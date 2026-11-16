Chị đẹp Đạp Gió 2026 gây bão với vai phản diện, lấn át cả dàn diễn viên chính

Không cần những biểu cảm phô trương, người đẹp này vẫn viral trên mạng xã hội nhờ diễn xuất ấn tượng.

Trước ngày lên sóng, Cốc Vũ nhận được nhiều kỳ vọng nhờ sự góp mặt của Trương Tụng Văn. Khán giả chờ đợi nam diễn viên tiếp tục thể hiện khả năng hóa thân thành nhân vật phản diện sau thành công của vai Cao Khải Cường trong Cuồng Phong. Bên cạnh đó, Tỉnh Bách Nhiên cũng là cái tên thu hút sự quan tâm. Nhưng sau những tập đầu tiên, người khiến khán giả chú ý hơn cả 2 nam chính lại là Lý Tiểu Nhiễm với vai Lý A Hồng.

Nhân vật xuất hiện trong bộ trang phục tối màu, đeo kính gọng vàng, tô son đỏ và cầm chiếc ô đen. Không cần nhiều lời thoại, Lý A Hồng vẫn tạo được cảm giác áp đảo nhờ phong thái bình thản, ánh mắt sắc lạnh và nụ cười khó đoán. Khán giả gọi cô là "đóa hồng có gai", đồng thời còn khen đây là một trong những hình tượng chị đại ấn tượng nhất trên màn ảnh gần đây.

Điểm đặc biệt là Lý A Hồng không đơn thuần là người phụ nữ đứng sau một thế lực nào đó. Cô là con dâu trưởng của nhà họ Lâm, bề ngoài mang dáng vẻ của một nữ quản lý thành đạt nhưng thực chất lại giữ vai trò chủ chốt trong đường dây làm giả hóa đơn và trốn thuế xuyên biên giới. Đây là nhân vật có đầu óc, hiểu rõ lòng người và biết cách tận dụng lòng tham để kiểm soát người khác.

Ngay từ lần đầu xuất hiện, Lý A Hồng đã cho thấy khí chất của người nắm quyền. Khi cấp dưới đến báo công, cô chỉ nhẹ nhàng vỗ vai đối phương rồi nhắc nhở: "Làm người đừng quá ngông cuồng, cần nhẫn nhịn thì vẫn phải nhẫn nhịn". Giọng nói chậm rãi, thái độ điềm nhiên nhưng từng lời đều mang sức nặng. Khi trở về nhà họ Lâm để giành lại quyền kiểm soát công việc, cô cũng không cần lớn tiếng hay nổi giận. Chỉ bằng vài câu nói dứt khoát, Lý A Hồng đã khiến những người có mặt phải dè chừng.

Sức hút của nhân vật còn đến từ cách Lý Tiểu Nhiễm xây dựng hình ảnh một người phụ nữ vừa mềm mỏng vừa nguy hiểm. Cô không cố tình phô trương sự quyến rũ, cũng không cần những biểu cảm dữ tợn để thể hiện cái ác. Mái tóc xoăn buông lơi, kính gọng vàng, son đỏ cùng trang phục tối màu được cắt may gọn gàng tạo nên vẻ ngoài sang trọng, lạnh lùng. Khi xuất hiện trong những cuộc gặp quan trọng, nhân vật thường lựa chọn sườn xám hoặc áo sơ mi có chất liệu đẹp, càng làm nổi bật phong thái của một người phụ nữ từng trải.

Đằng sau vẻ ngoài lịch thiệp là sự quyết đoán đến đáng sợ. Lý A Hồng có thể nhẫn nhịn trước người lớn tuổi để giữ thể diện, nhưng tuyệt đối không nhượng bộ trong chuyện quyền lợi. Với cấp dưới trung thành, cô vừa ban thưởng vừa kiểm soát; khi nhận ra có người phản bội, cô sẵn sàng ra tay mà không chút do dự. Đối với Chu Hải Dương (Trương Tụng Văn), Lý A Hồng lại thể hiện thái độ gần gũi, mềm mỏng hơn, nhưng từng câu nói đều đánh trúng điểm yếu của đối phương. Chính sự thay đổi linh hoạt ấy khiến người xem khó đoán được suy nghĩ thật sự của cô.

Ở tuổi 50, Lý Tiểu Nhiễm cho thấy sự phù hợp với kiểu vai diễn có chiều sâu và nhiều lớp tính cách. Trước đây, khán giả từng nhớ đến cô qua hình ảnh nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ trong Như Sương Như Mưa Lại Như Gió, Màn Đêm Ở Cáp Nhĩ Tân hay Không Kịp Nói Yêu Em.

Những năm gần đây, nữ diễn viên dần thoát khỏi hình ảnh dịu dàng quen thuộc. Vai trưởng công chúa Lý Vân Duệ trong Khánh Dư Niên từng cho thấy khả năng thể hiện sự điên cuồng, cố chấp và tàn nhẫn. Nếu Lý Vân Duệ bộc lộ sự nguy hiểm một cách dữ dội, Lý A Hồng lại khiến người khác e dè bởi sự bình tĩnh và khó lường. Cả 2 nhân vật đều có sức hút riêng, cho thấy Lý Tiểu Nhiễm không bị đóng khung trong một kiểu phản diện.

Sự đối lập giữa hình ảnh trên màn ảnh và ngoài đời càng khiến khán giả thích thú. Trong chương trình Đạp Gió 2026, Lý Tiểu Nhiễm từng gây chú ý khi trình diễn ca khúc Giấy Ghi Chú Ước Nguyện với màn hát chênh phô, quên lời và vũ đạo vụng về. Phần thể hiện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, bản thân cô cũng tiết lộ đã khóc suốt 2 đêm sau đó. Dù vậy, "chị đẹp" vẫn đứng đầu bảng xếp hạng về mức độ yêu thích của khán giả.

Từ một người phụ nữ có phần lúng túng, chân thật trong chương trình giải trí đến Lý A Hồng lạnh lùng, sắc sảo trên màn ảnh, Lý Tiểu Nhiễm cho thấy khả năng biến hóa đáng chú ý. Cốc Vũ không chỉ có 2 nam chính được kỳ vọng mà còn sở hữu một nhân vật nữ đủ sức tạo dấu ấn riêng. Với màn thể hiện này, Lý Tiểu Nhiễm trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất phim sau những tập đầu lên sóng.