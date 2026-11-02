Tiên nữ năm ngoái xách váy chạy cũng viral, năm nay “biến thân” cực mượt trên thảm đỏ

Bảo sao mỹ nhân này cứ xuất hiện là viral!

Thảm đỏ Vogue luôn là nơi các mỹ nhân Hoa ngữ thỏa sức phô diễn gu thời trang với những bộ cánh lộng lẫy cùng loạt concept được đầu tư công phu. Thế nhưng, giữa cuộc đua váy áo đầy mãn nhãn ấy, Âu Dương Na Na lại chọn cách chiếm spotlight rất riêng.

Nếu năm ngoái, nàng "công chúa cello" khiến dân tình mê mẩn với hình ảnh tiên nữ chạy chân trần, váy áo tung bay trong gió thì năm nay, cô quyết định nâng cấp độ bất ngờ bằng một màn "biến thân" cực nghệ. Hai năm, hai concept hoàn toàn trái ngược, nhưng điểm chung là lần nào Âu Dương Na Na cũng biết cách biến thảm đỏ thành sân khấu của riêng mình!

Thịnh điển Vogue 2026: Từ màn khói trắng đến nàng công chúa cổ tích hắc ám

Không chọn cách xuất hiện thông thường, Âu Dương Na Na mở màn với trang phục tối màu, đứng giữa không gian phủ ánh sáng xanh lạnh và một quả bóng đỏ khổng lồ. Khi quả bóng che khuất cơ thể, một làn khói trắng bất ngờ bùng lên, bao trùm cả sân khấu. Chỉ vài giây sau, mỹ nhân sinh năm 2000 đã bước ra trong chiếc đầm dạ hội đỏ rực rỡ, khiến màn xuất hiện trông chẳng khác nào một tiết mục ảo thuật được dàn dựng riêng.

Màn xuất hiện bằng ảo thuật của mỹ nhân Cbiz đang viral khắp cõi mạng. Nguồn: X

Tâm điểm của tạo hình lần này là chiếc đầm dạ hội màu đỏ rượu vang được đặt làm riêng từ Louis Vuitton. Thiết kế hai dây mảnh với phần thân trên ôm gọn, nhấn vào vòng eo, trong khi chân váy xòe rộng với những lớp vải bồng bềnh tạo hiệu ứng chuyển động đẹp mắt. Mỗi bước đi hay cú xoay người đều khiến tà váy tung nhẹ, mang đến vẻ lộng lẫy đúng hình tượng công chúa bước ra từ cổ tích.

Thế nhưng, thay vì vẻ ngọt ngào, Âu Dương Na Na lại lựa chọn một phiên bản có phần bí ẩn, quyến rũ hơn. Mái tóc đen dài, làn da sáng, makeup nhấn mắt cầu kỳ cùng đôi môi đỏ trầm tạo nên tổng thể mang hơi hướng dark fairytale - vừa ma mị, vừa kiêu kỳ. Sắc đỏ nổi bật trên nền không gian xanh lạnh cũng giúp từng khung hình trở nên ấn tượng, chẳng cần cầu kỳ vẫn đủ sức chiếm trọn spotlight.

Nguồn: X

Đặc biệt, Âu Dương Na Na không đơn thuần diện một chiếc váy đẹp để dạo bước thảm đỏ. Cô biến cả quá trình xuất hiện thành một màn trình diễn có mở đầu, cao trào và cái kết, khiến người xem tò mò từ những giây đầu tiên. Rõ ràng, với nữ nghệ sĩ này, thảm đỏ không chỉ là nơi khoe váy áo mà còn là cơ hội để kể một câu chuyện thời trang.

Thịnh điển Vogue 2025: Nàng tiên chân trần chạy trên thảm đỏ từng gây sốt cõi mạng

Nhìn màn "biến thân" năm nay, nhiều người hẳn sẽ nhớ ngay đến khoảnh khắc viral của Âu Dương Na Na tại Thịnh điển Vogue 2025. Khi ấy, cô cũng không đi theo lối xuất hiện quen thuộc mà lựa chọn hóa thân thành một nàng tiên mang vẻ đẹp mong manh, cổ điển.

Bám sát chủ đề "Trăm hoa đua nở", tạo hình của Âu Dương Na Na được cho là lấy cảm hứng từ hai bộ phim The Hours và Atonement. Trong bộ ảnh thực hiện trước sự kiện, nữ nghệ sĩ xuất hiện giữa đồng cỏ xanh mướt, diện chiếc váy lụa xanh mềm mại, mái tóc tết búi lơi cùng vẻ đẹp trong trẻo, phảng phất nét u buồn.

Nguồn: X

Nhưng khoảnh khắc thực sự khiến cõi mạng dậy sóng lại nằm ở màn xuất hiện trên thảm đỏ. Thay vì thong thả bước đi và tạo dáng như thường lệ, Âu Dương Na Na bất ngờ xách nhẹ tà váy, chạy chân trần đầy phóng khoáng. Tà lụa xanh tung bay theo từng bước chân, mái tóc và nụ cười rạng rỡ khiến cô trông chẳng khác nào một nàng tiên vừa bước ra khỏi khu rừng cổ tích.

Khoảnh khắc chạy từng giúp Na Na viral khắp MXH. Nguồn: Facebook

Thậm chí, hình ảnh ấy còn được ví von như một "chú nai lạc đang chạy khỏi khu rừng". Không quá hào nhoáng hay sắc sảo, màn xuất hiện năm 2025 ghi điểm bởi vẻ đẹp tự do, mơ mộng và cảm giác rất đỗi tự nhiên. Giữa một thảm đỏ vốn đầy những màn tạo dáng chỉn chu, vài bước chạy chân trần lại ghi dấu ấn đậm nét trong mắt netizen.

Nguồn: X

Từ nàng tiên váy xanh chạy chân trần đầy thơ mộng đến công chúa hắc ám "biến thân" giữa làn khói trắng, Âu Dương Na Na quả thực biết cách khiến thảm đỏ Vogue trở thành sàn diễn của riêng mình. Hai năm, hai concept đối lập nhưng đều đẹp như những thước phim cổ tích, bảo sao cứ mỗi lần xuất hiện, "công chúa cello" lại khiến dân tình phải trầm trồ. Cứ đà này, không biết mùa Vogue tiếp theo cô nàng còn chiêu gì để gây bất ngờ đây!