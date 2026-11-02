Triệu Lộ tư được ưu ái trở lại

Câu chuyện thời trang của Triệu Lộ Tư đang nóng lên theo hướng tích cực.

Vừa vướng những đồn đoán về chuyện "mất lòng" thương hiệu đang tiếp xúc là Valentino, Triệu Lộ Tư đã có màn xuất hiện khiến người hâm mộ thêm lý do để ăn mừng. Giữa lúc chuyện hợp tác của hai bên còn khiến dân tình tò mò, những hoạt động mới này đang được xem là tín hiệu đáng chờ đợi cho bước tiến tiếp theo của người đẹp Cbiz trong làng thời trang.

Cụ thể, Triệu Lộ Tư trở thành gương mặt của hai phiên bản bìa Harper's Bazaar Trung Quốc số tháng 11/2026, qua ống kính nhiếp ảnh gia Trần Mạn. Lần xuất hiện trùng tháng sinh nhật và cột mốc kỷ niệm 10 năm hoạt động mang đến thêm một dấu ấn cho hành trình của nữ diễn viên.

Chi tiết được giới yêu thời trang chú ý là trang phục Valentino thuộc bộ sưu tập Xuân sớm 2027 xuất hiện trong video nhá hàng. Màn kết hợp lần này tiếp tục nối dài sự hiện diện của Triệu Lộ Tư bên nhà mốt.

Thời gian qua, nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục đồn đoán Triệu Lộ Tư sắp được Valentino công bố vai trò mới, thậm chí nhắc tới danh xưng đại sứ toàn cầu. Chuyện cô từng phủ nhận tin đồn liên quan đến thương hiệu trên livestream cũng được khơi lại, khiến mỗi lần hai bên có hoạt động chung đều trở thành đề tài bàn luận.

Câu chuyện càng rôm rả sau những tranh luận quanh việc Triệu Lộ Tư diện haute couture của Elie Saab và Zuhair Murad tại Thịnh điển Vogue vừa qua. Một số tài khoản cho rằng lựa chọn này có thể khiến quan hệ với Valentino trở nên khó xử. Dẫu vậy, những diễn giải về việc nhà mốt "phật lòng", trì hoãn công bố hay cần quan sát thêm đều là suy đoán về hậu trường, chưa thể xem như phản hồi từ thương hiệu.

Triệu Lộ Tư chọn thiết kế từ 2 nhà mốt khác trong lần xuất hiện trở lại tại sự kiện lớn sau một khoảng thời gian.

Trước đó, Triệu Lộ Tư và Valentino cũng từng cùng nhau viral nhờ loạt hình ảnh hậu trường được chia sẻ hồi tháng 10. Có quá khứ bị nhận xét mặc đồ bình dân thuyết phục hơn hàng hiệu, nàng tiểu hoa lần này mang đến diện mạo sắc sảo, có nét quyền lực hơn hình ảnh ngọt ngào quen thuộc. Đặc biệt, cách cô biến hóa các set đồ thuộc bộ sưu tập Early Spring 2027 của Valentino cũng hết sức thuyết phục và nhận được phản hồi tích cực từ netizen.

Bên cạnh những tạo hình ngày càng thuyết phục, Triệu Lộ Tư còn có một lợi thế đáng giá: khả năng khiến người xem muốn mua theo. Danh xưng "nữ hoàng sold-out" được người hâm mộ dành cho cô cũng đến từ những lần váy áo, phụ kiện được săn tìm sau mỗi màn xuất hiện. Với Valentino, sức hút ấy đã có ví dụ cụ thể từ một outfit sân bay.

Hồi tháng 6, nữ diễn viên diện đôi Valentino Garavani Rockstud Mary Jane cùng Knitted Short Dress của nhà mốt Ý. Ngay sau khi những hình ảnh Triệu Lộ Tư được chia sẻ, mẫu giày rơi vào tình trạng hết nhiều kích cỡ tại một số cửa hàng ở Trung Quốc, người mua phải đặt trước hoặc tìm kiếm ở thị trường khác. Thậm chí trên Tiểu Hồng Thư, mẫu giày của Valentino còn được ưu ái gọi là "giày Triệu Lộ Tư" trong top tìm kiếm. Chiếc váy cô mặc cùng cũng được ghi nhận cháy hàng. Hiệu ứng mua sắm vì thế lan sang cả bộ trang phục, khi người hâm mộ muốn tái hiện trọn vẹn cách lên đồ của nữ diễn viên.

Valentino cập nhật hình ảnh của Triệu Lộ Tư lên trang Instagram chính thức.

Đây là điểm cộng đáng kể cho mối quan hệ giữa Triệu Lộ Tư và Valentino. Cô giúp sản phẩm được chú ý qua style cá nhân, đồng thời tạo động lực để người xem tìm hiểu và săn mua. Với một thương hiệu xa xỉ, khả năng đưa thiết kế từ bộ ảnh thời trang vào mong muốn sở hữu của khách hàng là giá trị đáng cân nhắc khi lựa chọn gương mặt đồng hành.

Song bìa Bazaar đã mang đến một khởi đầu đẹp cho tháng sinh nhật của Triệu Lộ Tư, còn câu chuyện "danh phận" vẫn đang để ngỏ. Liệu đây sẽ là màn mở đường cho một thông báo chính thức, hay hai bên còn dành thêm bất ngờ trong những dự án sắp tới? Người hâm mộ hẳn vẫn đang chờ lần xuất hiện tiếp theo.

Nguồn ảnh: Harper's Bazaar China, Weibo, Facebook.