏ và cả những lần không được đánh giá cao.

Có lẽ chính sự không quá nghiêm trọng hóa bản thân đã giúp anh giữ được sự tò mò cần thiết. Anh có thể bước vào một vai diễn lớn mà không cần phải tỏ ra mình đã biết tất cả. Có thể trở thành một ngôi sao bom tấn mà vẫn chấp nhận làm những nhân vật xấu xí, kỳ quặc, khó hiểu. Có thể được cả thế giới nhận diện mà vẫn giữ lại phần nào sự ngẫu hứng của một người không muốn mọi thứ trong cuộc sống đều được sắp xếp quá hoàn hảo.

Trong một thế giới mà mỗi người đều được khuyến khích xây dựng thương hiệu cá nhân, duy trì hình ảnh nhất quán và liên tục chứng minh giá trị của mình, khả năng không quá bận tâm đến việc người khác nghĩ gì đôi khi là một dạng tự do hiếm có. Điều đó không có nghĩa là ta nên bất cần hay phớt lờ mọi lời góp ý. Nhưng có lẽ ta không cần phải biến bản thân thành một sản phẩm được đóng gói hoàn hảo đến mức không còn chỗ cho những điều bất ngờ.

7. Đừng dành cả đời để bảo vệ phiên bản thành công nhất của mình

Ngày nay, chúng ta thường nói nhiều về việc trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Đó là một lời khuyên có vẻ tích cực, nhưng đôi khi cũng tạo ra một áp lực kỳ lạ: dường như mỗi người phải liên tục tối ưu hóa bản thân, xây dựng một hình ảnh nhất quán, đặt ra những mục tiêu rõ ràng và tiến về phía trước theo một đường thẳng. Chúng ta muốn biết mình là ai, muốn trở thành ai, muốn được người khác nhìn nhận như thế nào. Và một khi đã đạt được một vị trí nhất định, ta thường có xu hướng bảo vệ nó.

Nhưng nếu phiên bản tốt nhất của bạn hôm nay không còn phù hợp với con người bạn muốn trở thành ngày mai thì sao? Nếu công việc từng khiến bạn tự hào nay trở thành điều khiến bạn kiệt sức? Nếu hình ảnh từng giúp bạn được yêu thích lại khiến bạn không còn cảm thấy thoải mái? Nếu những lựa chọn từng đưa bạn đến thành công bắt đầu trở thành giới hạn cho những trải nghiệm mới?

Robert Pattinson không đưa ra câu trả lời cho tất cả những câu hỏi ấy, nhưng sự nghiệp của anh gợi ra một cách nhìn đáng suy ngẫm. Anh từng có trong tay một công thức thành công mà nhiều người sẵn sàng đánh đổi rất nhiều để có được. Nhưng thay vì dành cả đời để lặp lại nó, anh chấp nhận bước vào những dự án ít chắc chắn hơn, những vai diễn khó đoán hơn và những môi trường mà mình không thể hoàn toàn kiểm soát. Anh không biết chính xác những lựa chọn ấy sẽ đưa mình đến đâu. Có thể chúng sẽ không thành công về thương mại. Có thể khán giả sẽ không thích. Có thể anh sẽ mất đi một phần sự chú ý từng có. Nhưng chúng mở ra những khả năng mà nếu cứ ở lại trong vùng an toàn, anh sẽ không bao giờ biết đến.

Điều đáng nói là sau khi đã có được sự tự do nghệ thuật, Pattinson không quay lưng với phim thương mại. Anh không cần phải chứng minh mình đã trở thành một nghệ sĩ khác bằng cách từ chối những vai diễn lớn. Anh có thể đóng một bộ phim độc lập, rồi bước vào một thương hiệu bom tấn; có thể trở thành Batman, rồi nhận một vai diễn kỳ quặc trong thế giới khoa học viễn tưởng; và giờ đây, anh có thể trở thành James Bond. Những lựa chọn ấy không nhất thiết loại trừ lẫn nhau. Chúng cùng tồn tại trong một sự nghiệp ngày càng rộng mở.

Đây là một nghịch lý thú vị về thành công: đôi khi, điều đáng mong muốn không phải là đạt được một vị trí cao hơn, mà là có thêm nhiều lựa chọn hơn. Một người có thể sở hữu danh tiếng, tiền bạc và quyền lực nhưng vẫn bị mắc kẹt trong những kỳ vọng của người khác. Một người khác có thể không phải lúc nào cũng ở trung tâm sự chú ý, nhưng có đủ năng lực và tự do để quyết định mình muốn làm gì tiếp theo. Vị trí cho ta biết ta đang đứng ở đâu; lựa chọn cho ta biết ta có thể đi đến đâu.

Có lẽ chúng ta không cần phải sống như Robert Pattinson, cũng không phải ai cũng có điều kiện để rời bỏ một công việc ổn định, theo đuổi một con đường nghệ thuật khác hay chấp nhận những rủi ro lớn trong sự nghiệp. Nhưng có một điều có thể học hỏi từ anh: đừng để những gì từng làm nên thành công của mình trở thành lý do khiến ta không dám thay đổi. Đừng nhầm lẫn lòng biết ơn với nghĩa vụ phải tiếp tục. Đừng xem việc bắt đầu lại là một sự thất bại. Và cũng đừng vội vàng phủ nhận con người cũ chỉ để chứng minh mình đã trưởng thành.

Khi được công bố là James Bond mới, Pattinson nói rằng đây là vinh dự của cả cuộc đời và một giấc mơ trở thành hiện thực. Có lẽ đó là một cái kết đẹp cho hành trình từ chàng ma cà rồng tuổi teen đến điệp viên 007. Nhưng cũng có thể, đây chỉ là một chương mới trong một sự nghiệp vốn chưa bao giờ chịu đứng yên. Bởi điều thú vị nhất ở Pattinson không phải là anh đã thoát khỏi cái bóng Edward Cullen, mà là anh chưa bao giờ thực sự cần phải xóa bỏ cái bóng ấy. Anh chỉ tiếp tục sống, làm việc, thử nghiệm và khám phá, cho đến khi nhận ra mình còn có thể trở thành nhiều người khác.

Một sự nghiệp có thể được xây dựng bằng tài năng, nhưng một cuộc đời rộng mở thường cần thêm lòng can đảm để liên tục thay đổi. Và có lẽ, thay vì dành cả đời để bảo vệ phiên bản thành công nhất của mình, đôi khi điều đáng làm hơn là giữ cho bản thân đủ tò mò để khám phá xem mình còn có thể trở thành ai khác.