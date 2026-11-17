Cuộc tìm kiếm người kế nhiệm Daniel Craig trong vai James Bond kéo dài gần một thập kỷ, với hàng loạt ứng viên được đồn đoán và những tiêu chí tuyển chọn thay đổi theo thời gian. Cuối cùng, Robert Pattinson bất ngờ vượt qua các đối thủ sáng giá để trở thành điệp viên 007 tiếp theo.

Ngày 16/11, Amazon MGM Studios công bố Robert Pattinson là diễn viên thứ bảy đảm nhận vai James Bond trên màn ảnh, kế nhiệm Daniel Craig.

Pattinson chỉ bất ngờ xuất hiện trong danh sách ứng viên khoảng một tuần trước thời điểm công bố. Trước đó, Jack Lowden, Callum Turner và Josh O'Connor mới là những gương mặt được đánh giá cao. Aaron Taylor-Johnson, Regé-Jean Page, James Norton và Theo James cũng từng được nhắc đến nhưng dần rút lui hoặc không còn được cân nhắc.

Cuộc tuyển chọn khắt khe

Theo thông tin được tiết lộ, vòng thử vai cuối cùng diễn ra tại Bray Studios, Berkshire, Anh, vào tháng 10. Ứng viên phải thực hiện cảnh hành động và đọc lời thoại lấy từ những bộ phim James Bond trước đó. Có từ ba đến năm diễn viên lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng.

Jack Lowden (phải), Callum Turner (trái) và Josh O'Connor là ba cái tên sáng giá nhất trước khi James Bond mới được lựa chọn. Ảnh: Getty Images

Jack Lowden, ngôi sao của loạt phim Slow Horses, từng được đồng nghiệp Gary Oldman tin rằng đã giành được vai diễn. Trong khi đó, Josh O'Connor, đóng Thái tử Charles trong The Crown, cũng được cho là đã ăn mừng việc trúng vai tại quán rượu ở London. Tuy nhiên, những màn thể hiện của họ dường như chưa đủ thuyết phục đạo diễn và nhà sản xuất.

Robert Pattinson và Nicholas Hoult được bổ sung vào phút chót. Theo nhà báo Matthew Belloni của Puck News, nếu thực sự hài lòng với những ứng viên ban đầu, các nhà sản xuất không có lý do gì để mời những ngôi sao đã thành danh.

Barbara Broccoli, người từng nắm quyền kiểm soát thương hiệu James Bond, thực tế đã để mắt đến Pattinson từ năm 2019. Tuy nhiên, bà không còn cân nhắc nam diễn viên sau khi anh được chọn vào vai Batman. Quyết định cuối cùng của Amazon vì thế được xem là cú xoay chuyển đáng kể so với định hướng tuyển chọn trước đây.

Robert Pattinson và Nicholas Hoult gia nhập cuộc đua 007 vào phút chót. Ảnh: Getty Images

Quá trình bảo mật thông tin cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Pattinson chỉ biết mình được chọn vào sáng 15/11, ngay trước ngày công bố chính thức. Theo The Hollywood Reporter, đạo diễn Denis Villeneuve là người trực tiếp thông báo tin này. Hai người đã hợp tác trong Dune: Part Three, bộ phim sắp ra mắt mà Pattinson đóng phản diện.

Theo Belloni, Villeneuve vốn muốn trực tiếp xem xét Pattinson trong quá trình tuyển chọn. Mối quan hệ hợp tác trước đó được cho là mang lại lợi thế cho nam diễn viên, dù đạo diễn khẳng định đã làm việc với nhiều tài năng xuất sắc và chỉ có một người được lựa chọn.

Phá vỡ truyền thống

Việc lựa chọn Pattinson gây chú ý bởi đi ngược truyền thống lâu đời của thương hiệu. Trong quá khứ, diễn viên đảm nhận James Bond thường chưa phải tên tuổi lớn khi được giao vai.

Ngược lại, Pattinson đã trải qua ba thương hiệu điện ảnh lớn gồm Harry Potter, Twilight và Batman. Anh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, đồng thời đang có sự nghiệp thăng hoa với nhiều dự án đáng chú ý, trong đó có The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan.

Matthew Field, thành viên ban giám đốc Quỹ Ian Fleming (đặt theo tên người sáng tạo ra James Bond), nhận định quyết định chọn Pattinson hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Theo ông, lựa chọn này khó có thể xảy ra dưới thời Barbara Broccoli, bởi bà thường không ưu tiên những diễn viên vốn đã là ngôi sao điện ảnh.

