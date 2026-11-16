Tuấn Trần và Phương Anh Đào đang công khai đấy à?

Mới đây, trong buổi cinetour Ngày Con Còn Mẹ, Tuấn Trần cùng Võ Tấn Phát và một người bạn đã âm thầm đến rạp để xem phim để ủng hộ đoàn phim. Hai nam diễn viên diện trang phục đơn giản, âm thầm đến xem mà không thông báo trước về sự xuất hiện của mình. Tuy nhiên, sau khi suất chiếu kết thúc, camera tại rạp nhanh chóng bắt gặp hai gương mặt quen thuộc của Vbiz, khiến màn đi xem phim kín tiếng này lập tức bị phát hiện. Ngay sau đó, Tuấn Trần và Võ Tấn Phát đã được mời lên sân khấu để chào hỏi và giao lưu cùng đoàn phim và người hâm mộ.

Tuấn Trần và Võ Tấn Phát tại cinetour Ngày Con Còn Mẹ

Trong phần trò chuyện, Tuấn Trần hỏi ê-kíp: "Cái kết của Lai và Mây như thế nào ạ?". Trong phim, Mây (Phương Anh Đào) và Lai (Ma Ran Đô) là một cặp tình nhân chị - em mặn nồng. Khi cả hai đang có những đề cập về chuyện hôn nhân, Mây phát hiện Lai ngoại tình nên nói lời chia tay. Dù sau đó Lai vẫn đồng ý đóng giả làm người yêu, cùng Mây về thăm mẹ Tím (Hồng Đào) nhằm giúp bà an tâm, bộ phim lại bỏ ngỏ cái kết thực sự của cặp đôi này.

Vì thế, câu hỏi của Tuấn Trần nhanh chóng trở thành điểm nhấn trong màn giao lưu. Nếu xét về nội dung, đây cũng có thể là thắc mắc của khán giả dành cho bộ phim. Thế nhưng, khi người đặt câu hỏi lại là Tuấn Trần, còn nhân vật Mây do Phương Anh Đào đảm nhận, câu chuyện lập tức khiến hội "đẩy thuyền" mê tít. Trên mạng xã hội, không ít người trêu rằng nam diễn viên đang "ghen" ra mặt với tình màn ảnh của Phương Anh Đào, đồng thời ngầm khẳng định chủ quyền với "bạn gái tin đồn".

Câu hỏi của Tuấn Trần khiến người hâm mộ thích thú

Sở dĩ netizen thích thú như vậy bởi Tuấn Trần và Phương Anh Đào vốn là một trong những cặp đôi màn ảnh được khán giả nhiệt tình ghép đôi. Cả hai bén duyên khi cùng tham gia bộ phim Mai của đạo diễn Trấn Thành. Trong phim, Phương Anh Đào đảm nhận vai Mai, còn Tuấn Trần vào vai Dương. Mối quan hệ tình cảm nhiều trắc trở cùng những tương tác giàu cảm xúc trên màn ảnh đã tạo nên niềm tin "phim giả tình thật" cho người xem.

Sau Mai, Tuấn Trần và Phương Anh Đào nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Những khoảnh khắc tương tác thân thiết, những lời nhận xét tích cực dành cho đối phương cũng khiến tin đồn hẹn hò của họ được bàn tán. Đến tháng 1/2026, cả hai tiếp tục tái hợp trong Báu Vật Trời Cho, càng khiến người hâm mộ có thêm lý do để mong chờ sự đồng hành của cặp đôi.

Cả 2 bén duyên từ Mai

Rồi được fan "ship" nhiệt tình

Dù vậy, chuyện tình cảm ngoài đời của hai diễn viên vẫn chưa từng được xác nhận. Phương Anh Đào từng chia sẻ cô và Tuấn Trần là bạn thân, trong khi nam diễn viên cũng khẳng định những đồn đoán tình cảm giữa hai người chỉ là tin đồn, đồng thời dành nhiều lời khen cho sự chuyên nghiệp và tâm huyết của đồng nghiệp. Bởi thế, những khoảnh khắc đời thường như lần xuất hiện tại cinetour lần này chẳng khác gì "dặm bùa" người hâm mộ. Nhất là khi thời gian gần đây, Tuấn Trần có lịch trình ghi hình tại Hàn Quốc. Nam diễn viên vừa trở về Việt Nam trong ngày 15 để chuẩn bị ra mắt phim điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc vào ngày 16/11. Việc anh nhanh chóng có mặt tại rạp ngay tối 15/11 để ủng hộ Phương Anh Đào vì thế càng khiến màn tương tác này trở nên đáng chú ý.

Mặt khác, dù chưa hề công khai nhưng trên MXH vẫn có những đồn đoán về việc Tuấn Trần và Phương Anh Đào rạn nứt, nên hành động này của đằng trai chẳng khác gì đập tan tin đồn chia tay mà dân tình bàn tán những ngày qua.

Tuấn Trần đi xem phim ủng hộ Phương Anh Đào mẹ "mẹ" Hồng Đào càng khiến fan tin cặp đôi này "phim giả tình thật"

Về Ngày Con Còn Mẹ, bộ phim đánh dấu màn kết hợp giữa Phương Anh Đào và nghệ sĩ Hồng Đào dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện của Mây và mẹ Tím, hai mẹ con mang trong lòng những tổn thương, hiểu lầm kéo dài suốt nhiều năm. Từ nhỏ, Mây luôn cảm thấy mẹ dành nhiều tình thương và sự ưu tiên cho anh trai Pháo, khiến cô lớn lên với cảm giác mình là đứa con bị bỏ quên. Những bất đồng không được hóa giải dần tạo nên khoảng cách giữa hai mẹ con. Chỉ đến khi những biến cố bất ngờ xảy ra, Mây mới có cơ hội nhìn lại tình yêu thương của mẹ và hiểu hơn những điều bà đã âm thầm hy sinh.

Bên cạnh Hồng Đào và Phương Anh Đào, phim còn có sự tham gia của Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, Huy Anh... Đây là câu chuyện gia đình đặt trọng tâm vào tình mẫu tử, những tổn thương giữa các thế hệ và cơ hội hàn gắn khi vẫn còn thời gian.