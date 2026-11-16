Han Hyo Joo và đàn em kém 7 tuổi dính tin đồn hẹn hò, xứng đôi cỡ nào mà netizen đòi cưới gấp?

Một khoảnh khắc ngồi cạnh nhau tại sân bóng chày cũng đủ khiến Han Hyo Joo và đàn em kém 7 tuổi vướng tin đồn hẹn hò.

Han Hyo Joo và Gong Myung đang trở thành tâm điểm chú ý khi màn kết hợp của cả hai trong bộ phim truyền hình Your Ground được nhắc đến trên truyền thông Hàn Quốc. Đáng chú ý, trước khi phim lên sóng, cặp diễn viên vướng tin đồn hẹn hò vì một khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau ngoài đời.

Theo Newsen, câu chuyện bắt nguồn từ tháng 6 năm nay, khi Han Hyo Joo và Gong Myung cùng có mặt tại sân vận động bóng chày Jamsil, Seoul để theo dõi trận đấu giữa LG Twins và SSG Landers. Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc hai nghệ sĩ ngồi cạnh nhau nhanh chóng được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, khiến khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ của họ. Thậm chí, một người hâm mộ còn lập tức tìm đến sân bóng sau khi đọc được bài viết về hai diễn viên.

Tuy nhiên, tin đồn nhanh chóng được làm rõ. Trong cuộc phỏng vấn với Newsen hồi tháng 6, Gong Myung cho biết anh và đàn chị đến sân vận động để tìm hiểu về bóng chày, chuẩn bị cho dự án phim sắp thực hiện. Nam diễn viên kể bản thân còn không biết những hình ảnh tại sân bóng đã được đăng tải thành tin hẹn hò. Khi Han Hyo Joo nhìn thấy bài viết, cô đã bật cười và trêu chọc anh vì những bức ảnh trông chẳng khác nào khoảnh khắc bị bắt gặp đi hẹn hò.

Gong Myung cũng hài hước thừa nhận tin đồn vô tình trở thành một cách quảng bá cho bộ phim. Anh cho biết rất vui khi khán giả nhận xét cả hai trông đẹp đôi và bày tỏ sự mong đợi với màn kết hợp trên màn ảnh. Dù người trong cuộc đã phủ nhận nhưng cư dân mạng vẫn mong chờ hai người thực sự có mối quan hệ "trên mức đồng nghiệp" vì quá đẹp đôi.

Han Hyo Joo sinh năm 1987, trong khi Gong Myung sinh năm 1994. Cặp diễn viên chênh nhau 7 tuổi, nhưng khoảng cách tuổi tác không khiến khán giả nghi ngờ về độ ăn ý khi cả hai cùng xuất hiện trong những hình ảnh quảng bá phim. Đáng chú ý, Gong Myung vừa gia nhập BH Entertainment - công ty quản lý của Han Hyo Joo - vào tháng trước.

Han Hyo Joo vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim Hàn qua loạt tác phẩm như Người thừa kế sáng giá, Dong Yi, W và Happiness. Nữ diễn viên còn được truyền thông và người hâm mộ gọi là “mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc”. Danh xưng này gắn với kết quả bình chọn của tổ chức Seven Dew vào tháng 6/2011, nơi mỹ nhân họ Han đứng nhất.

Trong khi đó, Gong Myung từng ghi dấu ấn qua các bộ phim như Lovers of the Red Sky, Be Melodramatic và Extreme Job. Nam diễn viên được kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất khi đảm nhận vai chính trong dự án mới.

Bộ phim mà cả hai cùng tham gia mang tên Your Ground, dự kiến lên sóng vào tháng 12 trên đài MBC. Tác phẩm thuộc thể loại tình cảm, xoay quanh Kang Hae Hwan (Gong Myung) - một cầu thủ bóng chày từng có cơ hội tiến đến giải đấu Major League nhưng sự nghiệp bất ngờ chững lại sau một biến cố. Sau hai năm điều trị và phục hồi, anh gặp Seo Hee Seung (Han Hyo Joo), nữ luật sư chuyển hướng trở thành người đại diện cho các cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp.

Hai nhân vật từng quen biết nhau từ thời trung học, khi Hee Seung là học sinh xuất sắc còn Hae Hwan là ngôi sao của đội bóng chày trường. Sau 11 năm, họ gặp lại và cùng bước vào hành trình theo đuổi những ước mơ còn dang dở. Phim còn có sự góp mặt của Sung Joon và Kim Shin Rok.

Với chuyện tình cảm trên màn ảnh cùng khoảng cách tuổi tác ngoài đời, Han Hyo Joo và Gong Myung đang khiến khán giả tò mò về phản ứng hóa học trong lần đầu kết hợp. Dù tin đồn hẹn hò thực chất xuất phát từ một buổi tìm hiểu bóng chày phục vụ công việc, màn tái hợp của hai diễn viên trên màn ảnh vẫn là điều được người hâm mộ chờ đợi.