Chiếc đầm "gặp mưa là chảy" khiến dân tình thi nhau trầm trồ

Đằng sau vẻ kỳ diệu kéo dài vài phút là hàng tháng trời thử nghiệm, những tính toán về vật liệu và sự phối hợp chính xác giữa nhiều bộ phận.

Một chiếc váy có thể tan rã ngay trên sân khấu, để lộ bộ trang phục đỏ rực bên trong chỉ sau vài phút dưới mưa nhân tạo: tưởng như một màn ảo thuật, nhưng đây lại là sáng tạo thời trang có thật của nhà thiết kế Hussein Chalayan dành riêng cho Olivia Rodrigo. Trong đêm mở màn tour diễn thế giới The Unraveled Tour tại Hartford, Mỹ, nữ ca sĩ khiến khán giả bất ngờ với màn biến đổi trang phục đầy kịch tính. Đằng sau khoảnh khắc mãn nhãn ấy không chỉ là ý tưởng táo bạo, mà còn là quá trình nghiên cứu vật liệu, thử nghiệm và tính toán chính xác đến từng chi tiết.

Trong phần trình diễn ca khúc "The Cure", Olivia Rodrigo xuất hiện với chiếc váy ngắn màu trắng xanh nhạt, có cổ sơ mi và phần chân váy xếp ly gọn gàng. Thiết kế mang vẻ ngoài ngây thơ, cổ điển, gần như đối lập với bộ trang phục đỏ quyến rũ được giấu bên dưới. Khi hệ thống mưa nhân tạo bắt đầu hoạt động, nước liên tục trút xuống người nữ ca sĩ. Điều kỳ diệu diễn ra ngay trước mắt khán giả: lớp váy bên ngoài dần mất đi hình dạng, rã ra thành những mảnh vật liệu mỏng rồi rơi xuống, để lộ bộ cánh đỏ nổi bật bên trong. Màn chuyển đổi diễn ra ngay giữa tiết mục, biến một lần thay trang phục thông thường thành khoảnh khắc trình diễn đầy tính sân khấu.

Đây không phải sự cố trang phục, mà là hiệu ứng đã được lên kế hoạch từ trước. Chiếc váy được nhà thiết kế Hussein Chalayan sáng tạo riêng cho Olivia, phối hợp cùng đội ngũ stylist Chloe và Chenelle Delgadillo. Ý tưởng này cũng gắn liền với tinh thần của tour diễn The Unraveled Tour - nơi hình ảnh những thứ dần bung ra, tan rã và biến đổi trở thành một phần ngôn ngữ thị giác của chương trình.

Điều khiến thiết kế trở nên khác biệt nằm ở lớp váy bên ngoài. Theo chia sẻ của Hussein Chalayan với truyền thông, bộ trang phục được làm từ một loại vật liệu đặc biệt có bề ngoài giống giấy và có khả năng hòa tan khi tiếp xúc với nước. Khi lớp vật liệu này biến mất, bộ corset đỏ kết hợp ren và vải tuyn bên dưới sẽ lộ diện. Nói cách khác, nhà thiết kế không đơn thuần tạo ra một chiếc váy có thể bị xé bỏ hay tháo rời nhanh chóng. Ông sử dụng đặc tính của vật liệu để biến chính quá trình phân rã thành một phần của màn trình diễn. Nước không chỉ là hiệu ứng sân khấu mà còn đóng vai trò kích hoạt sự biến đổi của trang phục.

Ý tưởng nghe có vẻ đơn giản: mặc một chiếc váy có thể tan trong nước rồi đứng dưới mưa. Nhưng để hiệu ứng diễn ra đúng thời điểm, đội ngũ thiết kế phải giải quyết một bài toán phức tạp hơn nhiều. Theo những thông tin được công bố về quá trình phát triển thiết kế, việc nghiên cứu và thử nghiệm chất liệu kéo dài khoảng sáu tháng. Thách thức không chỉ nằm ở khả năng hòa tan, mà còn ở việc kiểm soát tốc độ phân rã sao cho phù hợp với tiết tấu của buổi biểu diễn. Nếu lớp váy quá yếu, trang phục có thể hỏng trước khi Olivia bước vào phần trình diễn cần hiệu ứng đặc biệt. Ngược lại, nếu vật liệu quá bền hoặc cần quá nhiều nước mới tan, màn biến đổi sẽ diễn ra chậm, khiến khoảnh khắc cao trào mất đi sức hấp dẫn. Lớp váy còn phải đủ ổn định để nữ ca sĩ có thể di chuyển, nhảy và biểu diễn trước khi hệ thống mưa được kích hoạt.

Nhà thiết kế cũng tiết lộ rằng ông đã phát triển nhiều phương án, sau đó tiếp tục điều chỉnh để bảo đảm trang phục vừa đẹp khi khô, vừa hoạt động đúng như mong muốn khi gặp nước. Olivia Rodrigo cũng tham gia quá trình duyệt thiết kế. Việc thử nghiệm nhiều lần là cần thiết để kiểm soát hiệu ứng, đặc biệt khi nữ ca sĩ vẫn phải tiếp tục hát dưới dòng nước đổ xuống sân khấu. Đó là lý do chiếc váy không thể được xem đơn thuần như một món đồ thời trang. Nó giống một đạo cụ trình diễn được thiết kế riêng, nơi chất liệu, cấu trúc trang phục, hệ thống phun nước và thời điểm âm nhạc phải phối hợp ăn ý với nhau.

Thực tế, Hussein Chalayan từng thử nghiệm trang phục tan rã dưới nước từ bộ sưu tập Xuân Hè 2016. Trong buổi trình diễn năm đó, các người mẫu mặc những bộ đồ trắng giống áo khoác giấy, đứng dưới dòng nước nhân tạo để lớp trang phục bên ngoài dần biến mất, hé lộ thiết kế khác bên trong. Với Olivia Rodrigo, ý tưởng này được đưa từ sàn diễn thời trang vào không gian concert, nơi hàng nghìn khán giả có thể chứng kiến hiệu ứng ngay trong lúc ca sĩ biểu diễn. Lớp váy trắng giản dị được giữ lại để tạo sự tương phản mạnh mẽ với bộ trang phục đỏ bên dưới, khiến màn lộ diện càng ấn tượng.

Khoảnh khắc ấy cũng cho thấy thời trang biểu diễn ngày nay không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn một bộ đồ đẹp. Trang phục có thể kể chuyện, tạo bất ngờ và góp phần dẫn dắt cảm xúc của khán giả. Để làm được điều đó, nhà thiết kế đôi khi phải vận dụng tư duy của một nghệ sĩ, kỹ thuật viên và cả nhà nghiên cứu vật liệu. Vậy nên, muốn tạo ra chiếc váy tan chảy như của Olivia Rodrigo, chỉ có gu thẩm mỹ thôi rõ ràng chưa đủ. Đằng sau vẻ kỳ diệu kéo dài vài phút là hàng tháng trời thử nghiệm, những tính toán về vật liệu và sự phối hợp chính xác giữa nhiều bộ phận. Một màn biến đổi khiến khán giả trầm trồ có thể chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng để làm chủ khoảnh khắc ấy, đội ngũ sáng tạo đã phải đầu tư rất nhiều công sức.