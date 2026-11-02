2 cô dâu hot nhất MXH 48h qua: Jennie làm tân nương sexy nhất thế giới, Lưu Diệc Phi khiến sao nam nhảy cẫng

Jennie, Lưu Diệc Phi gây bão mạng với hai tạo hình váy cưới hoàn toàn đối lập.

48 giờ qua, mạng xã hội châu Á liên tục xôn xao trước sự xuất hiện của những nàng dâu với danh tiếng thuộc hàng đỉnh lưu. Nếu Lưu Diệc Phi vừa khuynh đảo làng giải trí Hoa ngữ bằng vẻ đẹp thanh thuần, lộng lẫy tại đêm tiệc W Magazine, thì Jennie lại chọn cách "đánh úp" cõi mạng khi bất ngờ tung ra tạo hình Halloween thứ hai. Một bên là nữ thần kiêu kỳ tỏa sáng giữa thảm đỏ danh giá, một bên là "cô dâu ma" u buồn mà quyến rũ. Hai sắc thái hoàn toàn đối lập đã vô tình tạo nên một bức tranh thú vị, khiến giới mộ điệu không thể rời mắt.

Jennie lấn át dàn chân dài quốc tế với giao diện Cô dâu ma

Mùa Halloween năm nay, dù chỉ có 3/4 thành viên BLACKPINK "lên đồ" chơi lễ, người hâm mộ vẫn được chiêm ngưỡng đủ 4 tạo hình bởi nhân vật gánh gấp đôi KPI không ai khác chính là Jennie. Nếu vào ngày lễ chính thức trước đó nữ idol gây sốt với tạo hình nữ quái xế Y2K bốc lửa, thì mới đây, nữ rapper vừa giới thiệu thêm giao diện ma mị của nhân vật Emily trong phim hoạt hình kinh điển Corpse Bride cùng dòng trạng thái khiến người hâm mộ xao xuyến: "Boo! im your bride".

Lối trang điểm nhấn nhá bầu mắt xanh xám u buồn, đôi lens sáng màu cùng chiếc váy cưới ren xuyên thấu ôm sát đã khắc họa trọn vẹn nét quyến rũ pha chút lạnh lẽo của một "cô dâu ma".

Jennie khoe visual ma mị, quyến rũ trong giao diện "cô dâu ma" Emily.

Khoảnh khắc nữ thần tượng chung khung hình với hai chân dài quốc tế đình đám Yasmin Wijnaldum và Isabella Elei nhanh chóng tạo nên cơn sốt. Đứng cạnh những người mẫu chuyên nghiệp sở hữu chiều cao vượt trội, tỷ lệ cơ thể cân đối và gương mặt sắc sảo giúp Jennie không hề lép vế. Chưa cần cường điệu tạo dáng, thần thái tự nhiên của IT Girl toàn cầu vẫn giúp cô giữ trọn sức hút riêng biệt trong từng khung hình.

Thần thái IT Girl giúp nữ idol giật trọn spotlight khi chung khung hình với dàn chân dài quốc tế.

Tối 31/10, khi có mặt tham dự bữa tiệc sinh nhật kết hợp Halloween của Kendall Jenner tại Los Angeles, Jennie quyết định đánh thức ký ức văn hóa đại chúng thập niên 2000 khi hóa thân thành nữ quái xế Suki trong bom tấn 2 Fast 2 Furious. Diện lại thiết kế quần chaps bốc lửa đính corset tông hồng tím kết hợp cùng mái tóc vàng nâu, mỹ nhân nhà YG mang đến một hình ảnh phóng khoáng, năng động giữa dàn khách mời toàn sao như Charli XCX hay Central Cee.

Jennie với tạo hình nữ quái xế Y2K được chính chủ Devon Aoki thả tim.

Điểm nhấn đáng yêu của màn hóa trang này chính là sự công nhận từ bản gốc. Devon Aoki - nữ diễn viên thủ vai Suki năm 2003 - đã trực tiếp "thả tim" và để lại bình luận thích thú. Lời khen từ biểu tượng gốc là minh chứng rõ nhất cho gu thẩm mỹ tinh tế của Jennie, cho thấy cô biết cách chọn lọc và tái hiện một cách duyên dáng những di sản thời trang cũ.

Lưu Diệc Phi hóa nữ thần váy cưới khuynh đảo thảm đỏ

Trái ngược với vẻ nổi loạn của Jennie, Lưu Diệc Phi lại mang đến tạo hình váy cưới bùng nổ sự thanh thuần, tao nhã tại sự kiện thường niên W Magazine khu vực Trung Quốc diễn ra ở Ma Cao tối 1/11. Đảm nhận vai trò vedette khép lại thảm đỏ, "thần tiên tỷ tỷ" khoác lên mình mẫu váy cưới cúp ngực vải satin thuộc BST Haute Couture Thu Đông 2026 của Tamara Ralph, kết hợp cùng khăn voan đính ngọc trai và trang sức BVLGARI.

Lưu Diệc Phi bùng nổ khí chất thanh thuần, kiêu kỳ trong thiết kế váy cưới Haute Couture.

Tạo hình gây sốt của Lưu Diệc Phi ở W Gala được nhận xét là màn "phục thù" thành công khi trước đó tại Vogue Thịnh Điển spotlight số 1 đã thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nhà tổ chức đã dành cho đại hoa đán một sự biệt đãi chưa từng có. Lưu Diệc Phi xuất hiện từ bục thăng giáng, chậm rãi bước ra trong phông nền màn rủ mạ vàng cùng hiệu ứng ánh sáng, âm nhạc và hoa tươi được thiết kế độc quyền. Khoảnh khắc cô xuất hiện, tiếng hò reo bùng nổ đã hoàn toàn lấn át âm thanh nền, tạo nên một nghi thức thảm đỏ vô cùng tráng lệ.

Tạo hình tuyệt mỹ này không chỉ tỏa sáng về phần nhìn mà còn là một "cú lừa" ngọt ngào đánh trúng vào ký ức của công chúng. Hình ảnh Lưu Diệc Phi mặc váy cưới khiến cộng đồng mạng lập tức sống lại ký ức về nhân vật Bạch Tú Châu - vai diễn debut của cô trong bộ phim Kim Phấn Thế Gia năm 2003. Cảm thán "Bạch Tú Châu nay đã lớn" phủ sóng mọi nền tảng, biến diện mạo này thành chủ đề thảo luận mang tính hiện tượng.

Phía sau ống kính, hình ảnh "cô dâu" Lưu Diệc Phi cũng khiến nhiều đồng nghiệp nam không giấu được sự phấn khích. Lâm Nhất, bạn diễn kém tuổi vừa hợp tác cùng cô trong Câu Chuyện Hoa Hồng, sau khi đến chào hỏi đàn chị đã vui sướng chạy về nhảy cẫng lên ăn mừng cùng đồng đội, khiến netizen bật cười trêu chọc anh chàng vừa "nhìn thấy Hoàng Diệc Mai mặc váy cưới".

Khoảnh khắc Hà Tập (Lâm Nhất) phấn khích khi được tương tác với Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi).

Ảnh: IGNV, Weibo