Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Tăng Thanh Hà - Tam Triều Dâng quá lạ mắt, Chi Pu sang quá trời sang

Có quá nhiều sao hot đổ bộ premiere phim Trại Giam Hạnh Phúc ngay hôm nay.

Tối ngày 16/11, buổi premiere phim điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự chú ý với màn hội ngộ của đông đảo dàn diễn viên góp mặt trong tác phẩm như Tuấn Trần, Lương Thế Thành, Tiến Luật, Ma Ran Đô, Gi-A Nguyễn... Không khí sự kiện càng thêm náo nhiệt khi thảm đỏ đón chào loạt gương mặt đình đám của Vbiz đến chung vui và ủng hộ ê-kíp, trong đó có Tăng Thanh Hà, Trâm Anh, Thu Trang, Tam Triều Dâng, Khánh My, Thuận Nguyễn, Trần Ngọc Vàng... ai nấy đều "lên đồ" 10 điểm, sắc vóc tràn màn hình.

Ê-kip và dàn diễn viên phim Trại Giam Hạnh Phúc

Lương Thế Thành

Ma Ran Đô

Dàn sao tại sự kiện ra mắt phim Trại Giam Hạnh Phúc

Xuất hiện tại thảm đỏ, Tăng Thanh Hà ghi điểm với visual thanh lịch, đúng tinh thần sang trọng và tinh tế đã trở thành dấu ấn của nàng ngọc nữ. Nữ diễn viên diện chiếc váy ngắn màu vàng kem, khoác ngoài blazer trắng tối giản, nhẹ nhàng mà vẫn tôn được vóc dáng mảnh mai. Mái tóc nâu dài uốn sóng nhẹ, kết hợp phần mái thưa ôm gương mặt càng làm tăng vẻ trẻ trung, dịu dàng và lạ mắt so với ngày thường. Dù không cần váy áo cầu kỳ hay phụ kiện phô trương, nữ diễn viên vẫn toát lên khí chất thanh tao, cuốn hút khó rời mắt.

Tăng Thanh Hà

Tam Triều Dâng gây chú ý với diện mạo vừa cá tính vừa quyến rũ trong thiết kế váy ren đỏ xuyên thấu, tôn lên vóc dáng mảnh mai. Điểm nhấn trong layout hôm nay nằm ở mái tóc được cắt ngắn tỉa layer kết hợp phần mái thưa, tạo cảm giác trẻ trung, đáng yêu nhưng vẫn rất thời thượng. Tổng thể visual mang đến một Tam Triều Dâng khác lạ, sắc sảo và cuốn hút hơn thường thấy.

Tam Triều Dâng

Tại thảm đỏ, Chi Pu xuất hiện với visual sang chảnh, cuốn hút trong thiết kế váy màu xanh đen dáng ngắn ôm sát, khéo léo tôn lên vóc dáng thon gọn. Mái tóc nâu dài uốn nhẹ buông xõa kết hợp layout makeup sắc sảo nhưng vẫn ngọt ngào càng làm nổi bật những đường nét thanh tú trên gương mặt người đẹp. Nhìn tổng thể, người đẹp toát lên khí chất kiêu kỳ, quyến rũ và đầy thần thái trước ống kính.

Chi Pu

Thảm đỏ premiere Trại Giam Hạnh Phúc đang là tâm điểm truyền thông tối nay. Dàn sao Vbiz đã mang đến một bữa tiệc visual mãn nhãn để gửi lời chúc đến hành trình ra mắt của bộ phim.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Đoàn Minh Anh

Trâm Anh

Trương Thế Vinh

Khánh My

Thúy Ngân

Khánh Vân

Anh Tú Atus

Dàn sao Hoàng Hậu Cuối Cùng

Tuấn Trần và Chi Pu

Tiến Luật và Thu Trang



