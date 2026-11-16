Cảnh nóng cùng bạn diễn nam của Lương Thế Thành

Lương Thế Thành chia sẻ về cảnh nóng với một đồng nghiệp nam.

Chiều ngày 16/11, buổi họp báo ra mắt dự án điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc của đạo diễn Trung Lùn đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện thu hút sự chú ý lớn của giới truyền thông khi quy tụ đông đủ dàn diễn viên đình đám gồm Tuấn Trần, Lương Thế Thành, Ma Ran Đô, Tiến Luật, La Thành, Hoàng Phi, Gi-A Nguyễn, Khuyến Dương,... Tại buổi giao lưu, Lương Thế Thành là một trong những tâm điểm chiếm trọn spotlight nhờ màn "lột xác" ngoại hình đầy ấn tượng và mới mẻ trên màn ảnh rộng.

Ảnh: Viết Thanh

Khác hẳn với hình tượng nam thần lịch lãm, điềm đạm quen thuộc, Lương Thế Thành trong Trại Giam Hạnh Phúc đảm nhận vai Huỳnh Tấn Long (biệt danh Long Đầu Bò) - một gã phạm nhân sừng sỏ và nguy hiểm bậc nhất tại buồng giam số 9. Nhân vật này có diện mạo bặm trợn, hung dữ cùng mái đầu cạo trọc lóc, vết sẹo dài trên mặt và hàng chục hình xăm chằng chịt phủ kín cơ thể.

Tạo hình của Lương Thế Thành trong Trại Giam Hạnh Phúc (Ảnh: NSX)

Chia sẻ tại buổi giao lưu cùng báo chí, Lương Thế Thành hài hước tiết lộ việc thay đổi ngoại hình quá "gắt" cho vai diễn đã khiến anh rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi trở về nhà. Nam diễn viên kể: "Điều làm Thành ấn tượng nhất là khi nhận vai diễn và tạo hình xong, về nhà không ai đón nhận Thành hết. Ba mẹ, vợ con cũng không đón nhận luôn. Vừa về tới nhà, mẹ Thành thốt lên: 'Trời ơi, con đi xăm hình hả Thành? Ba con la chết'. Thành phải vội giải thích là không phải, con vẽ để quay phim".

Lương Thế Thành thổ lộ việc bị gia đình xa lánh

Bên cạnh đó, phản ứng của con trai và bà xã Thúy Diễm theo lời kể của Lương Thế Thành cũng khiến khán phòng bật cười. Anh thuật lại: "Con của Thành vừa mở cửa ra thấy ba liền la lên: 'Trời ơi, ba hả? Thấy ghê quá' rồi bỏ chạy. Còn vợ Thành thì không cho ngủ chung, bắt ra ngoài sofa ngủ. Lý do thứ nhất là tối ngày đầu tiên về, cô ấy đang nằm ngủ thì mở mắt ra thấy cái đầu trọc lóc, hình xăm đầy người nên giật mình. Thứ hai là hình xăm vẽ chưa khô hẳn, dính vô giường bẩn quá nên đuổi ra ngoài luôn".

Lương Thế Thành (Ảnh: Viết Thanh)

Bên cạnh tạo hình gai góc, Lương Thế Thành còn gây bất ngờ khi có phân đoạn "cảnh nóng" trong nhà tắm cùng bạn diễn nam Gi-A Nguyễn (người thủ vai phạm nhân Nguyễn Minh Hữu). Trước câu hỏi về áp lực khi thực hiện cảnh quay nhạy cảm này, Lương Thế Thành cho biết cả hai anh em đều khá thoải mái và không gặp nhiều trở ngại nhờ đã tập luyện kỹ lưỡng từ trước.

Lương Thế Thành và Gi-A có cảnh nhạy cảm trong phim

Nam diễn viên chia sẻ: "Thật sự cảnh quay đó đối với bản thân Thành và Gi-A đều không có áp lực gì nhiều. Trước khi quay, hai anh em đã workshop trước, tập đi tập lại với đạo diễn Trung Lùn rất nhiều lần để canh tư thế, góc quay sao cho phù hợp với nhân vật và câu chuyện phim. Khi ra set quay thì mọi thứ diễn ra rất nhanh chứ không hề lâu. Bản thân Thành cũng hiểu mình phải tiết chế chứ không thể lột tả trần trụi một cách quá mức được".

Lương Thế Thành chia sẻ về cảnh quay nhạy cảm trong Trại Giam Hạnh Phúc

Tuy nhiên, Lương Thế Thành lại tiết lộ cái khó thực sự của cảnh quay này lại nằm ở khâu... thị phạm của đạo diễn Trung Lùn. Anh chia sẻ: "Phần khó đối với Thành chắc là phần thị phạm của anh Trung Lùn. Anh Trung ra thị phạm thì bản thân mình là diễn viên phải làm giống anh ấy, nhưng mình lại cao hơn anh ấy nên không thể nào làm y chang được". Tiếp lời đàn anh, Gi-A Nguyễn cũng "bóc phốt" vị đạo diễn: "Thực sự em với anh Thành không có khó khăn gì mấy, người khó khăn nhất chính là anh Trung. Lúc tụi em diễn thì người mắc cỡ nhất luôn là anh ấy, mặt ổng đỏ hoét như con gái mới lớn vậy".

Lương Thế Thành lần đầu có tạo hình táo bạo như Trại Giam Hạnh Phúc

Về nội dung, Trại Giam Hạnh Phúc là tác phẩm điện ảnh Việt Nam tiên phong khai thác đề tài đời sống phía sau song sắt nhà tù qua lăng kính nhân văn đan xen yếu tố hài hước. Phim xoay quanh thầy giáo hiền lành tên Phúc (Tuấn Trần), vì bảo vệ em gái (Sally Hồng Anh) mà vô tình vướng vòng lao lý. Tại buồng giam số 9, lòng tốt của Phúc dần cảm hóa được cán bộ quản giáo nguyên tắc tên Tú (Ma Ran Đô) cùng các bạn tù như anh Chính (Tiến Luật), Bách Khoa (Khuyến Dương), Minh Hữu (Gi-A Nguyễn), đồng thời phải đối mặt với sự rập rình, thù hằn từ tên trùm buồng giam Long Đầu Bò (Lương Thế Thành).

Ảnh: NSX

Với câu chuyện mới lạ, chiều sâu tâm lý cùng màn lột xác ngoạn mục của dàn diễn viên thực lực, Trại Giam Hạnh Phúc đang là một trong những dự án được khán giả mong chờ nhất dịp cuối năm khi chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 20/11. Sự xuất hiện của dàn sao tại buổi họp báo phần nào càng khiến cho không khí phim trước thềm ra mắt thêm náo nhiệt và được mong chờ.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Ảnh: Viết Thanh

Ảnh: Viết Thanh

Ảnh: Viết Thanh



