Mối liên hệ không ngờ giữa "dâu hào môn" Hề Mộng Dao và The Weeknd sau 10 năm

Màn tương tác cùng The Weeknd tại concert mới đây giúp dâu hào môn Hề Mộng Dao khơi lại kỷ niệm trên sàn runway kinh điển 10 năm trước.

Tối 31/10, The Weeknd đã mang world tour hoành tráng After Hours Til Dawn Tour đến sân vận động Khải Đức, Hong Kong. Đêm nhạc quy tụ dàn sao khủng của giới giải trí Hong Kong tham dự, nổi bật có vợ chồng quyền lực Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh và đặc biệt là sự xuất hiện của siêu mẫu Hề Mộng Dao ở khu vực VIP.

Lọt vào ống kính của "team qua đường", dâu hào môn diện áo crop-top năng động khoe khéo vòng eo con kiến hút mắt. Dù chỉ ăn vận đơn giản, sắc vóc sắc sảo, nóng bỏng cùng khí chất siêu mẫu của cô vẫn nổi bần bật giữa đám đông, khiến nhiều người khó tin đây đã là bà mẹ hai con.

Sắc vóc "gái hai con" cực cháy của Hề Mộng Dao khi diện crop-top đi xem concert The Weeknd tại Hong Kong mới đây.

Không giấu được sự phấn khích, Hề Mộng Dao đã đăng tải một đoạn story lên Instagram để ghi lại khoảnh khắc tận hưởng đêm nhạc. Màn tương tác bùng nổ khi The Weeknd cũng chia sẻ lại story của nàng siêu mẫu trên tài khoản cá nhân. Đặc biệt, cô cũng không quên bồi hồi nhắc lại kỷ niệm khó quên cùng nam ca sĩ và bản hit Starboy trên sàn diễn Victoria’s Secret đúng một thập kỷ trước.

The Weeknd re-up story của Hề Mộng Dao, nàng siêu mẫu cũng bồi hồi nhắc lại kỷ niệm VSFS 10 năm trước.

Lời nhắc của Hề Mộng Dao lập tức đưa giới mộ điệu quay trở lại đêm diễn lịch sử Victoria’s Secret Fashion Show 2016 tại Paris. Sân khấu năm đó không chỉ ghi dấu những sải bước đầy tự tin của Hề Mộng Dao cùng dàn siêu mẫu Trung Quốc như Lưu Văn, Hà Tuệ, mà còn kéo theo cả một bầu trời ký ức về khoảnh khắc chạm mặt tình cũ siêu kinh điển của The Weeknd và Bella Hadid.

The Weeknd và Hề Mộng Dao đã quen biết nhau từ 10 năm trước.

Sàn diễn kim tuyến năm 2016 của Victoria's Secret là 1 một trong những show diễn sở hữu nhiều moment đáng nhớ với sự xuất hiện của The Weeknd.

Năm 27 tuổi đánh dấu lần thứ lần thứ 4 sải bước của Hề Mộng Dao trên sàn diễn nội y lớn nhất thế giới.

Hề Mộng Dao năm ấy vẫn còn vương vấn nét ngọt ngào, ngây thơ.

Khi The Weeknd đang trình diễn bản hit Starboy, Bella Hadid - tình cũ vừa chia tay anh vài tuần - diện bộ nội y ánh kim lướt qua mặt nam ca sĩ trên đường băng. Mặc cho nam ca sĩ cố gắng tương tác và tiến lại gần, Bella vẫn giữ ánh mắt thản nhiên đến lạnh người, sải những bước catwalk không hề trật nhịp. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng bùng nổ thành một hệ tư tưởng, được cộng đồng mạng phong làm "giáo trình hậu chia tay" huyền thoại mà đến nay vẫn thường xuyên được đào lại. Sân khấu rực rỡ năm ấy thực sự đã trở thành một trong những màn trình diễn âm nhạc đáng nhớ nhất lịch sử Victoria's Secret.

Khoảnh khắc "đứng hình" huyền thoại của Bella Hadid và The Weeknd tại Victoria's Secret 2016 từng làm khuynh đảo cõi mạng.

Đối với cá nhân Hề Mộng Dao, việc sải bước dưới giọng hát của The Weeknd năm ấy là một mảnh ghép thanh xuân tuyệt đẹp trong hành trình 13 năm thăng trầm cùng Victoria’s Secret. Từ gương mặt mới bỡ ngỡ ra mắt năm 2013, cô dần chứng minh sức hút khi liên tiếp góp mặt trong 6 mùa show từ 2013-2018, bao gồm cột mốc gây tranh cãi bậc nhất là cú ngã nhào ở Thượng Hải năm 2017.

Sau năm 2018, khi show diễn này tạm dưng vô thời hạn, Hề Mộng Dao bước sang một trang mới viên mãn khi kết hôn cùng Hà Du Quân - con trai trùm sòng bạc quá cố Hà Hồng Sân - và chính thức bước chân vào giới siêu giàu. Suốt 8 năm qua, cô lùi về hậu phương làm "dâu hào môn", hạ sinh hai nhóc tỳ và dành thời gian vun vén tổ ấm.

Thế nhưng, ngọn lửa đam mê với ánh đèn đường băng dường như chưa bao giờ tắt. Ngày 18/10 vừa qua, ở tuổi 37, Hề Mộng Dao đã có màn tái xuất gây bão toàn cầu tại Victoria's Secret Fashion Show ở Los Angeles. Không còn là cô gái trẻ loạng choạng năm nào, bà mẹ hai con khoác lên mình đôi cánh thiên thần màu vàng khổng lồ rộng gần 3m, sải bước đầy quyền lực và quyến rũ.

"Dâu hào môn" sải bước đầy quyền lực với đôi cánh thiên thần khổng lồ trong màn tái xuất lịch sử tại VSFS 2026.

Sự trở lại mạnh mẽ và trưởng thành của Hề Mộng Dao không chỉ khuynh đảo mạng xã hội với hàng trăm triệu lượt thảo luận mà còn khiến ông xã Hà Du Quân vô cùng tự hào, không ngần ngại gọi vợ là "thiên thần ngoài đời thực". Từ cô người mẫu trẻ sải bước trong giai điệu Starboy năm nào đến phu nhân hào môn khoe dáng cực cháy trên khán đài hôm nay, khí chất của một "thiên thần" thực thụ như Hề Mộng Dao chưa bao giờ bị lu mờ bởi thời gian hay những danh xưng mới.

Ảnh: Getty Images, Chụp màn hình