Đầu năm nay, diễn viên Australia Jacob Elordi bị cho là quá nổi tiếng để đảm nhận vai 007. Tuy nhiên, cuối cùng Amazon lại lựa chọn Pattinson, người có mức độ nhận diện còn lớn hơn.

Pattinson từng bị nhận xét là quá nổi tiếng để đóng James Bond. Ảnh: Getty Images.

Theo Field, quyết định này có thể giúp thương hiệu thu hút trở lại thế hệ khán giả trưởng thành cùng loạt phim Twilight.

Nhà sản xuất điện ảnh Jason Solomons đánh giá Pattinson là gương mặt thú vị để đưa biểu tượng điện ảnh Anh bước vào tương lai, kết hợp sức hút thương mại với nét diễn xuất mang hơi hướng phim độc lập.

Tham vọng tái định hình thương hiệu 007

Cuộc tìm kiếm James Bond mới bắt đầu khi Daniel Craig chuẩn bị thực hiện bộ phim cuối cùng trong vai điệp viên này. Tuy nhiên, sau khi No Time to Die ra mắt năm 2021, Barbara Broccoli và người anh cùng cha khác mẹ Michael G. Wilson được cho là gặp khó khăn trong việc thống nhất kịch bản, đạo diễn và hướng phát triển cho phần phim tiếp theo.

Tình trạng bế tắc kéo dài cho đến khi Amazon tiếp quản quyền quản lý thương hiệu James Bond vào năm 2025. Wilson quyết định nghỉ hưu, còn Broccoli cũng rút lui sau những bất đồng với chủ sở hữu mới của MGM. Thương vụ được cho là trị giá khoảng 1 tỷ USD, mở đường cho giai đoạn điều hành mới.

Amazon giao quyền phát triển phần phim tiếp theo cho Denis Villeneuve, với Amy Pascal và David Heyman phụ trách sản xuất, Tanya Lapointe đảm nhận vai trò điều hành sản xuất. Kịch bản do Steven Knight, biên kịch của Peaky Blinders (Bóng ma Anh Quốc), chấp bút.

Đội ngũ này cũng có những mối liên hệ đáng chú ý với Pattinson. David Heyman từng lựa chọn nam diễn viên vào vai Cedric Diggory trong Harry Potter and the Goblet of Fire. Trong khi đó, Villeneuve làm việc trực tiếp với Pattinson trong Dune: Part Three.

Danh tiếng sẵn có của Pattinson được kỳ vọng hồi sinh thương hiệu đình đám. Ảnh: Getty Images.

Theo giới quan sát, việc kết hợp đạo diễn có dấu ấn nghệ thuật riêng với ngôi sao sở hữu sức hút toàn cầu là chiến lược nhằm tái định hình thương hiệu Bond. Thay vì tiếp tục tìm kiếm một gương mặt ít tên tuổi, Amazon có thể tận dụng lượng người hâm mộ sẵn có của Pattinson để mở rộng tệp khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Mike Hopkins, người đứng đầu Prime Video và Amazon MGM Studios, đánh giá Pattinson có khả năng diễn xuất đa dạng, sức hút trên màn ảnh và chiều sâu nội tâm cần thiết để tiếp nối di sản kéo dài hơn sáu thập kỷ của nhân vật.

Tuy nhiên, quyết định tuyển chọn cũng đi kèm những vấn đề thương mại cần giải quyết. Pattinson là đại sứ của thương hiệu đồng hồ Jaeger-LeCoultre, trong khi James Bond có thỏa thuận hợp tác lâu năm với Omega từ năm 1995. Anh cũng là gương mặt đại diện của Dior, còn Daniel Craig thường xuyên xuất hiện trong những bộ vest Tom Ford.

Sau khi được công bố, Pattinson chia sẻ việc đảm nhận James Bond là vinh dự lớn nhất cuộc đời. Theo kế hoạch, anh dự kiến góp mặt trong ba phần phim, với quá trình ghi hình bắt đầu vào đầu 2027.

Từ Twilight, Batman đến 007, Pattinson đã nhiều lần chứng minh khả năng thoát khỏi hình tượng từng làm nên tên tuổi. Thách thức lớn nhất phía trước là thuyết phục khán giả rằng anh có thể trở thành James Bond mới mẻ, mà vẫn giữ được bản sắc.