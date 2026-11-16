"Bạch Lộc không có cửa để đòi tranh chỗ Dương Tử"

Dương Tử và Bạch Lộc bất ngờ bị lôi vào một cuộc "hỗn chiến" trên MXH.

Đêm Hội Gào Thét iQIYI (iQIYI Scream Night) là sự kiện giải trí thường niên do nền tảng trực tuyến iQIYI tổ chức, nhằm tổng kết những thành tựu nổi bật của ngành giải trí trong năm, vinh danh các tác phẩm, nghệ sĩ và nhà sáng tạo có đóng góp đáng chú ý. Chương trình thường quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, kết hợp thảm đỏ, lễ trao giải, các sân khấu biểu diễn và hoạt động giao lưu với người hâm mộ. Đây cũng là một trong những sự kiện cuối năm được truyền thông và công chúng Hoa ngữ quan tâm, đặc biệt bởi màn xuất hiện của dàn sao đình đám.

Năm 2026, Đêm Hội Gào Thét dự kiến diễn ra ngày 5/12 tại Galaxy Arena, Macau (Trung Quốc). Bên cạnh đêm trao giải chính, chuỗi hoạt động Đêm hội Gào Thét Carnival sẽ được tổ chức trong hai ngày 4-5/12, với nhiều sân khấu biểu diễn và trải nghiệm tương tác dành cho người hâm mộ. Ngày 15/11, iQIYI chính thức công bố danh sách khách mời đợt đầu, quy tụ hàng loạt tên tuổi nổi bật như Hồ Ca, Thẩm Đằng, Dương Tử, Bạch Lộc, Quan Hiểu Đồng, Điền Hi Vi, Vương Sở Nhiên, Khổng Tuyết Nhi, Trương Lăng Hách, Hứa Khải, Hầu Minh Hạo, Trương Tân Thành, Châu Dã, Lý Nhất Đồng.... Sự góp mặt của nhiều ngôi sao thuộc các thế hệ khác nhau khiến sự kiện năm nay càng được mong đợi.

Tuy nhiên, khi sự kiện còn chưa diễn ra, câu chuyện về vị trí chỗ ngồi đã sớm trở thành tâm điểm tranh luận. Cụ thể, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin khu vực bàn chính bên trong Đêm hội Gào Thét 2026 sẽ bố trí hai vị trí trung tâm (song C), dành cho hai nữ diễn viên sinh sau năm 1990. Dương Tử và Bạch Lộc lập tức được cư dân mạng gọi tên, làm dấy lên những đồn đoán về việc ai sẽ được ban tổ chức ưu tiên.

Ngày 14/11, một fan lớn có sức ảnh hưởng của Bạch Lộc bất ngờ đăng bài trên Weibo, trực tiếp tag phòng làm việc của nữ diễn viên và tuyên bố: "Đã như vậy thì vị trí C, chúng tôi muốn lấy!". Phát ngôn đầy tự tin này nhanh chóng lan truyền, đưa chủ đề liên quan đến việc fan Bạch Lộc đòi ghế C lên hot search. Thay vì nhận được sự đồng tình hoàn toàn, động thái trên lại vấp phải nhiều ý kiến phản đối, đặc biệt từ những người cho rằng fandom của nữ diễn viên đang quá tự tin khi đặt thần tượng lên bàn cân với Dương Tử.

Một số bình luận nhận được sự chú ý trên Weibo thẳng thắn đặt câu hỏi: "Bạch Lộc tuổi gì mà đòi tranh chỗ của Dương Tử?", "Bạch Lộc không có cửa để đòi tranh chỗ Dương Tử",... Không ít cư dân mạng cho rằng xét về thâm niên hoạt động, độ dày danh mục phim ảnh, sức ảnh hưởng đại chúng lẫn vị thế trong làng giải trí, Dương Tử vẫn nhỉnh hơn đàn em. Theo quan điểm này, nếu Đêm hội Gào Thét thực sự chỉ có một vị trí C dành cho nữ diễn viên, Dương Tử mới là cái tên xứng đáng được ưu tiên. Việc fan Bạch Lộc công khai tuyên bố muốn lấy vị trí trung tâm vì thế bị nhận xét là có phần kiêu ngạo, thậm chí đánh giá quá cao vị thế hiện tại của thần tượng.

Trên thực tế, Bạch Lộc không phải không có thành tích để người hâm mộ phổng mũi tự hào. Nữ diễn viên sở hữu hai bộ phim đóng vai nữ chính là Ninh An Như Mộng, Phạn Tinh, Bắc Thượng, Lâm Giang Tiên... từng đạt mức nhiệt độ trên 10.000 trên iQIYI. Cô cũng hai lần nhận danh hiệu Nữ thần Gào thét tại chính sự kiện này vào năm 2023 và 2025. Đây là những thành tích giúp Bạch Lộc trở thành một trong những gương mặt được nền tảng ưu ái, đồng thời là "tiểu hoa" có lưu lượng thuộc hàng khủng ở thế hệ cô.

Tuy nhiên, những thành tích trên vẫn chưa đủ để thuyết phục tất cả cư dân mạng rằng Bạch Lộc có thể ngang hàng với Dương Tử. Bởi xét trên phạm vi toàn thị trường phim ảnh Hoa ngữ, Dương Tử sở hữu hồ sơ sự nghiệp dày dặn hơn với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Trầm Vụn Hương Phai, Trường Tương Tư, Quốc Sắc Phương Hoa... Cô cũng có thời gian hoạt động lâu hơn, độ nhận diện rộng và nhiều năm duy trì sức hút ở nhóm diễn viên nữ hàng đầu thế hệ 9X.

Vì vậy, một bộ phận khán giả cho rằng không thể chỉ lấy thành tích nhiệt độ trên một nền tảng để làm thước đo duy nhất cho vị thế của diễn viên. Bạch Lộc có những lợi thế riêng tại iQIYI, nhưng Dương Tử lại sở hữu độ phủ sóng và danh mục tác phẩm được công chúng biết đến rộng rãi hơn. Hai nữ diễn viên đều có thành tích đáng kể, song việc đặt họ lên cùng một bàn cân để đòi hỏi vị trí trung tâm vẫn là điều gây tranh cãi.