Đôi mắt cười của Han Hyo Joo đã thay đổi

Ở tuổi U40, Han Hyo Joo vẫn được ngưỡng mộ bởi nhan sắc thanh tú, khí chất thanh lịch và diện mạo trẻ trung. Bởi vậy, những thay đổi bất ngờ ở đôi mắt nữ diễn viên mới đây nhanh chóng thu hút sự chú ý, thậm chí làm dấy lên nghi vấn cô đã can thiệp thẩm mỹ.

Han Hyo Joo từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân tiêu biểu của màn ảnh Hàn Quốc, sở hữu vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng cùng khí chất thanh lịch khó trộn lẫn. Không chỉ là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á qua loạt tác phẩm đình đám, nữ diễn viên còn được xem như một trong những "tường thành nhan sắc" của showbiz xứ kim chi. Ở tuổi 39, cô vẫn duy trì diện mạo trẻ trung, làn da mịn màng và những đường nét hài hòa đáng ngưỡng mộ. Chính vì vậy, bất cứ thay đổi nào trên gương mặt Han Hyo Joo cũng dễ dàng trở thành chủ đề thu hút sự chú ý.

Mới đây, đôi mắt của nữ diễn viên bất ngờ gây bàn tán khi đường mí ngày càng rõ, khiến ánh nhìn trông to và sắc nét hơn trước. Thậm chí, một bộ phận cư dân mạng còn đặt nghi vấn cô đã can thiệp thẩm mỹ.

Sự thay đổi trong đôi mắt của Han Hyo Joo trở thành chủ đề bàn tán trên MXH xứ Hàn.

Mọi chuyện bắt nguồn từ một bài đăng trên diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc với tiêu đề: "Đường nét đôi mắt thay đổi đến mức gây sốc của Han Hyo Joo". Người đăng bài so sánh hình ảnh nữ diễn viên tại một sự kiện pop-up năm ngoái với diện mạo gần đây, cho rằng phần mí mắt của cô trở nên đậm và rõ ràng hơn, khiến tổng thể đôi mắt có cảm giác lớn hơn trước. Nếu như trước đây Han Hyo Joo thường gây ấn tượng với đôi mắt có đường nét mềm mại, nhẹ nhàng thì hiện tại, phần mí rõ hơn khiến ánh nhìn trở nên sắc sảo.

Những hình ảnh này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng nữ diễn viên có thể đã thực hiện phẫu thuật tạo hình mí mắt, trong khi những bình luận khác lại nhận xét đường mí mới vẫn rất đẹp, thậm chí khiến đôi mắt trông nổi bật hơn. Tuy nhiên, đây đều chỉ là suy đoán của cư dân mạng, chưa có bằng chứng xác nhận Han Hyo Joo đã can thiệp thẩm mỹ.

Thực tế, chính nữ diễn viên từng lên tiếng giải thích về sự thay đổi ở mí mắt trong chương trình trên kênh YouTube VIVO TV. Han Hyo Joo cho biết thời còn học cấp hai, cô hoàn toàn không có nếp mí rõ ràng. Đến khi học trung học phổ thông, đường mí mới bắt đầu hình thành và dần tạo nên diện mạo như hiện tại. Cô cũng tiết lộ từng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì mí mắt ngày càng đậm nét theo tuổi tác. Thậm chí, có những ngày nữ diễn viên xuất hiện tới 5 nếp mí khác nhau. Chia sẻ hài hước này phần nào cho thấy vùng mắt của cô có thể thay đổi khá nhiều tùy từng thời điểm.

Vì sao càng lớn tuổi, mắt có thể xuất hiện thêm nếp mí?

Trên thực tế, nếp mí không phải lúc nào cũng cố định từ khi sinh ra. Một số người có thể hình thành đường mí rõ hơn khi trưởng thành do sự thay đổi của mô mỡ, da và cấu trúc vùng mắt. Đặc biệt, quá trình lão hóa hoặc giảm cân nhanh khiến lượng mỡ quanh mắt suy giảm có thể làm thay đổi cách da mí gấp lại.

Về cấu tạo, nếp mí trên hình thành nhờ sự liên kết giữa cơ nâng mi – bộ phận có nhiệm vụ nâng mí mắt khi mở mắt – với lớp da mí. Khi cơ này co lại, phần da được kéo theo và tạo thành đường gấp. Theo thời gian, lượng mỡ quanh mắt có thể giảm, độ đàn hồi của da cũng suy yếu. Những thay đổi này khiến da dễ hình thành các nếp gấp mới, thậm chí làm đường mí vốn mờ trở nên rõ hơn.

Tuy nhiên, nếp mí hình thành do thay đổi tự nhiên không phải lúc nào cũng ổn định. Khi vị trí mô mỡ và tình trạng da thay đổi, đường mí có thể lúc đậm, lúc mờ hoặc xuất hiện nhiều nếp gấp cùng lúc. Đây cũng là lý do một số người nhận thấy đôi mắt của mình trông khác nhau tùy thời điểm.

Lão hóa vùng mắt không chỉ khiến mí thay đổi

Ngoài việc hình thành thêm nếp mí, vùng mắt còn có thể gặp tình trạng da chùng và sụp mí khi tuổi tác tăng lên. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm collagen, độ đàn hồi của da và những thay đổi ở các mô nâng đỡ mí mắt. Khi phần da thừa sa xuống, tầm nhìn phía trên có thể bị che khuất, gây khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Tình trạng này đôi khi còn khiến lông mi bị đẩy vào trong, cọ xát với bề mặt mắt, gây kích ứng và chảy nước mắt thường xuyên. Vùng da mí cũng có thể bị ma sát, dẫn đến khó chịu hoặc viêm đỏ. Nếu tình trạng sụp mí ảnh hưởng đến thị lực hay sinh hoạt, người gặp vấn đề nên thăm khám bác sĩ chuyên khoa để được đánh giá nguyên nhân và hướng xử lý.

Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ có thể cân nhắc các phương pháp can thiệp như phẫu thuật nâng cung mày, loại bỏ phần da chùng hoặc điều chỉnh cấu trúc mí mắt. Dù vậy, không phải mọi trường hợp xuất hiện thêm nếp mí hay đường mí đậm hơn đều là dấu hiệu cần điều trị. Với Han Hyo Joo, những thay đổi đang được bàn luận hiện vẫn chưa đủ cơ sở để kết luận có liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ.

Ảnh: Instagram.