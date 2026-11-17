Netizen đang phát sốt với sự đẹp đôi của cặp sao Vbiz này.

Hiện tại, Tuấn Trần và Phương Anh Đào là một trong những cặp đôi được "đẩy thuyền” nhiệt tình nhất showbiz Việt. Sức hút bắt đầu từ màn kết hợp ăn ý trong phim Mai của Trấn Thành. Những lần xuất hiện thân thiết ngoài đời và màn tái hợp trong Báu Vật Trời Cho càng khiến người hâm mộ mong họ thành đôi, dù cả hai chưa chính thức xác nhận tình cảm.

Thế nhưng mới đây, Tuấn Trần lại tạo nên một khung hình đẹp như phim cùng Chi Pu. Tối 16/11, hai nghệ sĩ xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc ở TP.HCM, thu hút sự chú ý khi đứng cạnh nhau.

Chi Pu ủng hộ Tuấn Trần ra mắt phim Trại Buôn Người



Khoảng khắc Tuấn Trần và Chi Pu chung khung hình gây sốt mạng xã hội.

Tại thảm đỏ, cả hai đều chọn trang phục tông đen, tạo cảm giác đồng điệu như đang diện đồ đôi. Nếu Tuấn Trần ghi điểm với vẻ điển trai, lịch lãm thì Chi Pu gây ấn tượng nhờ nhan sắc rạng rỡ và phong thái sang chảnh. Đặt cạnh nhau, họ khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh hoàng tử và công chúa thời hiện đại. Đặc biệt, ánh mắt Tuấn Trần nhìn Chi Pu như được thêm vào nhiều thìa đường mật, khiến netizen càng thêm "quắn quéo".

Visual đẹp nức lòng người hâm mộ (Ảnh: Viết Thanh)

Không ít cư dân mạng nhận xét Tuấn Trần và Chi Pu trông đẹp đôi chẳng kém gì Tuấn Trần và Phương Anh Đào. Nam diễn viên vốn sở hữu ngoại hình nổi bật, trong khi hai mỹ nhân được đánh giá ngang tài ngang sức về nhan sắc. Thậm chí, có người ví Phương Anh Đào và Chi Pu như Thúy Kiều và Thúy Vân của showbiz Việt, mỗi người một vẻ, khó phân định ai hơn ai.

Chi Pu và Phương Anh Đào đều thuộc nhóm những mỹ nhân xinh đẹp hàng đầu showbiz Việt.

Khung hình chung quá đỗi nịnh mắt còn khiến khán giả mong Tuấn Trần và Chi Pu sớm hợp tác trên màn ảnh. Đặc biệt, một bộ phim lãng mạn sẽ là lựa chọn thú vị để cả hai phát huy lợi thế ngoại hình, đồng thời thử xem liệu họ có tạo nên phản ứng hóa học cuốn hút như kỳ vọng.

Về Trại Giam Hạnh Phúc, đây là phim của đạo diễn Trung Lùn, kết hợp yếu tố hài hước, gia đình và tâm lý, dự kiến khởi chiếu toàn quốc ngày 20/11. Tác phẩm theo chân Phúc (Tuấn Trần), một thầy giáo hiền lành phải vào tù sau khi gây ra án mạng trong lúc bảo vệ em gái (Sally Hồng Anh). Bước vào môi trường khắc nghiệt, anh đối mặt những va chạm, mâu thuẫn và áp lực liên tiếp. Dù vậy, Phúc vẫn giữ lòng tốt, từng bước khiến quản giáo Tú (Ma Ran Đô) vốn cứng nhắc cùng những người bạn tù thay đổi theo hướng tích cực. Trong lúc anh tìm kiếm hy vọng phía sau song sắt, em gái phải tự xoay xở giữa bao thử thách ngoài đời. Đáng lo hơn, Long (Lương Thế Thành), một phạm nhân nguy hiểm, luôn tìm cơ hội trả thù Phúc.